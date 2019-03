Cosmoprof 2019 ed è focus sulla sostenibilità nel mondo beauty

Ma veniamo a noi e alle aziende che più mi hanno colpito dal punto di vista dell’approccio alla sostenibilità, in rigoroso ordine alfabetico.

Balade En Provance ad esempio è un brand originario di un piccolo paese della Provenza che propone una bella gamma di creme mani, saponi per rasatura da uomo e da donna, saponi mani e corpo e shampoo solidi non solo dalla produzione artigianale ma anche caratterizzati da un packaging eco-friendly: vasetti di vetro con tappo in metallo per le creme mani e cartone riciclabile e compostabile per i saponi.

Ben & Anna era presente in fiera con la sua bella gamma di deodoranti naturali, vegani e cruelty free privi di alluminio, parabeni e ftalati. Due le novità che ho scoperto in fiera: la loro evoluzione verso un packaging completamente plastic free (lo stick di plastica è stato sostituito da un tubicino di carta certificata FSC completamente biodegradabile e riciclabile) e l’imminente lancio di una gamma di prodotti zero waste per l’igiene orale (dentifricio in polvere e collutorio in vasetti di vetro con tappo in metallo!).



Chich Chiq è un brand polacco che non conoscevo che a Cosmoprof 2019 proponeva un’interessante linea composta da cosmetici di lusso ispirati dall’Ayurveda, in particolare delle maschere in polvere composte da ingredienti naturali, sicuri e sostenibili provenienti da tutto il mondo e prive di conservanti/stabilizzanti. Il loro packaging in bamboo non è solo esteticamente bellissimo ma anche completamente eco-friendly e sostenibile.

KT Home nel suo stand proponeva una bella serie di guantini/manopole per lo struccaggio senza acqua: Oh my glove! Si tratta di una tipologia di prodotto zero waste che di per sè non sarebbe nuova ma a differenziare quest’azienda dalla concorrenza è la tessitura della microfibra studiata in modo tale da non consentire il rilascio di micro-particelle di tessuto nell’ambiente e la scelta di lasciare i prodotti del loro naturale colore bianco, al fine di limitare l’impatto ambientale della loro produzione.

Les Petits Prodiges è un altro giovane brand francese dalla produzione artigianale e dal packaging eco-friendly. La sua gamma prodotti che si propone di essere “Green & Sexy” comprende dei balsami multiuso in una graziosa scatola di latta con tappo a vite e deodoranti naturali in tubo di cartone che sembrano analoghi a quelli proposti da Ben & Anna.

My White Secret, già presente al Cosmoprof 2018 con degli interessanti dentifrici sbiancanti naturali, quest’anno si presentava con un’interessante ampliamento di gamma che strizza l’occhio alla sostenibilità e allo zero waste: dentifricio in polvere in jar di vetro, filo interdentale in un piccolo contenitore di vetro e metallo e spazzolini da denti con manico in bamboo.

Paradoxx è un brand irlandese che propone una bella gamma di prodotti naturali per capelli che nasce con l’intento di essere in tutti i casi in cui sia possibile plastic-free (e ad oggi lo è per il 90% del proprio packaging: buona parte dei prodotti è contenuta in bottiglie di alluminio, solo il dispenser è in plastica). Curioso il fatto che tra gli ingredienti utilizzati, tutti approvvigionati in modo sostenibile e selezionati evitando sostanze pericolose per la salute e per l’ambiente, sia presente anche il whiskey irlandese. Paradoxx è membro di 1% for the Planet e quindi dona 1% delle proprie vendite annuali ad organizzazioni non profit che si occupano della tutela dell’ambiente.

Parfum du Vojage è un brand francese che propone una bella gamma di profumi naturali, privi di ftalati e parabeni, che nel formato viaggio sono contenuti in un contenitore di legno certificato PEFC e proveniente da foreste europee (Francia, Spagna e Belgio). E quando il flacone finisce può essere ricaricato!

Le aziende che presentavano progetti sostenibili del padiglione 21

Devo dire che il padiglione 21, tempio del settore bellezza green, per quanto riguarda l’approccio sostenibile alla cosmetica non aveva molto da offrire, se comparato a Cosmoprime. Ma vediamo assieme il dettaglio di quello che ho potuto vedere.

Nutryancor è una linea di cosmetici prodotta da Carone, storica azienda della valle Susa nota per aver introdotto in Italia il Sapone di Aleppo, con l’intento di recuperare gli scarti di frutta e verdura (carciofi, mirtilli, mele e carote) da agricoltura biologica della cooperativa “Il Frutto Permesso” e dell’azienda “Cereal Terra”. Gli scarti della produzione di conserve ricevono una seconda vita diventando farine ricche di nutrimenti che vengono inserite negli attuali 11 prodotti della linea Nutryancor: dai saponi alle creme, ai detergenti.

Martini spa, che quest’anno festeggia i suoi primi 50 anni di storia, esponeva in fiera la sua linea di spugne naturali ricavate dalle fibre vegetali di Konjac; tre le versioni di spugne disponibili: Natural per pelli delicate, Tè Verde per tutti i tipi di pelle e al carbone di bambù per pelli grasse ed impure. Interessante scoprire al loro stand che Martini ha brevettato un processo a basso impatto ambientale (XPAND) per arricchire le proprie spugne con aromi naturali e principi attivi naturali dalle proprietà cosmetiche.