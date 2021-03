L’ olio doccia è un detergente delicato e rispettoso della pelle, l’ideale per chi ha problemi di dermatite atopica , secchezza e sensibilità. Vi va di scoprirlo insieme?

Finché il mio eczema alle mani e la loro secchezza non sono diventati cronici non ho mai pensato di utilizzare un olio doccia per la mia detersione.

E invece ultimamente ho scoperto che per la mia pelle disidratata non c’è niente di meglio di questo detergente delicato. L’ olio doccia garantisce una detersione senza effetto “pelle che tira” anzi ne favorisce morbidezza e idratazione.

Detersione per affinità : la scelta migliore per pelle con dermatite atopica, secca e sensibile

Nella cura quotidiana della pelle – sia essa normale, secca/sensibile o con dermatite atopica – nessuno di noi può prescindere da una corretta detersione.

Compito della detersione è quello di rimuovere dalla cute lo sporco, sia di origine esogena (contaminazione ambientale) sia endogena (detriti tessutali e secrezioni sebacee).

Poiché lo sporco esogeno si adagia al “film idrolipidico di superficie” , la detersione per essere efficace deve rimuovere anche parte di questo film idrolipidico; la rimozione di tale film però non deve essere eccessiva, pena conseguenze negative per la pelle.

Le conseguenze della detersione troppo aggressiva

Quando la detersione è condotta con detergenti troppo “aggressivi” si innesca tutta una serie di reazioni a catena dannose:

il pH cutaneo che in condizioni fisiologiche è tendenzialmente acido può venire alterato e spostato verso l’alcalinità; ne consegue il proliferare di germi e la denaturazione delle sostanze presenti nel film idrolipidico.

oltre ai trigliceridi del sebo di superficie, possono venire asportate anche ceramidi, acidi grassi e colesterolo con conseguente peggioramento delle condizioni della barriera cutanea.

poiché tra una catena lipidica e l’altra sono imbrigliate le molecole d’acqua, l’asportazione dello strato lipidico porta a liberare all’esterno acqua. Ciò favorisce la disidratazione della cute che diviene più facilmente permeabile alle sostanze estranee e può andare anche incontro a fenomeni di sovrinfezione.

spesso i detergenti “aggressivi” possono permanere a livello corneo anche dopo il risciacquo e causare un’esposizione cronica; ne consegue un ulteriore degradazione della barriera a causa di infiammazione e stress ossidativo.

i detergenti “aggressivi” riducono anche l’attività degli enzimi transglutaminasi e la corretta formazione dell’”envelope” corneocitario, danneggiando ulteriormente la funzione dell’epidermide.

Detergenti aggressivi -> involucro cellulare dei corneociti alterato -> acqua legata all’interno del NMF liberata e persa -> la cute diventa sempre più secca.

Si potrebbe pensare di lavare la cute solo con l’acqua ma questo non consente di rimuovere tutte le impurità. Alcune sostanze infatti sono liposolubili e necessitano dell’uso di prodotti (surfactanti o detergenti) capaci di emulsionarle in fini goccioline per poi rimuoverle con l’acqua.

Detersione per contrasto vs Detersione per affinità

La detersione può avvenire con due modalità differenti:

Detersione per contrasto : utilizza molecole tensioattive in grado di solubilizzare i grassi e lo sporco nell’acqua. Rappresenta la modalità di detersione più comune, specialmente per vaste superfici corporee. Detersione per affinità : utilizza il potere solvente dei lipidi nei confronti dei grassi, senza che sia necessaria acqua. E’ una modalità di detersione rispettosa della pelle e della sua composizione fisiologica, indicata per la pulizia di piccole superfici.

La detersione per affinità può avvenire utilizzando:

emulsioni fluide come latte detergente.

oli da bagno o oli doccia.

miscele lipidiche con piccole quantità di tensioattivi.

emulsioni detergenti utilizzate con o senza risciacquo.

Nella stragrande maggioranza dei prodotti proposti in farmacia la sostanza tensioattiva è la paraffina liquida. Esistono però tanti prodotti dalla formulazione naturale/biologica, che io preferisco, caratterizzati dalla presenza di sostanze i maggior pregio.

La detersione della pelle con dermatite atopica

Quando si soffre di dermatite atopica, una malattia con difetti di barriera importanti, è preferibile utilizzare detergenti dermocompatibili e quindi una detersione per affinità.

Specialmente nei casi con lesioni cutanee e frequenti recidive, sono indicate basi lavanti di approccio recente, costituite da tensioattivi anionici deboli o anfoteri.

Questo tipo di detergenti, poco o per nulla schiumogeni, ha lo svantaggio di essere più costoso e di non dare l’impressione di lavare bene.

Ma tutti gli studi dimostrano che sono di grande utilità nella dermatite ed è bene utilizzarli non solo in fase acuta ma anche di quiescenza.

Le caratteristiche del detergente ideale in caso di dermatite atopica sono:

assenza di tensioattivi o uso di tensioattivi anionici deboli o anfoteri.

assenza di profumi e conservanti.

formulazione liquida, di più facile risciacquo.

pH acido (5,5-6). Le soluzioni detergenti con alto Ph incrementano la produzione di serinproteasi e possono anche peggiorare il prurito.

In caso di dermatite atopica, oltre a seguire i consigli del dermatologo, diventa quindi importante sapere anche un po’ leggere le formulazioni (INCI).

Le caratteristiche di un olio doccia

Un olio doccia deterge la pelle per affinità, senza impoverirla. Di solito, si tratta di un cosmetico privi di tensioattivi (quindi non schiumogeno), SLES e SLS, spesso arricchiti con preziosi ingredienti emollienti e rigeneranti.

Queste caratteristiche rendono l’olio doccia un detergente che:

risulta meno aggressivo sulla cute rispetto ai normali docciaschiuma.

deterge senza impoverire anzi protegge e integra il film idrolipidico naturale, regola la produzione di sebo, lascia la pelle levigata e morbida.

è molto utile per prendersi cura della pelle matura: rallenta il fisiologico processo di invecchiamento della pelle, ostacolando la disidratazione.

in inverno aiuta a proteggere la pelle dalle alterazioni dovute al freddo.

in estate protegge la pelle da agenti inquinanti e sole ed evita la desquamazione, aiutando a mantenere l’abbronzatura più a lungo.

Tutto ciò si traduce nel sostenere i fisiologici meccanismi dell’idratazione cutanea, la struttura e le funzioni dei vari strati del tessuto cutaneo, fino al livello cellulare.

Come usare al meglio un olio doccia

L’olio doccia, essendo un detergente delicato, è adatto anche alla pelle sensibile e a quella delicatissima dei bambini; svolge inoltre un’azione nutriente, lenitiva e protettiva.

Per ottenere il meglio da un olio doccia, anche in caso di dermatite atopica, è importante:

utilizzarlo sulla pelle bagnata: in questo modo si crea un’emulsione con le gocce d’acqua che ne favorisce l’assorbimento.

lavarsi con acqua tiepida, a circa 37- 37,5 gradi.

eliminare l’acqua dalla pelle con un asciugamano morbido, senza strofinare.

applicare entro 3 minuti (ovvero quando la cute è ancora umida) uno specifico emolliente per assicurare un’idratazione ottimale.

Gli olio doccia disponibili in commercio : guida alla scelta

Lavarsi con un olio doccia rappresenta, come spiegato poco fa, una sana abitudine di pulizia e sostegno della salute e bellezza della propria pelle.

Ecco una selezione di quelli che a mio parere sono i migliori olio doccia naturali in commercio, anche in caso di dermatite atopica.

Amuri cosmetica olio detergente

L’olio detergente Amuri Cosmetica è un cosmetico 4 in 1, concentrato, indicato per tutti i tipi di pelle incluse le sensibili. Funge da detergente viso e corpo, struccante, olio gel corpo e doposole.

Ha la consistenza di un olio gel: a contatto con l’acqua si trasforma in latte quindi deterge senza schiumogeni e senza lasciare effetto oleoso.

La sua formulazione include buccia e succo di arancia, foglie di olivo, gemme di cappero e riso.

Il suo formato compatto da 50ml lo rende perfetto per essere portato in viaggio nel bagaglio a mano.

E’ disponibile su Amazon.

Antos olio lavante

L’olio lavante Antos all’aloe è un delicato detergente cremoso a base oleosa che deterge e idrata allo stesso tempo. La sua formulazione comprende:

oli germe di grano e di macadamia, idratanti e antiossidanti.

aloe, iperico e timo, lenitivi rinfrescanti e tonificanti.

vitamina A ed E.

E’ disponibile su Gaia Natura dove – con il codice sconto goingnatural – potrete ottenere uno sconto del 15% e spedizione gratuita (ordine di almeno 35€).

Antos olio lavante alle proteine di riso

L’olio lavante al riso Antos si usa come un normale olio doccia , bagnoschiuma o detergente viso per pulire la pelle senza alterarne l’equilibrio naturale.

La sua formulazione comprende oli di riso e germe di grano (idratanti e antiossidanti) uniti ad aloe, iperico, centella, licopodio, soia e lichene islandico (lenitivi, antinfiammatori, rinfrescanti, protettivi e tonificanti).

E’ disponibile su Gaia Natura dove – con il codice sconto goingnatural – potrete ottenere uno sconto del 15% e spedizione gratuita (ordine di almeno 35€).

Bio’s Aqua Olio doccia lavante





AQVA Olio lavante di Bio’s è un olio detergente delicato formulato con una selezione di oli pregiati, arricchito con Vitamina E e sostanze funzionali idratanti e riequilibranti anche le pelli stressate da dermatiti, eczemi, psoriasi.

Si tratta di un prodotto estremamente nutriente, che rende la pelle morbidissima. E’ inoltre un valido alleato per la cura dei capelli.

E’ disponibile su Macrolibrarsi in bottiglia di allumino da 250 0 500 ml.

Biofficina Toscana olio emolliente detergente

L’olio Biofficina Toscana è un prodotto multifunzione per bagnetto, massaggio ed eliminazione della crosta lattea nei neonati ma anche per la detersione delle pelli delicate.

La sua formulazione unisce emollienti vegetali, pregiati oli naturali ed estratti biologici lenitivi come la calendula e la carota ricca di pro-vitamina A.

E’ disponibile su Macrolibrarsi.

Coslys Olio doccia Dermosens





La linea Dermosens Coslys è costituita da prodotti detergenti per pelle sensibile privi di solfati, profumi: gel doccia, crema doccia e olio doccia.

Prodotto in Francia, ha una formulazione caratterizzata dal 100% di ingredienti di origine naturale/89,5% da agricoltura biologica. E’ certificato Cosmébio, One Voice, Cruelty Free ed è facilmente reperibile su Amazon.

Natessence olio doccia alla mandorla dolce





L’olio doccia alla mandorla dolce Natessance deterge delicatamente le pelli sensibili limitandone l’essiccazione.

Composto al 99% da ingredienti di origine naturale e 35% di origine biologica, è ricco in oli vegetali biologici e testato sotto controllo dermatologico.

E’ disponibile su Amazon.

Mustela olio doccia

Specificamente formulato per essere utilizzato fin dalla nascita, l’Olio da bagno Mustela è ideale per il bagno quotidiano dei bambini con pelle secca.

La sua formulazione priva di sapone è studiata per minimizzare il rischio di allergie. Contiene olio di avocado (nutriente e protettivo), perseose di avocado (un attivo brevettato che protegge e idrata la pelle), glicerina e tensioattivi dolci.

E’ disponibile in tutte le farmacie e (più economico) su Amazon.

Questa la mia selezione di olio doccia di qualità, quali sono i vostri preferiti?

