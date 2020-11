Rebelle box è una interessante subscription box tematica piena di sorprese fatte dalle donne – per le donne, che cambia contenuto ogni mese.

Storia ed evoluzioni di Rebelle Box

Un contenitore di creatività, storie, progetti indipendenti e idee tutto al femminile.

E’ questa la descrizione che danno di Rebelle Box Annamaria Di Matteo e Giuseppe Coppola, suoi ideatori, due grafici di Napoli trapiantati a Roma.

Il progetto è nato in pochissimo tempo, partito un po’ per gioco. Abbiamo scoperto l’esistenza di queste box dall’estero e l’abbiamo trovata davvero divertente e originale, ma senza anima, dedicate solitamente alla promozione di brand commerciali.

Da qui è nata l’idea di creare una subscription box diversa dal solito.

Il meccanismo è sempre lo stesso : ci piaceva l’idea della sorpresa che ti arriva a casa, il piacere di prendersi un momento tutto per sé per scartare qualcosa, la riscoperta della meraviglia. Abbiamo ripreso questa idea di base di tutte le subscription box e l’abbiamo trasformata in un contenitore di creatività, arte e cultura al femminile che si concentra anche su chi c’è dietro il prodotto e la sua storia.

Il progetto ha avuto una crescita rapida ed inaspettata, esplodendo letteralmente in mano agli ideatori.

Anche perchè dietro il progetto Rebelle Box ci sono solo tre persone: Annamaria Di Matteo, il marito Giuseppe Coppola e Rosaria, sorella di Annamaria.

Il primo bauletto Rebelle Box è uscito in occasione della Festa della donna del 2018; la prima box conteneva una tazza con un’illustrazione di Annamaria per raccontare la sua storia.

Avevo il sogno di lavorare alla Disney, i miei genitori erano contrari e mi hanno fatto frequentare lo scientifico. Dopo il liceo mi sono intestardita ed ho studiato grafica. Ora lavoro per un servizio editoriale che opera per Disney, quindi il mio sogno si è in parte avverato. Nella scheda invito le ragazze ad insistere e non mollare.

Lo spin-off : Re-belle Edizioni

Da allora ad oggi di Rebelle box ne sono uscite tante (tutti i dettagli relativi al contenuto possono essere visionati qui). E non c’è nessun accenno di interruzione, al contrario di quanto è accaduto ad altre Subscription Box che si sono presto rivelate un fuoco di paglia.

A fine agosto 2020, anzi, un nuovo inizio: la fondazione della casa editrice Re-Belle Edizioni , un nuovo quartier generale ed un allargamento del team.

Accompagnata da Bea, la mascotte/logo, Re-Belle Edizioni pubblicherà fumetti, graphic novel e illustrati bellissimi, sia per gli occhi che per il cuore. In poche parole storie ed emozioni di carta.

Si occuperà sia di volumi totalmente made in ReBelle, sia di portare in Italia opere dall’estero e darà anche a nuovi autori e autrici.

Mentre per ReBelle Box non cambierà nulla: continuerà a proporre novità editoriali e bei libri di altri editori, ogni mese.

Cosa contiene una Rebelle Box ?

Nella scatola ci sono sempre 5/6 prodotti a sorpresa, creati da artiste donne e legati ad un tema conduttore che cambia ogni mese. Per ogni prodotto una scheda in cui la creativa si racconta e fa da ispirazione per chi la legge… spesso sono storie emozionanti di donne che si sono reinventate seguendo la propria passione.

Ogni box quindi non contiene solo prodotti ma anche storie e progetti indipendenti di donne da ogni parte del mondo e di ogni tipo: illustrazione, moda, letteratura, fumetto, musica, beauty, home-design.

I prodotti selezionati non sono mai comuni o provenienti dalla produzione di serie ma particolari, esclusivi e di qualità in quanto ideati da artigiane e creative e pensati per donne curiose, sognatrici, ribelli, indipendenti, uniche.

Rebelle Box Settembre 2020

Rebelle Box contiene spesso anche un libro coerente con il tema del mese ma non è una regola.

Comunque, se volete farvi un’idea precisa del contenuto potete perdervi sfogliando la pagina dedicata alle box precedenti del sito. Oppure cliccate sui link che vi lascio qui relativi alle sole box più recenti.

Luglio-Agosto 2020 – Let’s be mairmaids box – foto.

Settembre 2020 – Box del cuore – foto.

Ottobre 2020 – Body positive box – foto anteprima.

Novembre-Dicembre 2020 – Dark magic Christmas box – foto anteprima.

L’idea è che alla ricezione di una Rebelle box ci si ritagli un po’ di tempo esclusivo per scoprirne il contenuto, lasciarsi ispirare e…sorridere!

Alcuni oggetti sono di produzione delle artiste, altri vengono consegnati “scomposti” e vengono confezionati direttamente dagli ideatori che quindi si occupano non solo della cura della parte grafica e della selezione dei contenuti!

Dietro alla creazione di questi bauletti c’è un lavoro di squadra: Le box vengono assemblate da noi a mano. Come facciamo a fare tutto? Non lo sappiamo neanche noi. 😛

Il contenitore della Rebelle Box

Per tutto il 2018 ed il 2019 il contenitore esterno della Rebelle box ha avuto forma, grafica e dimensioni fisse.

Una specie di bauletto bianco, quasi una borsetta, dalla deliziosa grafica grigio-rosa tempestata da cuori trafitti, frecce, libri, lampadine, bocche, occhi, rossetti, lacrime, tacchi a spillo, anelli, corone; sul manico della box il motto: Girls can do anything.

Il 2020 ha invece visto una bella novità: la box ha assunto forma parallepipeda di dimensione variabile in funzione del contenuto. Ma soprattutto ogni mese ha una grafica esclusiva, che segue il tema portante del contenuto!

Un vero e proprio inno alla bellezza che rende a mio parere ogni Rebelle box ancora più esclusiva e trasforma la scatola esterna stessa in un oggetto da esporre e riutilizzare.

Come funziona l’abbonamento a Rebelle box?

E’ possibile acquistare Rebelle box sia sottoscrivendo un abbonamento trimestrale o semestrale che scegliendo di acquistare un singolo bauletto (scelta che ho sposato io finora).

Questo a mio parere è il suo punto di forza: seguendo gli indizi sul contenuto che vengono sparsi sui social si può decidere se la box ci “scalda il cuore”.

Certo costa qualcosa in più però è una maggior garanzia del fatto di ricevere prodotti che si potranno amare. O che potranno essere amati dalla persona a cui decideremo di regalarla.

Periodicamente, come extra rispetto alle box tematiche mensili, viene inoltre data la possibilità di comporre una box personalizzata scegliendo i prodotti tra quelli delle box precedenti, ancora disponibili singolarmente sul sito.

Sia nel caso delle box mensili che nel caso delle box do-it-yourself la spedizione avviene puntuale a fine mese, accompagnata da una mail che fornisce il tracking.

La mia esperienza con Rebelle Box

Da metà 2020 sono diventata una follower dei social di Rebelle box e Rebelle edizioni nonchè un’acquirente dei loro prodotti.

Ho scelto di non sottoscrivere un abbonamento ma di acquistare soltanto le box singole che mi “ispirano”.

Questo perchè penso che un abbonamento mi farebbe solo accumulare cose, belle per carità, ma che magari non desidero davvero o non in linea con il mio mood del momento.

Ecco perchè di Rebelle box mi piace molto la possibilità di acquistare le box singole.

La prima box che ho acquistato è stata quella di Luglio, dedicata alle sirene. Mi ispirava la poesia dietro al suo contenuto e il fatto che potesse essere una box da condividere con mia figlia settenne.

E infatti così è stato: il libro – l’Atlante delle sirene – l’ha letteralmente rapita e la borraccia con la sirena è diventata subito sua. 🙂

Ma la box che proprio non ho potuto evitare di acquistare e che mi ha davvero conquistata per messaggio e contenuti è stata quella di ottobre ovvero la Body Positive Box.

Una box che è un inno all’amore per se stessi, così come si è.

A farmela desiderare due anticipazioni sul contenuto presenti sui social:

il libro Noi siamo luce di Laura Brioschi, una bellissima modella oversize che ho casualmente avuto di fronte a me in un viaggio in treno Milano-Reggio Emilia qualche anno fa (allora non sapevo chi fosse, capii da quello che diceva al telefono che doveva essere un personaggio noto e la trovai su instagram).

La maglietta manifesto “Sono nata per amarmi” illustrata da Enrica Mannari (le cui opere io adoro) e realizzata in 100% cotone biologico.

Ma devo dire che anche gli altri prodotti contenuti (una stampa di Enrica Mannari, un burrocacao de La Sciampista, uno smalto glitter Layla Cosmetics, un ciondolo Roi Style ed un delizioso “barattolo di luce” che contiene stelline 3D in carta) sono stati assolutamente di mio gradimento.

Ottimo anche il servizio: il team Rebelle Box non aveva ricevuto la mail con cui avevo specificato la taglia della maglietta e così prima della spedizione – per non mandarmi una taglia a caso – mi ha contatta chiedendomi chiarimenti su come procedere. Davvero TOP!

Perchè mi sento di consigliare Rebelle box

Questo è un articolo NON sponsorizzato. Ho scelto di scriverlo col cuore perchè trovo che il progetto Rebelle Box meriti davvero.

A differenza di tante altre box in abbonamento che ho visto nascere ed anche rapidamente sparire Rebelle box ha un’anima.

Lo si capisce guardando i continui messaggi motivanti e positivi che cerca di lasciare a chi decide di donarsela o di donarla.

Che oltre ad essere una cosa bella in generale (noi donne abbiamo spesso la tendenza a trascurarci o peggio ancora ad auto-massacrarci) lo è ancora di più in questo particolare periodo storico di difficoltà.

E Rebelle Box ha anche un cuore : trovo molto bello il fatto che sia ideata da creativi che con il loro lavoro aiutano altri creativi, spesso poco conosciuti, ad emergere.

Delizioso per me il leaflet di presentazione che accompagna ogni box. E’ uno spazio in cui ogni creativa si racconta per far capire che non sono gli oggetti ad essere importanti ma la loro storia.

Perchè le donne che partecipano alle box con i loro lavori spesso si sono reinventate, lasciando la vecchia strada per seguire la propria passione.

E “Girls can do Anything”! non è solo uno slogan ma una realtà che loro dimostrano giorno per giorno.

E il cuore di Rebelle box è anche grande, aggiungo.

Un’altra particolarità del progetto è la decisione di dare parte del ricavato in beneficenza ad associazioni che supportino le donne.

Una parte dei proventi è devoluta ogni mese ad una diversa associazione che tutela i diritti delle donne.

Infine, ma non per ordine di importanza, la varietà e la qualità dei prodotti contenuti nelle Rebelle box è tale da non lasciare mai insoddisfatte.

Questi bauletti delle meraviglie sono un modo nuovo di diffondere arte, cultura e amore genuino per il bello.

Oltre a distinguersi per originalità e freschezza, sono un concentrato di emozioni e sorprese che abbracciano tutti i sensi: si toccano, leggono, annusano e qualche contenuto si mangia anche.

Insomma, adesso che siamo in prossimità del Natale (ma anche in un qualunque altro momento dell’anno), perchè non prendere in considerazione una Rebelle box da regalare o regalarsi? 🙂

Fonti