Linea Skincare AP3 Complex Purobio For Skin : tutto ciò che devi sapere

La nuova linea skincare AP3 Complex prende il proprio nome dal complesso antiossidante AP3® Complex sviluppato e brevettato da Purobio, che fa da tratto unificante e caratterizzante di tutta la linea cosmetica.

Parliamo un complesso di polifenoli vegetali dall’azione sinergica contro i radicali liberi, una delle princioali cause dell’invecchiamento della pelle. I radicali liberi altro non sono che molecole altamente instabili che tendono ad innescare un danneggiamento a catena delle strutture cellullari accelerando l’invecchiamento della pelle; obiettivo della linea skincare Ap3 complex interrompere questo processo di danneggiamento e ossidazione cellulare preservando così la salute e l’aspetto della pelle.

Altri ingredienti base comuni della linea skincare AP3 complex sono:

La nuova linea skincare AP3 Complex ha ovviamente tutte le caratteristiche che da sempre contraddistinguono i prodotti puroBIO: è certificata Bio da CCPB, è Nickel Tested ed è Vegan Ok ed è composta da 9 prodotti che si vanno ad aggiungere alle 12 maschere viso bio lanciate qualche mese fa:

La nuova linea skincare AP3 Complex è studiata per soddisfare, con le adeguate routine, ogni tipo di pelle e per prepararla ad un perfetto makeup.

In funzione della tipologia di pelle Purobio consiglia 4 diverse routine per il giorno e per la sera:

L’eccessiva produzione di sebo da parte delle ghiandole sebacee della pelle può causare una serie di inestetismi fastidiosi ed antiestetici come comedoni, pori dilatati, brufoletti e pelle unta. La giusta routine di cura della pelle può però combattere o almeno attenuare queste problematiche ed anche la linea skincare AP3 Complex ne ha studiata una apposita per questa tipologia di pelle.

La routine giorno per pelle grassa prevede tre fasi:



La routine Notte prevede invece le stesse fasi della routine giorno, con una piccola aggiunta dopo la detersione e prima della fase di idratazione: quella del siero sebo-normalizzante e opacizzante. La fase di detersione può essere effettuata, nel caso di makeup, con lo struccante bifasico Purobio Cosmetics.



Per chi ha la fortuna di possedere una pelle normale ovvero caratterizzata da un giusto equilibrio tra microcircolazione e idratazione e quindi dal colorito chiaro e roseo, liscia, levigata e priva di imperfezioni e discromie, le uniche esigenze da soddisfare sono quella di protezione e di conservare e mantenere il più a lungo possibile la propria “perfezione”.

La routine giorno della linea skincare AP3 Complex per pelle normale prevede tre fasi:

La pelle secca è causata da una scarsa consistenza del tessuto idrolipidico della pelle con conseguente difficoltà sia ad essere che a restare idratata; le conseguenze sono una texture poco elastica, presenza di screpolature e arrossamenti, sottigliezza, fragilità e desquamazione, colorito spento e poco sano. Non di rado questa tipologia di pelle mostra segni di invecchiamento della pelle anche molto precoce e comparsa di rughette anche in giovane età.

L’inesorabile scorrere del tempo fa sì che alcuni meccanismi metabolici rallentino o diminuiscano d’efficacia e quindi tutte noi prima o poi ci troviamo ad avere a che fare con lei, la pelle matura: le secrezioni sudoripare e sebacee diminuiscono così come la vascolarizzazione con conseguente tendenza della pelle a disidratarsi e seccarsi più velocemente; anche la sintesi di collagene rallenta.

Ecco quindi che compaiono rughe visibili e profonde, macchie e iperpigmentazione, la tonalità della pelle tende al giallo-pallido, la pelle perde consistenza e appare più opaca e meno luminosa.

La routine giorno della linea skincare AP3 Complex per pelle matura prevede tre fasi:

La routine Notte prevede invece le stesse fasi della routine giorno, con una piccola aggiunta dopo la detersione e prima della fase di idratazione: quella del siero in olio illuminante elasticizzante. La fase di detersione può essere effettuata, nel caso di makeup, con lo struccante bifasico Purobio Cosmetics.

La Bubble Mousse (prezzo di vendita 12€ per 100ml di prodotto) è l’elemento che accomuna tutte le routine viso giorno e notte sia perchè la detersione è il primo step di ogni corretta routine di skincare sia perchè formulata per risultare adatta a detergere a fondo ma delicatamente tutte le tipologie di pelle.

La linea skincare AP3 Complex si compone di due differenti sieri viso per andare incontro alle esigenze di routine serale delle differenti tipologie di pelle:

Il siero viso sebo-normalizzante (qui) è leggerissimo, piacevole sulla pelle e dal rapido assorbimento. Si caratterizza per un mix di attivi sebo-normalizzanti (estratto di zenzero, vite e boswella), delicatamente esfolianti (acido mandelico e di ibisco) e antiossidanti (AP3 complex®). E’ il prodotto perfetto per migliorare l’aspetto della pelle grazie alle sue proprietà opacizzanti ed elasticizzanti.

Il siero in olio elasticizzante e illuminante (qui) si caratterizza per un mix di attivi nutrienti che ripristinano il film idrolipidico della pelle (Olio di Cocco e Babassu, burro di cacao, karitè e cupuaçu) e di attivi delicatamente esfolianti (acido mandelico). E’ il prodotto perfetto per illuminare, elasticizzare e migliorare l’aspetto della pelle rendendola morbida ed elastica.

Idratazione della zona perioculare – i contorno occhio Purobio for Skin

La linea skincare AP3 Complex si compone di due differenti contorno occhi per andare incontro alle esigenze delle differenti tipologie di pelle:

Gel contorno occhi idratante e defaticante (13,50€ per 10ml) -> per pelli da normali a grasse. Crema contorno occchi idratante antirughe (13,50€ per 10ml) -> per pelli secche e mature.

Il Gel contorno occhi idratante e defaticante è un prodotto fresco e leggero, caratterizzato da un mix di sostanze idratanti (acido ialuronico che dona turgore e freschezza) e di attivi funzionali antiossidanti (AP3 complex) ed antirughe (esapeptide botox like che agisce in profondità inibendo la formazione delle rughe dall’interno). E’ il contorno occhi ideale per chi ha una zona perioculare stanca e con problemi di gonfiore, perfetto se messo in frigo per alcuni minuti prima di applicarlo.

La crema contono occhi idratante e antirughe è un prodotto ricco e corposo caratterizzato da un mix sinergico di sostanze nutrienti (burro di karitè, di cacao e olio di Argan che rendono la pelle morbida ed elastica), attivi idratanti (acido ialuronico), attivi antiossidanti (AP3 complex) ed antirughe (esapeptide botox like). E’ il contorno occhi ideale per contrastare i primi segni dell’invecchiamento.

Idratazione finale – le creme viso Purobio for Skin

La linea skincare AP3 Complex si compone di ben 4 tipologie di creme viso per andare incontro alle esigenze dei vari tipi di pelle:

La crema viso idratante leggera (qui) ha una consistenza molto leggera che lascia la pelle morbida, idratata ed elastica. La sua formulazione si caratterizza per un mix di attivi funzionali antiossidanti (AP3 complex®) e idratanti (acido ialuronico e squalano vegetale) uniti a glicerina vegetale, acqua di fiordaliso ed estratto di mirtillo e bacche di goji. E’ il prodotto perfetto per le pelli normali e per chi ama le creme dalla texture leggerissima, capaci di idratare senza appesantire la pelle.

La crema viso opacizzante sebo-normalizzante (qui) ha una consistenza leggera, dal rapido assorbimento ed è studiata appositamente per le esigenze della pelle grassa. La sua formulazione si caratterizza per un mix di attivi antiossidanti (AP3 Complex), idratanti (acido ialuronico), purificanti (estratto di tea tree) ed ingredienti che aiutano a ridurre la presenza di sebo e opacizzano l’incarnato (amido di riso).

La crema viso idratente ricca (qui) ha una consistenza corposa che idrata la pelle e la rende vellutata e luminosa e, se applicata con uno strato abbondante, può fungere anche da maschera. La sua formulazione si caratterizza per un mix di sostanze nutrienti che lasciano la pelle morbida ed elastica (Olio di Cocco, burro di karitè, cupuacu e cacao), sostanze idratanti (acido ialuronico).

La crema viso effetto lifting (qui) ha una consistenza corposa e promette una pelle distesa minimizzando visivamente l’aspetto di linee di espressione e rughe. La sua formulazione si caratterizza per un mix di attivi funzionali antiossidanti (AP3 complex®), sostanze nutrienti per una pelle morbida ed elastica (Olio di Cocco e burro di cacao), sostanze idratanti (acido ialuronico) ed antirughe (esapeptide botox like).

Aspettando il Natale con Purobio : i prodotti della linea skincare AP3 Complex partecipano al concorso che permette di vincere il Calendario dell’Avvento Purobio 2019

Acquistando, presso i Punti Vendita aderenti, un Mascara Double Dream o uno/più prodotti della nuova linea skincare AP3 Complex è possibile ricevere subito in omaggio un tagliando “Gratta e Vinci” e, grattando la sua patina argentata, scoprire se si è vinto uno dei seguenti premi:

Uno dei 100 Calendari dell’Avvento in edizione limitata.

Una tra le 3000 maschere viso puroBIO FOR SKIN.

L’eventuale maschera vinta può essere immediatamente ritirata scegliendola tra quelle presenti nel punto vendita mentre l’eventuale Calendario dell’Avvento vinto verrà spedito da Purobio al punto vendita entro 3 giorni lavorativi.

Il Calendario dell’Avvento puroBIO è esclusivo ed è un’edizione limitata di soli 100 pezzi unici; non può essere acquistato ma solo vinto, infatti è il premio principale del concorso Aspettando il Natale con puroBIO. E’ completamente decorato da illustrazioni create per l’occasione da Federica Ponz de Leon e, come ogni calendario dell’avvento che si rispetti, è composto da 24 finestrelle che contengono altrettanti regalini, uno per ogni giorno del periodo dell’avvento + più una piccola sorpresa per il giorno di Natale.

Tutti i dettagli di questa iniziativa, nonchè il contatore del numero di calendari dell’Avvento ancora da vincere, sono disponibili a questo link.

Voi avete già partecipato?