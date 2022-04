Beauty routine & crema miracolosa per couperose o rosacea : tutte le dritte

Esiste davvero una crema miracolosa per couperose o rosacea ? Ovviamente no, non vi racconterò bugie ma con un’adeguata e costante beauty routine qualcosa che assomiglia ad un piccolo miracolo si può ottnere. Scopriamo insieme come.

Cos’è la couperose o rosacea

Couperose e rosacea sono lesioni cutanee del viso che si manifestano con capillari visibili e arrossamenti localizzati su mento, guance e zona T, accompagnati anche da brufoli e papule.

Si tratta di un problema dermatologico molto diffuso: si stimano circa 45 milioni di casi al mondo (circa il 7-8% della popolazione adulta).

La couperose si manifesta a seguito di una vasodilatazione atipica dei capillari del volto. A causarla capillari troppo fragili che, avendo pareti poco elastiche, creano un reticolo di venature rossastre su zigomi e guance.

La rosacea è invece una complicanza della couperose che solitamente si presenta come un’acne tardiva, accompagnata da arrossamenti dolenti, brufoli e pustole infiammate.

I soggetti più colpiti hanno solitamente una predisposizione genetica, fragilità capillare o pelle molto sensibile e reattiva; nella maggior parte dei casi parliamo di donne.

La comparsa di questi rossori è favorita da alcuni fattori: sbalzi termici, agenti esterni inquinanti, raggi solari, stress, cambiamenti ormonali e consumo eccessivo di bevande alcoliche o cibi piccanti.

Come è possibile curare couperose e rosacea?

Purtroppo al momento non c’è una cura risolutiva per la couperose e la rosacea.

Si tratta di patologie recidive, che alternano fasi di guarigione a fasi di ricaduta.

Trovare il corretto trattamento è spesso un percorso lungo e tortuoso.

Tuttavia – con i consigli di un dermatologo ed un’adeguata routine di cura delle pelle – si può attenuare l’effetto degli inestetismi.

Qui cercherò di riepilogare tutte le linee guida ed i prodotti naturali/biologici migliori.

La beauty routine per couperose World of Beauty

World of Beauty è l’unico brand che io abbia trovato a proporre una linea di cosmetici per couperose completa, che vada dalla detergenza all’idratazione: Couper Care.

Vediamo insieme quali sono i prodotti che questo brand consiglia per la cura della pelle con couperose e rosacea.

E considerate che tutti i prodotti che vi citerò potrete ottenerli con uno sconto del 20% sullo shop online del brand. Vi basterà utilizzare il codice GOINGNATURAL, previa registrazione sul sito scrivendo nel campo NOME ATTIVITA/COMPANY NAME goingnatural.

La detersione della pelle con couperose e rosacea secondo World of Beauty

La detersione della pelle che soffre di couperose e rosacea inizia con il latte detergente, da scegliere in funzione del proprio tipo di pelle:

Se il problema principale è la couperose è consigliato il Couper Cleansing Milk , un’emulsione detergente a risciacquo con formulazione a base di camomilla romana (che contiene azulene vegetale) ed estratto di fiori di calendula, due attivi capaci di rimuovere le impurità cutanee, decongestionare e riattivare la circolazione periferica. Può anche essere usato come maschera impacco per qualche minuto, per riportare elasticità e turgore alla pelle.

, un’emulsione detergente a risciacquo con formulazione a base di camomilla romana (che contiene azulene vegetale) ed estratto di fiori di calendula, due attivi capaci di rimuovere le impurità cutanee, decongestionare e riattivare la circolazione periferica. Può anche essere usato come maschera impacco per qualche minuto, per riportare elasticità e turgore alla pelle. Se la pelle è anche disidratata è consigliato Hydra Cleansing Milk , un latte detergente cremoso dalla doppia azione idratante e nutriente che deriva dalla sua formula ricca di camomilla blu mediterranea (antinfiammatoria) e collagene vegetale (idratante).

A seguire l’ideale è la Couper Tonic Lotion, un tonico fresco e lenitivo che dona immediato sollievo alla pelle con tendenza alla couperose, ne riequilibra il funzionamento ed il PH, ne riattiva la microcircolazione.

Il siero e la “crema miracolosa per couperose e rosacea” secondo World of Beauty

Mattino e sera si consiglia l’applicazione di Couper Beauty Serum prima della crema idratante. Si tratta di un siero concentrato che lenisce gli arrossamenti cutanei, donando benessere e sollievo, ed equilibra la pelle sensibile.

La sua formulazione include come principi attivi chiave: troxerutina vegetale (o vitamina B4, antiossidante e capace di favorire la circolazione, aumentando la resistenza dei vasi sanguinei), liquirizia (lenitiva e schiarente), biancospino (riduce le resistenze vascolari periferiche ed ha azione sedativa).

A seguire, al mattino, possono essere indicate due creme idratanti, in funzione delle condizioni della pelle:

per pelle che soffre solo di couperose Couper Rose Cream . Crema giorno con SPF10 che – grazie ai bioflavonoidi vegetali ed ai mucopolisaccaridi – attenuta i rossori, rende meno visibili i capillari, rinforza l’epidermide, previene la comparsa delle rughe e rende elastica la pelle.

. Crema giorno con SPF10 che – grazie ai bioflavonoidi vegetali ed ai mucopolisaccaridi – attenuta i rossori, rende meno visibili i capillari, rinforza l’epidermide, previene la comparsa delle rughe e rende elastica la pelle. per pelle anche secca o disidratata – Hydra Day Cream. Una crema che idrata in profondità la pelle e svolge una marcata azione di riparazione del Dna delle lesioni causate dall’ossidazione.

Per la sera è invece indicata Couper Night Cream. Crema viso lenitiva e nutriente che, grazie all’estratto di altea, rende meno visibili gli arrossamenti e fornisce un effetto emolliente, nutritivo ed ossigenante.

La maschera di bellezza World of Beauty che dà un boost alla beauty routine

Un ottimo coadiuvante per questa già completa beuty routine è indubbiamente la Couper Beauty Mask, una maschera che aiuta l’eliminazione delle cellule morte, favorisce il buon funzionamento cellulare cutaneo, ossigena la pelle e riduce visibilmente gli arrossamenti lasciando la pelle morbida, compatta e luminosa.

La sua formulazione include camomilla blu mediterranea (dalle proprietà anti-infiammatorie), arancio amaro (anti-infiammatorio, disinfettante, dermopurificante ed antisettico), mirra (disinfettante e antinfiammatoria),

incenso (inibisce i meccanismi dell’invecchiamento).

La beauty routine per couperose Lakshmi

Una risposta ai disagi da couperose, rosacea, infiammazioni, irritazioni e pruriti può venire anche dai prodotti Lakshmi del Rituale Pitta Regenesis.

Si tratta di un insieme di referenze studiate per la beauty routine delle pelli irritate, arrossate e iper-sensibili/rettive in fase acuta; il loro utilizzo promette immediato sollievo, riduzione del rossore e normalizzazione del colorito.

La detersione della pelle con couperose e rosacea secondo Lakshmi

Lakshmi propone ben due prodotti indicati per la detersione della pelle con couperose o rosacea:

Regenesis H2O, un acqua micellare oleosa bifasica che deterge anche la pelle più sensibile rimuovendo delicatamente make-up e impurità. La sua formulazione include tea tree , camomilla ed aloe (purificano la pelle e leniscono gli arrossamenti) ed azulene (attivo calmante e disarrossante che regala un inconfondibile colore blu). Su Macrolibrarsi.

un acqua micellare oleosa bifasica che deterge anche la pelle più sensibile rimuovendo delicatamente make-up e impurità. La sua formulazione include tea tree , camomilla ed aloe (purificano la pelle e leniscono gli arrossamenti) ed azulene (attivo calmante e disarrossante che regala un inconfondibile colore blu). Su Macrolibrarsi. Latte detergente alla malva Pitta Sensitive Milk, un detergente lenitivo e struccante che assicura una pulizia completa della pelle e al contempo un effetto decongestionante. La sua formulazione a base di Malva, Iperico, Camomilla, Echinacea e Mirtillo svolge azione emolliente, protettiva e riparatrice, preservando il microbiota cutaneo e contrastando la disidratazione e la secchezza della pelle irritata o stressata. Su Macrolibrarsi.

Entrambi possono essere seguiti dall’uso del Tonico Pitta Sensitive Tonic (su Macrolibrarsi), un prodotto lenitivo calmante ed antiossidante che giorno dopo giorno rafforza la barriera cutanea sfruttando una sinergia di ingredienti cari alla medicina tradizionale cinese (Caprifoglio giapponese, Cyperus e Xanthium sibiricum).

Il siero e la “crema miracolosa per couperose e rosacea” secondo Lakshmi

Lo step successivo alla detersione è quello della cura ed idratazione per il quale Lakshmi prevede un siero, una crema giorno ed una notte:

Siero calmante alla camomilla blu, un siero viso anti rossore in grado di attenuare immediatamente discromie, irritazioni e reazioni cutanee e conferire un effetto lifting alla pelle. Grazie a un fitocomplesso antinfiammatorio-antiossidante composto da 5 estratti vegetali (Camomilla Blu, Iperico, Aloe, Echinacea, Centella Asiatica) assieme ad attivi naturali che trattano rughe, linee di espressione, macchie, rossori, infiammazioni ed eczema (Pepe di Sichuan, Caprifoglio Giapponese, Cyperus, Xanthium Sibiricum, Sodium Hyaluronate) assicura alla pelle compattezza e vitalità oltre a svolgere un’azione calmante sull’iperreattività cutanea. Su Macrolibrarsi.

un siero viso anti rossore in grado di attenuare immediatamente discromie, irritazioni e reazioni cutanee e conferire un effetto lifting alla pelle. Grazie a un fitocomplesso antinfiammatorio-antiossidante composto da 5 estratti vegetali (Camomilla Blu, Iperico, Aloe, Echinacea, Centella Asiatica) assieme ad attivi naturali che trattano rughe, linee di espressione, macchie, rossori, infiammazioni ed eczema (Pepe di Sichuan, Caprifoglio Giapponese, Cyperus, Xanthium Sibiricum, Sodium Hyaluronate) assicura alla pelle compattezza e vitalità oltre a svolgere un’azione calmante sull’iperreattività cutanea. Su Macrolibrarsi. Crema disarrossante Regenesis, un trattamento specifico contro prurito, arrossamento e bruciore. Svolge infatti un’azione idratante, protettiva ed emolliente che diminuisce rapidamente i rossori, limita la disidratazione cutanea e protegge la pelle dagli agenti esterni, rinforzandone le difese cutanee. La sua formula comprende Zanthalene®, estratto dal Pepe di Sichuan dall’effetto lenitivo e calmante, che riduce l’ipersensibilità cutanea e la sensazione di prurito con effetto lifting immediato. Su Macrolibrarsi.

Pitta Sensitive Night Balm, una crema notte nutriente, protettiva e decongestionante. Grazie alla molecola Epicalmin TCM (unione degli estratti Caprifoglio giapponese, Xiang Fu e Cang Er Zi utilizzati da secoli nella Medicina Tradizionale Cinese) nutre in profondità, attenua rughe e segni del tempo, restituisce equilibrio alla pelle stressata, riduce la sensazione di pelle che tira, desquamazioni, arrossamenti, irritazioni e prurito e rinforza il sistema di difesa della pelle contro disidratazione e stress ossidativo. Su Macrolibrarsi.

La mashera Lakshmi che dà un boost alla beauty routine

Un boost in più all’abituale beauty routine può venire dalla maschera ristrutturante monouso che ha un’azione riequilibrante e lenitiva (riduce i rossori, riequilibra il microbioma, nutre e idrata in profondità) grazie al complesso di pre e probiotici Bioflor Balance Complex che lavora in sinergia con olio di Calendula, Malva e Altea aiutando a ripristinare il microbioma cutaneo. Su Macrolibrarsi.

La beauty routine per couperose Most

Altro brand a proporre un trattamento tutto sommato organico della pelle affetta da couperose o rosacea è Most.

La detersione della pelle con couperose e rosacea secondo Most

Per non irritare ulteriormente la cute soggetta a couperose o rosacea, con la detersione e lo strucco, Most consiglia di usare la sua Base Lavante Eudermica.

Si tratta di un detergente non schiumogeno in forma di crema indicato per pelli sensibili ed in condizioni critiche in quanto – con la sua bassa concentrazione di tensioattivi – è in grado di lavare la cute senza asportare i fattori di protezione lipidici da essa giornalmente prodotti.

La sua detersione delicata evita l’azione essiccante dei saponi, è a rapido risciacquo e non lascia tracce di tensioattivo sulla cute.

Oltre che sullo shop online Most ed in tutte le farmacie è disponibile anche su Amazon.

La “crema miracolosa per couperose e rosacea” secondo Most

Per controllare l’arrossamento Most propone di applicare la sera la sua Crema Lenitiva che vanta svariate proprietà: astringente e lenitiva del prurito e dell’arrossamento, assorbente della sudorazione, assorbente della seborrea, antifrizione.

Si tratta di una crema evanescente a base di Ossido di Zinco e Magnesio Silicato di grado farmaceutico e in forma micronizzata; l’assenza dalla formulazione di vaselina, grassi animali, resine e profumi la rende ben tollerata anche per applicazioni prolungate o su cute sensibile/delicata.

Oltre che sullo shop online Most ed in tutte le farmacie è disponibile anche su Amazon.

Il fondotinta minerale per mascherare le imperfezioni della pelle con couperose o rosacea

Nel caso, nonostante la cura della pelle, fosse necessario mascherare le imperfezioni dovute a couperose o rosacea Most consiglia l’uso di Argillina Color.

Si tratta di un fondotinta minerale di nuova concezione formulato per svolgere un’azione coprente opaco e contemporaneamente lasciare traspirare la pelle.

La sua formulazione include una miscela di emollienti a catena lunga non comedogenica e non assorbibile dalla pelle, minerali micronizzati in modo da conferire un’azione coprente uniforme e duratura, argille del colore naturale di estrazione senza aggiunta di alcuna colorazione artificiale.

Tre le tonalità disponibili (Avorio, Neutra e Dorata), oltre che sullo shop online Most ed in tutte le farmacie anche su Amazon.

La protezione solare per la pelle con couperose o rosacea

Le creme solari sono spesso mal tollerate da chi soffre di couperose o rosacea motivo per cui Most consiglia per la protezione dai raggi solari Argillina Sole.

Si tratta di una cipria minerale naturale di nuova concezione, formulata per riflettere i raggi del sole utilizzando esclusivamente minerali purificati e micronizzati ed argille, evitando l’uso di filtri chimici e colorazioni artificiali.

La trousse in cartonato con specchio è dotata di cialda magnetica estraibile quindi può essere ricaricata una volta terminato il prodotto.

Tre le tonalità disponibili (Avorio, Neutra e Dorata), oltre che sullo shop online Most ed in tutte le farmacie anche su Amazon.

Crema viso miracolosa per couperose o rosacea : le proposte degli altri brand di cosmesi naturale e biologica

Per completezza aggiungo qui anche alcune creme viso per couperose valide che non fanno parte di una routine completa.

Anche se penso che chi soffre di couperose ottenga i maggiori benefici con un pool di trattamenti dedicato.

Crema e tonico viso anticouperose Antos Cosmesi

Per chi soffre di couperose Antos Cosmesi propone una routine semplice e low cost che prevede di abbinare il suo Tonico Rinfrescante con la Crema Anticouperose.

Il Tonico Rinfrescante Antos Cosmesi contribuisce a lenire arrossamenti ed irritazioni cutanee, grazie alla sua formulazione con acqua di hamamelis, rosa centifolia, estratto di ippocastano e camomilla. E’ quindi particolarmente indicato per pelli delicate, arrossate o affette da couperose. Su Macrolibrarsi.

La crema anticouperose Antos ha un alto potere idratante e lenitivo, consente di attenuare gli arrossamenti e gli stati infiammatori della pelle.

Grazie agli estratti di iperico, ippocastano, hamamelis, equiseto e piantaggine contenuti in formula, svolge azione antinfiammatoria, astringente e vasoprotettiva, attenua gli arrossamenti provocati dalla fragilità capillare ed esercita contemporaneamente un’azione lenitiva e idratante. Su Macrolibrarsi.

Crema viso Fragile Very Sensitive Skin Purophi

Per le pelli più sensibili e reattive Purophi propone la crema 24 ore Fragile Sensitive Skin dalla triplice azione anti-couperose, antiaging ed antipollution.

L’alta concentrazione di principi attivi (bioliquefatto enzimatico di rucola e fico d’India, acido glicirretico, estratto di zafferano, peptide di soia, vitamina E, olio di jojoba, burro di Karitè, olio di cocco) permette alla formulazione di:

agire con effetto cortison-like donando sollievo alla pelle più fragile: protegge le pareti capillari e stabilizza il microcircolo, aiutando a recuperare da couperose ed irritazioni.

stimola i fibroblasti per la sintesi di nuovo collagene e protegge la pelle da smog e polveri sottili, causa di irritazione e sensibilità cutanea.

Su Macrolibrarsi.

Con questo direi di aver esaurito la mia carrellata sulla beauty routine e crema miracolosa per couperose ?

Voi soffrite di couperose? Con quali prodotti vi trovate meglio in assoluto?