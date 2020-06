Assorbenti post parto : ecco le dritte per sceglierli bene

Gli assorbenti post parto sono gli alleati dell’igiene intima di ogni puerpera. Vediamo insieme come scegliere i prodotti migliori.

Quando nella lista delle cose da mettere nella valigia dell’ospedale ho trovato loro, gli assorbenti post parto, sono rimasta un po’ interdetta ed ho pensato all’ennesima trovata di marketing.

Non avevo ben capito che subito dopo il parto sarebbero iniziate delle perdite, un flusso di sangue via via più abbondante, molto più di quello mestruale : le lochiazioni.

Cosa sono le lochiazioni e perché richiedono degli assorbenti dedicati

Le lochiazioni sono perdite ematiche consistenti, nelle quali è possibile notare residui e muco; sono molto abbondanti nei primi giorni, quelli che coincidono con la degenza ospedaliera, e progressivamente si regolarizzano fino a sparire del tutto.

Pensate che possono durare fino a un massimo di 40 giorni circa.

La loro funzione è quella di pulire l’utero, affinché torni alle sue dimensioni originarie.

Contenere il flusso abbondante delle lochiazioni è davvero difficile, se non impossibile, con i normali assorbenti o tamponi.

Per farlo occorrono davvero gli assorbenti post parto ovvero degli assorbenti più grandi dei notturni, dotati di un buon potere assorbente oltre che realizzati con materiali traspiranti.

Da evitare, per scongiurare la comparsa di batteri, complici di fastidiose infezioni, tamponi interni e coppetta mestruale.

Che caratteristiche devono avere gli assorbenti post parto ?

Le caratteristiche da considerare all’atto della scelta degli assorbenti post parto sono:

Dimensioni : dal momento che il flusso tenderà a regolarizzarsi diventando meno abbondante con il passante dei giorni, l’ideale sarebbe optare per quelli molto grandi nei giorni immediatamente dopo il parto e poi passare a quelli un po’ più piccoli quando le perdite inizieranno a essere meno abbondanti.

: dal momento che il flusso tenderà a regolarizzarsi diventando meno abbondante con il passante dei giorni, l’ideale sarebbe optare per quelli molto grandi nei giorni immediatamente dopo il parto e poi passare a quelli un po’ più piccoli quando le perdite inizieranno a essere meno abbondanti. Materiale : è tra le caratteristiche più importanti perché la scelta corretta permette alla pelle di traspirare evitando irritazioni, cosa fondamentale soprattutto nel caso in cui si abbiano dei punti di sutura. I migliori assorbenti post parto sono quelli in puro cotone ; accettabili anche quelli con una piccola percentuale di cellulosa, che hanno il vantaggio di avere un prezzo leggermente inferiore. Ideale è anche la completa assenza di parti in plastica.

: è tra le caratteristiche più importanti perché la scelta corretta permette alla pelle di traspirare evitando irritazioni, cosa fondamentale soprattutto nel caso in cui si abbiano dei punti di sutura. I migliori assorbenti post parto sono quelli in ; accettabili anche quelli con una piccola percentuale di cellulosa, che hanno il vantaggio di avere un prezzo leggermente inferiore. Ideale è anche la completa assenza di parti in plastica. Niente Ali : nei primi giorni dopo il parto, soprattutto in caso di lesioni importanti, è meglio evitare gli assorbenti con le ali perché avendo un sottile strato di materiale plastico di fatto impediscono la corretta traspirazione della pelle e ostacolano la corretta cicatrizzazione corretta di eventuali ferite.

: nei primi giorni dopo il parto, soprattutto in caso di lesioni importanti, è meglio evitare gli assorbenti con le ali perché avendo un sottile strato di materiale plastico di fatto impediscono la corretta traspirazione della pelle e ostacolano la corretta cicatrizzazione corretta di eventuali ferite. Niente adesivo : sconsigliati anche gli assorbenti con adesivo. L’adesivo è una parte in plastica che impedisce la traspirazione della pelle, cosa da evitare soprattutto in presenza di e punti di sutura.

: sconsigliati anche gli assorbenti con adesivo. L’adesivo è una parte in plastica che impedisce la traspirazione della pelle, cosa da evitare soprattutto in presenza di e punti di sutura. Lavabili: sebbene non li acquisti quasi nessuno, tra gli assorbenti post parto consigliati ci sono anche quelli lavabili, che devono essere completamente in tessuto, anallergici, naturali e di buona qualità. Per poterli riutilizzare, basterà metterli in lavatrice e fare un lavaggio a 60 gradi.

Trovare assorbenti privi di adesivo in commercio è praticamente impossibile (io per lo meno non li ho trovati) ma in generale questi vengono forniti dal reparto maternità in cui sarete ospitate e per i giorni dopo il ricovero, salvo gravi situazioni, possono andare bene anche quelli con adesivo di cui vi parlerò tra poco.

Per ovviare all’assenza di ali ed adesivo con il conseguente rischio di spostamento dell’assorbente, il consiglio è quello di non utilizzare i propri soliti slip ma di sostituirli con delle mutante in rete elasticizzata (usa e getta che lavabili), perfette per mantenere costantemente l’assorbente post parto al suo posto senza penalizzare la corretta traspirazione dell’epidermide.

Io vi lascio il link solo dei modelli riutilizzabili perché li ritengo un miglior investimento oltre al fatto che i tessuti sono certificati Oeko-Tex e quindi anche più sicuri.

I migliori assorbenti post parto usa e getta: guida alla scelta

Visto che parliamo di cotone a contatto con una pelle in via di guarigione un altro aspetto da tenere in considerazione è il tipo di cotone: il cotone è una delle colture trattata con il maggior numero di pesticidi quindi scegliendo di utilizzare prodotti in cotone non biologico si rischia una seppur minima esposizione agli agenti chimici utilizzati nella coltivazione, che possono essere causa di fastidi e disturbi.

Usare assorbenti di cotone biologico nel delicato periodo del post parto è a mio parere la scelta migliore a livello di ipo-allergenicità: non sono sbiancati con cloro o decoloranti, non contengono fibre sintetiche né polimeri super assorbenti, sono privi di profumo e cellulosa.

Per aiutarvi nella scelta vi lascio qui di seguito un elenco di marchi che producono a mio parere assorbenti post parto degni di fiducia.

Assorbenti post parto Chicco Mammy in cotone

Appositamente studiati per il periodo dopo il parto sono morbidissimi, più lunghi e larghi degli assorbenti normali. Realizzati con puro cotone sterilizzato a vapore a contatto con la pelle, hanno all’interno strati di cellulosa per offrire una maggiore assorbenza; sono privi di ali e di adesivo.

Attente a scegliere il modello in cotone perché ho visto anche che esiste quello che non lo è. Potete acquistarli anche su Amazon.

Assorbenti post parto Coccolo

Made in Italy, gli assorbenti post parto Coccolo sono caratterizzati da uno strato in 100% cotone a contatto con la pelle e da uno strato interno in cellulosa; sono caratterizzati da una forma anatomica e da una striscia adesiva per la vestibilità con la normale biancheria intima.

Assorbenti post parto Illedi Bambù

Gli assorbenti Illedi Bambù sono caratterizzati da fibra naturale di bambù a contatto della pelle e da una tecnologia brevettata, posta su una striscia anionica sul secondo strato dell’assorbente, che – grazie all’azione combinata di ioni negativi di ossigeneo e ioni di argento – rende l’ambiente sfavorevole allo sviluppo di colonie batteriche e micotiche ed esercita un’importante azione preventiva nei confronti di irritazioni, infiammazioni e dermatiti.

Sono disponibili in 3 taglie (medium, large ed extra-large) e privi di ali ma sono dotati di un adesivo che permette l’adesione agli indumenti intimi senza l’uso di mutande a rete.

Assorbenti post parto Lady Presteril

Gli assorbenti post parto Lady Presteril sono caratterizzati da uno strato di cotone 100% a contatto con la pelle e da puro cotone anche negli strati assorbenti interni; addizionati di sfere assorbenti sono in grado di garantire il massimo dell’assorbenza inoltre hanno una forma anatomica specifica per minimizzare il rischio di adesione dell’assorbente alle ferite episiotomiche, sono privi di ali e dotati di adesivo per l’utilizzo con intimo normale.

Li si può acquistare su Amazon: pacco singolo e pacco doppio.

Assorbenti post parto Masmi

Gli assorbenti post parto Masmi sono realizzati in 100% cotone biologico certificato ICEA, non sbiancato con sbiancanti chimici, privo di profumi e sostanze superassorbenti; sono dotati di un adesivo per aderire agli indumenti intimi.

Lo strato esterno di cotone a contatto con le parti intime è progettato in modo tale da evitare che rimangano fibre di cotone attaccate alla pelle.

Possono essere acquistati su Macrolibrarsi

Assorbenti post parto Natracare

Gli Assorbenti Maternità Natracare sono extra lunghi e larghi ed imbottiti per offrire una protezione sicura nel post parto.

Sono realizzati in cotone biologico a contatto con la pelle, polpa di cellulosa ed amido vegetale negli strati interni, privi di plastica. Sono privi di OGM e profumo, non sbiancato al cloro e dotati di un adesivo in colla atossica.

Anche la loro confezione in cartone riciclato e stampato con inchiostro a base vegetale è amica dell’ambiente.

Sono reperibili su Amazon e Sorgente Natura.

Assorbenti post parto Organ(y)c Maternity

Gli assorbenti Post-Parto Primi Giorni Organyc sono realizzati in 100% cotone biologico certificato ICEA: a contatto con la pelle abbiamo uno strato filtrante di cotone organico al 100% che racchiude un’anima interna di cotone assorbente ipoallergenico e traspirante.

Sono dotati di un film protettivo biodegradabile e microperforato (che assicura la massima traspirabilità, facilitando la cicatrizzazione e riducendo il rischio di infezioni), di strisce adesive ed ha forma anatomica.

Possono essere acquistati su Amazon.

Assorbenti post parto lavabili

A suo tempo non ho preso in considerazione gli assorbenti lavabili ma col senno di poi ritengo che possano essere un’ottima scelta per la gestione del post parto.

Quelli di Fakiku in particolare sembrano essere caratterizzati da ottima capacità assorbente in quanto realizzati con il nuovo materiale bamboo terry, più assorbente e morbido al tatto. La loro struttura prevede tessuto privo di coloranti e non tossico a contatto con la pelle, 3 strati interni superassorbenti ed uno strato esterno impermeabile per evitare fuoriuscite.

Sono venduti in un kit che ne prevede 7 assieme alla bustina per trasportarli – Amazon.

Quando ho partorito io non esistevano sul mercato così tante marche di assorbenti post parto in cotone pertanto io mi ero affidata per i primissimi giorni agli assorbenti forniti dal reparto maternità dell’ospedale per poi passare successivamente a quelli del marchio Organyc con cui mi ero trovata egregiamente.

Voi invece che scelta avete fatto o farete?