Verdevero : le mie opinioni sui detersivi ecologici e non solo

Verdevero è un marchio di detersivi ecologici e prodotti per la pulizia della casa naturali molto noto tra le persone attente all’ambiente ed alla salute.

Conosco Verdevero per nome da diversi anni ma per un motivo o per l’altro fino allo scorso Black Friday non mi sono mai avvicinata all’acquisto dei suoi prodotti. Eppure sbagliavo e con questo articolo vorrei raccontarvi perchè.

La storia di Verdevero

Verdevero è la creatura di Fabrizio Zanetti, un padre e marito di 38 anni originario del Veneto, appartenente ad una famiglia che porta avanti la tradizione di vendere detersivi da ben 3 generazioni!

Dopo un inizio di carriera lavorativa da ragioniere, Fabrizio capisce che la sua strada è quella di continuare la tradizione di famiglia e “andare a vendere” detersivi scegliendo come settore quello dei detersivi e saponi professionali per bar, ristoranti, alberghi e imprese di pulizie nonchè quello della consulenza ad imprese e industrie sulla pulizia di macchinari industriali e macchie difficili.

Dopo la nascita nel 2019 del primo figlio Angelo, complice la comparsa su di lui e sul figlio stesso di macchioline rosse causate dai detergenti usati per pulirisi e dai detersivi (quelli chimici di sintesi che lui stesso vendeva) usati per lavare i vestiti, rivoluziona le sue scelte di cosmesi e di pulizia del bucato passando a prodotti alternativi bio.

Questa scelta, che da una parte ha salvato letteralmente loro la pelle, dall’altra fece scoprire a Fabrizio cose sui detersivi bio che a lui, esperto di pulizie da 3 generazioni, non piacquero per niente: i detersivi bio erano difficili da reperire, quando li si trovava erano cari e meno performanti delle loro controparti chimiche e inoltre avevano grafiche smorte, che non rendevano distinguibili tra loro i prodotti e non specificavano bene come usarli…

Da queste consapevolezze alla decisione di creare in prima persona la propria linea di detersivi bio il passo è stato brevissimo, d’altra parte Fabrizio era tutt’altro che privo delle conoscenze di base su come pulire bene in più conosceva già sia svariati chimici e laboratori che i migliori produttori di detersivi e ingredienti.

Nel 2010 Fabrizio raccoglie il consenso a realizzare questo progetto dal socio storico Giuseppe Nunziata e la collaborazione dell’amico Andrea Morello, esperto di internet e webmarketing, per le ricerce di mercato necessarie ad indirizzare lo sviluppo e la creazione del sito.

Il nome scelto, Verdevero , è in tutto e per tutto una dichiarazione di intenti: distinguersi dai marchi che di verde hanno solo i proclami sull’etichetta proponendo una linea di prodotti per la pulizia della casa e del bucato che fosse veramente green ed efficacissima nel pulire…Verdevero vuole essere sinonimo di detersivi naturali che puliscono davvero.

Due anni dopo, nell’agosto 2012, veniva messo online il sito Verdevero e la sua gamma di prodotti di base che poi negli anni è andata via via incrementando…ed il resto è storia: oggi parliamo di più di 3.500 clienti online soddisfatti, 27.000 iscritti alla newsletter e più di 23.000 confezioni di Verdevero vendute!

Quello che non tutti sanno sull’uso dei detersivi chimici tradizionali

A tutti noi prima o poi è capitato di pensare che tutti i detersivi sono uguali, servono solo per lavare e sia le nostre mamme che noi li abbiamo sempre usati senza problemi…in fin dei conti gli ingredienti che contengono mica li dobbiamo mangiare…

Eppure lo sappiamo che non sono davvero tutti uguali: a chi infatti non è mai capitata almeno una marca di detersivo pavimenti dall’odore capace di far chiudere naso e gola o una di detersivo per piatti che, usato senza guanti, ha causato pelle tra le dita prima rossa, poi secca e screpolata?

Non parliamo poi del fatto che, sebbene nessuno di noi ci pensi, i detersivi sono con noi tutto il giorno anche quando non li usiamo: i loro residui rimangono infatti all’interno delle fibre dei vestiti o delle lenzuola e vengono poi rilasciati lentamente e assorbiti dalla pelle mentre vi sta a contatto. Anche sulle stoviglie lavate rimangono micro-quantità di prodotto che ingeriamo involontariamente ogni volta che mangiamo.

Ed ogni volta che buttiamo un detersivo con ingredienti chimici negli scarichi creiamo un danno grave all’ecosistema perché una parte finisce nei mari e nei fiumi danneggiando la vita marina.

Le caratteristiche dei prodotti Verdevero

Per andare incontro a chi si preoccupa dell’impatto dei detersivi tradizionali, sia sulla sua salute che sull’ambiente, Verdevero propone una linea di prodotti studiati per sostituire tutta la chimica di casa con alternative sane e certificate di cui ci si possa fidare.

I detersivi naturali Verdevero possono vantare alcuni non indifferenti super-poteri:

permettono non solo di sostituire qualsiasi detersivo di sintesi di casa ma anche di farlo sgrassando e pulendo spesso più a fondo dei detersivi del supermercato pur avendo dentro ingredienti più sani. Tutti i prodotti Verdevero hanno infatti dimostrato, nel corso di severi test di performance, una capacità lavante del tutto analoga a quella dei leader di mercato.

sono super concentrati e molto densi pertanto durano fino al triplo di un detersivo concorrente di note marche.

sono tutti corredati da un piccolo manuale che spiega come usarli correttamente in tutte le modalità d’uso previste.

Ed anche dal punto di vista della formulazione e dell’impatto ambientale i prodotti Verdevero hanno caratteristiche di tutto rispetto:

sono ottenuti da sostanze rigorosamente di origine naturale e provocano il minimo impatto ambientale in ogni fase della loro vita, dalle materie prime – reperite il più vicino possibile alla zona di produzione – alle etichette nello stesso materiale del contenitore, fino alla fase di smaltimento: tutto è biodegradabile in tempi contenuti.

sono formulati per ridurre al minimo il rischio di allergie: dalla composizione sono escluse tutte le sostanze che più frequentemente provocano disturbi alla cute o all’organismo umano.

per scongiurare potenziali allergie e proteggere l’ambiente, sono privi di profumazioni sintetiche al momento dell’acquisto e possono essere usati sia neutri che aggiungendo loro il proprio olio essenziale biologico preferito.

sono controllati in laboratorio per il loro contenuto di metalli pesanti come Cromo, Cobalto e Nichel che, introdotti nell’ecosistema, entrerebbero a far parte della catena alimentare con gravi danni per tutti gli organismi viventi.

Usare i detersivi Verdevero è quindi una scelta che fa introdurre meno sostanze petrolchimiche in casa garantendo al contempo di respirare un’aria più sana, di entrare meno in contatto con sostanze allergizzanti che possono essere assorbite dalla pelle e di non pesare sull’ambiente con le nostre azioni quotidiane lasciando un futuro più pulito e sano per i nostri figli.

La gamma prodotti Verdevero

La proposta di punta della gamma Verdevero, che è poi quella con cui l’azienda ha iniziato a proporsi sul mercato, sono le GreenBox ovvero delle scatole che contengono uno starter kit per le pulizie naturali studiate per chi non ha mai pulito bio e vuole iniziare in modo facile, veloce e senza rischi.

All’interno di ciascuna GreenBox si trova tutto il necessario per iniziare a pulire con prodotti naturali assieme a più di 150 pagine di consigli e trucchi per diventare esperti di pulizie naturali, il tutto ad un prezzo inferiore rispetto a quello che si sosterrebbe acquistando i vari prodotti individualmente.

Oltre alle GreenBox è anche possibile acquistare la gamma di prodotti Verdevero individualmente:

Amanì : detersivo per lavare i piatti a mano pulendoli a fondo da grasso e unto pur rimandendo delicato sulle mani al punto da poter essere usato senza guanti.

BeiPanni : detersivo liquido a mano e in lavatrice privo di profumo e dalla formula vegetale potenziata con enzimi scioglie lo sporco e le macchie e si risciacqua facilmente dalle fibre.

BioBianco : sbiancante, smacchiante ed igienizzante che protegge i tessuti perchè attivo a basse temperature (già a 30°).

EcoBrill : brillantante ecologico per lavastoviglie che svolge un’efficace azione anticalcare e non lascia residui sulle stoviglie.

FloReali : polveri profuma-bucato che regalano la possibilità di aggiungere al proprio bucato quanto e quale profumo si vuole. Disponibili in varie profumazioni tra cui Camì, Lilly, Mimì.

Grinta : sgrassatore a base di ingredienti vegetali perfetto per pulire a fondo lo sporco più ostinato ed anche come smacchiatore tessuti.

Lemontrì : un potente detersivo 3 in 1 (ammorbidente, decalcificante e anticalcare) che sfrutta il grande potere pulente dell’acido citrico. E’ disponibile anche in polvere, nel formato ricarica, che consente di ricaricare il flacone originale fino a 6 volte.

Smacchietta : sapone naturale vegetale.

SOS Lavatrice : prodotto per sanificare la lavatrice rimuovendo i batteri che si accumulano e causano odore di muffa e per rendere il cestello di nuovo lucido e brillante.

Splendi : detersivo pavimenti ecologico che lascia pavimenti puliti e brillanti senza aloni senza necessità di risciacquo (se non in caso di zone a contatto con alimenti).

Stovì : detersivo per lavastoviglie dalla formula di origine vegetale concentrata che fa sì che ne basti pochissimo per pulire e sgrassare a fondo, privo di asciuganti.

Usamix : detersivo multiuso che grazie al potere dell’ossigeno attivo rimuove il 99% di virus e batteri ed igienizza superfici e tessuti. Permette di sostituire facilmente detersivo pavimenti, detersivo per sanitari, detersivo per rubinetterie ed acciaio.

Vrill : detergente con formulazione di origine vegetale per pulire finestre, specchi e altre superfici riflettenti in modo sicuro e senza l’uso di sostanze chimiche nocive.

tutti i prodotti di base per la pulizia ecologica della casa (ciascuno di essi fornito di istruzioni ed indicazioni d’uso)

Acido citrico , ammorbidente anticalcare e brillantante.

Bicarbonato di sodio , potenzia l’efficacia del detersivo e allunga la vita della lavatrice.

Carbonato di sodio , per lo sporco resistente di griglie del forno e fornelli.

Percarbonato , sbiancante e igienizzante.

ed alcuni validi strumenti di supporto professionali per la pulizia d casa come la Spugna Evosponge , una spugna ultra-resistente in microfibra e micro-sfere pulenti.

L’esperienza di acquisto su Verdevero

Sono da tempo iscritta alla newsletter Verdevero quindi ricevo comunicazioni in corrispondenza di ogni particolare promozione ma per il momento ho acquistato su Verdevero in sole due occasioni: il lancio dei profumatori per bucato I Floreali – momento in cui era disponibile un kit per metterli alla prova – ed in corrispondenza del weekend del Black Friday che ogni giorno ha visto come protagonista un offerta relativa ad un diverso prodotto bestseller.

Il processo d’acquisto è semplice ed intuitivo e nel giro di pochi giorni si ricevono i prodotti direttamente a casa, un bel vantaggio soprattutto nei casi in cui si abbia bisogno di fare scorte perchè si evita del tutto la fatica di trascinarsi prima in giro e poi su per le scale con pesanti scatole contenenti flaconi di detergenti.

Se decidete di iscrivervi alla newsletter Verdevero sappiate che vi arriverà piuttosto frequentemente e vi terrà puntualmente aggiornati sulle offerte, lanci di nuovi prodotti e omaggi ma soprattutto vi permetterà di imparare un sacco di cose correlate alla cultura del lavaggio sano e senza inquinamento per noi ed il pianeta perché ripropone gli articoli divulgativi sul tema pubblicati nel corso del tempo sul blog Verdevero.

I prodotti Verdevero, oltre che nello shop online dell’azienda, possono essere acquistati anche su Macrolibrarsi e Sorgente Natura entrambi dotati praticamente di tutta la gamma prodotti singoli Verdevero e di parte delle Green Box.

Voi li avete già provati?