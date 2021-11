Pastelli Tinta Unita : perché sceglierli a occhi chiusi

Conoscete i pastelli Tinta Unita ?

Sconosciuti per noi fino a pochi mesi fa, i pastelli Tinta Unita si sono rapidamente guadagnati le mie preferenze di mamma al punto che – a livello di qualità – sono arrivata ad equipararli ai Giotto supermina che già vi avevo classificato come migliori matite colorate per bambini!

Cosa ha fatto loro scalare così rapidamente la classifica? La dicreta varietà di colori, la bella scrivenza, la possibilità di acquistare anche i singoli colori sfusi e la resistenza alle rotture della mina.

Quali caratteristiche dovrebbero avere le migliori matite colorate per bambini?

I pastelli o matite colorate non sono solo un mezzo artistico amato da tutti i bambini ma – quando i bambini arrivano in prima elementare – diventano anche un importante strumento di lavoro: tantissima parte dei compiti da svolgere a casa consiste nello scrivere a matita e colorare con i pastelli.

Ecco perchè è bene prestare attenzione alla qualità dei pastelli che forniamo ai nostri bambini per colorare.

Ad esempio io ho imparato a mie spese che – in linea generale – minore è il costo di pastelli, più bassa è la qualità: la mina al loro interno è rigida, poco scrivente, di diametro piccolo e si spezza facilmente ad ogni urto o caduta.

E quello che sembra un risparmio di qualche euro si trasforma

per il bambino in un boomerang di frustrazione per la fatica dello scrivere e del continuo temperare la mina rotta.

per il genitore in denaro buttato letteralmente nel cestino a furia di temperare.

Molto più saggio spendere qualcosa (e neanche molto) in più per avere un prodotto di maggior qualità ed un bambino ben più felice di utilizzarlo.

Quali caratteristiche posseggono le migliori matite colorate per bambini ?

mina più spessa : li rende più resistenti alle cadute ed alle temperate maldestre.

: li rende più resistenti alle cadute ed alle temperate maldestre. facile temperabilità .

. fusto laccato dello stesso colore della mina: rende più facile identificare il colore del pastello. Anche i pastelli in legno naturale sono una bellissima scelta, ma dagli 8-9 anni in sù, quando i bambini sanno gestire meglio il materiale scolastico.

gamma di colori sufficientemente vasta da seguire le esigenze del bambino che cresce . Inizialmente basta il set da 12 colori (i bambini piccoli non cercano tante sfumature) ma col passare degli anni però tonalità e sfumature sono apprezzate quindi scegliere da subito un marchio che ne abbia da 36 in sù aiuta a dare continuità.

. Inizialmente basta il set da 12 colori (i bambini piccoli non cercano tante sfumature) ma col passare degli anni però tonalità e sfumature sono apprezzate quindi scegliere da subito un marchio che ne abbia aiuta a dare continuità. possibilità di acquistare anche i colori singoli. Un’ottima soluzione sia per poter reintegrare i colori più utilizzati senza dover acquistare un intero set da 12 sia per ampliare progressivamente e in modo personalizzato la gamma colori a disposizione del bambino.

Infine, quando il fusto delle matite colorate è in legno, è a mio punto di vista un plus l’attenzione per l’impatto ambientale. Meglio quindi matite colorate con fusto in legno riciclato o proveniente da foreste coltivate sostenibilmente (ad es. con certificazione FSC).

Messe le suddette caratteristiche come punti fermi, da un certo punto in avanti ho privilegiato l’acquisto dei pastelli Giotto Supermina. Hanno:

fusto di 7,8mm.

mina di qualità superiore e più grande del comune (3,8mm).

facili da temperare (ma meglio se lo si fa con il temperamatite Giotto).

fusto laccato dello stesso colore della mina.

46 colori vivaci e brillanti + 4 colori fluo. Di questi ben 42 possono essere acquistati anche sfusi.

Fusto in legno certificato FSC.

Unica remora: la non chiarezza su quale dei cinque stabilimenti del gruppo Fila avvenga la produzione: Italia, Francia, Germania, Cina o Messico?

Le caratteristiche dei pastelli Tinta Unita

Dopo averli visto in uso durante alcuni atelier creativi organizzati nelle biblioteche della mia città ho recentemente e con soddisfazione aperto la porta anche ai pastelli Tinta Unita, di cui vi riepilogo le caratteristiche:

fusto da 7,8mm.

mina di qualità e di diametro addirittura maggiore dei Giotto Supermina (4mm).

facili da temperare

fusto laccato dello stesso colore della mina con un comodo spazio segnanome.

78 colori: 36 nelle tonalità classiche, 36 nelle tonalità pastello, 6 speciali (fluo, argento e oro). Di questi sono acquistabili sfusi ben 42 tonalità: tutti i 36 pastelli con tonalità classiche ed i 6 speciali.

Fusto in legno. Peccato non vedere alcuna certificazione relativa alla sua provenienza sostenibile.

Prodotti in China, importati da Poolover (Milano).

Pro pastelli Tinta Unita rispetto ai Giotto Supermina : mina ancor più grande e resistente, spazio per nome sul fusto, gamma colori ancora più vasta e prezzo leggermente inferiore. Se siete già acquirenti dei Giotto Supermina non dovrete cambiare temperino: anche per loro è adatto quello universale Giotto (disponibile su Amazon).

Contro: utilizzo di legno non certificato FSC e reperibilità nei negozi fisici più bassa, almeno nella mia zona.

L’elenco colori dei pastelli Tinta Unita

La gamma colori dei pastelli Tinta Unita è decisamente di tutto rispetto, addirittura più ampia di quella dei Giotto Supermina.

Abbiamo infatti 36 colori nelle tonalità classiche e 6 colori speciali (oro, argento e 4 colori fluo) che possono sia essere acquistati all’interno delle confezioni multicolore da 12, 18, 24 e 36 pezzi che singolarmente o in confezioni monocolore da 12 pezzi.

Come al solito capire che colori sia possibile trovare in ciascun tipo di confezione è una missione quasi impossibile ma con un po’ di sforzo sono riuscita a ricostruire la tabella di abbinamento tra codice colore e tipo di confezione che ora condivido anche con voi.

Colore Conf.12 Conf.18 Conf.24 Conf.36 Sfusi 01 Nero * $ & @ X 02 Grigio caldo & @ X 03 Bianco $ & @ X 04 Marrone * $ & @ X 05 Terra siena $ & @ X 06 Giallo ocra & @ X 07 Verde smeraldo * $ & @ X 08 Verde * $ & @ X 09 Verde cinabro $ & @ X 10 Giallo * $ & @ X 11 Giallo scuro $ & @ X 12 Arancio Medio $ & @ X 13 Arancione * $ & @ X 14 Rosso * $ & @ X 15 Rosso carminio $ & @ X 16 Magenta * $ & @ X 17 Blu oltremare * $ & @ X 18 Blu cobalto & @ X 19 Celeste * $ & @ X 20 Acqua marina & @ X 21 Rosa carne & @ X 22 Rosa * $ & @ X 23 Porpora & @ X 24 Violetto * $ & @ X 25 Grigio freddo @ X 26 Rosso inglese @ X 27 Palissandro @ X 28 Terra d’ombra @ X 29 Verde selva @ X 30 Giallo limone @ X 31 Pesca @ X 32 Rosso geranio @ X 33 Blu avio @ X 34 Turchese @ X 35 Bistro @ X 36 Verde salvia @ X 37 Oro X 39 Argento X 40 Verde fluo X 41 Giallo fluo X 42 Arancio fluo X 45 Fucsia fluo X

A questi si aggiungono altri 36 colori in tonalità pastello – con numerazione da 100 a 135 – inserite solo nel set da 36 pezzi tonalità pastello o nel set da 72 pezzi. Non sembreano in vendita singolarmente.

La mina da 4mm è una novità assoluta nel mercato italiano che mira a soddisfare maggiormente le esigenze del consumatore. Il packaging moderno e accattivante, il display e il prezzo al pubblico, sono un importante valore aggiunto che permetterà a questo nuovo prodotto di affermarsi con successo tra la gamma già presente sul mercato.

Le confezioni vendita dei pastelli Tinta Unita e dove acquistarle

Disponibili sfusi, in confezioni monocolore da 12pz o in confezioni multicolore (di cartone e metallo) da 12 18 24 36 pz, i pastelli Tinta Unita hanno un formato vendita del tutto analogo a quello dei Giotto Supermina.

Unico neo, almeno nella mia zona, è il fatto che non hanno la stessa ampia diffusione nei punti vendita fisici; forse perchè di più recente introduzione nel mercato italiano (hanno fatto la loro comparsa nel 2017) è nettamente più facile reperirli online ad esempio su Amazon.

Pastelli Tinta Unita 12

La confezione di pastelli Tinta Unita da 12 colori è, come per tutte le marche, la più basica in assoluto: contiene i colori principali senza grosse variazioni di tonalità, quello che serve per i piccolissimi che tendono ad utilizzare sempre gli stessi colori di base.

E’ disponibile nel formato astuccio di cartone a circa 7,5€ su Amazon.

Pastelli Tinta Unita 18

La confezione di pastelli Tinta Unita da 18 colori costituisce lo step immediatamente successivo a quella da 12: offre alcune tonalità di colore in più ma senza esagerare motivo per cui – per quanto mi riguarda – io passerei direttamente alla scatola da 24.

Ve la cito comunque per completezza di informazioni e perchè non tutti siamo uguali. 🙂 Trovate l’elenco completo dei colori nel paragrafo precedente.

E’ disponibile solo nel formato astuccio di cartone sia nella versione solo pastelli che nella versione 18 pennarelli+18 pastelli.

Pastelli Tinta Unita 24

E’ nelle confezioni da 24 colori che i pastelli Tinta Unita offrono il meglio dal punto di vista della varietà dei formati vendita: oltre ai tradizionali astucci in cartone o metallo troviamo anche dei praticissimi astucci arrotolabili.

Scatola in cartone – circa 9€ su Amazon.

Astuccio arrotolabile classico con finestra trasparente – dai 16€ su Amazon in molte varianti: rosa pastello, celeste pastello, lilla pastello, rosso, verde, arancione, azzurro.

Astucci arrotolabili con tombolino rimovibile – circa 16-19€ su Amazon in molte varianti: Arancione, Rosso, Verde, Celeste, Rosa.

Per l’elenco colori completo vi rimando al paragrafo precedente; da considerare all’atto della scelta il fatto che colori come il rosa carne e l’acqua marina non sono presenti.

Pastelli Tinta Unita 36

Le confezioni di pastelli da 36pz sono quelle a mio parere più adatte ai bambini dai 7-8 anni in sù perchè offrono una bella gamma di tonalità che include anche colori come il rosa carne e l’acqua marina.

Le confezioni da 36 dei pastelli Tinta Unita sono disponibili in vari formati (per l’elenco completo colori vi rimando al paragrafo precedente):

Confezione di cartone con 36 tonalità classiche (colori 01-36) – circa 13€ su Amazon.

Scatola di cartone con 36 tonalità pastello (colori 100-135) – circa 15€.

Confezione di metallo con 36 tonalità classiche (colori 01-36) – circa 22€ su Amazon.

Scatola pastelli Tinta Unita da 50

Una splendida idea regalo è l’astuccio in metallo pastelli Tinta Unita da 50 pezzi. Al suo interno troviamo:

36 pastelli colorati nelle tonalità tradizionali (numeri 01-36).

3 pastelli metallizzati: oro, argento, bronzo.

6 pastelli colori fluo.

5 matite di grafite architetto H – 2B – HB – 2H – B.

1 gomma architetto.

1 temperino architetto.

Il tutto ad un onesto prezzo attorno ai 30€ – Amazon.

Scatola pastelli Tinta Unita da 72

Altrettanto bella idea regalo è quella costituita dalla confezione di cartone a due cassetti con chiusura magnetica: comprende ben 72 tonalità di pastelli Tinta Unita:

Cassetto 1: 36 tonalità classiche.

Cassetto 2: 36 tonalità pastello.

Anche qua ad un prezzo a mio parere onesto che va verso i 40€ – Amazon.

Pastelli sfusi e scatole monocolore