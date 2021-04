Prodotti senza nichel al supermercato : guida alla scelta

Negli ultimi anni la disponibilità di prodotti senza nichel al supermercato è decisamente aumentata : scopriamo assieme i brand e prodotti disponibili

Se anche voi soffrite di allergia al nichel avete sicuramente un’idea chiara di quanto possa essere complicato, almeno all’inizio, andare a colpo sicuro a scaffale e trovare prodotti senza nichel al supermercato.

Eppure di prodotti senza nichel al supermercato se ne trovano, basta solo sapere verso quali marchi indirizzarsi per non avere problemi.

E l’obiettivo di questa guida è proprio questo: rendere la vita più semplice a tutti, me compresa.

Una doverosa premessa sui prodotti senza nichel al supermercato

Come vi ho già spiegato negli articoli sui cosmetici senza nichel, sui detersivi senza nichel e sul dentifricio senza nichel – il nichel è un metallo estremamente diffuso sia in natura che negli alimenti e negli oggetti di uso comune.

Essendo così diffuso, il nichel è un’impurezza non eliminabile completamente. Per questo motivo non è possibile trovare nè alimenti 100% privi di nichel nè cosmetici o detersivi.

Lato alimentazione è sicuramente possibile scegliere di consumare alimenti a basso contenuto di nichel.

Lato cosmetici e detersivi è confortante sapere che per legge (Regolamento CE n. 1223/2009) il nichel non può essere inserito come ingrediente nelle formulazioni. La normativa ammette solo che all’interno delle formulazioni il nichel sia presente in tracce tecnicamente inevitabili ovvero – per l’Istituto Superiore di Sanità – non superiori a 10 parti per milione (ppm).

Per i soggetti allergici al nichel l’Istituto di Sanità fissa la soglia di sicurezza ad 1ppm ovvero una quantità 10 volte inferiore a quella considerata accettabile per legge.

I cosmetici e detersivi studiati per non superare questa soglia e verificati ad ogni lotto di produzione possono fregiarsi della dicitura Nichel Tested.

Ecco quindi che la dicitura “prodotti senza nichel” che uso in questo articolo è una semplificazione, non certo una realtà. Al massimo è corretto parlare di prodotti a ridotto contenuto di nichel.

Prodotti senza nichel al supermercato : i cosmetici

Fino a qualche anno fa chi aveva bisogno di cosmetici senza nichel era costretto ad acquistarli in farmacia.

Oggi invece la gamma di prodotti senza nichel al supermercato e nelle grandi catene di profumerie/di prodotti per la casa include numerose proposte anche per chi soffre di questa allergia.

Nella tabella sottostante trovate un riepilogo di tutti i marchi di cui sono a conoscenza e delle quantità massime di nichel contenute in ciascuno di essi. In particolare i marchi evidenziati in verde ne garantiscono ppm < 0,5 – soglia considerata sicura anche in caso di pelle irritata e fessurata.

Azienda PPM Certificazioni Dove Arkalia Bio (Sanecovit) — Bio’s PAM Panorama Cien Nature (Sanecovit) < 1 ppm Bios, Ecobiocontrol Lidl Delidea Bio (Gala Cosmetici) < 0,1 ppm Natrue Negozi Gruppo Gottardo (Tigotà e Prodet) – Online su Primobio Ecosì Baby (Pierpaoli) < 0,4 ppm* AIAB Bio Eco Cosmesi, ICEA Eco Bio Cosmesi, Vegan Naturasì Ekos Personal Care (Pierpaoli) < 0,4 ppm* Cosmos Natural ICEA Negozi Gruppo Gottardo (Tigotà e Prodet) Ekos Senza Profumo (Pierpaoli) < 0,4 ppm* AIAB Bio Eco Cosmesi, Vegan Negozi Gruppo Gottardo (Tigotà e Prodet) Gently Care Eco Bio (Pierpaoli) < 0,1 ppm* ICEA Eco Bio Cosmesi, Vegan Todis Giardino Cosmetico — * ICEA Eco Bio Cosmesi Giardino dei Sensi Eco Bio < 1 ppm ICEA Eco Bio Cosmesi I Provenzali < 1 ppm* CCPB , Vegan GDO – Online su Primobio La Bioteca Italiana (Sanecovit) < 1 ppm Vegan Negozi Gruppo Gottardo (Tigotà e Prodet) Le Driadi Negozi Gruppo Gottardo (Tigotà e Prodet) Love Bio (Bema Cosmetici) < 0,1 ppm ICEA Eco Bio Cosmesi Negozi Gruppo Gottardo (Tigotà e Prodet) Maison Bio — ICEA Eco Bio Cosmesi Douglas, Profumerie La Gardenia Natura Bella (Pierpaoli) < 0,4 ppm* AIAB Bio Eco Cosmesi, Vegan Shop online Pierpaoli Natura Verde Bio Baby * ICEA Eco Bio Cosmesi Negozi Gruppo Gottardo (Tigotà e Prodet) NOAH < 1 ppm — Negozi Gruppo Gottardo (Tigotà e Prodet) Olly Natural –* Negozi Gruppo Gottardo (Tigotà e Prodet) Verde vera < 1 ppm* Ecobiocontrol, Qualità Vegana Despar Vitaminvita < 1 ppm ICEA Eco Bio Cosmesi Supermercati Dpiù e Tosano Winni’s < 0,2 ppm* ICEA, Skineco, Vegan OK GDO – Online su Amazon * Testati anche a cromo e cobalto / — ppm non dichiarati

Prodotti senza nichel al supermercato : i detersivi

Anche la sensibilità dei brand nei confronti di chi ha bisogno di utilizzare detersivi senza nichel (o meglio nichel tested) è cresciuta molto.

Al punto che molti prodotti senza nichel sono disponibili anche al supermercato ad un prezzo più che accessibile.

Nello specchietto sottostante i marchi a me noti; le righe in verde indicano prodotti in cui la concentrazione dichiarata di nichel è inferiore a 0,5 ppm.

Azienda PPM Certificazioni Dove Amo Essere Eco Dexal –* Ecolabel Eurospin Bennet Eco < 0,1 ppm* Ecolabel Bennet Bioxelle Collection <0,010 ppm Ipoallergenico testato da ISPE (Institute of Skin and Product Evalutation) – Bio Phura — Bio C.E.Q. , Vegan OK GDO e Catene di prodotti casa/persona Chanteclair Vert < 1 ppm — GDO e Catene di prodotti casa/persona, Amazon Chicco Sensitive — Vegan Society GDO e Catene di prodotti casa/persona, Amazon Consilia < 1 ppm* Cadoro Eco io amo la natura < 1 ppm* — Crai ECO P&P < 1 ppm — Pam Panorama Emulsio Natural — Green Emotion < 1 ppm* — Negozi Gruppo Gottardo (Tigotà e Prodet) Green Oasis < 0,1 ppm* Consigliati da Legambiente Supermercati Unes e U2 Lavatrice Zero% — — GDO e Catene di prodotti casa/persona L’Albero Verde < 0,1 ppm* Ecolabel, ERCAF, Approvato da allergologi ARCAA GDO e Catene di prodotti casa/persona, online su Amazon Nuncas Vegetale < 1ppm / 0,1 ppm a seconda dei prodotti — GDO e Catene di prodotti casa/persona, online su Amazon Via Verde Eco Primia — — Supermercati Basko, Doro, Iperal, Tigros USE L’Ipoallergenico < 0,2 ppm — GDO e Catene di prodotti casa/persona, Amazon Verde Officina (Pierpaoli) < 0,4 ppm* ICEA Eco Detergenza, Vegan Negozi Gruppo Gottardo (Tigotà e Prodet) Verso Natura Bio (Madel) < 0,2 ppm — Conad Wave (detersivo in fogli) < 1 ppm — Negozi Gruppo Gottardo (Tigotà e Prodet) e online su Amazon Winni’s (Madel) < 0,2 ppm* Skineco, Vegan OK GDO e Catene di prodotti casa/persona, Amazon * testati per Nichel, Cromo, Cobalto

Prodotti senza nichel al supermercato : alimenti

Le privazioni a cui deve sottoporsi chi soffre di allergia al nichel sono numerose ed includono in larga parte anche l’alimentazione.

Ci sono alcuni alimenti che per il loro alto contenuto di nichel sono ad esempio da evitare come pomodoro o prodotti confezionati contenenti lieviti chimici.

Qualche barlume di prodotti senza nichel al supermercato inizia a comparire anche in questi settori.

Pomodoro nichel free

Il pomodoro è una delle verdure a più alto contenuto di nichel a causa della sua elevata capacità di assorbimento di quello che può essere contenuto sia nel terreno che nei fertilizzanti utilizzati per favorirne la coltivazione.

Studi recenti hanno però individuato nella coltivazione idroponica una soluzione per proporre pomodori a basso contenuto di nichel (inferiore ad 1 ppm).

Le aziende che vendono pomodori idroponici e passata di pomodoro idroponico sono ancora poche ma alcune di loro stanno facendo capolino negli scaffali del supermercato:

Da Esselunga è reperibile la passata di pomodoro certificata “nichel free” dell’Azienda Gandini di Guidizzolo (Mantova) – marchio marchio “Gandini firma il gusto”. E’ Made in Italy, no OGM ed ha un residuo di nichel inferiore a 0,01 mg.

di Guidizzolo (Mantova) – marchio marchio “Gandini firma il gusto”. E’ Made in Italy, no OGM ed ha un residuo di nichel inferiore a 0,01 mg. Nei punti vendita Coop sta arrivando la passata di pomodoro certificata senza nichel di Prima-Bio della linea Terrae . A differenza di altri marchi è coltivata in terra ma controllata lotto per lotto.

. A differenza di altri marchi è coltivata in terra ma controllata lotto per lotto. L’azienda Sfera Agricola (Toscana) che produce sia pomodoro che passata idroponica ma anche insalata, basilico e cavolo ha una forte presenza nella Gdo: Coop, Conad, Pam, Simply, Carrefour, Basko e Crai.

Biscotti confezionati senza nichel

Anche la ricerca di biscotti confezionati che non contengano nessuno di questi ingredienti è piuttosto difficile per un allergico al nichel.

Qui vi riporto una selezione di quelle che possono essere alternative al fare i biscotti in casa:

Biscottificio Casciaro: Paste caserecce, Biscotti della salute.

Biscottificio Orlando Grondona: Canestrelli.

Cabrioni: Ciambelline Ilaria.

Donna Lucia: Krumiri.

Doria: Semplicissimi al miele. Anche su Amazon.

Il Viaggiatore Goloso: Biscotti al latte, Biscotti del Lagaccio, Canestrelli, Krumiri, Savoiardi soffici.

La Sassellese: Canestrelli classici (prodotti anche a marchio Premiati da Il Gigante, Selex Saper di Sapori).

Panerello: Biscotti del Lagaccio Classici. Anche su Amazon.

Prodotti senza nichel al supermercato : posate, pentole e padelle

Chi è allergico al nichel deve prestare molta attenzione anche alle pentole ed utensili da cucina che sceglie. Il nichel si trova infatti:

nelle pentole smaltate.

nell’alluminio.

in alcuni tipi di acciaio inossidabile. L’acciaio inox 18/10 ad esempio è da evitare in quanto i numeri indicano rispettivamente le percentuali di cromo e nichel presenti nella lega: 18 di cromo e 10 di nichel.

Alternative salutari per chi è allergico al nichel sono fortunatamente presenti anche nell’angolo casalinghi di molti supermercati:

Tutte le pentole ed i contenitori da conservazione in vetro pyrex (anche su Amazon).

Tutti gli utensili e pentole in acciaio inox 18/0 o 18/c. Esempio: Pintinox (anche su Amazon).

Le linee di pentole che riportano diciture come Healthy non Stick, PFOA Free, Heavy Metal free, Nichel Free. Esempi: Aeternum Madame Petravera, Ballarini Cortina Granitium, Moneta Aria Finegres, Moneta Etnea, Moneta Stratomax, Tescoma SmartCLICK.

Con le pentole senza nichel direi di aver esaurito la mia lista di prodotti senza nichel da supermercato ma, visto che questo articolo ha l’ambizioso intento di diventare la lista dei prodotti senza nichel al supermercato più completa ed aggiornata del web, vi chiedo un piccolo, grande contributo: se conoscete prodotti/marchi diversi da quelli che ho citato me li segnalate per favore nei commenti? 🙂