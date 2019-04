Purobio For Skin : ecco le nuove maschere viso bio

Purobio For Skin è la nuova linea di prodotti lanciata pochi giorni fa da Purobio con l’intento di prendersi cura della pelle oltre il make up.

Abbiamo già notato negli ultimi mesi che Purobio, dopo 5 anni interamente dedicati allo sviluppo di una delle più complete gamme di makeup biologico presenti sul mercato, ha sentito l’esigenza di spaziare e di iniziare ad abbracciare anche altri aspetti della vita di chi fa della scelta di prodotti naturali la propria filosofia portante.

Non più tardi dello scorso autunno è nato infatti il progetto Purobio Home che, tramite l’offerta di candele e profumatori per ambienti bio, propone un nuovo modo di profumare con ingredienti naturali le nostre case, i nostri uffici e in generale tutti i luoghi dove passiamo il nostro tempo.

Con la primavera 2019 di nuovo l’esigenza di rinnovamento vince ed ecco che nasce Purobio For Skin , una costola della linea Cosmetics, costituita (per ora) da una linea di Maschere Viso completamente bio e da un panno Konjak perfetto per rimuoverle dopo la posa. Potete scoprire tutto quello che riguarda questa linea nel mio post o anche nel sito a lei interamente dedicato.

Le 4 tipologie di maschere viso bio Purobio for Skin

Protagoniste della nuova linea di skincare Purobio for Skin le donne : ad ogni tipologia di maschera è stato dato il nome di una donna, a cui sono associati caratteristiche e caratteri ben precisi.

Le 4 nuove amiche di Purobio for Skin si chiamano Olivia, Kelly, Miranda e Brenda e nello specifico:

Olivia è la maschera viso peel off per pelli grasse e miste con impurità.

Kelly è la maschera viso peel off per pelli normali, secche e delicate.

Miranda è la maschera viso in crema per pelli grasse e miste con impurità.

Brenda è la maschera viso in crema per pelli secche e delicate.

Entrambe le tipologie di maschere Purobio For Skin, in crema (pronta all’uso) e peel off in polvere di alginato (da miscelare con acqua al momento dell’uso), contengono solo ingredienti naturali e certificati bio da CCPB, sono Nichel Tested e completamente Vegan. In tutte è presente l’acido Ialuronico che con le sue proprietà rende le maschere altamente idratanti.

Le maschere viso peel off Purobio For Skin : Olivia e Kelly

Olivia e Kelly sono le due maschere Peel Off Purobio For Skin pensate per coccolare la pelle rendendola naturalmente luminosa, semplici da usare e divertenti da preparare.

La formulazione delle due maschere è accomunata dalla presenza di:

Alginati, prodotti naturali dalle proprietà altamente emollienti ed idratanti;

Amido di riso, dalle proprietà lenitive;

Acido ialuronico dalle proprietà idratanti;

ma differenziata per andare incontro alle esigenze delle diverse tipologie di pelle:

Olivia contiene estratti di the verde, di liquirizia e l’argilla dalle proprietà dermopurificanti, astringenti e lenitive che la rendono adatta a pelli grasse e miste con impurità.

Kelly contiene estratto di Mandorla e Olio di Oliva, di Babassu e di girasole BIO dalle proprietà protettive, elasticizzanti, nutrienti ed emollienti che la rendono adatta a pelli normali e secche.

Entrambe sono disponibili in 3 profumazioni (fico, frutti rossi e latte di spirulina) e la singola bustina da 13g è in vendita al prezzo consigliato di 3,90€.

Nella bustina di Olivia o Kelly si trova polvere di alginato sufficiente ad un applicazione. E le modalità d’uso sono davvero semplicissime.



Dopo la detersione della pelle del viso, per preparare la maschera basta aggiungere alla polvere 35 ml di acqua, applicare il composto ottenuto sul viso e poi godersi 10 bei minuti di relax. Dopodichè si può procedere con la rimozione della maschera inziando a staccarla dal viso partendo dai bordi ed al termine del processo è possibile conferne i suoi resti nei rifiuti organici.

Le maschere viso in crema Purobio For Skin : Miranda e Brenda

Brenda e Miranda sono le due maschere in crema Purobio For Skin pensate per essere facili, veloci e piacevoli da utilizzare nonchè ideali per coccolare la pelle grazie alla loro texture vellutata.

La formulazione delle due maschere è accomunata dalla presenza di acido ialuronico, che contribuisce a garantire l’ottimale idratazione cutanea, ma differenziata per andare incontro alle esigenze delle diverse tipologie di pelle:

Miranda contiene idrolato di arancio (dalle proprietà lenitive e rinfrescanti) ed estratti di Thè verde, incenso, zenzero e liquirizia (dalle proprietà dermopurificanti e astringenti) che la rendono adatta a pelli grasse e miste con impurità.

Brenda contiene estratto di Mandorla e Olio di Oliva, di Babassu e di girasole BIO dalle proprietà protettive, elasticizzanti, nutrienti ed emollienti che la rendono particolarmente adatta a pelli normali e secche.

Entrambe sono disponibili in 3 profumazioni (banana, mandorla e uva verde) e la singola bustina da 13g è in vendita al prezzo consigliato di 3,90€.

Nella bustina di Brenda o Miranda troviamo un prodotto ready to go, pronto all’uso, quindi le modalità d’utilizzo sono ancora più semplici.

Dopo aver deterso la pelle, basta aprire la bustina, procedere all’applicazione aiutandosi con una spatola o con un pennello ed il gioco è fatto! Dopo 10 minuti di posa si può rimuovere buona parte della maschera con l’aiuto di un panno inumidito e massaggiare il prodotto residuo fino a completo assorbimento.

Il panno Konjak Purobio for Skin ideale per aiutarsi a rimuovere le maschere in crema

Il panno Konjac Purobio For Skin è ricavato dalla radice dell’Amorphophallus Konjac, una pianta originaria della Cina e del Sud-Est Asiatico che cresce ad altitudini elevate, in un ambiente montano incontaminato.

Si tratta quindi di un panno completamente naturale, dalla trama extra fine, costituito da fibre naturalmente alcaline che aiutano a rimuovere le impurità e l’eccesso di olio dalla pelle, bilanciandone naturalmente il pH.

Il panno Konjac Purobio For skin è adatto per la pulizia di tutti i tipi di pelle ed è in vendita al prezzo di 10,90€. (ad esempio su Primobio)

Sei i motivi principali per cui vale la pena di provarlo:

Purifica i pori favorendo l’eliminazione di punti neri, sporco e olio. Elimina i batteri che causano acne e brufoli. Idrata naturalmente la pelle durante l’utilizzo. Esfolia delicatamente la pelle donando lucentezza naturale. Riequilibra il pH della pelle. Indicata per persone con pelli molto sensibili.

A differenziarlo dalla spugna konjac, già in uso da diversi anni, la forma larga e sottile che lo rende particolarmente adatto come supporto nella rimozione delle maschere dal viso.

L’offerta lancio per conoscere meglio le maschere viso bio Purobio For Skin

Le maschere viso bio Purobio For Skin sono già disponibili presso i punti vendita e gli shop on line aderenti e, per permetterci di conoscere meglio le varie tipologie di maschere e le 6 profumazioni disponibili, Purobio ha deciso di farci un piccolo omaggio.

Un semplicissimo 3×2: acquistando due maschere Purobio For Skin si riceve immediatamente in omaggio una terza maschera a propria scelta.

L’offerta sarà valida dal 21 marzo al 6 aprile, presso tutti i negozi e gli shop on-line aderenti all’iniziativa. E c’è anche chi, come Primobio, pur non aderendo a questa promo sta facendo uno sconto lancio del 10% (vedi qui).

Avete ancora tempo per coglierla! 😉