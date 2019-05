Purobio Anniversary Collection : i nuovi prodotti per festeggiare i 5 anni

Purobio Anniversary Collection è il modo in cui Purobio Cosmetics ha scelto di festeggiare il suo quinto compleanno!

Nel 2019 cade il quinto compleanno di Purobio Cosmetics e, come ambassador di questo brand da ormai numerosi anni, ho deciso di accompagnarvi nei lanci di nuovi prodotti che caratterizzeranno questo anno ricco di novità e che andranno man mano a costituire la Purobio Anniversary Collection .

In cosa consiste Purobio Anniversary Collection

Purobio Anniversary Collection non sarà la classica collezione che si esaurirà in un’unica uscita ma una collezione che si comporrà e si completerà durante tutto il 2019.

I lanci di nuovi prodotti saranno suddivisi in 5 atti, come gli anni di Purobio Cosmetics e come le 5 novità che andranno ad arricchire la linea di prodotti bio Purobio.

Anniversary #1 – Gennaio 2019 – Purobio Long Lasting.

– Gennaio 2019 – Purobio Long Lasting. Anniversary #2 – Marzo 2019 – Lip to Cheek + Sunset Fix & Fresh + Mascara Double Dream

– Marzo 2019 – Lip to Cheek + Sunset Fix & Fresh + Mascara Double Dream Anniversary #3 – Maggio 2019 – Illuminanti liquidi Resplendent Liquid Stardust



– Maggio 2019 – Illuminanti liquidi Resplendent Liquid Stardust Anniversary #4 – ???



– ??? Anniversary #5 – ???



Ma vediamo in dettaglio i prodotti dei vari atti in un unico post che aggionerò progressivamente in corso d’anno.

Anniversary #1 : #BacktoBlack , il lancio di Purobio Long Lasting la prima matita occhi bio a lunga durata

Il primo atto della Purobio Anniversary Collection è stato in gennaio, con la presentazione ed il lancio della nuovissima Matita Nero-Intenso Long Lastig: la prima matita biologica a lunga durata di puroBIO cosmetics.

Questo primo prodotto della Purobio Anniversary Collection rappresenta contemporaneamente una novità e un ritorno alle origini.

I primi prodotti con cui Purobio si è presentato nel mondo del make up biologico nel 2014 sono state proprio le matite e quindi iniziare le celebrazioni del 5° anniversario proprio con una matita sembra una cosa naturale. Non parliamo però di una normale matita, bensì della prima matita bio a lunga durata della storia Purobio, ovviamente Nera : Purobio Long Lasting che non va a sostituire la classica matita n. 1 ma semplicemente le si affianca fornendo performance di livello diverso.

Purobio Long Lasting può essere usata come kajal nella rima interna dell’occhio e, se utilizzata come eyeliner sulla palpebra mobile, ha una durata di circa 8 ore!

Il suo prezzo di vendita è 7,90€ e la si può trovare in tantissimi store online, tra cui Macrolibrarsi, Primobio e Sorgente Natura. La si trova, assieme al mascara Double Dream, anche all’interno della graziosissima pochette Unicorn – in vendita al prezzo di 19,90€ su Macrolibrarsi, Primobio e Sorgente Natura.

Anniversary #2 : il lancio di Lip to Cheek , Sunset Fix & Fresh, maschere viso bio e mascara Double Dream

Il secondo atto della Purobio Anniversary Collection ha visto il lancio di tantissime novità, snodate in tre diversi appuntamenti:

Giovedì 14 marzo – Baci al tramonto : protagonisti i LipToCheek e la nuova Acqua Fissante Sunset Fix & Fresh. Lunedì 18 marzo – Tante coccole : protagoniste le maschere viso bio della nuova linea Purobio For Skin . Giovedì 21 marzo – Un sogno solo non basta più : protagonista il nuovo mascara Double Dream .

Pensate che alcune di queste novità, come il mascara Double Dream, hanno avuto un inatteso sold-out già da fine marzo!

LipToCheek e Acqua fissante Sunset Fix & Fresh

Protagonisti della prima fase di Purobio Anniversary #2 quattro innovativi prodotti multifunzione: 3 colorazioni di Lip to Cheek (un prodotto 2 in 1 – Blush+Rossetto – per enfatizzare in modo semplice e naturale guance e labbra) e la nuova Acqua Fissante Sunset Fix&Fresh (anch’essa prodotto 2 in 1 ovvero sia spray fissante per il trucco che tonico/essenza rinfrescante per il viso).

Entrambi questi nuovi prodotti uniscono la funzione make-up a quella nutriente/idratante: i Lip to Cheek sono infatti arricchiti da burro di cacao e olio di ricino mentre l’acqua fissante Sunset Fix&Fresh è arrichita da acido ialuronico.

I Lip to Cheek sono in vendita al prezzo di 8,90€ su numerosi store online tra cui Macrolibrarsi, Primobio e Sorgente Natura. Ed anche l’acqua fissante Sunset Fix&Fresh è altrettanto facilmente reperibile: il suo prezzo di vendita è di 9,90€ e la si trova su Macrolibrarsi, Primobio e Sorgente Natura.

Mascara Double Dream

Una vera e propria sorpresa il Mascara Double Dream che, volendo sfidare i confini di performance che il makeup biologico solitamente presenta, si è doppiamente rinnovato: nella formula ricca di ingredienti funzionali che garantiscono il sostegno delle ciglia (cera d’alba e cera carnauba bio) e le rinforzano/nutrono (estratto di fiordaliso, olio di argan e di ricinio bio) e nell’innovativo applicatore in silicone che, grazie all’alternanza di setole di diversa lunghezza ed alla punta a stella, permette di pettinare e sollevare anche le ciglia più corte e di applicare il mascara anche nell’angolo interno ed esterno dell’occhio con un risultato super preciso. Se applicato dal basso verso l’alto con movimento a zig zag definisce e voluminizza in modo impressionante, parola di donna da sempre dotata di ciglia corte e dritte che le ha viste trasformarsi sotto i propri occhi! Il Mascara Double Dream come gli altri prodotti della Anniversary Collection è disponibile al prezzo di 14,90€ in tantissimi store online tra cui Primobio, Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

Maschere viso bio Purobio For Skin

Lunedì 18 Marzo 2019 è la data di nascita di Purobio For Skin , una costola della linea Cosmetics, costituita (per ora) da una linea di Maschere Viso completamente bio e da un panno Konjak perfetto per rimuoverle dopo la posa.

Protagoniste 4 nuove maschere dai nomi di donna (Peel off: Olivia e Kelly, In crema: Miranda e Brenda) che contengono solo ingredienti naturali e certificati bio da CCPB, sono Nichel Tested e completamente Vegan. In tutte è presente l’acido Ialuronico che con le sue proprietà rende le maschere altamente idratanti.

Per tutti i dettagli di questo lancio vi rimando all’articolo completamente dedicato alle maschere viso Purobio For Skin.

Anniversary #3 : il lancio degli illuminanti liquidi Resplendent Liquid Stardust (e il ritorno del mascara Double Dream)

Se è vero che i primi due atti della collezione Anniversary sono stati contraddistinti dalla predominanza di un colore profondo e importante come il nero (Matita Long Lasting e Mascara Double Dream), è altrettanto vero che con maggio e l’arrivo della primavera è giunto il momento di uscire dall’oscurità invernale per immergerci in un mare di luce.

Ce ne dà l’occasione Purobio che, in occasione del 3° evento di anniversario, ha deciso di arricchire la propria gamma di illuminanti spingendosi verso un prodotto ancora più affascinante: Resplendent Liquid Stardust , una polvere di stelle liquida, perfetta per illuminare e far risplendere come non mai sia il viso che il corpo.

Grazie alla loro texture super sottile i nuovi Liquid Stardust proposti da Purobio consentono di modulare l’intensità e quindi di donare luce e radiosità all’incarnato con un finish che può variare da naturale a intenso. Tre le colorazioni disponibili:

01 – Champagne, riflette la luce in modo soft e omogeneo adattandosi così ad ogni carnagione.

02 – Oro Rosa, unisce il calore dell’oro al rosa ed è quindi perfetto per incarnati dal sottotono caldo ed abbronzati.

03 – Rosa freddo, dal delicatissimo effetto frost, riflette la luce in modo delicato ed appena iridescente ed è quindi il più adatto per un effetto bagnato.

Il loro prezzo di vendita è di 14,90€ e sono disponibili in tantissimi store online tra cui Primobio.

Nella stessa data del loro lancio, il 16 Maggio, è tornato disponibile anche il mascara Double Dream inaspettatamente andato sold-out poco dopo il suo lancio di Marzo!

Post in continuo aggiornamento, vi aspetto per le prossime novità!