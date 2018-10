Purobio Home : candele bio , saponi e diffusori per ambienti bio

Purobio Home è il nuovo progetto Purobio pronto ad accompagnarci non solo a livello cosmetico ma anche nel vivere gli spazi quotidiani, vi va di scoprirlo assieme?

La voglia di cambiamento e rinnovamento capita anche a noi ed è capitata anche a Purobio che, dopo 4 anni dedicati al mondo del makeup biologico in cui ha dato vita ad una delle gamme più complete del mercato, ha deciso col progetto Purobio Home di spostare la nostra attenzione dalla persona agli spazi in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo: Purobio Home si propone infatti di riempire un vuoto all’interno del mondo del bio, proponendo un nuovo modo di profumare con ingredienti Bio e Naturali le nostre case, i nostri uffici e tutti i luoghi dove passiamo il nostro tempo.

A chi si rivolge Purobio Home

Il nuovo progetto Purobio Home si rivolge a tutte le persone che, per aggiungere un tocco personalizzato alla propria casa o al proprio luogo di lavoro, amano usare profumi d’ambiente.

E lo fa con la consapevolezza che per stare bene a 360° sia fondamentale preoccuparsi non solo dei prodotti che entrano direttamente in contatto con la propria pelle anche delle sostanze presenti negli ambienti che frequentiamo e che indirettamente entrano in contatto con noi (come ad esempio le fragranze d’ambiente).

L’obiettivo che si è posta Purobio Home nel fare il punto della situazione sui prodotti già presenti sul mercato è stato quello di fare di meglio ovvero creare delle fragranze e dei profumatori naturali, composti solo da sostanze biologiche e innocue per la nostra salute.

Perché è giusto che chi vuole dare con un profumo un tocco di calore e benessere ai luoghi dove passa più tempo possa farlo senza preoccuparsi della salubrità di quello che sta respirando.

Le fragranze Purobio Home

Il cuore di puroBIO home è composto da 10 fragranza biologiche, molto diverse tra loro per soddisfare sia i gusti di chi le sceglie che le esigenze che scaturiscono dall’uso in determinati ambienti; le fragranze sono suddivise in due categorie (Energizzanti e Rilassanti) perché dal momento che ogni fragranza ha una sua funzione ben precisa è meglio posizionarla in un ambiente piuttosto che in un altro.

Le 10 profumazioni sono state individuate dopo un’attenta opera di selezione e perfezionamento e tutte posseggono 3 caratteristiche fondamentali:

Composizione: fragranza composta al 100% da sostanze biologiche e naturali. Durata e persistenza: profumazioni in grado di durare, e resistere nell’ambiente per un periodo di tempo notevolmente lungo. Piacevolezza.

Fragranze Energizzanti Purobio Home

Le 5 fragranze energizzanti Purobio Home sono perfette per riattivarsi e rendere l’ambiente frizzante ed energico; caratterizzate da colori accesi, sono fragranze decise, dalle note di fondo forti e persistenti, capaci di stimolare creatività e allegria, e favorire la concentrazione.

Fragranza Divine : Una fragranza che invita alla meditazione, in equilibrio tra le note agrumate e la menta piperita. Il cedro è il corpo principale della fragranza, che però viene arrotondato dell’elegante vetiver.

Fragranza Energy : Vitalità e forza condensati in un’unica fragranza, in grado di amplificare l’energia emotiva nella stanza grazie all’arancia e la cannella, accompagnate da bacche di vaniglia per arrotondare l’aroma finale.

Fragranza Joy : Una combinazione di vaniglia, menta e cocco, pensate per dare una sensazione di vitalità, felicità e benessere.

Fragranza Passion : Le fresche note del lime sono un modo naturale per ispirare felicità e allontanare lo stress, aggiungendo però una nota avvolgente e afrodisiaca di cannella.

Fragranza Pure : Questo profumo è studiato per incoraggiare la fiducia in sé stessi, ricaricando l’energia di chi è nella stanza con un tripudio di freschezza.

Fragranze Rilassanti Purobio Home

Le 5 fragranze rilassanti Purobio Home sono perfette per terminare in relax una lunga giornata e quinsi si adattano meglio a luoghi in cui staccare dal mondo e regalarsi alcuni momenti di puro relax. Sono una selezione di fragranze e tonalità capaci di attivare i processi bio-chimici del corpo che infondono senso di benessere e quiete, fanno ritrovare l’armonia e l’equilibrio di corpo/spirito e rievocare ricordi lontani.

Fragranza Balance : pensata per portare equilibrio e serenità, è una fragranza che combina l’aroma di limone e bergamotto per stimolare una respirazione più lenta e regolare e far ritrovare la calma facendo al contempo entrare in circolo energia nuova

Fragranza Courage : una fragranza unica nel suo genere, un particolare mix di ylang ylang, vetiver, cocco, vaniglia e ambra, pensato per dare la spinta e innescare il processo creativo.

Fragranza Harmony : una fragranza che porta avanti l’idea di armonia con il contrasto tra le note dolci di fondo (vaniglia e zucchero filato) ed un pizzico di amaro per stupire senza mai stancare, essere piacevoli ed indimenticabili.

Fragranza Ironic : non convenzionale ed originale, questa fragranza è pensata per indurre senso di spensieratezza e leggerezza d’animo.

Fragranza Sweet: a base di vaniglia, mandorla e zucchero, è una fragranza che ricorda i profumi dolci dell’infanzia, riproponendo lo stesso clima di spensieratezza che si provava da bambini.

La gamma prodotti Purobio Home

La gamma prodotti Purobio Home, che entra ufficialmente in vendita questa settimana, è composta da 10 Diffusori di Fragranza a Bacchetta Bio, 10 Candele Profumate Bio e 5 Saponette Biologiche con portasapone in fibra di Bamboo.

Novità assoluta, per lo meno nel panorama italiano, l’introduzione di diffusori d’ambiente completamente biologici e certificati.

I diffusori di fragranza biologici Purobio Home

I diffusori di fragranza biologici sono i prodotti di punta della nuova linea Purobio Home in quanto sono in assoluto i primi sul mercato italiano a poter vantare la certificazione biologica CCPB unitamente a quella Vegan OK.

Una novità in tutti i sensi perchè la certificazione bio dei profumatori d’ambiente prima semplicemente non esisteva: CCPB l’ha creata per puroBIO sviluppando un nuovo protocollo di test e verifiche per poter certificare i diffusori di fragranza e le candele della linea Purobio Home. Una garanzia sul fatto che questi nuovi prodotti siano composti solo da sostanze naturali/biologiche e completamente privi di sostanze chimiche di sintesi, in una parola sicure per la nostra salute.

Disponibili in tutte e 10 le fragranze appena descritte, i diffusori per ambienti bio Purobio Home sono contenuti in una robusta scatola di cartone riciclabile contenente una bottiglia in vetro da 100 ml con la fragranza bio prescelta e 7 midollini (o bacchette) organici necessari per diffonderla nell’ambiente.

Il prezzo di vendita consigliato è di € 14,90.

Le candele biologiche Purobio Home

La candele biologiche Purobio Home sono disponibili in tutte e 10 le fragranze di cui abbiamo parlato poco fa e sono composte da una miscela di cere biologiche con l’aggiunta della fragranza 100% naturale.

La miscela di cere bio è composta da cera di cocco, cera di palma, cera d’Alba e cera Carnauba.

Il bicchiere in cui è contenuta la candela è in vetro e quindi assolutamente riciclabile e riutilizzabile mentre lo stoppino e il suo supporto vanno inseriti nella raccolta Indifferenziata.

Il formato delle candele biologiche Purobio Home è di 120 ml (che corrispondono ad una durata prevista di 20 ore) e il prezzo di vendita consigliato è di € 9,90.

I kit saponetta bio Purobio Home

Il Kit Saponetta di puroBIO home è disponibile in 5 fragranze (Divine, Energy, Ironic, Joy, Sweet) ed è composto da una saponetta bio con abbinato un porta sapone in fibra di bamboo.

La Saponetta unisce le proprietà emollienti, antiossidanti e idratanti del burro di Karitè e le proprietà nutrienti dell’olio di oliva; il risultato è un prodotto biologico, naturale e versatile che può essere usato per la detersione e l’idratazione sia della pelle delle mani che di quella di corpo e viso oltre che per un effetto decongestionante/lenitivo dopo la rasatura o in caso di screpolature da freddo su viso, mani e piedi.

Il porta sapone, in un elegante nero opaco con al centro il logo Purobio Home, è in fibra di bamboo una valida alternativa alla plastica e alle resine, resistente e durevole oltreché naturale.

La saponetta può vantare le stesse certificazioni possedute dalla maggior parte della linea cosmetica: è certificata bio da CCPB, nichel tested e vegan ok, ed ha un prezzo di vendita consigliato di 7,90€.

Le mie opinioni sulla nuova linea Purobio Home

Ho ricevuto da una decina di giorni in omaggio il set Purobio Home nella profumazione Joy e ne sono rimasta piacevolmente impressionata: trovo ottimo il pensiero di voler fare di meglio nel creare delle fragranze e profumatori naturali per l’ambiente perché siamo circondati da profumi chimici mentre quelli composti solo da sostanze biologiche e innocue per la nostra salute si contano sulla punta delle dita delle mani.

Ho al momento provato soltanto la fragranza che mi è stata omaggiata ma mi sembra di poter dire che l’obiettivo di Purobio Home di puntare su piacevolezza, durata e persistenza sia raggiunto: il profumo joy si inserisce piacevolmente negli ambienti di casa con una presenza discreta ma percettibile, nessun odore che si “attacca in gola” (sensazione che odio) né al contrario che sparisce dopo pochi minuti.

Il packaging poi è particolarmente robusto e gradevole, cosa che rende i prodotti Purobio Home assolutamente perfetti come oggetto regalo, anche in vista dell’imminente Natale.

La confezione in cartone bianco è impreziosita da un disegno a losanghe creato con l’alternanza di zone lucide e opache

e la fascetta in cartoncino colorato, oltre ad aggiungere una nota di allegria, riporta una bella citazione di Pablo Neruda, un inno all’amore per i profumi e le fragranze.

I prodotti Purobio Home sono disponibili nel negozio monomarca e nei vari shop online che rivendono il marchio (tra cui Primobio) dalla settimana scorsa.

Voi avete già provato qualcosa?