Dentifricio senza nichel : guida ragionata alla scelta

La ricerca di un dentifricio senza nichel è la più difficile che mi sia capitata da quando ho scoperto di soffrire di allergia al nichel.

Ecco perchè ho deciso di condividere con voi il risultato delle mie fatiche. Vi va di scoprirlo assieme?

La prima cosa da sapere, nonostante il titolo semplificativo di questo articolo, è che il dentifricio senza nichel non esiste.

Qualunque prodotto si pregi di definirsi senza nichel o nichel free sta cavalcando le esigenze delle persone allergiche veicolando un messaggio pubblicitario ingannevole e fuorviante.

Dentifricio senza nichel , tutta la verità

Il nichel è un metallo estremamente diffuso in natura in vari alimenti nonchè presente in moltissimi oggetti di uso comune.

Poichè è il primo responsabile di reazioni allergiche, in Europa è vietato usare il nichel nel formulare cosmetici (Regolamento CE n. 1223/2009).

Tuttavia, essendo così diffuso, il nichel è un’impurezza non eliminabile completamente: può derivare dalle materie prime o essere presente come residuo di lavorazione. Pertanto la normativa vigente ammette all’interno delle formulazioni cosmetiche la presenza di nichel in tracce tecnicamente inevitabili.

A livello europeo la soglia superiore di tali tracce non è definita. Ma per l’Istituto Superiore di Sanità non deve superare le 10 parti per milione (ppm).

Per soggetti particolarmente sensibili la conformità di un prodotto ai limiti di legge può non essere sufficiente a garantire l’assenza di fenomeni di allergia. Per loro l’Istituto di Sanità infatti aggiunge che:

Su pelle irritata di soggetti sensibilizzati, con test occlusivo di 48H, oltre il 90% dei soggetti non reagisce a concentrazioni inferiori a 1ppm (1 mg/kg = 0,000001).

La soglia sicura per chi soffre di allergia al nichel è quindi quella dello 0,0001% ossia 10 volte inferiore a quella considerata accettabile per legge.

Chiarito che, con le attuali tecnologie, è impossibile realizzare cosmetici senza nichel (e quindi anche dentifrici senza nichel), è bene sottolineare che è invece possibile realizzare prodotti nichel tested.

Cosa significa dentifricio nichel tested

Il claim nichel tested è una certificazione volontaria che attesta che la presenza di nichel è stata misurata ed è risultata inferiore ad una certa quantità.

Per poter apporre questa dicitura l’azienda deve effettuare il Nichel test ad ogni lotto di produzione. E deve farlo con un sistema in grado di rilevare quantità molto inferiori al limite di 1ppm.

Sull’etichetta di cosmetici e dentifrici possiamo trovare sia la sola dicitura Nichel Tested che la dicitura Nichel tested seguita dalla soglia massima di concentrazione del nichel all’interno del prodotto.

Che dentifricio dovrebbe scegliere chi soffre di allergia al nichel ?

Chi soffre di allergia al nichel (eccomi!) per ridurre al massimo la propria esposizione a questo metallo pesante deve pensare a tutte le possibili fonti di contatto e/o assunzione.

E, superato lo scoglio di scegliere con cura i cosmetici senza nichel per la cura di viso-corpo-capelli e i detersivi senza nichel per il bucato e la pulizia della casa, ci si inizia ad interrogare anche su come comportarsi con l’igiene orale e quindi sulla scelta di dentifricio e collutorio.

Nell’acquisto di dentifricio e collutorio il buonsenso suggerisce di utilizzare gli stessi criteri di scelta applicati al settore cosmetici e detersivi. Oltre a verificare che siano Nichel tested, chi è allergico dovrebbe controllare la quantità di nichel contenuta e scegliere prodotti con concentrazioni < 1 ppm.

Ancora meglio scegliere un dentifricio e collutorio nichel tested con concentrazioni < 0,5 ppm, nel caso in cui la mucosa orale sia infiammata o con lesioni.

Igiene orale senza nichel (o meglio nichel tested) : le opzioni disponibili in commercio

L’igiene orale è, per quanto mi riguarda, uno degli ambiti in cui la mia allergia al nichel non ha ancora manifestato di dare problemi.

Tuttavia, dato il peggioramento del mio eczema disidrosico cronico, ho deciso di limitare al massimo il contatto con il nichel e quindi di scegliere prodotti nichel tested anche nell’ambito igiene orale.

E su questo aspetto qualche problema l’ho trovato : trovare un dentifricio senza nichel o un collutorio senza nichel nella grande distribuzione è apparentemente impossibile.

Per gli acquisti nei negozi fisici è necessario andare in erboristeria o nelle catene di negozi biologici mentre c’è qualche possibilità in più se ci si rivolge agli acquisti online.

In ogni caso le soluzioni disponibili sono ancora pochine, come vedremo adesso assieme.

La scelta del dentifricio senza nichel (o meglio nichel tested)

Se cerchi un dentifricio senza nichel devi sapere che le opzioni che il mercato ci mette a disposizione sono limitate ma…meglio di niente!

Dentifricio senza nichel BioHappy

La linea Neutral & Delicate di Biohappy comprende vari prodotti certificati Natrue, Vegan tra cui anche 3 dentifrici senza nichel:

Neutral & Delicate Dentifricio Rinfrescante Menta.

Neutral & Delicate Dentifricio Omeopatico Eucalipto

Neutral & Delicate Dentifricio Bimbi Fragola

Dei vari dentifrici senza nichel di cui parleremo in questo articolo questi sono quasi gli unici a specificare chiaramente la quantità contenuta: < 0,1 ppm.

Dentifricio senza nichel Bjobj

Il marchio Bjobj di Sanecovit propone un’interessante gamma di dentifrici nichel tested

Delicato al limone e salvia. Su Macrolibrarsi.

Rinfrescante all’eucalipto e malva. Su Macrolibrarsi.

Omeocompatibile con anice e aloe. Su Macrolibrarsi.

Si tratta di prodotti certificati Bios Natur Cosmetics e sui quali vengono effettuati patch test (per uso su pelli sensibili), nichel test (< 2ppm), challenge test ed analisi microbiologiche post-produzione. Prezzo indicativo di vendita circa 4,50€ per 75ml di prodotto.

Dentifricio senza nichel Biricco (Officina Naturae)

Per i bambini è disponibile anche la gamma di dentifrici senza nichel di Officina Naturae, linea Biricco.

Si tratta di prodotti Made in Italy dalla formulazione certificata ICEA, testati al nichel, privi di coloranti, SLS e SLES, fluoro e omeocompatibili.

La loro formulazione è a base di ingredienti di origine vegetale da agricoltura biologica, come l’estratto di mela Cotogna biologica italiana. Tre i gusti disponibili:

Dentifricio alla banana.

Dentifricio alla Ciliegia. Su Macrolibrarsi.

Dentifricio alla Fragola. Su Macrolibrarsi.

Dentifrici senza nichel Officina Naturae

La gamma di dentifrici senza nichel Officina Naturae, oltre ai prodotti per bambini, include anche tre prodotti per adulti.

Anche in questo caso parliamo di prodotti Made in Italy certificati ICEA e VeganOk, testati al nichel, privi di coloranti, SLS e SLES e fluoro. Tre i gusti disponibili:

Anice (omeocompatibile). Su Macrolibrarsi.

Limone (omeocompatibile). Su Macrolibrarsi.

Menta. Su Macrolibrarsi.

Denti sensibili – menta, camomilla e calendula. Su Macrolibrarsi.

Dentifricio senza nichel Victor Philippe

Anche il marchio Victor Philippe propone un’interessante gamma di dentifrici senza nichel:

Dentifricio Aloe Vera (omeocompatibile). Su Macrolibrarsi.

(omeocompatibile). Su Macrolibrarsi. Dentifricio Argilla, Propoli, Salvia e Menta .

. Dentifricio Calendula, Malva e Potassio (omeocompatibile).

(omeocompatibile). Dentifricio Sale Marino e Menta .

. Dentifricio Argilla.

Sono tutti certificati ICEA, testati al nichel (<1ppm) ed il loro tubetto da 75ml costa circa 5,70€.

Dentifricio senza nichel Aloevera2 Zuccari

Il dentifricio senza nichel più facilmente reperibile nelle erboristerie e shop online è a mio parere Aloevera2 Zuccari.

La sua peculiarità è la formulazione priva d’acqua, sostituita dal succo di aloe vera concentrato due volte attraverso l’esclusivo processo ReversOsmose®.

L’aloe vera, ingrediente utile per combattere gli stati infiammatori del cavo orale, è arricchita dalla presenza di agenti sbiancanti (olio di Neem e lichene islandico), attivi che aiutano l’alito fresco (Clorofilla e rosmarino) e attivi per combattere il tartaro (Tea Tree ed Echinacea).

Oltre ad essere un prodotto dermatologicamente testato è anche nichel tested ed omeocompatibile.

Il prezzo di vendita si attesta sui circa 4,90€ per 100ml di prodotto ma spesso è possibile trovarlo anche in sconto. Online è reperibile su Amazon, Macrolibrarsi

La scelta del collutorio senza nichel (o meglio nichel tested)

Per chi è allergico al nichel un’igiene orale ottimale richiede anche l’uso di un collutorio senza nichel , non solo di un dentifricio senza nichel.

Ed anche in questo caso le opzioni disponibili sono piuttosto limitate.

Collutorio fresco aloe vera ed eucalipto Bjobj

La linea Igiene Orale Bjobj propone prodotti per prendersi cura della salute della bocca in modo naturale.

A caratterizzarli principi attivi di origine vegetale, estratti e oli essenziali da agricoltura biologica, l’assenza di sostanze detergenti di origine petrolchimica e la formulazione nichel tested.

Tra questi abbiamo due collutori senza nichel :

Delicato agli agrumi. Su Macrolibrarsi

Fresco all’eucalipto. Su Macrolibrarsi

Collutorio senza nichel Officina Naturae

Oltre ai dentifrici Officina Naturae propone anche due collutori indicati per chi soffre di allergia al nichel.

Si tratta di prodotti certificati ICEA dalla formula semplice, naturale e non aggressiva ma comunque efficaci nella prevenzione del deposito di placca e tartaro. Sono inoltre omeocompatibili, privi di fluoro e nichel tested.

Al contrario dei collutori convenzionali non fanno uso di Clorexidina e Triclosan; a svolgere la funzione antibatterica troviamo in loro vece l’Alcool Etilico biologico.

La formula è poi completata da oli essenziali ad azione astringente e balsamica ed è dolcificata con Stevia. Due le proposte disponibili:

Collutorio senza nichel Victor Philippe

Anche il Collutorio Aloe, Menta e Tea Tree Victor Philippe è una soluzione interessante per chi è alla ricerca di un collutorio senza nichel.

Si tratta di un prodotto certificato ICEA e nichel tested < 1ppm, caratterizzato da una formulazione ad alta percentuale di aloe vera (rinfrescante e decongestionante) e dalla presenza di menta e tea tree (purificanti).

Collutorio senza nichel Zuccari

Il collutorio Aloevera2 Zuccari è un prodotto multi-attivo dalla formulazione priva di acqua aggiunta, omeocompatibile e nichel tested.

Grazie ai principi attivi che lo caratterizzano è in grado di svolgere un effetto whitening, rinfrescare l’alito e contrastare naturalmente placca, tartaro e carie.

Il suo flacone è dotato di sistema quantycup® che permette di erogare la dose esatta di prodotto, sia per evitare sprechi che per non interferire con le cure omeopatiche. Online è reperibile su Amazon e Sorgente Natura.

Al momento io posso dire di aver provato un solo dentifricio senza nichel, AloeVera2 di Zuccari, mentre per quanto riguarda il collutorio non ho ancora effettuato la transizione.

Ma sono infinitamente curiosa di sapere qual’è il dentifricio senza nichel che avete scelto e che preferite.

Ce n’è uno che non ho trovato nella mia ricerca?