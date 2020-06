Natyr Bio Altromercato Rosa di Damasco & Primavera Cosmetica 2020

La linea Natyr Bio Altromercato Rosa di Damasco è una delle protagoniste di Primavera Cosmetica – l’iniziativa che ogni anno Altromercato dedica alla propria linea di cosmesi naturale – vi va di scoprirla meglio assieme?

Mi sembra un bel momento per parlarne assieme della gamma cosmetica Natyr Bio Altromercato perché questa Primavera Cosmetica, essendo concomitante con la ripartenza post Covid-19 , assume un messaggio di buon auspicio per superare questo delicato momento: quello di “rifiorire insieme”.

Primavera Cosmetica 2020 : le linee coinvolte

Dal 28 maggio al 14 giugno Primavera Cosmetica ci accompagna nella conoscenza dei “Fiori della biodiversità”, raccontandoci le filiere etiche di Natyr che sono impegnate da oltre dieci anni a salvaguardare le persone, le comunità e il loro ambiente.

Per ognuna delle proprie filiere Altromercato ha scelto un fiore, simbolo del benessere frutto dell’armonia tra le persone e l’ambiente e della storia di salvaguardia e rispetto che li accomuna.

I fiori scelti sono: la Rosa di Damasco, l’Ibisco, la Passiflora e il fiore del Tè.

Della Rosa di Damasco vi parlerò approfonditamente tra poco, vediamo intanto rapidamente insieme gli altri fiori.

L’Ibisco è conosciuto sin dall’antichità come il “fiore della bellezza” per le sue proprietà lenitive e riequilibranti. Questo fiore rosso è il fiore del carcadè e viene coltivato in Kenya da Meru Herbs su di un terreno biologico vulcanico, che lo rende ricco di tannini stimolanti delle attività lenitive e calmanti. Grazie alla coltivazione e produzione di questo fiore si è potuto realizzare un importante progetto idrico in una zona originariamente semi-arida.

La linea cosmetica Ibisco Natyr Bio Altromercato comprende prodotti ideali per le pelli sensibili e dedicati sia alla cura del viso che alla cura del corpo.

Passiflora e Amaranto, sono i protagonisti dell’ultima nata delle linee Natyr Bio: Passion Flowers.

I prodotti sono realizzati con Passiflora dell’America Latina, estratti naturali di semi di Amaranto biologico dal Messico proveniente da Quali, olio idratante di semi di Maracuja e olio riequilibrante di Avocado dal Perù di Candela; questi produttori grazie al loro lavoro quotidiano impediscono l’avanzata della deforestazione e dell’impoverimento idrico.

La linea cosmetica Passion Flowers Natyr Bio Altromercato comprende prodotti idratanti e nutrienti per la cura di viso, mani e corpo indicati in caso di disidratazione e secchezza cutanea.

Il fiore del Tè verde è protagonista della linea Natyr Bio Altromercato Tè Verde.

Il Tè Verde utilizzato proviene da SOFA in Sri Lanka, un’organizzazione di piccoli contadini che coltivano biologico, rispettando i ritmi della natura; il suo estratto contribuisce a purificare e normalizzare la produzione di sebo, donando luminosità e idratazione alle pelli miste, quelle che più risentono dell’arrivo della primavera.

La linea cosmetica Natyr Bio Altromercato Tè Verde comprende sia un trattamento viso completo per pelli miste (mousse e gel detergente, tonico, maschera e crema viso) che prodotti corpo tonificanti e rinfrescanti.

Natyr Bio Altromercato linea Rosa di Damasco e tè Bianco

La Rosa di Damasco , conosciuta come la regina delle rose per l’eleganza del suo profumo, viene coltivata e raccolta secondo antiche tradizioni in Libano da Fair Trade Lebanon, una cooperativa che offre lavoro a numerose donne e dove gli appezzamenti di rosa sottraggono terreno a quelle intensive dei narcotrafficanti.

Altromercato acquista i petali essiccati di Rosa di Damasco da Fair Trade Lebanon e li importa per utilizzarli nella linea antiage alla rosa di Damasco e Tè Bianco Natyr Bio.

La formulazione di Natyr Bio Altromercato Rosa di Damasco è caratterizzata da:

Rosa di Damasco che, grazie alla ricchezza di vitamina E ed acido linoleico e linolenico dei suoi petali , le conferisce un’azione rigenerante e detox che stimola il ricambio cellulare.

Tè bianco indiano che, essendo ricco di aminoacidi e polifenoli, stimola l’attività antiossidante e protettiva nei confronti dei radicali liberi.

Acido ialuronico ed estratti di Eperua Falcata che contrastano lo stress quotidiano da inquinamento urbano, lasciando la pelle profumata e rinfrescata.

Il risultato? Una linea antiage per la cura di viso e corpo ideale per contrastare lo stress quotidiano da inquinamento urbano, lasciando la pelle rinfrescata e profumata.

Cinque i prodotti che la compongono:

Idrogel struccante riequilibrante : un detergente gel che rimuove delicatamente trucco e impurità della pelle del viso, riequilibrando il film idrolipidico grazie all’acqua distillata di Rosa e all’azione purificante dell’estratto di tè bianco, rilasciando acido ialuronico vegetale dall’azione anti-age.

: un detergente gel che rimuove delicatamente trucco e impurità della pelle del viso, riequilibrando il film idrolipidico grazie all’acqua distillata di Rosa e all’azione purificante dell’estratto di tè bianco, rilasciando acido ialuronico vegetale dall’azione anti-age. Maschera viso 3 in 1 : un trattamento completo per ripristinare il normale equilibrio idro-lipidico della pelle del viso, grazie alla triplice funzione purificante, esfoliante e riequilibrante: deterge in profondità eliminando le impurità, esfolia delicatamente con i micro granuli di bambù e lascia la pelle morbida e luminosa grazie all’acqua distillata di Rosa.

: un trattamento completo per ripristinare il normale equilibrio idro-lipidico della pelle del viso, grazie alla triplice funzione purificante, esfoliante e riequilibrante: deterge in profondità eliminando le impurità, esfolia delicatamente con i micro granuli di bambù e lascia la pelle morbida e luminosa grazie all’acqua distillata di Rosa. Siero intensivo detox anti-age : con la sua formulazione a base di estratto di rose e acido ialuronico idrata e tonifica la pelle del viso mentre l’estratto di Eperua Falcata contrasta la produzione di radicali liberi causata dall’inquinamento. Viene assorbito rapidamente dalla pelle e le apporta tonicità, freschezza e benessere.

: con la sua formulazione a base di estratto di rose e acido ialuronico idrata e tonifica la pelle del viso mentre l’estratto di Eperua Falcata contrasta la produzione di radicali liberi causata dall’inquinamento. Viene assorbito rapidamente dalla pelle e le apporta tonicità, freschezza e benessere. Acqua spray : rigenera, rinfresca e dona un’immediata sensazione di benessere alla pelle del viso lasciandola profumata. Può essere usata sul viso alla sera per un’azione astringente e riequilibrante o d’estate sul corpo per rinfrescare dopo la doccia.

: rigenera, rinfresca e dona un’immediata sensazione di benessere alla pelle del viso lasciandola profumata. Può essere usata sul viso alla sera per un’azione astringente e riequilibrante o d’estate sul corpo per rinfrescare dopo la doccia. Crema multifunzionale viso e corpo: nutre e idrata viso e corpo rendendo la pelle morbida e profumata mentre l’azione detox di Eperua Falcata contrasta gli effetti dell’inquinamento sulla pelle svolgendo un’azione anti rossore e lenitiva.

E grazie all’ufficio stampa di Altromercato io avrò la possibilità di provarne due, nello specifico:

Idrogel struccante riequilibrante Rosa di Damasco.

Siero intensivo detox-antiage Rosa di Damasco.

Ho appena iniziato ad utilizzarli quindi è decisamente troppo presto per pronunciarsi ma posso già dire che la loro formulazione mi piace molto perchè combina l’effetto purificante/riequilibrante sulle impurità (tè bianco) con quello di prevenzione dell’invecchiamento cutaneo e stimolazione alla produzione di collagene ed elastina (Eperua Falcata ed acido ialuronico).

Esattamente quello di cui la mia pelle ha bisogno per rifiorire dopo questo prolungato periodo di lockdown!

Vi farò sapere più avanti come mi sono trovata.

Le promozioni sui prodotti Natyr Bio Altromercato durante Primavera Cosmetica

Nel caso siate ispirati dalla linea Natyr Bio Altromercato Rosa di Damasco o da una delle altre linee di cui vi ho parlato poco fa, vi ricordo che fino al 14 giugno – online e nelle Botteghe Altromercato aderenti – sarà possibile ricevere uno sconto del 15% acquistando almeno 2 prodotti Natyr, in un unico scontrino.