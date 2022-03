Cien Bio Antioxidant e Antipollution : tutto quello che c’è da sapere

Da frequentatrice saltuaria del Lidl mi sono accorta troppo tardi dell’uscita della linea viso Cien Bio Antioxidant. Così quando sono passata al supermercato ho potuto acquistare solo una confezione danneggiata di fiale viso. 🙂

Ciònonostante mi sono incuriosita ed ho deciso di raccogliere in questo articolo tutte le informazioni che sono riuscita a scovare al suo riguardo, attingendo prevalentemente da siti spagnoli.

Alla scoperta di Cien Bio Antioxidant e Antipollution

Che Lidl continui a fare progressi nell’offrire prodotti di qualità a prezzi convenienti è senza dubbio innegabile.

Non per nulla è da tanti anni che ho iniziato a parlarvi delle linee di cosmetici biologici come PH Bio e Cien Nature…vedere che il gigante dei discount non accenna a fermarsi è anche stavolta per me un piacere.

La nuova gamma di cosmetici Cien Bio è stata lanciata sugli scaffali dei supermercati spagnoli nell’autunno 2020.

D’altra parte la linea è stata sviluppata in partnership con il portoghese Sanase (con cui Lidl collabora da oltre 10 anni) meglio noto per i prodotti a marchio PostQuam.

A farle da madrina in Spagna – dove sembra che questa linea sia stata pubblicizzata in grande stile – la nota attrice Sara Sálamo.

La gamma prodotti Cien Bio e le loro caratteristiche

La linea di prodotti Cien Bio si compone di un totale di 8 prodotti viso, suddivisi su due linee: Antioxidant e Antipollution.

Numerose le caratteristiche apprezzabili di questa linea:

96% di ingredienti naturali.

Certificazione AENOR di conformità alla ISO 16128 che attesta la naturalità degli ingredienti utilizzati.

50% dei prodotti Vegan.

Packaging 100% riciclabile.

Prezzo di ogni referenza inferiore a 5€ !

Per il momento in Italia ha fatto la sua comparsa solo la linea Antioxidant ma immagino che a breve verrà seguita dalla “sorella”.

Cien Bio Antioxidant

La linea Antioxidant è indicata per pelli secche/mature (dai 40 anni) e comprende quattro prodotti:

Siero Antioxidant – 4,99€ per 30ml.

Contorno occhi Antioxidant – 3,99€ per 15ml.

Crema giorno Antioxidant – 4,99€ per 50ml.

Fiale Antioxidant – 4,99€ per 4x3ml.

A caratterizzarla principi attivi antiossidanti come collagene, elastina e olio di noce di macadamia , perfetti per:

combattere i segni del tempo fornendo compattezza, elasticità, idratazione e luminosità alla pelle.

proteggere la pelle dallo stress ossidativo generato dagli agenti esterni (luce solare ed inquinamento) che si traduce in perdita di compattezza, rughe e colorito spento.

Cien Bio siero antiossidante

Il Siero Antioxidant con collagene, elastina ed estratto di noce di macadamia combatte i segni del tempo e protegge la pelle dalle aggressioni ambientali.

Può essere applicato sia da solo che aggiungendo alcune gocce alla crema da giorno.

Cien Bio contorno occhi antiossidante

Il contorno occhi con collagene ed elastina idrata in profondità la pelle lasciandola liscia e morbida, riduce visibilmente le rughe e protegge dall’inquinamento.

Cien Bio crema giorno antiossidante

La crema da giorno Cien Bio Antiossidante con collagene, elastina e olio di noce di macadamia

combatte efficacemente i segni dell’età sulla pelle, come linee sottili e rughe.

idata, protegge e dona elasticità alla pelle.

rende la pelle più liscia e soda.

Cien Bio fiale antiossidanti

Le fiale antiossidanti Cien Bio sono un trattamento viso concentrato formulato con aloe vera e acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare.

L’alto peso molecolare forma uno strato esterno che previene la perdita di acqua e quindi la disidratazione. Mentre il basso peso molecolare produce un effetto riempitivo sulle rughe.

Il risultato? La pelle ritrova idratazione ed elasticità, appare piena di vita e con rughe riempite.

Furba la scelta di utilizzare un flaconcino richiudibile al posto del classico pistoncino di vetro a cui va rotto il collo: permette di non sprecare prodotto e di utilizzare la stessa fiala per più giorni.

Cien Bio Antipollution

La linea Antipollution è indicata per la pelle normale/mista leggermente più giovane ma con i primi segni di età dovuti all’esposizione alle aggressioni ambientali urbane. E’ anch’essa composta da quattro prodotti:

Acqua micellare Antipollution – 2,59€ per 200ml.

Siero Antipollution – 4,99€ per 30ml.

Contorno occhi Antipollution – 3,99€ per 15ml.

Crema giorno Antipollution – 4,99€ per 50ml.

A caratterizzarla principi attivi antinquinamento come acido ialuronico, olio di semi di cotone e olio essenziale di lavanda, perfetti per:

fornire idratazione e protezione contro l’inquinamento e ogni tipo di aggressione urbana.

combattere la pelle stanca, affaticata.

Sul web non sono praticamente riuscita a trovare informazioni al suo riguardo quindi deduco che sia ancora molto poco diffusa. Qui in Italia ad esempio non mi pare ancora arrivata,

Acqua micellare antipollution Cien Bio

L’acqua micellare antipollution Cien Bio ha una formulazione a base di aloe vera, acido ialuronico, olio di semi di cotone ed olio essenziale di lavanda. Qui INCI.

Cien Bio siero antipollution

Il siero antiossidante ha una formulazione a base di acido ialuronico, aloe vera, olio di semi di cotone ed olio essenziale di lavanda. Può essere utilizzato da solo o aggiungendone alcune gocce alla crema idratante.

Cien Bio contorno occhi antipollution

Anche il contorno occhi ha una formulazione a base di acido ialuronico, aloe vera, olio di semi di cotone ed olio essenziale di lavanda.

E’ privo di profumo, facile da stendere e lascia la sensazione di pelle idratata ed elastica.

Cien Bio crema giorno antipollution

Anche lei con una formulazione a base di acido ialuronico, aloe vera, olio di semi di cotone ed olio essenziale di lavanda promette una consistenza leggera e di rapido assorbimento che la rende adatta all’essere usata come base trucco.

Ecco, con questo direi di aver esaurito tutte le informazioni sulla linea Cien Bio disponibili al momento online.

Voi piuttosto ditemi : siete riuscite ad accaparrarvi qualche prodotto Cien Bio? Se sì, come vi state trovando?