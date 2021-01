Giotto supermina : ecco le migliori matite colorate per bambini

Alla ricerca delle migliori matite colorate per mia figlia mi sono imbattuta nelle Giotto supermina e da allora non le abbiamo abbandonate più.

A caratterizzare le matite colorate Giotto supermina una discreta varietà di colori, la facile reperibilità, la possibilità di acquistare anche i singoli colori sfusi ed una resistenza alle rotture della mina per la quale non ho ancora trovato uguali.

Ecco perché le annovero tra le migliori matite colorate per bambini e ve ne parlo senza alcuna sponsorizzazione nascosta.

Le migliori matite colorate per bambini : quali caratteristiche dovrebbero avere?

I pastelli o matite colorate sono un mezzo artistico amato da tutti i bambini, anche se manualmente più impegnativi dei pennarelli.

Non solo, quando i bambini arrivano in prima elementare, diventano anche un importante strumento di lavoro: tantissima parte dei compiti da svolgere a casa consiste nello scrivere a matita e colorare con i pastelli.

Ecco quindi che, soprattutto dalla prima elementare, dobbiamo prestare attenzione alla qualità dei pastelli che forniamo ai nostri bambini per colorare.

Il finto risparmio delle matite colorate a basso prezzo

In linea generale, minore è il costo di pastelli, più bassa è la qualità: la mina al loro interno è rigida, poco scrivente, di diametro piccolo e si spezza facilmente ad ogni urto o caduta.

Quello che sembra un risparmio di qualche euro si trasforma in un boomerang di frustrazione per la fatica dello scrivere e del continuo temperare la mina rotta.

Ed il denaro speso se ne va letteralmente nel cestino a furia di temperare. Che spreco di tempo, denaro ed energie!

Molto più saggio spendere qualcosa in più per avere un prodotto di maggior qualità ed un bambino ben più felice di utilizzarlo.

Quali caratteristiche posseggono le migliori matite colorate per bambini ?

fusto più grande: agevola l’impugnatura corretta.

mina più spessa: li rende più resistenti alle cadute ed alle temperate maldestre.

facile temperabilità.

fusto laccato dello stesso colore della mina: rende più facile per i bambini piccoli identificare il colore del pastello. Anche i pastelli in legno naturale sono una bellissima scelta, ma dagli 8-9 anni in sù, quando i bambini sanno gestire meglio il materiale scolastico.

gamma di colori sufficientemente vasta da seguire le esigenze del bambino che cresce. Inizialmente basta il set da 12 colori: i bambini piccoli non cercano tante sfumature, anzi tendono ad usare quasi sempre gli stessi colori. Col passare degli anni però tonalità e sfumature sono apprezzate quindi scegliere da subito un marchio che ne abbia dalle 36 in sù aiuta a dare continuità.

possibilità di acquistare anche i colori singoli. I marchi che lo consentono si contano sulla punta delle dita ma io li adoro con tutto il cuore. Danno a noi genitori la possibilità di reintegrare i colori che i bambini usano di più senza dover acquistare un intero set da 12; ed anche la possibilità di ampliare progressivamente e in modo personalizzato la gamma colori che mettiamo a disposizione dei nostri bambini.

Infine, quando il fusto delle matite colorate è in legno, è a mio punto di vista un plus l’attenzione per l’impatto ambientale. Meglio quindi matite colorate con fusto in legno riciclato o proveniente da foreste coltivate sostenibilmente (ad es. con certificazione FSC).

Le caratteristiche dei pastelli Giotto supermina

Come mai annovero i Giotto Supermina tra le migliori matite colorate per bambini? Perchè hanno tutte le caratteristiche qualitative che ho riepilogato pocanzi:

fusto di 7,8mm.

mina di qualità superiore e più grande del comune (3,8mm).

facili da temperare (ma meglio se lo si fa con il temperamatite Giotto).

fusto laccato dello stesso colore della mina.

46 colori vivaci e brillanti + 4 colori fluo. Di questi ben 42 possono essere acquistati anche sfusi o in confezioni monocolore da 12pz l’una.

Il legno del fusto? E’ certificato FSC.

Non mi è invece molto chiaro in quale dei cinque stabilimenti del gruppo Fila avvenga la produzione: Italia, Francia, Germania, Cina o Messico?

Unica accortezza nell’acquistare queste matite colorate è il fatto che – causa fusto e mina leggermente più spessi – per poterle temperare bene occorre il temperamatite adatto.

Si prestano bene allo scopo i temperamatite a 3 fori (piccolo, medio, grande), il temperamatite universale Giotto (disponibile su Amazon) o il temperamatite Giotto per mine di 3,8mm.

Giotto supermina elenco colori

Come accennato prima, la gamma colori proposta dai Giotto Supermina è abbastanza vasta: abbiamo in tutto 50 tonalità di cui 46 tradizionali e 4 fluo.

Se devo muovere una critica all’azienda è solo quella di non riportare sul proprio sito una bella tabella riepilogativa della gamma colori.

Per trovare quella che vi lascio qui ho dovuto “spulciare” le pagine di varie cartolerie online.

Ai colori indicati in questa esauriente tabella se ne aggiungono 8 (nella tabella sottostante) che non sono acquistabili singolarmente.

Possono essere soltanto reperiti nella scatola deluxe in metallo da 50pz.

CODICE COLORE IDENTIFICATIVO FILA 37 GRIGIO VERDE 38 BLU NOTTE 39 MANDARINO 40 VERDE FOGLIA 41 ARANCIO 42 SEPPIA 43 ROSA GERANIO 44 SALMONE

Altrettanto fastidiosa, nel sito della Fila, l’assenza dell’elenco colori delle varie confezioni formato vendita.

Ma grazie a varie ricerche che ho fatto online ve lo riporterò qui per comodità.

Giotto supermina sfusi elenco colori

Una delle cose che apprezzo maggiormente dei Giotto supermina è la gamma di colori sfusi, vasta quasi altrettanto di quella disponibile nelle confezioni vendita.

Le tonalità disponibili per l’acquisto sfuso sono in tutto 42 e corrispondono a quelle riportate nella tabella colori che ho riportato sopra.

Di queste 4 tonalità (quelle fluo) possono essere acquistate soltanto sfuse: non sono state incluse in nessuna delle confezioni multicolore.

Le matite colorate singole sono acquistabili in molte cartolerie fisiche; nella mia zona il prezzo unitario si aggira attorno agli 0,78€ l’una. Ho visto che anche varie cartolerie online le propongono, a volte anche ad un prezzo inferiore, c’è solo da considerare l’impatto delle spese di spedizione.

Nelle stesse cartolerie fisiche ho notato che, per i colori che vanno per la maggiore, esistono anche confezioni monocolore da 12pz; una soluzione utile per i colori che vanno per la maggiore a scuola, come rosso e blu in quanto utilizzati anche in matematica per identificare unità e decine.

Nelle cartolerie fisiche il prezzo di vendita è pari a quello della singola matita moltiplicato per 12 (nessuno sconto quindi) ma su Amazon ad esempio ho visto che esistono confezioni dal prezzo decisamente conveniente. Ve ne lascio qui alcuni esempi.

Giotto supermina 12 elenco colori

Le confezioni Giotto supermina 12 sono caratterizzate dal seguente elenco colori:

03 Giallo 19 Verde smeraldo 07 Rosa 22 Celeste 11 Arancione 25 Blu oltremare 12 Rosso 27 Violetto 14 Magenta 32 Marrone 18 Verde 36 Nero

Sono reperibili sia nella classica confezione in cartone che nella più resistente scatola in metallo.

Giotto supermina 18 elenco colori

Le confezioni Giotto supermina 18 sono caratterizzate dal seguente elenco colori (in grassetto i colori aggiuntivi rispetto alla scatola da 12):

01 Bianco 17 Verde cinabro 03 Giallo 18 Verde 04 Giallo scuro 19 Verde smeraldo 07 Rosa 22 Celeste 10 Arancio medio 25 Blu oltremare 11 Arancione 27 Violetto 12 Rosso 31 Terra siena naturale 13 Rosso carminio 32 Marrone 14 Magenta 36 Nero

Sono reperibili nella classica confezione in cartone (in cui sono abbinati a due matite, una HB ed una 2B) e

Giotto supermina 24 elenco colori

Le confezioni Giotto supermina 24 sono caratterizzate dal seguente elenco colori (in grassetto i colori aggiuntivi rispetto alla scatola da 12, in grassetto rosso quelli che differenziano la scatola da 24 dalla precedente scatola da 18).

01 Bianco 17 Verde cinabro 03 Giallo 18 Verde 04 Giallo scuro 19 Verde smeraldo 05 Rosa carne 21 Acquamarina 07 Rosa 22 Celeste 09 Ocra gialla 23 Blu cobalto 10 Arancio medio 25 Blu oltremare 11 Arancione 27 Violetto 12 Rosso 31 Terra siena naturale 13 Rosso carminio 32 Marrone 14 Magenta 34 Grigio caldo 15 Porpora 36 Nero

Sono reperibili nella classica confezione in cartone e nella più robusta scatola in metallo.

Giotto supermina 36 elenco colori

Le confezioni Giotto Supermina 36 sono caratterizzate dal seguente elenco colori (in grassetto i colori aggiuntivi rispetto alla scatola da 12, in grassetto rosso quelli che differenziano la scatola da 36 dalla precedente scatola da 24).

01 Bianco 19 Verde smeraldo 02 Giallo limone 20 Verde selva 03 Giallo 21 Acquamarina 04 Giallo scuro 22 Celeste 05 Rosa carne 23 Blu cobalto 06 Pesca 24 Turchese 07 Rosa 25 Blu oltremare 08 Bistro 26 Blu avio 09 Ocra gialla 27 Violetto 10 Arancio medio 28 Rosso geranio 11 Arancione 29 Rosso inglese 12 Rosso 30 Palissandro 13 Rosso carminio 31 Terra siena naturale 14 Magenta 32 Marrone 15 Porpora 33 Terra d’ombra 16 Verde salvia 34 Grigio caldo 17 Verde cinabro 35 Grigio freddo 18 Verde 36 Nero

Sono reperibili nella classica confezione in cartone e nella più robusta scatola in metallo.

Giotto supermina 50 elenco colori

Bellissima infine la confezione deluxe in scatola di metallo da 50 pezzi: comprende 46 colori Giotto supermina (tonalità da 1 a 44 + oro e argento), 2 matite in grafite (una HB ed una 2B), un temperino, una gomma e una guida all’arte del disegno. Le dimensioni della scatola sono importanti: circa 49 cm di lunghezza, circa 19 cm di larghezza, altezza tra 1,5 e 2 cm.

Ad aumentarne il valore e a renderla un oggetto da collezione contribuisce il fatto che alcuni dei colori che contiene (quelli da 37 a 44) sono reperibili solo acquistandola.

Le alternative di qualità ai Giotto supermina

Nel caso in cui non riusciate a reperire i Giotto supermina (o desideraste provare qualcosa di diverso) può esservi utile sapere che esistono alcune – non tantissime – valide alternative di pari caratteristiche.

Vediamole ora insieme.

Giottocento

Sempre scegliendo tra i ranghi della famiglia Fila/Giotto abbiamo la confezione celebrativa in metallo creata l’anno scorso dall’azienda per celebrare i suoi 100 anni: all’interno 10 pastelli colorati, 2 matite di grafite realizzate in legno cedro riciclato ed uno speciale segnalibro vintage.

Peccato per il numero ridotto di colori (adatto ai bambini più piccoli) ma la qualità/dimensione della mina è la stessa dei Giotto supermina. Il set è disponibile su Amazon oltre che nelle cartolerie fisiche che trattano Giotto.

Lyra Youngster

Interessanti e di pari caratteristiche anche i pastelli Lyra Youngster: hanno fusto esagonale laccato in legno certificato FSC di 7,6 mm e mina di 3,8 mm. I colori sono intensi, prodotti in Germania e contenuti in una pratica custodia in metallo.

Anche nel loro caso la gamma colori è abbastanza vasta: su Amazon sono disponibili confezioni da 12, confezioni da 24 (le più economiche!) e confezioni da 36 pastelli.

Unico contro rispetto ai Giotto Supermina la non disponibilità per l’acquisto dei colori singoli.

Stabilo trio thick

Di dimensioni leggermente maggiori rispetto alle precedenti e con fusto triangolare ergonomica sono le matite colorate Stabilo Trio Thick, studiate appositamente per non affaticare la mano ed imparare a colorare con la corretta impugnatura.

Si caratterizzano per una robusta mina da 4,2 mm che li rende immuni alle rotture da caduta e perfette per colorare, grazie all’ampiezza del tratto ed alla ricchezza di colore.

La gamma di colori è un po’ più limitata (solo 24 tonalità di cui 19 disponibili sfuse) e le confezioni multiple sono disponibili solo in cartone.

Abbiamo astucci da 12 , astucci da 18 e astucci da 24 matite colorate di colori diversi.

Nonchè convenienti astucci monocolore da 12 pezzi l’uno, utili per ricaricare l’astuccio con i colori maggiormente consumati.