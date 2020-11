I set Lego National Geographic sono frutto della recente partnership tra Lego Group e National Geographic, un progetto che ha l’intento di incoraggiare i bambini ad esplorare il mondo ed a trovare soluzioni creative ai problemi ambientali del pianeta.

Ho scoperto il progetto Lego National Geographic quasi per caso ma mi è piaciuto subito il suo intento di:

portare grandi e piccini ad esplorare i terreni più inospitali del mondo per scoprire le loro creature a rischio di estinzione. condividere storie vere di esploratori con la passione per la natura e gli animali.

Ed ecco quindi che gli dedico un approfondimento perchè possiate meglio apprezzarlo anche voi.

La campagna Explore the World di Lego

A partire dal 1° Luglio è andato online anche in italiano il sito dedicato a questa campagna , un interessante punto di raccolta di contenuti volti ad invitare sia i bambini che i loro genitori ad imparare a conoscere il nostro mondo passando dalla giungla alle profondità degli oceani e ad impegnarsi a proteggerne la fauna e la flora.

Protagonisti dei contenuti educativi saranno panda, tigri, elefanti, squali, creature marine che vivono nelle profondità dell’oceano e molti altri ancora.

Per ispirare i ragazzi a trovare soluzioni creative che un giorno potranno contribuire a proteggere il mondo in cui viviamo, la campagna include le storie di sei veri Esploratori del National Geographic ideatori di soluzioni inaspettate per i problemi reali del nostro pianeta:

Andy Mann che ama fotografare i grandi squali bianchi.

che ama fotografare i grandi squali bianchi. Grace Young un ingegnere donna che sta scoprendo nuovi modi di vivere sott’acqua (ha passato due settimane nell’habitat sottomarino Aquarius).

un ingegnere donna che sta scoprendo nuovi modi di vivere sott’acqua (ha passato due settimane nell’habitat sottomarino Aquarius). Paul Rose un esploratore che ha scoperto l’antico squalo a sei branchie.

un esploratore che ha scoperto l’antico squalo a sei branchie. Dominique Goncalves un ecologo del Mozambico che lavora per assicurare una convivenza armonica tra umani ed elefanti.

un ecologo del Mozambico che lavora per assicurare una convivenza armonica tra umani ed elefanti. Steve Winter un fotografo del National Geographic affascinato dalle tigri, alla costante ricerca di nuovi modi per scattare loro foto perfette.

un fotografo del National Geographic affascinato dalle tigri, alla costante ricerca di nuovi modi per scattare loro foto perfette. Ami Vitale una fotografa del National Geographic che segue gli esperti che in un centro di conservazione dei panda in Cina stanno aiutando questi animali a riprendersi la foresta.

Sappiamo che la creatività è un’abilità incredibile, e il problem-solving creativo è e sarà sempre più fondamentale nel 21° secolo. Prendersi cura del nostro pianeta sta diventando sempre più importante per i bambini di tutto il mondo. Sono molto più impegnati nella protezione dell’ambiente rispetto a qualsiasi generazione precedente e la loro immaginazione giocherà un ruolo chiave nella ricerca di soluzioni volte alla salvaguardia del nostro pianeta e degli animali. Speriamo che questa iniziativa aiuti ad informarli sulle attuali sfide che gli esploratori stanno affrontando e che li renda consapevoli del fatto che anche l’idea più semplice o insolita può fare una grande differenza. La cosa più importante è avere un atteggiamento “YES YOU CAN”. Questa iniziativa è dedicata ai bambini che hanno questo atteggiamento, bambini curiosi di imparare e desiderosi di fare la differenza per le specie selvatiche in pericolo. Ellen Catherine Lucy Bowley, Lego Friends Designer, presso Lego Group.

Alla scoperta dei playset Lego National Geographic

La collaborazione tra Lego e National Geographic coinvolge sia la linea LEGO City che la linea LEGO Friends.

I set lanciati nel 2020, tutti identificabili dalla presenza del logo “Supporting National Geographic Explorers”, hanno lo scopo di creare consapevolezza sull’esplorazione e sulla protezione delle specie in pericolo nelle nostre giungle e nei nostri oceani e sono i primi a voler incoraggiare i bambini a usare la loro creatività per risolvere le sfide a cui il nostro pianeta deve far fronte.

Ma la collaborazione tra Lego e National Geographic non è una novità perchè anche in passato le due aziende si erano unite per creare una serie di set che aveva l’intento di creare conoscenza e consapevolezza sugli animali selvatici: parliamo dei set LEGO Friends Sea Life Rescue e LEGO City Jungle Explorer.

A fare la sostanziale differenza tra queste due iniziative è il fatto di voler invitare i bambini a pensare creativamente non solo perchè è divertente ma perchè potrebbe portarli un giorno a trovare una soluzione creativa per esplorare il nostro pianeta e proteggerlo.

I set Lego City 2020 dedicati alla scoperta degli oceani

I playset LEGO City Oceano supportano il rivoluzionario lavoro degli esploratori del National Geographic introducendo i bambini al mondo dell’esplorazione subacquea.

E lo fanno offrendo ai bambini entusiasmanti opportunità di esplorazione del mondo sottomarino e di avventura, con ambientazioni di gioco realistiche che includono veicoli oceanici e divertenti personaggi.

Lego City 60263 – Minisottomarino oceanico

Il playset Minisottomarino oceanico LEGO® City (60263) è composto da 41pz che consentono di costruire un sottomarino giocattolo con cabina di pilotaggio a bolla elica girevole e bracci d’ispezione posizionabili, una minifigure di pilota, un forziere pirata con gemme e uno squalo martello con mascelle apribili.

Questo playset è acquistabile su Amazon.

Lego City 60264 – Sottomarino da esplorazione oceanica

Il playset Sottomarino da esplorazione oceanica LEGO City (60264) è composto da 286pz che consentono di costruire un sottomarino giocattolo, un drone sottomarino e un’ambientazione in grotta sul fondo del mare; lo completano 4 minifigure di esploratori (tra cui Jessica Sharpe della serie TV LEGO City Adventures), una rana pescatrice luminosa e un tesoro nascosto.

Questo playset è acquistabile su Amazon.

Lego City 60265 – Base per esplorazioni oceaniche

Il playset Base per esplorazioni oceaniche LEGO® City (60265) è l’ideale per i bambini che adorano il mare, la barriera corallina e la sua fauna selvatica. Con i suoi 497pz è possibile costruire una base di esplorazione, una gru giocattolo, un sottomarino attraccabile e un drone sottomarino; ad essi si aggiungono una squadra di 5 minifigure di esploratori, una manta e uno squalo martello.

Questo playset è acquisabile su Amazon.

Lego City 60266 – Nave da esplorazione oceanica

Il playset Nave da esplorazione oceanica LEGO® City (60266) è composto da 745pz che consentono di costruire una nave galleggiante, una gabbia anti-squalo, una gru funzionante, un sottomarino di ricerca, un elicottero e persino un relitto pirata con un tesoro nascosto; lo completano 8 minifigure di esploratori (tra cui il personaggio di LEGO City TV Harl Hubbs), uno squalo e una manta.

Questo playset è acquistabile su Amazon.

I set Lego Friends 2020 dedicati alla scoperta della giungla

Anche i Lego Friends supportano il rivoluzionario lavoro degli esploratori del National Geographic e lo fanno con nuovi playset che consentono alle bambine di costruire e ricostruire le scene della famosa serie TV Lego Friends.

Il loro focus è sull’esplorazione e sulla protezione delle specie in pericolo nelle nostre giungle come panda ed elefanti.

Lego Friends 41421 – Salvataggio dell’elefantino nella giungla

Il playset La casetta sull’albero del panda Lego Friends (41421) è composto da 203 pezzi che consentono di costruire una scena nella foresta ed un fuoristrada progettati per ispirare un gioco creativo senza fine.

Le bambine amanti del gioco di ruolo pieno d’azione possono infatti interpretare l’eroe correndo col fuoristrada a salvare un elefantino intrappolato nella melma della palude, agganciare il rimorchio al fuoristrada per trainare con l’argano l’elefantino fuori dal fango e prendersi cura di lui mentre lo portano in salvo.

Questo playset è acquistabile su Amazon.

Lego Friends 41422 – La casetta sull’albero del panda

Il playset La Casetta sull’albero del panda LEGO Friends (41422) è composto da 265 pezzi che consentono di costruire il parco giochi della casetta sull’albero comprensivo di una scala sospesa, di un’altalena e di uno scivolo.

Si tratta di un set perfetto per le bambine che adorano prendersi cura degli animali perché con le minifigure di Mia e Olivia permette loro di interpretare il ruolo di premurose soccorritrici, di fingere di dare il latte ai tre panda salvati e di giocare con loro una volta che si sono rimessi in salute.

Questo playset è acquistabile su Amazon.

Lego Friends 41423 – Salvataggio sulla mongolfiera della tigre

Il set Salvataggio sulla mongolfiera della tigre (41423) è composto da 302 pezzi che consentono di costruire una mongolfiera ed un dirupo che, oltre ad essere la casa-caverna delle tigri, è caratterizzato da una bella cascata rocciosa.

Si tratta di un set perfetto per le bambine che amano il gioco d’azione, esplorare la natura e prendersi cura degli animali perchè con le minifigure di Emma e Andrea potranno fingere di prendere il volo per un’emozionante avventura di salvataggio dei cuccioli di tigre dalla cascata o lanciarle all’esplorazione della cascata rocciosa per scoprire i diamanti.

Questo playset è acquistabile su Amazon.

Lego Friends 41424 – Base di soccorso tropicale

Il set Base di soccorso tropicale (41424) è composto da x pezzi che consentono di costruire una stazione di salvataggio tropicale composta da una clinica ed una torre di guardia collegate tramite un ponte di corda, una capanna, un quad, un robot drone e la casa sull’albero del bradipo.

Questo set è una sfida di costruzione impegnativa ma gratificante che si rivolge alle bambine che amano il gioco drammatico e creativo perchè con le minifigure di Andrea, Mia, Olivia e gli elefanti potranno inventare una splendida storia di salvataggio del bradipo ferito.

Anche questo playset è acquistabile su Amazon.

Lego Friends 41432 – Salvataggio in montagna dell’alpaca

Il kit di costruzione Salvataggio in montagna dell’alpaca (41432) è composto da 512 pezzi che consentono di costruire una montagna con vulcano in eruzione collegata ad una cabina con una teleferica, un elicottero di salvataggio ed una canoa.

Si tratta di un set perfetto per le bambine che amano le avventure eroiche di salvataggio perchè con le minifigure di Mia e Stefanie possono fingere di scalare la montagna, salvare gli alpaca dal vulcano in eruzione nella giungla o esplorare le grotte della montagna e scoprire tesori naturali.

Anche questo set è acquistabile su Amazon.

I set Lego City Jungle Explorer

Come accennato prima la collaborazione tra Lego e National Geographic aveva negli anni passati già dato vita ad altre serie di set che avevano l’intento di creare conoscenza e consapevolezza sugli animali selvatici: parliamo ad esempio dei set LEGO City Jungle Explorer progettati per portare i bambini curiosi e coraggiosi alla scoperta della giungla più profonda.

Lego City 60158 – Elicottero da carico della giungla

Il set Elicottero da carico della giungla (60158) consente di costruire un elicottero da carico dotato di cabina di pilotaggio apribile rotori e verricello funzionanti, un fuoristrada, una cassa del tesoro e un tempio con foglia mobile che rivela un calice d’oro.

Questo playset è acquistabile su Amazon mentre sul sito Lego è dichiarato come dismesso.

Lego City 60159 – Missione nella giungla con il semicingolato

Il set Missione nella giungla con il semicingolato (60159) consente di costruire un mezzo dotato di ruote posteriori cingolate, compartimento per la catena e attrezzature, un fuoristrada con cassa estraibile, un tempio con pietra mobile che nasconde un diamante. Completano il set una pantera ed un ragno assieme a due minifigure di esploratori.

Questo playset è acquistabile su Amazon mentre sul sito Lego è dichiarato come dismesso.

Lego City 60160 – Laboratorio mobile nella giungla

Il set Laboratorio mobile nella giungla (60160) consente di costruire un laboratorio mobile con cabina di pilotaggio dotato di lati e tetto apribili, una pianta Venere acchiappamosche con “bocca” apribile, una cascata con funzione di scorrimento che rivela un coccodrillo una liana mobile e le scale che portano ad un tempio che nasconde un tesoro.

Questo playset è acquistabile su Amazon mentre sul sito Lego è dichiarato come dismesso.

Lego City 60161 – Sito di esplorazione nella giungla

Il set Sito di esplorazione nella giungla (60161) consente di costruire un relitto di aereo dotato di cabina di pilotaggio apribile, un elicottero anfibio con cabina per minifigure, rotori e verricello funzionanti, un camion di osservazione pesante con cabina, braccio della gru pieghevole, sala di osservazione e spazio per un kayak ed una moto, un veicolo anfibio con cabina ed infine una pianta carnivora con bocca apribile, una caverna con leopardo in agguato ed un tempio con funzione di rilascio di un masso e una botola.

Questo playset è acquistabile su Amazon mentre sul sito Lego è dichiarato come dismesso.

Lego City 60162 – Elicottero da trasporto nella giungla

Il set Elicottero da trasporto nella giungla (60162) consente di costruire un Elicottero da trasporto dotato di due rotori funzionanti sistema di bloccaggio rtare la piattaforma con i pallet o il camion, più una torre con gru girevole, un battello contenente due pallet o motociclette, un tempio, un ponte collassabile, una statua mobile, una Venere acchiappamosche costruibile e un truck 4×4 con verricello. Include sette minifigure, una tigre, un coccodrillo e due ragni.

Questo playset è acquistabile su Amazon mentre sul sito Lego è dichiarato come dismesso.

I set Lego Friends Sea Life Rescue

Oltre alle linee di prodotti che vi ho già raccontato, la collaborazione tra Lego e National Geographic nell’estate 2019 ha dato vita anche alla linea LEGO Friends Sea Life Rescue composta da quattro nuovi set ispirati alle sfide e alle avventure del salvataggio in mare.

Obiettivo: portare avanti temi quali le creature del mare e la salvaguardia dell’oceano e far conoscere ai bambini le specie del mare in via di estinzione incoraggiandoli a salvare gli habitat oceanici.

Lego Friends 41376 – La missione di soccorso delle tartarughe

Il set Missione di soccorso delle tartarughe (41376) consente di costruire un veicolo anfibio per raggiungere le tartarughine bloccate sull’isola, una clinica-rifugio su palafitte con letto area medica ed area giochi con recinto.

Lo completano una mini-doll di Olivia, un robot e 4 tartarughe.

Questo playset è acquistabile su Amazon.

Lego Friends 41378 – La missione di soccorso dei delfini

Il set La missione di soccorso dei delfini (41378) consente di ricreare una missione di salvataggio subacquea completa di sottomarino giocattolo, scooter marino, relitto con albero e mini-isola con forziere del tesoro.

Lo completano le 2 mini-doll di Stephanie e Kacey e 2 delfini.

Questo playset è acquistabile su Amazon.

Lego Friends 41380 – Il faro centro di soccorso

Il set Il faro centro di soccorso (41380) consente di costruire un centro di soccorso di 4 piani (con area per visite mediche, laboratorio, area giochi per leoni marini, area di riposo, sala TV, ufficio, ponte di osservazione e molo), uno scooter d’acqua per il salvataggio degli animali marini e una mini-isola con la baracca in cui il leone marino è intrappolato.

Lo completano le due mini-doll di Mia ed Emma, un delfino, un uccello, una tartaruga e due leoni marini.

Questo playset è acquistabile su Amazon.

Lego Friends 41381 – Motoscafo di salvataggio

Il set Il Motoscafo di salvataggio (41381) consente di costruire un motoscafo a tre livelli (dotato di area con funzione di lancio, gru girevole con barella per il trasporto degli animali feriti, postazione di vedetta e un’area con cabina di guida comprensiva di laboratorio, cucina e camera da letto), un’isola a forma di cuore con relitto e forziere del tesoro.

Lo completano le 3 mini-doll di Olivia, Andrea e Mia, il robot Zobo e un narvalo.

Questo playset è acquistabile su Amazon.

La mia opinione sui Lego National Geographic

Come vi ho accennato fin dall’inizio il concetto retrostante i playset Lego National Geographic mi piace molto.

L’idea di creare playset che stimolino nei bambini l’amore per la natura, l’interesse per i problemi ambientali del pianeta ed il desiderio di salvaguardare gli animali in pericolo è sicuramente molto apprezzabile.

Anche se da mamma, a mia volta genuinamente amante della natura, avrei apprezzato che l’intento didattico di questi playset si fosse concretizzato in una partnership più stretta con il National Geographic: non solo il nome sulla confezione esterna ma ad esempio un bel libro fotografico collegato al tema del playset inserito all’interno della confezione stessa.

E come sviluppo futuro auspico il fatto che siano proprio i set Lego National Geographic i primi a veder coronato l’impegno verso la sostenibilità che Lego ha preso già da anni: l’abbandono del composto a base di petrolio (ABS) in favore di bioplastiche. Un impegno che ahimè è slittato al 2030 per le oggettive difficoltà riscontrate nell’ottenere mattoncini simili, per durabilità e robustezza, a quelli proposti dal 1963 ad oggi: nelle proprie pagine dedicate alla sostenibilità Lego racconta che i mattoncini prodotti dal grano non assorbono il colore, quelli ricavati dal mais sono troppo morbidi, quelli ottenuti da altre materie prime “bio” sono fragili o presentano problemi nell’incastro. Motivo per cui gli unici componenti lego ad essere realizzati in plastica vegetale (proveniente dalla canna da zucchero) sono al momento foglie, cespugli e alberi ovvero elementi secondari e non strutturali in una costruzione.

Ma sognare un futuro migliore per i Lego National Geographic non costa nulla.