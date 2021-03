Da questa settimana il mercato discografico sarà monopolizzato soprattutto dagli album degli artisti in gara a Sanremo 2021, la 71^ edizione del festival della canzone italiana, vinta dai Maneskin.

E già il 5 marzo esce in doppio cd “Sanremo 2021 la compilation” contenente le ventisei le canzoni dei campioni in gara e le otto delle nuove proposte; il 5 marzo escono anche i dischi di Francesca Michielin, Noemi, La Rappresentante Di Lista, Bugo e Extraliscio.

Annalisa

“Feat (fuori dagli spazi)” di Francesca Michielin include, oltre agli undici brani presenti nell’album “Feat (stato di natura), il brano “Chiamami per nome” con Fedez, “Cattive stelle” feat. Vasco Brondi ed altre inedite collaborazioni.

Fedez e Francesca Michelin

“Metamorfosi” è il nuovo album di Noemi contenente il brano “Glicine” in gara a questo festival e altri dieci inediti.

“My mamma” è il quarto album di La Rappresentante Di Lista nei formati cd, vinile (anche in versione autografata) e in uno speciale bundle cd + t-shirt con “Amare”.

“Bugatti Cristian” di Bugo è il re-pack con le nove canzoni di “Cristian Bugatti” e i cinque nuovi brani “E invece sì” di Sanremo 2021, “Meglio” con il feat. dei Pinguini Tattici Nucleari, “Sincero”, “Mi manca” e “Quando impazzirò”.

“È bello perdersi” degli Extraliscio è contenuta nel doppio disco omonimo comprendente anche il secondo album “Si ballerà finché entra la luce dell’alba”.

Dal 12 marzo arrivano Ermal Meta, Annalisa, Aiello, Fulminacci, Gio Evan, Lo Stato Sociale e Orietta Berti.

Ermal Meta

“Tribù urbana” è l’album di inediti di Ermal Meta contenente undici brani, tra cui “Un milione di cose da dirti”con cui è in gara e il singolo attualmente in radio “No satisfaction”.

“Nuda10” è il nuovo lavoro di Annalisa contenente il brano “Dieci” in gara e una nuova edizione dell’album “Nuda”, arricchito da altri cinque brani, tra inediti e rivisitazioni.

L’album “Meridionale” di Aiello è composto da dieci tracce, tra cui “Vienimi (a ballare)”, “Che canzone siamo” e “Ora” con cui è in gara a questo festival.

“Santa Marinella” di Fulminacci è contenuto nell’album “Tante care cose” nelle versioni cd e vinile colorato autografato a tiratura limitata.

Gio Evan è in gara con il brano “Arnica” che fa parte del nuovo album “Mareducato” e il 16 marzo sarà pubblicato anche il suo nuovo libro di poesie “Ci siamo fatti mare” edito da Rizzoli.

“Attentato alla musica italiana” è il doppio cd di Lo Stato Sociale con la canzone “Combat pop” in gara a questa edizione del festival.

Orietta Berti è tornata al festival con il brano “Quando ti sei innamorato” contenuto nel cofanetto di sei cd “La mia vita è un film, 55 ani di musica”, con successi, featuring, collaborazioni e con venti inediti.

Il 19 marzo escono Måneskin, Madame, Colapesce/Dimartino e Ghemon.

I Måneskin annunciano il nuovo album “Teatro d’ira vol. I” nel formato vinile e cd con il singolo “Vent’anni” e “Zitti e buoni” presente al festival.

L’album di esordio omonimo di Madame comprende “Voce” in gara al festival, nonchè “Il mio amico” feat. Fabri Fibra.

Il doppio “I mortali²” è la nuova edizione, al quadrato, del primo album di Colapesce e Dimartino, che contiene, oltre tutti i brani del precedente “I mortali”, dieci nuove tracce tra cui il brano in gara al festival “Musica leggerissima”, “Povera patria” della serata cover e l’inedito “I mortali”.

Nell’album “E vissero feriti e contenti” di Ghemon sulle piattaforme digitali e in formato cd, vinile nero e rosso autografato, sarà presente anche “Momento perfetto” con cui è in gara al festival.

Esce il 26 marzo il nuovo album “Malifesto” di Malika Ayane contenente il brano “Ti piaci così” partecipante al festival nella categoria campioni.

Il 9 aprile Max Gazzè pubblica il nuovo album “La matematica dei rami” contenente anche “Il farmacista” con cui è in gara a Sanremo.

Il 16 aprile esce “Nostralgia”, il nuovo album dei Coma_Cose che contiene “Fiamme negli occhi” in gara fra i campioni.

Malika Ayane

Fra aprile e maggio è atteso l’album di inediti di Arisa contenete anche “Potevi fare di più” con cui è in gara quest’anno.

Niente album in uscita per Francesco Renga in gara con il brano “Quando trovo te”, per Irama presente con “La genesi del tuo colore”, per Willie Peyote partecipante con “Mai dire mai (la locura)”, per Gaia debuttante fra i campioni con il brano “Cuore amaro”, per Fasma in gara fra i campioni con “Parlami”, per Random al festival fra i campioni con “Torno a te”.

Al momento sono solo due i giovani con album in uscita.

Venerdì 5 marzo è disponibile “Fusion a metà” di Davide Shorty composto da sette brani tra cui “Regina” in gara tra le nuove proposte, cui seguirà l’album completo “Fusion”

“Sono io” è il nuovo album di inediti di Wrongonyou in uscita il 12 marzo in streaming e nei digital stores, contenente “Lezioni di volo”.

Franco Gigante