World of Beauty & i cosmeceutici a base di ingredienti naturali

World of Beauty è un brand Made in Italy che propone un’interessante gamma di cosmeceutici non solo a base di ingredienti naturali ma anche ad alta concentrazione e biodisponibilità.

Vi va di andarlo a conoscere assieme?

Chi è World of Beauty

World Of Beauty nasce nel 1969 e, grazie all’elevata qualità dei suoi prodotti è oggi un leader presente in oltre 43 paesi nel mondo.

Il suo core business? Prodotti cosmetici di alta gamma destinati ai centri estetici, agli Istituti di Bellezza ed alle SPA. Il suo catalogo talmente ampio da essere in grado di soddisfare tutti gli ambiti cosmetici, cosmeceutici, ayurvedici, aromateramici e di make-up conosciuti.

A fare amare i prodotti World of Beauty un’importante combinazione di fattori: l’alta concentrazione e biodisponibilità delle formulazioni nonchè l’elevata performance.

Ecco perchè negli ultimi anni ai prodotti per uso professionale è stata affiancata anche la proposta di altrettanto performanti linee di prodotti ad uso domiciliare.

Chi prova i prodotti World of Beauty non può più farne a meno!

Le formulazioni dei prodotti World of Beauty

I prodotti World of Beauty contengono i migliori ingredienti naturali bio-certificati disponibili e i migliori ingredienti attivi biotecnologici.

Le formulazioni sono adatte a tutti i tipi di pelle e microbiologicamente testate.

World of Beauty propone formule pulite, che puntano ad una skincare realizzata con ingredienti naturali nel pieno rispetto della natura e degli animali. Assenti dalle formulazioni parabeni, petrolati e paraffine.

No test sugli animali.

La gamma prodotti World of Beauty

La vasta gamma World of Beauty include prodotti validi ed efficaci per le più svariate esigenze di tutti i tipi di pelle, dalla più sensibile a quella asfittica, secca, delicata, con imperfezioni e acne.

Lo staff di ricercatori e scienziati World of Beauty vanta grandi conoscenza delle proprietà fitoterapiche e si impegna giorno dopo giorno nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti dedicati alla cura della pelle ed ha creato la prima linea di cosmetici para-medicali al mondo.

Il packaging che strizza l’occhio alla cromoterapia

Foto di @arybiolove da

Grande anche l’attenzione al packaging. Pensate che i colori usati da World of Beauty per definire le sue linee di creme sono stati scelti dopo uno studio di cromoterapia.

4 i colori principali che individuano il tipo di pelle a cui il prodotto è dedicato e agli attivi utilizzati:

Verde è armonia, il colore della natura e dell’equilibrio tra le forze, della spinta verso il benessere, la calma e il ristoro. Ed infatti è verde la linea Neroli

Verde è armonia, il colore della natura e dell’equilibrio tra le forze, della spinta verso il benessere, la calma e il ristoro. Ed infatti è verde la linea Neroli Bianco è il colore della luce, della creazione, rappresenta la purezza. E infatti lo troviamo nella linea Akoia che vuole donare nuova energia e nuova vita alla pelle.

Bianco è il colore della luce, della creazione, rappresenta la purezza. E infatti lo troviamo nella linea Akoia che vuole donare nuova energia e nuova vita alla pelle. Blu rievoca calma, relax, ossigenazione e World of Beauty lo associa ai prodotti con attivi che svolgono azione idratante, decongestionante, di rinnovamento cellulare come la linea Hydra e Jeunesse Recovery.

Blu rievoca calma, relax, ossigenazione e World of Beauty lo associa ai prodotti con attivi che svolgono azione idratante, decongestionante, di rinnovamento cellulare come la linea Hydra e Jeunesse Recovery. Rosa è un colore emozionale, è simbolo della giovinezza e indica fascino, bellezza, dolcezza, femminilità, delicatezza. Non a caso quindi rosa è il colore della Linea antietà e sensitive Skin.

Dove acquistare i prodotti World of Beauty?

I prodotti World of Beauty possono essere acquistati negli istituti licenziatari del Brand (istituti di bellezza, centri estetici, Spa…) sparsi in tutto il mondo

Una scelta aziendale dettata dal fatto che i prodotti World of Beauty sono specifici, altamente concentrati ed efficaci se usati correttamente.

Affinchè se ne possa apprezzare l’elevata efficacia è fondamentale che il cliente venga accompagnato nella scelta da personale formato, che possa riconoscere , in base alla tipologia di pelle inestetismo etc… , quali siano i prodotti per lui più idonei.

Every Skin Deserves The Best. Ogni pelle merita il meglio.

E’ il mantra aziendale. E il meglio può esserle dato grazie alla consulenza personalizzata con una beauty expert che possa studiare le caratteristiche della pelle e quindi consigliare una beauty routine specifica, mirata ad alleviare un inestetismo o ad affrontare al meglio un periodo particolare della propria vita.

La consulenza personalizzata e l’acquisto online

A cambiare un po’ il panorama è stato il Covid e tutte le sue restrizioni per centri estetici e spa.

World of Beauty non ha voluto rinunciare alle consulenze personalizzate ma nemmeno a rendere disponibili i suoi prodotti ai clienti finali.

Come ha fatto? Nello shop online dedicato ai lincenziatari possiamo iscriverci anche noi consumatori. Nel vostro caso, perchè l’account venga approvato velocemente, in fase di registrazione dovete scrivere nel campo NOME ATTIVITA/COMPANY NAME goingnatural.

Il modo più semplice per accedere alla consulenza personalizzata è acquistare una mini box di minisize personalizzata. (NB Inserendo nel carrello il codice sconto GOINGNATURAL potete ottenere uno sconto del 20%).

In cosa consiste? Nella consulenza per ottenere una beauty routine personalizzata appunto & in un kit di 10 minisizes/campioncini (da 1 a 2,5ml l’uno) per provarla. Il kit contiene sieri e creme no prodotti per la detersione nè scrub.

Come avviene la personalizzazione? Nel campo note dell’ordine dovrete scrivere: età, tipo di pelle, routine di bellezza abituale; è inoltre importante specificare eventuale reattività o allergia ad alcuni ingredienti e se sono in corso assunzione farmacologiche o condizioni di salute importanti.

Verrete contattate dal customer care per ulteriori dettagli e vi verrà chiesta una foto della pelle ravvicinata e struccata.

Completato l’iter riceverete via mail le indicazioni per una beauty routine adatta alle vostre condizioni di pelle mentre il set di minitaglie per provarla sarà in viaggio verso di voi.

La mia esperienza con la Try me Box World of Beauty

Ho provato questo servizio l’anno scorso, in occasione del Black Friday. Ero indecisa perchè non ero sicura della convenienza economica trattandosi solo di minitaglie ma poi mi sono lanciata…mi incuriosivano da così tanto tempo i prodotti World of Beauty!

E dopo un rapido scambio di mail con il customer care (Yana) ho ricevuto la mia beauty routine personalizzata riferita alle minisizes che avrei ricevuto:

Una volta terminato il siero Shock 2

Routine successiva, nel caso mi fossi trovata bene:

Ed una volta ricostituita la pelle, risentirci per procedere con la fase affinante /ossigenante.

A fronte di questi consigli la mia Try me Box conteneva, all’interno di una grande trousse dorata:

Siero Shock 2 – 4 fialette da 5ml l’una.

Aroma Oxigen Cream – 5 bustine da 2ml l’una.

Jeunesse Recovery Cream – 5 tubetti da 5ml l’uno.

Jeunesse Recovery Gel – 1 tubetto da 3ml.

Neroli Mythique Cream – 6 tubetti da 2ml l’uno.

Akoia Lift Mask – 2 tubetti da 10ml.

Insomma campioncini e minitaglie sì, ma in quantità molto superiore alle promesse, al punto da arrivare in alcuni casi come ml di prodotto alla metà del prodotto formato vendita!

La routine personalizzata che mi è stata consigliata sta dando risultati visibili sulla mia pelle del viso e mi sta dando la possibilità di provare i prodotti World of Beauty per un numero cospicuo di giorni ad un prezzo in fin dei conti contenuto.

Motivo per cui è un’esperienza che mi sento di consigliarvi di cuore.

Alcune beauty routine viso World of Beauty

Per quanto World of Beauty tenda ad invitare le clienti ad avvalersi della consulenza di una beauty consultant nei centri estetici autorizzati, sulla sua pagina instagram condivide comunque tante indicazioni di beauty routine volte a risolvere problematiche specifiche della pelle.

Ve ne riporto qui alcune perchè ritengo possano esservi utili per capire l’approccio del brand ed eventualmente provarlo.

Anche per tutti i prodotti che vi citerò di seguito vale la possibilità che vi ho già citato di ottenerli con lo sconto del 20% utilizzando il codice GOINGNATURAL (previa registrazione scrivendo nel campo NOME ATTIVITA/COMPANY NAME goingnatural).

Beauty routine viso antiage

Una beauty routine seguita con costanza è il primo passo da compiere per far dimostrare alla nostra pelle meno anni.

Le beauty tips antiage di World of Beauty sono:

Detersione viso con prodotti idonei al proprio tipo di pelle.

Applicazione di un siero adatto al proprio tipo di pelle.

Per il giorno 🌞- in autunno inverno e primavera – utilizzo di una crema viso che protegga la pelle dall’inquinamento, dai fattori atmosferici e dai raggi UV come Jeaunesse Recovery Cream donando alla pelle un aspetto compatto e uniforme.

donando alla pelle un aspetto compatto e uniforme. Per la notte 💦 idratare e mantenere elastica la pelle. A questo scopo Akoia Lift Mask è l’alleato di bellezza ideale da utilizzare come crema notte: idrata, nutre, elasticizza, protegge e riequilibra la barriera idrolipidica della pelle.

è l’alleato di bellezza ideale da utilizzare come crema notte: idrata, nutre, elasticizza, protegge e riequilibra la barriera idrolipidica della pelle. 🌟Almeno una volta al mese un trattamento al viso, collo e decolléte specifico per il proprio tipo di pelle.

🔝E perchè no, introdurre devices che aiutano i principi attivi ad essere più efficaci.

Beauty routine viso antiossidante

I processi di ossidazione delle cellule, provocati dai radicali liberi soprattutto nei periodi di stress, accelerano l’invecchiamento cellulare.

Per contrastare questo meccanismo World of Beauty suggerisce di utilizzare mattino e sera un siero naturale dall’alto potere antiossidante: Dnaderm MMP Remedy Serum.

La sue promesse: riduzione delle borse perioculari, pelle più riposata e luminosa, tratti del viso più tonici e riduzione delle macchie della pelle.

Beauty routine viso melasma e iperpigmentazione

L’iperpigmentazione localizzata può essere causata dal sole, ma anche dall’invecchiamento della pelle e da fattori ormonali, farmaci ed altri agenti esterni.

Per combatterla World of Beauty suggerisce una beauty routine adatta per tutti i tipi di macchie:

Beauty routine viso pelle rilassata

Già dopo i 35 anni la pelle può iniziare a mostrare rilassamento, aspetto spento, pori dilatati, rughe naso labiali più evidenti.

Le causa possono essere molteplici: lo stile di vita, l’insonnia, il semplice passare del tempo, l’esposizione al sole senza precauzioni, la perdita di peso e poca attività motoria.

I consigli World of Beauty per contrastare il rilassamento della pelle:

Beauty routine viso couperose

La pelle affetta da Couperose ha una microcircolazione delicata, fragile e spesso mostra capillari dilatati visibili su guance e mento, con arrossamenti costanti.

Se non trattata con una beauty routine adatta la couperose è una patologia della pelle che può evolvere in stadi successivi. A tal proposito World of Beauty consiglia:

Beauty routine viso rosacea

La rosacea è una condizione infiammatoria cronica della pelle che può manifestarsi con diversi aspetti (eritema persistente, papule e pustole) ed è spesso motivo di frustazione ed imbarazzo.

Per affrontare questa problematica World of Beauty consiglia una routine dalla profonda azione idratante, protettiva e lenitiva:

Beuty routine viso pelle grassa

La pelle grassa è un inestetismo che affligge moltissime persone, a volte solo con una eccessiva oleosità in alcune parti del viso altre con brufoli e comedoni.



Questo tipo di pelle non va “sgrassata” con detergenti o prodotti skincare aggressivi pena l’effetto rebound ovvero una ancora maggiore quantità di sebo, come meccanismo difensivo. Occorrono invece formule che decongestionino la pelle, idratanti e allo stesso tempo regolarizzinti della produzione di sebo.

Le beauty tips World of Beauty per questo tipo di pelle prevedono:

Detersione con Latte Pureté & Tonico Puretè , formule skincare naturali che idratano, asportano le impurita della pelle rispettandone il film idrolipidico.

& , formule skincare naturali che idratano, asportano le impurita della pelle rispettandone il film idrolipidico. Mattina : 🌿 Crema Purete Acid , una autentica infusione di Estratti Puri dermopurificanti, fusi con puro Jojoba Gold.

, una autentica infusione di Estratti Puri dermopurificanti, fusi con puro Jojoba Gold. Sera : 🌱Crema Extréme per regolarizzare la produzione del sebo in eccesso, decongestionare ed ossigenare la pelle.

Beauty routine viso pelle impura e con pori dilatati

La pelle con pori dilatati è molto frequente e le sue cause possono essere diverse (inquinamento, ostruzione di sebo nei pori e diminuzione di elasticità) per questo non è sempre da considerare come pelle grassa.



Per questo tipo di pelle World of Beauty consiglia:

Beuty routine viso Maskne

Col nome maskne o acne da mascherina possiamo identificare tutta una serie di problematiche di impurità e brufoli imputabili al costante uso della mascherina e all’occlusione della pelle che comporta.

Per ovviare a questo tipo di difetti World of Beauty consiglia 🌞🌙 tutte le mattine e tutte le sere:

Infine, per mantenere ed ottimizzare i risultati Dtox Mask 1 o 2 volte a settimana.

Beauty routine viso per l’inverno

Durante l’inverno, a causa degli sbalzi termici, aumenta la disidratazione e l’azione dei radicali liberi.



La beauty routine ideale va scelta in base al proprio tipo di pelle:

Beauty routine viso & corpo SOS rescue

Il grande freddo può “regalare” una pelle estremamente secca, sensibile che si arrossa e la sensazione molto fastidiosa di pelle “che tira”.

In questi casi un trattamento d’urto serale può comprendere:

Per il viso Magnilift Elisir seguito da Akoia Lift Overnight Mask applicata come crema notte.

seguito da applicata come crema notte. Per il corpo gli ingredienti ricostituenti di Jamu Baume (un burro tropicale antiossidante ideale per la pelle più sensibile) o Baume Tropical (un burro tropicale per la pelle secca e matura).

Beauty routine viso per la primavera

Le parole d’ordine della beauty routine World of Beauty per la primavera sono: rinnovare, idratare, preparare all’imminente nuova stagione e contrastare gli effetti del fotoageing sulla pelle.



La soluzione di bellezza:

Akoia Gold Enzyme Scrub da utilizzare tutte le mattine, sostituendo per 7-14 giorni l’abituale detersione

da utilizzare tutte le mattine, sostituendo per 7-14 giorni l’abituale detersione DNADERM SPF50 Broadspectrum, una protezione performante e a rapido assorbimento, da applicare tutte le mattine al termine della beauty routine.

Alcune beauty routine corpo World of Beauty

Anche per quanto riguarda le beauty routine corpo la pagina instagram Wold of Beauty è davvero ricca di informazioni, eccovene un riepilogo.

Beauty routine detox corpo & viso sotto la doccia

Ecco ad esempio un rituale detox sotto la doccia💦pratico, veloce, efficace.

Per il corpo una sequenza di gesti efficace, che provoca vasocostrizione-vasodilatazione-vasocostrizione, favorendo un maggiore apporto di ossigeno alla pelle e drenando le scorie:

Prima della doccia, a secco, spazzolare il corpo con movimenti ascendenti con bodybrush poi, sempre con movimenti dal basso verso l’alto, applicare Akemy Blue Sphere fredde.

poi, sempre con movimenti dal basso verso l’alto, applicare fredde. Per eliminare le cellule morte emulsionare con acqua calda Slim Shape Scrub (scrub detossinante e drenante), applicarlo e risciaquarlo.

(scrub detossinante e drenante), applicarlo e risciaquarlo. Al termine della doccia applicare Neroli Vivace Body Cream con le sfere Akemy fredde. Questa emulsione si fonde con la pelle, idrata, rinnova, tonifica ed il suo aroma inconfondibile infonde fiducia e coraggio

Per il viso si consiglia tutte le mattine, per un mese:

Siero VDI Detox .

. Jeunesse Recovery Cream per detossinare e proteggere la pelle da UV, raggi Blu ed inquinamento.

Beauty Routine corpo psoriasi

La Psoriasi è un disturbo autoimmune che provoca una condizione infiammatoria della pelle caratterizzata da chiazze squamose, rosse e gonfie sui gomiti, sulle ginocchia, sul cuoio capelluto e sulle sopracciglia.

Quando la pelle che ne soffre è in una condizione di prurito e fastidio un ottimo rimedio è il Polynesian Vanilla Oil, ricco di Tiarè e acidi grassi naturali poli-insaturi che idrata, dona emollienza, elasticità.

Per migliorare la condizione degli ispessimenti della pelle un eccellente rimedio è il Body & Body Baume con Burro di Karitè naturale, estremamente emolliente.

Beauty routine corpo cellulite

La cellulite è un inestetismo che è un vero incubo per chi ne soffre e – per essere ridotto – richiede di una beauty routine specifica e soprattutto strutturata per il tipo e lo stadio di cellulite.

Per cellulite edematosa che necessita drenaggio World of Beauty consiglia un ciclo di trattamento di almeno 28 giorni utilizzando:

Slim Shape Fluido 3 , un siero corpo ad azione crio urto da applicare due volte al giorno, mattino e sera. Ha spiccata azione drenante, rinfrescante e tonica.

, un siero corpo ad azione crio urto da applicare due volte al giorno, mattino e sera. Ha spiccata azione drenante, rinfrescante e tonica. Slim Shape Cream , una crema snellente da applicare dopo il siero due volte al giorno. Rilascia progressivamente caffeina ed estratto di caffè verde liposomiale fino all’interno degli adipociti apportando una comprovata azione lipolitica e decongestionante.

, una crema snellente da applicare dopo il siero due volte al giorno. Rilascia progressivamente caffeina ed estratto di caffè verde liposomiale fino all’interno degli adipociti apportando una comprovata azione lipolitica e decongestionante. Spa Mud, un fango drenante e lipolitico da applicare una volta a settimana, o massaggiandolo dopo la doccia o lasciandolo in posa per 30 minuti.

Per cellulite edemato-fibrosa World of Beauty consiglia un ciclo di trattamento di almeno 28 giorni utilizzando:

Slim Shape Fluido 1 , un siero corpo drenante-lipolitico da applicare due volte al giorno, mattino e sera. Riduce progressivamente la capacità dei pre-adipociti di trattenere i grassi all’interno ed aumentare di volume.

, un siero corpo drenante-lipolitico da applicare due volte al giorno, mattino e sera. Riduce progressivamente la capacità dei pre-adipociti di trattenere i grassi all’interno ed aumentare di volume. Fat Body Cream , una crema drenante lipolitica da applicare dopo il siero due volte al giorno. Contiene spezie ed estratti puri conosciuti sin dall’antichità per le loro proprietà stimolanti del metabolismo cellulare ed anti batteriche. Per un’azione SOS può essere fatta precedere dall’applicazione di una dose di Shantala Lotion.

, una crema drenante lipolitica da applicare dopo il siero due volte al giorno. Contiene spezie ed estratti puri conosciuti sin dall’antichità per le loro proprietà stimolanti del metabolismo cellulare ed anti batteriche. Per un’azione SOS può essere fatta precedere dall’applicazione di una dose di Shantala Lotion. Slim Shape Scrub , uno scrub da applicare una volta a settimana per preparare la pelle al trattamento Slim Shape.

, uno scrub da applicare una volta a settimana per preparare la pelle al trattamento Slim Shape. Slim Shape Mud, la sua applicazione è consigliata nel caso si soffra di cellulite di tipologia mista. Frequenza: 4 volte la prima settimana, 3 volte la seconda settimana, e 2 volte dalla 3 settimana in poi.

Protezione solare

Proteggere la pelle dall’esposizione ai raggi UV ed ai raggi blu è indispensabile per preservarne il capitale di bellezza.

Per farlo World of Beauty consiglia di:

applicare DNADERM Broadspectrum SPF50 sul viso.

sul viso. applicare DNADERM Broadspectrum SPF30 sul corpo.

sul corpo. dopo l’esposizione solare non dimenticare di utilizzare MEDI-C, una crema rimedio ultra idratante, decongestionante unica nella sua azione di recupero della pelle con arrossamenti o delicata.

Ecco, con questa routine direi di aver esaurito quanto mi sembrava importante raccontarvi di World of Beauty.

Voi piuttosto fatemi sapere? Conoscevate già World of Beauty ? Quali sono i vostri prodotti preferiti?