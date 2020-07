Radici Toscane deodorante : la scelta naturale perfetta

Ho scoperto Radici Toscane deodorante nel 2016 e da allora ad oggi il loro deo Peregrino è la mia scelta costante, ti va di scoprire perché?

La ricerca del deodorante naturale perfetto per le mie necessità è stata per me un po’ come la ricerca del Santo Graal, qualcosa di tanto desiderato quanto irraggiungibile finché non ho iniziato a percorrere la strada dei deodoranti naturali in crema a base di bicarbonato (il primo provato è stato il deodorante Active di The Natural Deodorant co) e sono infine approdata al deodorante Radici Toscane.

Grazie a lui ed ai deodoranti naturali in crema a base di bicarbonato in generale ho scoperto che arrivare fino a sera senza manifestare odori indesiderati è una missione possibile!

E da allora non l’ho abbandonato più

La storia di Radici Toscane deodorante

Tutto ha inizio nel 2014 quando Andrea, stanco di comprare l’ennesimo deodorante di “ultima generazione” che non gli permetteva di arrivare a fine giornata senza puzzare, rimase folgorato dal suggerimento di un suo amico: utilizzare il bicarbonato.

Fu così che Andrea, partendo da spunti online, creò una prima crema deodorante con oli essenziali ed iniziò ad utilizzarla. In breve rimase sbalordito dal risultato: riusciva per la prima volta ad arrivare a fine giornata senza riapplicare il deodorante e senza emanare odori strani!

Due anni e innumerevoli esperimenti più tardi il primo esperimento di deodorante in crema efficace si trasforma in realtà: nel 2016 nasce Radici Toscane e con lei vengono presentati i primi due deodoranti naturali, Deo Peregrino e Deo Verberino.

Packaging di “lancio” di Radici Toscane deodorante

Packaging immediatamente successivo

Circa un anno dopo, nel 2017, nasce anche Deo Neutrino , la versione di deodorante in crema pensata specificamente per le pelli reattive che mal gestivano l’elevata presenza di oli essenziali dei due fratelli maggiori.

E’ invece di pochissimi mesi fa, maggio 2020, l’introduzione del primo Radici Toscane deodorante sempre in crema ma con formato stick : Deo Brividino.

Profumazione, formulazioni e caratteristiche dei vari tipi di deodorante Radici Toscane

Tutti i deodoranti Radici Toscane sono caratterizzati da una perfetta consistenza cremosa (né troppo solida né troppo morbida), sono prodotti con cura e passione in Toscana, certificati biologici da AIAB e contengono solo ingredienti che servono davvero:

Amido di Riso addensa i prodotti e assorbe il sudore di troppo.

Bicarbonato di sodio combatte i cattivi odori agendo sulla flora batterica che li causa.

Burro di Cacao per dar loro forma e curare la pelle.

Burro di Karitè per ammorbidire la pelle.

Olio di cocco – antibatterico, lenitivo e curativo.

Olio di Mandorle – elasticizzante.

Nessun ingrediente antitraspirante perché la funzione di questi deodoranti naturali non è quella di impedire di sudare ma di evitare i cattivi odori.

A svolgere la funzione antibatterica e deodorante abbiamo:

Efficaci e gradevoli mix di oli essenziali in Deo Peregrino, Deo Verberino e Deo Brividino.

Ossido di zinco in Deo Neutrino.

Radici Toscane deodorante #1# – Deo Peregrino

Deo Peregrino è il primo deodorante inventato della famiglia Radici Toscane ed è il deodorante Radici Toscane ad aver meritato il mio imperituro amore.

Deve il suo nome al fatto che Andrea lo prestò ad un amico che stava facendo d’agosto la Via Francigena a piedi e questi ne rimase così contento da valergli il nome di Deo Peregrino, in onore di chi sotto il sole d’agosto fa i pellegrinaggi.

La sua efficacia è garantita da un potente mix di oli essenziali: Tea Tree (antibatterico, disinfettante e cicatrizzante), lavanda, menta (antibatterica, rinfrescante e antinfiammatoria), limone e salvia (aiuta a controllare la sudorazione e combatte il cattivo odore).

INCI: SODIUM BICARBONATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ORYZA SATIVA STARCH, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, COCOS NUCIFERA OIL, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, LAVANDULA HYBRIDA OIL, SALVIA SCLAREA FLOWER OIL, MENTHA ARVENSIS LEAF OIL, CITRUS LIMONUM FRUIT OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, TOCOPHEROL, LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL, CITRONELLOL, CITRAL

Radici Toscane deodorante #2# – Deo Verberino

Deo Verberino nasce invece dalla passione di un caro amico per la verbena e dall’obiettivo di creare un deodorante efficace dal profumo chiaro e distinto.

In questo caso la sua efficacia è affidata ad un mix di oli essenziali semplice ma efficace: Tea Tree, Verbena e Limone.

INCI: SODIUM BICARBONATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ORYZA SATIVA STARCH, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, COCOS NUCIFERA OIL, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, CITRUS LIMONUM FRUIT OIL, VERBENA OFFICINALIS LEAF OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, LIMONENE, CITRAL, GERANIOL, CITRONELLOL, LINALOOL

Radici Toscane deodorante #3# – Deo Neutrino

Come accennato poco fa, Deo Neutrino nasce per soddisfare le esigenze delle pelli reattive che con l’elevata percentuale di oli essenziali presenti in Deo Peregrino e Deo Verberino poco andavano d’accordo.

La minor capacità deodorante dovuta alla completa assenza degli oli essenziali è compensata dall’introduzione di ossido di zinco, che ne potenzia l’efficacia anti-odorante ed ha una funzione lenitiva.

Certo, non parliamo di un deodorante efficace quanto i fratelli con gli oli essenziali ma chiunque l’abbia utilizzato non ne è comunque rimasto deluso.

Radici Toscane deodorante #4# – Deo Brividino

Il nuovo arrivo di casa Radici Toscane è il deodorante per chi è di fretta e vuole qualcosa di più comodamente portabile : un deodorante in crema stick.

La sua formula ha come base la formula delicata del Deo Neutrino arricchita con:

estratto di calendula biologico.

un mix di oli essenziali gentili, scelti tra i meno irritanti e più compatibili tra loro.

una speciale ed indimenticabile fragranza.

Il risultato? Un deodorante che unisce la delicatezza del Deo Neutrino all’efficacia degli oli essenziali: provato anche sulle pelli più delicate risulta ben tollerato anche da loro!

La mia opinione ed esperienza d’uso su Radici Toscane deodorante (Deo Peregrino)

Venendo a noi, per quanto mi riguarda sono un’utilizzatrice seriale di Deo Peregrino dal 2016! E recentemente si è convertito al suo uso anche mio marito, senza che io lo spronassi a farlo!!

La scelta del Deo Peregrino è stata dettata fin dall’inizio dal mio amore per il profumo di lavanda ed il motivo per cui non ho più smesso di comprarlo è molto semplice: funziona!! E dura senza colpo ferire dalla mattina alla sera.

Deo Peregrino si presenta con una consistenza cremosa e tende a sciogliersi non appena lo si tocca con il calore delle dita; una volta appoggiato sulle ascelle si spalma ed assorbe in un attimo (i granelli di bicarbonato sono ben “affogati” nella pasta per cui ne si sente vagamente la presenza mentre lo si massaggia ma non arrecano alcun fastidio.

Ha un per me gradevolissimo profumo balsamico dovuto alla presenza di lavanda e menta che si sente nei minuti immediatamente successivi l’applicazione ma poi tende a sparire.

Deo Peregrino mi accompagna ovunque: nelle giornate normali di lavoro, quando faccio sporto, quando vado in vacanza e non ho ancora trovato una situazione in cui non mantenga la promessa di accompagnare per tutta la giornata senza che compaiano cattivi odori…insomma dal mio punto di vista è altamente consigliato 🙂

In tanti anni d’uso solo una volta mi è capitato un episodio di sensibilizzazione con ingrossamento dei linfonodi che però si è risolta interrompendone l’uso per una settimana.

Per questo motivo accolgo con gioia la nascita di Deo Brividino: sarà sicuramente il mio prossimo acquisto!

Dove acquistare i deodoranti Radici Toscane ?

Gli unici difetti dei deodoranti Radici Toscane sono che non sono inspiegabilmente presenti in tutti gli shop online e che non sono solitamente soggetti a sconti periodici. 🙂

Per questo motivo sono particolarmente felice della mia collaborazione con Gaia Natura perché se desiderate provarli posso consentirvi di acquistarli con un imperdibile sconto del 15% : vi basterà effettuare una spesa minima di 35€ ed inserendo il codice goingnatural nel carrello vedrete applicato lo sconto su tutto (ad eccezione dei prodotti già in offerta e dei marchi Antos e Solara).

Ma quanto deodorante Radici Toscane usare?