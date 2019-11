Matita Perpetua : cos’è , com’è fatta , dove e perchè comprarla

Matita Perpetua è un piccolo, geniale oggetto di design ecosostenibile che riesce a prestarsi all’utilizzo quotidiano di grandi e piccini. Non vi sembra vero?! Scopritela assieme a me. 😉

Matita Perpetua è frutto di un’idea geniale nata dal proposito di recuperare la polvere di grafite scarto, residuo della produzione industriale, altrimenti destinata ad essere sotterrata.

L’oggetto più semplice, la matita, rivisitato per renderlo diverso, fuori dall’ordinario perchè per farlo si è inventato un materiale che prima non c’era.

Ma andiamo per passi e vediamone un po’ storia e dettagli.

Le origini di Matita Perpetua

Correva l’anno 2012 quando Susanna Martucci, founder e CEO dell’innovativa PMI veneta Alisea, venne contattata da Cristina Poli e Vittorio Ferrero, titolari di un’azienda che produce elettrodi per realizzare stampi in acciaio, con la richiesta di realizzazione di gadget aziendali a partire dal loro scarto produttivo: la polvere di grafite.

La loro azienda produceva 12 tonnellate l’anno di polvere di grafite, scarto inevitabile della produzione di elettrodi, dai non indifferenti costi di smaltimento ed impatto ambientale. Sì perchè la grafite scarto finiva sotto terra, in discarica, non aveva seconde chance. Ma come è possibile? In fin dei conti la grafite è una delle materie prime principali delle matite, perchè nessuno la smaltisce scrivendo? Molto semplice ma anche sorprendente…nessuno in Italia le produce più!

Da qui l’idea di Susanna di diventare l’unico produttore italiano di matite ma non matite qualunque, matite diverse da tutte le altre, innovative, di design e Made in Italy!

Nasce così il gruppo di lavoro formato Andrea Zandonà (perito tecnico esperto in processi produttivi e nello stampaggio di diversi materiali), Marta Giardini (architetto e designer milanese), Marco Bertolini (designer, fotografo e stylist) e Alberto Zavatta (esperto di comunicazione strategica e marketing) che dopo quasi un anno di prove dà vita a matita Perpetua , composta al 80% da grafite riciclata grazie all’invenzione di un materiale che prima non esisteva, lo Zantech®.

Con lo Zantech, spiega Susanna Martucci

riusciamo a cambiare il modo di produrre matite nel mondo. E’ un’invenzione italiana. Perpetua? Per noi non è una matita, ma è il modo di raccontare come scarti di materie prime, grazie all’innovazione, alle nuove tecnologie, al design italiano, alla creatività, possano diventare oggetti unici al mondo. Economia Circolare non vuol dire solo difendere l’ambiente, ma anche abbattere i costi di produzione, vuol dire poter tornare a lavorare in Italia, risparmiando sui costi dei materiali. Vuol dire fare innovazione.

Cosa rende matita Perpetua così diversa dalle matite tradizionali

Materie prime e processo produttivo a basso impatto ambientale

Il processo di produzione industriale delle matite tradizionali prevede di partire da un blocco di legno (1) che viene tagliato in assi (2) che a loro volta vengono tinte (3) e lavorate per praticare le incisioni (4) che servono ad ospitare le mine (5); una volta che la mina viene appoggiata nel proprio alloggio una nuova asse viene incollata sopra alla precedente (6) e il sandwitch così ottenuto viene fatto passare una macchina (7) che divide le singole matite (8) ed un’altra che dà loro la forma definitiva (esagonale, tonda, quadrata, ecc.).

Seguono l’applicazione di vernice (9), la rifinitura (10) e infine l’eventuale aggiunta di un supporto in ferro per la gomma (11) e della gomma stessa (12).

Anche la produzione della mina avviene per step successivi: si parte da una miscela di argilla, grafite ed acqua (la quantità di argilla determina la durezza della mina) ed il composto così ottenuto viene spinto attraverso un ugello che garantisce l’esattezza del diametro; la mina così ottenuta viene tagliata e fatta prima essiccare a 175°C poi passare in un’altro forno a 1000°C (che serve a conferirle resistenza alla rottura) e infine subisce un bagno nella cera che è fondamentale per conferirle la sensazione di scrittura scorrevole.

Tanta materia prima consumata (argilla, grafite, legno, cera, metallo e gomma) e sostanze chimiche utilizzate (colla e vernici) per un oggetto così piccolo e di uso comune, chi ci pensa mai?

Matita Perpetua, col suo innovativo materiale e processo produttivo (entrambi oggetto di brevetto europeo) scardina praticamente tutto ciò che è considerato normale nelle matite tradizionali:

Non utilizza legno: il suo corpo è realizzato in Zantech® , un innovativo materiale composto per l’80% da grafite recuperata dal processo industriale di produzione degli elettrodi e per il restante 20% da uno speciale polimero; questo composto rende la polvere di grafite scrivente ma capace di non sporcare le mani e le conferisce durezza e resistenza agli urti tali da rendere superflua la scocca in legno, al contrario indispensabile per proteggere le mine in sola grafite.

Pur avendo la gomma non ha bisogno del collarino di metallo e della colla per non perderla: la sua gomma – certificata FDA – costituisce un corpo unico con la parte scrivente perchè viene direttamente fusa sul corpo in grafite durante la fase di stampaggio.

Scrive anche se priva di punta.

Se cade non si rompe.

Non scende a compromessi, neanche quando si propone in limited edition che hanno la parvenza di essere meno ecologiche della versione base. La Glitter Edition è ottenuta dalla combinazione di sabbia di torrente setacciata e ripulita e pagliuzze in alluminio riciclato colorato; la decorazione è applicata interamente a mano per mezzo della stessa tecnica artigianale della tradizione orafa italiana utilizzata per realizzare la smaltatura delle perle di vetro.

È l’unica matita utilizzabile nelle navicelle spaziali e nelle stazioni orbitanti: le sue caratteristiche tecnologiche impediscono la dispersione di micro particelle di grafite che potrebbero causare cortocircuiti alle strumentazioni di bordo.

Interessante sapere che chi usa Perpetua, scrivendo, ricicla ed esaurisce 15 grammi di grafite.

La realizzazione di matita Perpetua consente di riutilizzare circa 10.000 kg di polvere di grafite all’anno, evitando la loro dispersione nell’ambiente e permettendo un risparmio di circa 8.000 euro all’anno di costo di smaltimento; questo riutilizzo consente inoltre una riduzione delle emissioni di CO2 di 183 kg all’anno.

I valori ecologici ed etici dietro matita Perpetua

Matita Perpetua può essere considerata una vera re-evoluzione per vari motivi: con il recupero della polvere di grafite ha dato vita a qualcosa di nuovo, fuori dagli schemi ed ha riportato la produzione delle matite in Italia!

Ecco quindi che chi sceglie Perpetua non compie soltanto una scelta di stile nello scrivere, ma fa uno di quei piccoli gesti che fanno la differenza optando per un prodotto che rispetta sia il Pianeta che le persone.

Sì perchè oltre ad essere ecosostenibile in sè matita Perpetua lo è anche a 360° nelle scelte di packaging e logistica:

Perpetua è accompagnata dal suo caratteristico cartoncino nero FSC da 400 g delle cartiere Favini.

Viene ancorata al cartoncino da o-ring realizzati in Italia in gomma naturale e colorati con ingredienti naturali che possono diventare braccialetti multi-color da indossare.

Magazzino, logistica e confezionamento di Perpetua sono gestiti dai ragazzi e volontari della Cooperativa Agape impegnata nel dare alle persone la possibilità di superare le barriere della disabilità.

10 (e più) validi motivi per preferire matita Perpetua alle matite tradizionali

Quello che personalmente mi piace di matita Perpetua è il fatto che è stata progettata per durare e pensando sia a favorire le persone che l’avrebbero usata che a rispettare l’ambiente; ecco quindi che matita Perpetua ha caratteristiche uniche nel suo panorama:

se sottoposta ad un urto o in caso di caduta accidentale non si rompe e riesce a farlo senza consumare alberi nè usare vernici protettive o lavorazioni aggiuntive. può essere temperata normalmente ma è in grado di scrivere anche se spuntata o se viene divisa in due parti. è dotata di una gomma alimentare certificata FDA, corpo unico con la parte scrivente, non è incollata ma è fusa direttamente alla grafite. ha un lato piatto che fa sì che non rotoli via dal piano su cui viene appoggiata. è durevole: scrive 20 volte di più delle matite tradizionali: 1120 km (dato IUAV). non sporca le mani. è Made in Italy. ogni matita Perpetua permette di riciclare, scrivendo, 15 grammi di polvere di grafite che diversamente sarebbe destitata ad essere seppellita nelle discariche. la produzione annuale di matite Perpetua consente di riutilizzare circa 10.000 kg di polvere di grafite all’anno ed una riduzione delle emissioni di CO2 di 183 kg all’anno. ha un packaging a basso impatto ambientale. il suo confezionamento e la sua logistica sono realizzati coinvolgendo persone in difficoltà

E per me che sono mamma è bello pensare che, pur essendo un oggetto di design e tecnologico di tutto rispetto, posso tranquillamente pensare di metterlo nelle mani di mia figlia perchè atossica e resistente.

Tutte queste particolari caratteristiche fanno sì che il prezzo di Perpetua sia di lunga superiore a quello di una matita tradizionale (5-6€ la versione base contro i circa 0,50€ di una matita tradizionale). Tuttavia, come già detto, chi acquista matita Perpetua non acquista solo una matita ma anche i valori che essa ritrae:

sostenibilità ambientale e quindi salvaguardia dell’ambiente.

sostenibilità sociale e quindi l’utilizzo del lavoro di sapienti artigiani italiani in crisi nonchè di persone diversamente abili che differentemente avrebbero difficoltà di inserimento nel contesto lavorativo.

Made in Italy.

La componente prezzo, in questo casi, lascia a mio parere spazio alla componente valore smettendo di costituire il principale elemento discriminate.

I premi ricevuti da matita Perpetua

Matita Perpetua, presentata per la prima volta nel Giugno del 2013 al Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Parigi-Le Bourget – può vantare una serie di premi e riconoscimenti che si può davvero definire “stellare” :

Giugno 2016 – Menzione d’Onore al premio internazionale di design ADI Compasso d’Oro.

Febbraio 2015 – New York: nomination per la categoria Green Innovation al Best of the Year Awards.

Aprile 2014 – Menzione Speciale Miglior Prodotto alla VII edizione

Premio Impresa Ambiente.

Premio Impresa Ambiente. Dicembre 2013 – Miglior Invenzione Ecosostenibile al Sette Green Awards.

La gamma prodotti di matita Perpetua

Oltre che nella sua versione base (che prevede 10 diversi colori di gomma: Bianco, Giallo, Arancio, Rosso, Fucsia, Blu, Azzurro, Verde, Lime, Nero), matita Perpetua è disponibile anche in diverse special edition:

Perpetua Gold Edition – una edizione speciale dal look ricercato e glamour i cui tratti esclusivi sono un lato color oro e un pack più grande serigrafato in oro (qui).

– una edizione speciale dal look ricercato e glamour i cui tratti esclusivi sono un lato color oro e un pack più grande serigrafato in oro (qui). Perpetua Glitter Edition – una edizione speciale dal look scintillante ottenuto dalla combinazione di sabbia di torrente e pagliuzze in alluminio riciclato colorato applicate a mano; sei i colori disponibili: oro, argento scuro, argento chiaro, bronzo, rosso e blu.

– una edizione speciale dal look scintillante ottenuto dalla combinazione di sabbia di torrente e pagliuzze in alluminio riciclato colorato applicate a mano; sei i colori disponibili: oro, argento scuro, argento chiaro, bronzo, rosso e blu. Perpetua Sweet Life Collection – una edizione speciale del 2018 di soli 3000 esemplari per colore, in quattro nuovi colori pastello (Giallo, Verde, Azzurro, Rosa).

– una edizione speciale del 2018 di soli 3000 esemplari per colore, in quattro nuovi colori pastello (Giallo, Verde, Azzurro, Rosa). Perpetua Portofino Collection – una edizione speciale del 2019 di soli 4000 esemplari per colore, in quattro nuovi colori pastello (viola, rosa, ciclamino, azzurro).

– una edizione speciale del 2019 di soli 4000 esemplari per colore, in quattro nuovi colori pastello (viola, rosa, ciclamino, azzurro). Perpetua Lumina – una edizione speciale caratterizzata da una gomma che cattura e trattiene la luce solare (o artificiale) per poi restituirla al buio diffondendo una luce fluo blu o verde.

– una edizione speciale caratterizzata da una gomma che cattura e trattiene la luce solare (o artificiale) per poi restituirla al buio diffondendo una luce fluo blu o verde. Perpetua Back to School – una edizione speciale che prevede una matita perpetua corredata da un temperino giallo ergonomico per i mancini e un temperino rosso ergonomico per chi usa la mano destra (set rosso, set giallo).

Dove è possibile acquistare matita Perpetua

Matita Perpetua è stata, prima di tutto utilizzata dal cliente da cui tutto è partito (ora anche fornitore della polvere di grafite) e in seguito messa in vendita, tramite il partner e distributore NAPKIN, nei migliori negozi di articoli per la scrittura e in selezionate cartolerie prima in Italia poi in tutti i paesi europei, oltre che in Giappone, Australia, Stati Uniti e Paesi Arabi.

Per chi ama gli acquisti online è anche disponibile per l’acquisto tramite Amazon.

Oltre che acquistarla tramite il canale vendita potreste ricevere in omaggio una matita Perpetua personalizzata anche da una delle tante aziende che scelgono Alisea per gli articoli della propria comunicazione aziendale.

Voi avete mai provato una matita Perpetua? Come vi state trovando?

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link. A te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.

