Negozio Leggero shop online : la mia esperienza d’acquisto

Negozio Leggero shop online ha compiuto un anno da pochi mesi e, proprio in occasione del 1° anniversario dalla sua apertura, ho effettuato un ordine. Vi va di scoprire come mi sono trovata?

Negozio Leggero nasce nel 2009 come franchising di negozi fisici rivolti a chi desidera fare scelte di vita zero waste. Tra i suoi scaffali infatti troviamo infatti solo prodotti alla spina e con vuoto a rendere.

E’ solo nell’autunno 2019 che nasce Negozio Leggero shop online per rendere il proprio servizio disponibile ad un numero ancora più ampio di consumatori consapevoli.

Ma procediamo con gradi e capiamo meglio insieme com’è e come funziona questo negozio.

Storia di Negozio Leggero

Tutto nasce dall’Ente di ricerca ambientale Ecologos e dal suo impegno nel creare progetti volti alla riduzione dei rifiuti per enti pubblici, GDO e aziende.

I cinque soci, dopo 13 anni di lavoro nel settore, hanno deciso di iniziare a lavorare direttamente con i cittadini.

Per farlo hanno realizzato NEGOZIO LEGGERO, un luogo in cui propongono solo prodotti sfusi o con vuoto a rendere e in cui loro progetti di ricerca trovano casa.

Il primo Negozio Leggero apre le porte a Torino nel 2009 e – grazie al franchising – è arrivato a 16 punti vendita in Italia, Francia e Svizzera.

Il grande successo di questo progetto è stato fonte di stimolo per creare altri “progetti leggeri” ovvero capaci di promuovere uno stile di vita sostenibile:

Locanda Leggera (Torino), un ristorante e servizio di catering caratterizzato da un insieme di buone pratiche che lo rendono il primo a rifiuti zero d’Italia.

Casa Leggera (Torino), uno spazio essenziale e sostenibile dove poter soggiornare, circondati da esempi concreti di sostenibilità ambientale.

Bomboniere Leggere (Show-room a Moncalieri, servizio per tutta Italia), una proposta completa di confetteria e pralineria, la possibilità di creare bomboniere personalizzate ed il servizio di organizzazione completa, in modo sostenibile ed eco-friendly, del matrimonio.

E nell’anno del decimo anniversario di Negozio Leggero un’ulteriore espansione, la creazione di Negozio Leggero shop online.

Immutato l’obiettivo: rendere semplice e felice la scelta di vita zero waste.

Cosa significa acquistare da Negozio Leggero

Nel 2009 Negozio Leggero è stato un precursore: in Europa allora non esistevano negozi simili con la volontà di creare una rete sul territorio.

L’idea di base – fare una spesa senza imballaggi evitando gli sprechi – è geniale: attraverso un gesto quotidiano, promuove temi come ecologia, economia circolare e ridotto impatto ambientale.

Felice e apprezzata la scelta del format visuale ed espositivo.

La trasparenza dei contenitori permette di riconoscere i prodotti e l’ottimizzazione degli spazi fa sì che anche nei punti piccoli vendita il cliente trovi la gamma di oltre 1500 prodotti.

No imballaggi a perdere

Nei Negozio Leggero si valorizza non solo il contenuto ma anche il “contenitore”.

Il cliente può portare da casa i propri recipienti e riempirli con la quantità desiderata di prodotto.

Se non li ha in negozio può trovare diversi contenitori riutilizzabili, da acquistare solo la prima volta e poi riportare per le spese successive.

La vendita “alla spina” offre la possibilità di acquistare prodotti senza imballaggio, contribuendo ad alleggerire la nostra spesa e ridurre la produzione dei rifiuti domestici.

Per tutti i prodotti che per normativa non possono essere venduti sfusi è stato previsto il vuoto a rendere. Alcuni alimenti e tutti i cosmetici sono quindi sigillati in imballaggi di vetro che, una volta riportati in negozio, vengono igienizzati e riutilizzati.

Prodotti locali e di qualità

La varietà dei prodotti offerti nei Negozio Leggero è molto ampia e spazia dai prodotti del territorio al cibo etnico passando per tante categorie merceologiche.

Costante la ricerca della qualità e il controllo di filiera su tutte le referenze. Ove possibile viene effettuato l’acquisto diretto dai produttori e vengono creati prodotti a marchio Negozio Leggero.

Questo consente di contenere i costi e quindi di poter offrire:

una qualità mediamente più alta del prodotto del supermercato nella stessa fascia di prezzo.

prodotti di alta gamma ad un prezzo inferiore rispetto al confezionato.

Risparmio economico e ridotto impatto ambientale della spesa

La spesa quotidiana al Negozio Leggero permette di risparmiare in media dal 30 al 70% rispetto ad un equivalente prodotto confezionato.

Inoltre il fatto di poter acquistare in quantità libera (da pochi grammi a qualche chilo) consente ad ogni famiglia di ridurre gli scarti alimentari.

Il lavoro di ricerca di Ecologos stima che in un anno:

una famiglia di 4 persone che fa abitualmente la spesa al Negozio Leggero produca oltre 200kg di rifiuti in meno.

l’eliminazione delle confezioni sulle sole vendite di vino e detersivo porti un risparmio di 104.290 kWh di energia, 34 ton di CO 2 non emessa in atmosfera e oltre 9,8 milioni di litri di acqua non consumati per il packaging.

La riscoperta del commercio di vicinato

La vendita è seguita da personale preparato che, oltre a poter raccontare la storia del prodotto, può consigliarne utilizzo e preparazione.

Così i punti vendita Negozio Leggero diventano un incentivo a riscoprire il commercio di vicinato e un punto di riferimento culturale.

Tra le loro pareti vengono organizzati workshop, corsi di approfondimento, presentazioni di libri, serate informative…tutte attività finalizzate a diffondere cultura e a creare una comunità attiva.

Cosa significa acquistare da Negozio Leggero shop online

Grazie alla nascita di Negozio Leggero shop online anche chi non ha un negozio fisico in zona può ora acquistare una vasta gamma di prodotti sfusi o in vuoto a rendere.

Per il cliente online restano validi i vantaggi che abbiamo appena citato, solo in versione leggermente diversa.

Monitoraggio della riduzione dell’impatto ambientale della spesa

Al primo acquisto è necessario registrarsi al sito. Questo consente, facendo accesso alla propria area personale, di trovare un prezioso compagno di viaggio: l’Eroe Leggero, un utile strumento per rendersi conto che ridurre il proprio impatto ambientale è alla portata di tutti.

A ogni acquisto online Ecologos calcolerà il risparmio ambientale corrispondente, in termini di plastica, acqua, kWh e CO 2 che sarebbero stati necessari per produrre e smaltire lo stesso prodotto confezionato.

La newsletter

Sia che acquistiate tramite Negozio Leggero shop online sia che non lo facciate, iscriversi alla newsletter può essere cosa interessante.

Ogni lunedì vi arriveranno tre consigli: uno di alimentazione & benessere, uno sulla cura della persona ed uno sulla cura della casa. Testi veloci da leggere e idee facili da applicare alla vita di tutti i giorni che possono aiutarvi nel vostro percorso di vita sostenibile e zerowaste o farvi scoprire qualcosa di nuovo.

E oltre ai tre consigli del lunedì si ricevono anticipazioni di quel che sta per accadere a Negozio Leggero: nuovi prodotti, corsi, eventi.

Spedizioni plastic free

Le spedizioni Negozio leggero shop online sono 100% plastic free:

le scatole sono in robusto cartone riciclato e certificato FSC.

il riempitivo per proteggere prodotti e confezioni è costituito da cartone di recupero.

il nastro adesivo è prodotto in Italia, in carta non siliconata e con un adesivo a base acqua che non contiene solventi quindi del tutto assimilabile alla carta.

c’è un accordo con i corrieri per eliminare l’utilizzo di buste in plastica esterne per contenere i documenti di trasporto; l’etichetta di spedizione è stampata in formato ridotto, su carta di recupero e applicata con la colla naturale Coccoina.

Gestione del vuoto a rendere

Come accennato prima tutti i prodotti corpo, confetture, mieli ed integratori sono venduti in contenitori di vetro a rendere.

Cosa fare quindi dei vuoti? La restituzione non è obbligatoria quindi se il contenitore può servire in casa il primo passo è tenerlo.

Se invece non serve, una volta terminato il contenuto, potete riporlo in una delle scatole Negozio Leggero; al raggiungimento di 20 contenitori vuoti (anche di formato diverso) è sufficiente contattare il servizio clienti per ottenerne il ritiro gratuito.

I contenitori vuoti che rientrano in sede vengono inviati all’impianto di lavaggio e sterilizzazione ed infine ri-utilizzati per i prodotti.

La mia esperienza di acquisto su Negozio Leggero shop online

Per tutti i motivi sopraelencati e perchè Negozio Leggero shop online è il tipo di negozio che di solito cerco di privilegiare per i miei acquisti, alla prima occasione utile ho effettuato anche io un acquisto.

Nel farlo ho scelto tra varie categorie merceologiche: alimentari sfusi (farine, spezie, tè, legumi), prodotti solidi per la detersione della casa (sapone piatti e smacchiatore), un profumo in olio e un paio di fazzoletti di stoffa.

Ed ho avuto la soddisfazione di ricevere un pacco davvero plastic free, come non so se mi sia mai capitato in passato.

Essendo un ordine fatto nel weekend in cui lo shop online festeggiava il primo compleanno, il tutto è stato anche accompagnato da un paio di graditi omaggi.

Esperienza d’acquisto semplice, promesse di rispetto ambientale mantenute, piccoli omaggi…tutto un idillio dunque?

A dire la completa verità non proprio: una delle confezioni di farina contenute nel mio pacco è praticamente esplosa durante il viaggio, spargendo il suo polveroso contenuto un po’ ovunque.

Ecco la vista appena aperto il pacco

E quella che si presentava arrivando al fondo…insomma, diciamo che poteva andare meglio eh…

Ciao DANIELA, hai già aperto il tuo pacco?

Ti ringraziamo per aver scelto una spesa a basso impatto ambientale,

con prodotti selezionati e di qualità. Con il tuo ordine hai

contribuito a ridurre gli imballaggi superflui! Vuoi segnalarci un problema? Clicca qui!

Non riesci ad aprire il link? Rispondi a questa email indicando il

numero di spedizione XYZ e una descrizione del problema

Alla cortese mail automatica, che pochi giorni dopo la consegna chiedeva un feedback su eventuali problemi ho risposto:

Volevo segnalare che una volta aperto il pacco della spedizione in oggetto ho trovato al suo interno farina di riso sparsa ovunque. Uno dei sacchetti di farina di riso è praticamente scoppiato rilasciando il suo contenuto su tutte le altre confezioni oltre che sul fondo della scatola. Lascio le foto in allegato.

E…nessuno ha mai replicato…

Ed io mi interrogo, ma se il feedback non ti interessa allora perché lo chiedi? Almeno fai finta di nulla…

Mesi dopo, mentre durante le vacanze buttavo via un po’ di foto digitali, ho rivisto queste (le stesse che vedete questo articolo) ed ho pensato che dovevo provare a ricontattarli : nel 2020, mentre tante attività locali sono costrette a rimanere chiuse per via delle varie restrizioni, per uno shop online è davvero indecente non rispondere ad una segnalazione di problema neanche con un “scusa”.

Buongiorno, approfittando delle giornate di ferie stavo riordinando il desktop del pc ed ho riguardato le foto allegate alla presente mail. Si tratta delle condizioni in cui avevo ricevuto il pacco dell’ordine in oggetto, integro all’esterno ma con confezione danneggiata all’interno e farina sparsa ovunque. Ora io non sono nè più ricca nè più povera per un pacco di farina e per aver dovuto ripulire tutto ma volevo solo commentare che non trovo affatto serio da parte di un negozio online non rispondere nemmeno con una mail di scuse ad un cliente che segnala un disservizio.

Secondo voi qualcuno si è mai degnato di rispondere? Nessuno, nemmeno in questo caso!

E allora ho deciso che nonostante Negozio Leggero shop online mi piaccia per la selezione dei prodotti e l’attenzione al rispetto dell’ambiente non vi effettuerò più acquisti : è evidente che il rispetto per le persone non è tra le loro priorità di questo shop online.

Curiosa di sapere se sono stata l’unica ad avere questo tipo di esperienza…