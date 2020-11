Da grande appassionata di tea e tisane amo assaggiarne di gusti diversi tutti i giorni & trovo che un Calendario Avvento Tisane & Tea sia quanto di più desiderabile al mondo.

Se siete come me questo articolo fa sicuramente per voi perchè voglio guidarvi alla scoperta di ogni Calendario Avvento Tisane & Tea possibile, con un occhio di riguardo a tutti i marchi biologici e fair trade che propongono questo tipo di prodotto.

Eh già perchè non c’è niente di più salutare che arrivare a Natale sorseggiando una buona e salutare tisana! 🙂

Calendario Avvento Tisane Cupper

Una confezione natalizia con 12 tè e infusi biologici Cupper.

BE HAPPY: Infuso di cannella, zenzero e pepe nero aroma limone.

Infuso di cannella, zenzero e pepe nero aroma limone. MIRTILLO E LAMPONE: infuso di mirtillo, lampone.

infuso di mirtillo, lampone. RISE & SHINE: infuso di citronella, urna mate e verbena odorosa aromatizzato limone.

infuso di citronella, urna mate e verbena odorosa aromatizzato limone. SKINNI VANILLI: infuso alla vaniglia aromatizzato fragola.

infuso alla vaniglia aromatizzato fragola. ARANCIA & LIMONE : infuso con arancia, limone e aromi naturali.

: infuso con arancia, limone e aromi naturali. KEEP CALM: infuso con camomilla, cyclopia e cannella.

infuso con camomilla, cyclopia e cannella. LOVE ME TRULLY CHAI : infuso con cannella, zenzero, e chiodi di garofano.

: infuso con cannella, zenzero, e chiodi di garofano. SNORE & PIECE: infuso con camomilla, melissa e lavanda.

infuso con camomilla, melissa e lavanda. TE’ VERDE AL LIMONE : te verde biologico al limone.

: te verde biologico al limone. ZEN AGAIN : infuso di citronella, eucalipto e ginkgo biloba.

: infuso di citronella, eucalipto e ginkgo biloba. LIMONE E ZENZERO: infuso di limone e zenzero aroma limone.

infuso di limone e zenzero aroma limone. NIGHT NIGHT: infuso di cannella, camomilla e melissa aroma arancia.

Ha un prezzo piccolo piccolo, poco più di 5€, ed è disponibile su Macrolibrarsi.

Calendario Avvento Tisane Pukka

Il calendario avvento Pukka, disponibile in due diverse versioni, è un’interessante raccolta di 24 diverse tisane biologiche pensate per accompagnarci nel magico viaggio verso il Natale.

I filtri di Pukka non contengono plastica e sono confezionati all’interno di bustine riciclabili per conservare l’aroma e il gusto delle erbe biologiche.

Gusti confezione verde : Tisana della Rinascita, Tisana Rinfrescante alla Menta, Tisana con Limone Zenzero e Manuka Bio, Beautiful English Breakfast Tea, Tè Verde Matcha Purificante, Tisana ai 3 Zenzeri, Tisana Depurativa, Tè Verde Matcha con Ginseng, Tisana con Camomilla Vaniglia e Miele di Manuka , Tisana alle 3 Liquirizie, Tisana ai 3 Tulsi, Tisana alla Menta e Liquirizia, Tisana alle 3 Camomille, Tisana della Buonanotte, Tisana alla Citronella e Zenzero, Tisana dopo Pasto, Tè alla Curcuma Dorata , Tisana al Sambuco ed Echinacea , Tisana dello Charme al Cassis , Tisana all Mela Selvatica e Cannella , Tisana Relax , Tisana ai 3 Finocchi , Tisana Energizzante , Tisana Chai con Cacao.

Disponibile su Amazon.

Gusti confezione rossa (trovati solo in inglese, mi spiace): Revitalize, Relax, Mint Refresh, Original Chai, Three Ginger, Night Time, After Dinner, Lemongrass & Ginger, Wild Apple & Cinnamon, Blackcurrant Beauty, Peppermint & Licorice, Elderberry & Echinacea, Three Cinnamon, Supreme Matcha Green, Lean Matcha Green, Tumeric Gold, Wonder Berry Green, Tumeric Active, Three Licorice, Three Chamomille, Three Fennel, Tulsi Clarity, Licorice & Cinnamon, Feel New

Disponibile su Amazon.

Calendario Avvento Tisane Sonnentor

La “Tisana dell’Avvento” di Sonnentor è un classico e contiene una selezione di 24 filtri dedicati all’attesa della festa più bella dell’anno che hanno tutto il calore e gli aromi preziosi degli ingredienti biologici:

Gusti: Tisana Buon Umore (Gute Laune Tee), Tisana Focolare (Kaminknistern Tee), Tisana Curcuma Dorata (Goldener Kurkuma Tee), Tisana Un rospo in gola (Frosch im Hals), Tisana Buon Dopolavoro (Schönen Feierabend Tee), Tisana Segreto di Babbo Natale (Advent-Tee), Tisana Energia (Hol dir Schwung Tee), Tisana Buon Mattino (Guten Morgen Tee), Tè bianco Pai Mu Tan (Weisser Tee Pai Mu Tan), Tisana Nasino Congelato (Kutz Kutz für die Kleinen), Ortica (Brennnessel), Tisana Zenzero Sole (Ingwer Sonne), Tisana Buon Anno (Neujahrstee), Tè nero Darjeeling (Schwarztee Darjeeling), Tisana Mela al Forno (Bratapfeltee), Tisana Fortuna (Glückstee), Tisana Curcuma Fiorita (Blumiger Kurkuma Tee), Tè verde Fortuna (Grüner Glückstee), Tisana Equilibrio Base (Basen Kräutertee), Tisana Notte d’inverno (Winternacht Tee), Tisana Un peso sullo stomaco (Fürs Bauchgefühl), Tisana Angelo Custode (Schutzengel Tee), Tisana Rilassante (Entspannungstee), Tisana Delizia del Beato Natale (Himmlischer Christkindltee).

Ha un prezzo piccolo piccolo, poco più di 5€, ed è reperibile su Macrolibrarsi.

Calendario Avvento Tea English Tea Shop

Il calendario avvento tea proposto da English Tea Shop è elegante, colorato ed ha una graziosa forma di libro delle favole che raccoglie tante scatoline con tè e tisane biologiche aromatizzate da gustare tutti i giorni fino all’arrivo del Natale.

Ne esistono due diverse confezioni: Premium Selection Blu, Premium Selection Rosso e Decorata ma dal punto di vista del contenuto sembra che i tè ed infusi siano sempre gli stessi 13:

Premium Selection Blu

Gingerbread Treat x2 : Tè nero con cannella, zenzero, mela e cardamomo.

x2 Tè nero con cannella, zenzero, mela e cardamomo. Ghostly Green x2: Tè verde con cannella, zenzero, menta piperita e petali di rosa.

x2: Tè verde con cannella, zenzero, menta piperita e petali di rosa. White Wonderland x2 : Tè bianco con cannella, cacao, menta piperita, liquirizia e camomilla.

x2 Tè bianco con cannella, cacao, menta piperita, liquirizia e camomilla. Festive Spice x2: Tè nero con cannella, arancia, zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, noce moscata e pepe.

x2: Tè nero con cannella, arancia, zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, noce moscata e pepe. Winter Warmer x1 : Infuso di rooibos con zenzero, cacao, anice stellato e macis.

x1 Infuso di rooibos con zenzero, cacao, anice stellato e macis. Super Star Anise x2: Tè nero con zenzero, chiodi di garofano e anice stellato.

x2: Tè nero con zenzero, chiodi di garofano e anice stellato. Tropical Lemongrass x2 : Infuso di citronella con menta piperita, ibisco, rosa canina, camomilla e mela.

x2 Infuso di citronella con menta piperita, ibisco, rosa canina, camomilla e mela. Happy Holiday x2 : Tè verde con cannella, melograno, zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, noce moscato e pepe.

x2 Tè verde con cannella, melograno, zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, noce moscato e pepe. Post-party Refresh x2 : Tè verde con cannella garcinia e bacche di acai.

x2 Tè verde con cannella garcinia e bacche di acai. Chai Charge x2 : Infuso di rooibos con cannella, chiodi di garofano, curcuma, cardamomo, aglio e fiordaliso.

x2 Infuso di rooibos con cannella, chiodi di garofano, curcuma, cardamomo, aglio e fiordaliso. Punchy Peppermint x2 : Tè verde con cannella, menta piperita e liquirizia.

x2 Tè verde con cannella, menta piperita e liquirizia. Peppermint Candy x2: Infuso di menta piperita e tè verde con arancio, cannella, cicoria torrefatta e vaniglia.

E’ disponibile su Amazon, Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

Premium Selection Rosso

Quasi identico nei contenuti al precedente Premium Selection Blu se non per alcuni gusti:

Gingerbread Treat x2.

x2. Ghostly Green x2.

x2. Irish Holiday x2 : Tè nero con zenzero, rooibos e cannella..

x2 Tè nero con zenzero, rooibos e cannella.. Festive Spice x2.

x2. Winter Warmer x1.

x1. Super Star Anise x2.

x2. Tropical Lemongrass x2.

x2. Happy Holiday x2.

x2. Post-party Refresh x2.

x2. Chai Charge x2.

x2. Punchy Peppermint x2.

x2. Spooky Spice x2: Tè verde con cannella, zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, noce moscata e pepe.

x2: Tè verde con cannella, zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, noce moscata e pepe. Peppermint Candy x2.

E’ disponibile su Amazon, Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

Calendario Avvento Tea Touch Organic

Il Calendario Dell’Avvento di Touch Organic contiene una selezione di pregiati tè biologici da colture biodinamiche, da gustare e scoprire giorno dopo giorno.

Tè verde bio Ginko Biloba x2.

Tè bianco al Limone e Zenzero Candito x2.

Tè bianco all’Albicocca x2.

Tè verde alle Bacche di Goji x2.

Tè bianco Bio x1.

Tè verde al Gelsomino x2.

Tè verde Sencha x1.

Tè nero all’Arancia x2.

Tè Oolong x1.

Tè verde alla Menta x2.

Tè nero Breakfast x1.

Tè bianco ai Frutti Rossi x2.

Tè verde x1.

Tè verde al Mango x2.

Tè nero Earl Grey x1.

E’ disponibile al prezzo di 9,90€ su Amazon.

Calendario Avvento Tea & Accessori Kusmi Tea

E’ made in Normandia il calendario dell’avvento proposto per il 2020 da Kusmi Tea: ogni finestrella contiene un tea o un infuso bio oppure un accessorio per il tè.

Nel dettaglio (non leggete il seguito se desiderate la sorpresa!) al suo interno troverete:

20 bustine di tè: Anastasia, Darjeeling N°37, Earl Grey, English Breakfast, Thé du Matin N°24, Lovely Morning, Vert Jasmin, Tè verde alla menta, tè bianco Alain Ducasse, Tropical White, White Anastasia, AquaRosa, AquaSummer, Feel Zen, Happy Mind, Lovely Night, Only Spices, Rooibos mandorla, Rooibos vaniglia, Sweet Break.

2 miniature da 25g: AquaExotica e Tsarevna.

2 accessori: un cucchiaio da tè e una pinza da tè.

Già esaurito sul sito del produttore è invece ancora disponibile su Amazon.

Questa la mia selezione ma ora lascio la parola a voi: qual’è il vostro calendario avvento tisane e/o tea preferito?

Me n’è scappato qualcuno di imperdibile?

PS Se cercate altre idee di calendario avvento le potete trovare qui.