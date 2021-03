Cosmetici senza nichel : guida ragionata alla scelta

L’attenzione verso i cosmetici senza nichel è esponenzialmente aumentata negli ultimi anni a causa della crescita delle persone allergiche a questo metallo pesante.

La prima cosa da sapere è che i cosmetici senza nichel non esistono.

Ma, come spesso accade in questi casi, alcuni brand hanno cavalcato le esigenze delle persone allergiche iniziando a veicolare messaggi pubblicitari ingannevoli e fuorvianti.

Cosmetici senza nichel , tutta la verità

Il nichel è un metallo estremamente diffuso in natura in vari alimenti nonchè presente in moltissimi oggetti di uso comune.

Poichè è il primo responsabile di reazioni allergiche da contatto, in Europa è vietato usare il nichel nel formulare cosmetici (Regolamento CE n. 1223/2009).

Tuttavia, essendo così diffuso, il nichel è un’impurezza non eliminabile completamente: può derivare da materie prime come i pigmenti o essere presente come residuo di lavorazione.

Pertanto la normativa vigente ammette all’interno delle formulazioni cosmetiche la presenza di nichel in tracce tecnicamente inevitabili.

A livello europeo la soglia superiore di tali tracce non è definita. Ma per l’Istituto Superiore di Sanità non deve superare le 10 parti per milione (ppm).

Per soggetti particolarmente sensibili la conformità di un prodotto ai limiti di legge può non essere sufficiente a garantire l’assenza di fenomeni di allergia. Per loro l’Istituto di Sanità infatti aggiunge che:

Su pelle irritata di soggetti sensibilizzati, con test occlusivo di 48H, oltre il 90% dei soggetti non reagisce a concentrazioni inferiori a 1ppm (1 mg/kg = 0,000001).

La soglia sicura per chi soffre di allergia al nichel è quindi quella dello 0,0001% ossia 10 volte inferiore a quella considerata accettabile per legge.

Chiarito che, con le attuali tecnologie, è impossibile realizzare cosmetici senza nichel, è bene sottolineare che è invece possibile realizzare prodotti nichel tested.

Cosa significa cosmetici nichel tested

Il claim nichel tested è una certificazione volontaria che attesta che la presenza di nichel è stata misurata ed è risultata inferiore ad una certa quantità.

Per poter apporre questa dicitura l’azienda deve effettuare il (piuttosto costoso) Nichel test ad ogni lotto di produzione. E deve farlo con un sistema in grado di rilevare quantità molto inferiori al limite di 1ppm.

Investire o meno su questo claim è fondamentalmente una scelta di marketing; questo significa che non per forza la dicitura “nichel tested” è garanzia di essere di fronte a prodotti che contengono meno nichel di altri.

Il valore massimo di nichel contenuto nei cosmetici Nichel Tested è di 5 ppm.

Se su un’etichetta troviamo solo la dicitura Nichel Tested si presume che la quantità di Nichel contenuta nel prodotto si avvicini a questa soglia.

Quando le aziende mettono in atto sforzi tesi a minimizzare le tracce di nichel, lo mettono in evidenza specificando sulle confezioni la quantità massima precisa.

In questi casi la dicitura Nichel Tested è seguita dalla soglia massima di concentrazione del nichel all’interno del cosmetico

Che cosmetici dovrebbe scegliere chi soffre di allergia al nichel ?

Chi soffre di allergia al nichel (eccomi!) per ridurre al massimo la propria esposizione a questo metallo pesante non può trascurare l’aspetto cosmetico.

D’altra parte la pelle è l’organo più esteso del nostro corpo e attraverso di essa assorbiamo le sostanze che ci mettiamo sopra.

La soglia di reazione per i soggetti sensibili è tra 3 e 5 ppm ; possono essere praticamente escluse reazioni allergiche a concentrazioni inferiori a 1 ppm.

Nell’acquisto di un cosmetico quindi, oltre a verificare che sia Nichel tested, per un allergico è bene controllare la quantità di nichel contenuta e scegliere prodotti con concentrazioni < 1 ppm.

Da notare che in caso di cute compromessa la soglia di sensibilizzazione è ancora inferiore: patch test in occlusione su cute in questa condizione evidenziano reazioni anche a 0,5 ppm di nickel.

Pertanto quando la cute è compromessa è ancora meglio scegliere cosmetici nichel tested con concentrazioni < 0,5 ppm.

Notate bene: la dicitura “dermatologicamente testato” non vuol dire che il cosmetico sia nichel tested.

Cosmetici tradizionali o cosmetici naturali ?

Il consiglio di dermatologi e farmacisti è di rivolgersi alle marche nichel tested tradizionali reperibili in farmacia e/o nei corner cosmetici della GDO.

I marchi/linee più note sono: Bionike, Avene Toleriane, Euphidra e La Roche-Posay.

Confesso di avere osservato questi prodotti all’inizio ma dopo aver controllato meglio l’INCI ho capito che non fanno per me.

Saranno pure nichel tested ma contengono tutta una serie di ingredienti che io, da amante dei prodotti dermocompatibili, rispettosi dell’ambiente e naturali preferisco non utilizzare.

Ma perchè dermatologi e farmacisti sono così propensi a proporre solo le poche marche nichel tested della cosmesi tradizionale?

Forse sono poco aggiornati?

Possibile che non si siano accorti delle ormai moltissime marche di cosmesi naturale / ecobio, anch’esse nichel tested, ma molto meglio formulate?

Il settore dell’ecobio sembra particolarmente sensibile alla questione nichel. Non so se perché strategica a livello di marketing o se come “effetto collaterale” dell’attenzione alle materie prime ed ai processi produttivi richiesti dalle certificazioni biologiche

Questo per dire che a mio parere scegliere prodotti nichel tested del settore naturale / biologico sia la scelta migliore.

Le migliori marche di cosmetici senza nichel (o meglio nichel tested) in commercio

Dal momento che sono allergica al nichel trovo molto comodo avere sotto mano una lista aggiornata delle migliori marche naturali/biologiche di cosmetici senza nichel o meglio nichel tested.

E dal momento che sono particolarmente allergica (+++ da patch test) nonchè con pelle irritata, trovo estremamente utile anche avere qualcosa che mi ricordi per quale quantità di Nichel sono testati i vari marchi.

In particolari quelli con dichiarati ppm < 0,5.

Da qui l’esigenza di creare una lista tutta mia: se da una parte mi sono ispirata a quelle di altre blogger (Biomakep ed Esidurac) dall’altra ho avuto bisogno di aggiornarle ed integrarle con le info mancanti.

Il risultato di questa fatica è qui, anche a vostra disposizione.

I link contenuti in questa tabella sono sponsorizzati. Acquistare tramite di loro a voi non costa nulla di più ma per me è un aiuto economico nel mantenere in vita questo blog

Spero che questa carrellata di cosmetici senza nichel (o meglio nichel tested) vi sia stata utile.

E, visto che questo articolo ha l’ambizioso intento di diventare la lista più completa ed aggiornata del web, vi chiedo un favore: se utilizzate cosmetici senza nichel diversi da quelli che ho citato me li segnalate per favore nei commenti? 🙂

