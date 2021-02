Sapone non sapone : cos’è , quando usarlo e come sceglierlo bene

Il sapone non sapone è un’alternativa dermocompatibile al sapone solido tradizionale, spesso utile in caso di problemi dermatologici in quanto non altera il normale pH della pelle.

Ecco perchè una fetta sempre più ampia di consumatori ha iniziato a favorire l’uso del sapone non sapone per la quotidiana detersione della pelle.

Vi va di scoprirlo un po’ meglio insieme?

Perchè i saponi tradizionali possono non essere adatti a tutti

Sembra che il 90% dei problemi della pelle sia determinato dai saponi tradizionali usati per fare il bagno, lavarsi la faccia e le mani.

Questi prodotti detergenti, sia liquidi che solidi, soprattutto se molto schiumogeni, risultano molto aggressivi nei confronti del film protettivo della pelle.

La loro elevata alcalinità altera il normale pH della pelle, cioè il suo grado di acidità, fondamentale per la difesa e il benessere.

La “pelle che tira” dopo la detersione dipende dal fatto che il sapone, nel rimuovere le impurità, trascina con sè anche parte dello strato naturale della pelle che serve a renderla idratata.

L’uso di sapone, troppo aggressivo e troppo frequente, finisce quindi con il seccare la pelle agevolando la comparsa di rughe, rossori, macchie e persino acne.

Le vittime più frequenti di questo problema sono i neonati e bambini piccoli ma anche gli adulti dalla pelle sensibile o facilmente irritabile; questi ultimi si trovano spesso in condizioni che l’uso dei comuni saponi può ulteriormente peggiorare.

Il sapone non sapone : cos’è e perchè è stato inventato

Per ovviare al problema dell’elevata alcalinità dei saponi classici, sono stati inventati saponi con valori di acidità più fisiologici o acidi e quindi più dermocompatibili.

In particolare è stato inventato il sapone non sapone o sapone sintetico (Syndet), caratterizzato dall’assenza di alcalinità e dal buon potere schiumogeno.

La denominazione “sapone sintetico” non deve spaventare.

Anche il sapone non sapone viene realizzato con ingredienti di origine naturale (es. olio d’oliva, olio di alloro o altri estratti vegetali); ad essere differente è la reazione di saponificazione che deriva da una rielaborazione chimica degli ingredienti.

Grazie al processo di saponificazione sintetica si ottiene un insieme di tensioattivi, non solo anionici ma anche anfoteri e non ionici, il cui pH può essere modulato secondo le esigenze.

Aggiungendo alcuni particolari ingredienti, infatti, il sapone non sapone può presentare valori da acido (3.5) fino a neutro (7).

Si presta quindi ad essere utilizzato dalle pelli sensibili o con problematiche: non aggredisce la cute, lascia intatto il suo naturale strato protettivo ma non per questo è meno efficace nel detergere.

I vantaggi dell’usare un sapone non sapone

Il sapone non sapone o Syndet offre quindi i seguenti benefici:

Aiuta a mantenere o a ristabilire il naturale equilibrio della pelle, poiché non intacca né la barriera cutanea né il pH.

Evita la comparsa di rossori o irritazioni in quanto deterge più delicatamente rispetto ai saponi tradizionali.

Evita l’effetto pelle che tira subito dopo il lavaggio.

La sua azione non risente della presenza di acque dure.

A differenza del classico sapone, il sapone non sapone produce molta meno schiuma. Ciò non significa assolutamente che pulisca meno, anzi.

Se quindi vedete poca schiuma quando frizionate non preoccupatevi: non serve aggiungere altro sapone o usarne in quantità industriale per essere puliti!

Gli ingredienti tipici di un sapone non sapone

Contrariamente a quanto può far pensare la definizione di sapone sintetico, la formulazione del sapone non sapone non contiene ingredienti meno “naturali” dei saponi tradizionali.

Non solo la base lavante del sapone non sapone è più delicata, ma può anche contenere estratti vegetali e ingredienti funzionali di vario tipo.

Tra gli ingredienti più utilizzati troviamo:

Surgrassanti : si tratta di sostanze che restituiscono alla cute i lipidi di cui ha bisogno. Possono essere derivati della lanolina oppure di grassi di origine vegetale come l’olio di borragine o di mandorle dolci.

: si tratta di sostanze che restituiscono alla cute i lipidi di cui ha bisogno. Possono essere derivati della lanolina oppure di grassi di origine vegetale come l’olio di borragine o di mandorle dolci. Amido di riso : forse l’ingrediente più diffuso nei saponi non saponi per la sua estrema delicatezza e dermocompatibilità. Perfetto anche per la detersione della pelle dei bambini.

: forse l’ingrediente più diffuso nei saponi non saponi per la sua estrema delicatezza e dermocompatibilità. Perfetto anche per la detersione della pelle dei bambini. Acido ialuronico : la sostanza più adatta a richiamare e trattenere l’acqua sulla superficie cutanea, evitando episodi di secchezza e prurito. Perfetta quando la pelle ha bisogno di idratazione.

: la sostanza più adatta a richiamare e trattenere l’acqua sulla superficie cutanea, evitando episodi di secchezza e prurito. Perfetta quando la pelle ha bisogno di idratazione. Acque termali : svolgono un’azione cheratoplastica ovvero favoriscono la rigenerazione cellulare e la riparazione delle zone di cute alterata, ripristinando morbidezza, elasticità e lucentezza.

: svolgono un’azione cheratoplastica ovvero favoriscono la rigenerazione cellulare e la riparazione delle zone di cute alterata, ripristinando morbidezza, elasticità e lucentezza. Allantoina : ha una funzione simile a quella delle acque termali, ossia agisce come riepitelizzante, antiinfiammatorio e anti-arrossamento. E’ particolarmente indicata per attenuare brufoli, rughe, ustioni e cicatrici.

: ha una funzione simile a quella delle acque termali, ossia agisce come riepitelizzante, antiinfiammatorio e anti-arrossamento. E’ particolarmente indicata per attenuare brufoli, rughe, ustioni e cicatrici. Collagene : l’ingrediente per eccellenza nei prodotti antietà. Aiuta a sostenere la cute e a mantenerla giovane e tonica; è quindi utile sia per le pelli mature che per prevenire l’invecchiamento nelle pelli giovani.

: l’ingrediente per eccellenza nei prodotti antietà. Aiuta a sostenere la cute e a mantenerla giovane e tonica; è quindi utile sia per le pelli mature che per prevenire l’invecchiamento nelle pelli giovani. Pantenolo: l’ingrediente ideale per le pelli secche ed irritate. Possiede sia proprietà idratanti che emollienti e lenitive, rivelandosi adatto a trattare anche alterazioni cutanee come lesioni, ulcere o ragadi.

Sapone non sapone : guida alla scelta e all’acquisto

Il sapone non sapone , sia per bambini che per adulti, si può trovare sia in forma liquida che solida (saponetta).

Lo si trova ormai un po’ dappertutto: al supermercato, nelle grandi catene di profumerie, nelle bioprofumerie ed erboristerie, in farmacia. Quindi la reperibilità non sarà un problema.

Un fattore da considerare nella sua scelta è il pH.

Il fatto che il sapone non sapone possa assumere valori di pH diversi lo rende perfettamente adattabile alle specifiche esigenze dei diversi tipi di cute ma presuppone che si scelga poi quello giusto per la propria pelle

Il pH di una pelle in perfetta salute varia tra 4 e 6; per detergere questo tipo di pelle è ideale un prodotto a pH neutro.

varia tra 4 e 6; per detergere questo tipo di pelle è ideale un prodotto a pH neutro. Il pH di una pelle grassa è superiore a 6.5; per detergerla sono indicati saponi lievemente acidi.

è superiore a 6.5; per detergerla sono indicati saponi lievemente acidi. Il pH di una pelle secca e/o soggetta a dermatite atopica è più vicino a 4. Per detergerla vanno evitati i detergenti tensioattivi (molto schiumogeni) perché seccano la pelle. Al contrario sono da preferire detergenti idratanti e non alcalini, saponi non saponi, sapone di Marsiglia, gel lipidizzanti.

Come sapere qual’è il pH di un sapone non sapone? Molto spesso è indicato sulla confezione; nel caso non lo fosse si possono utilizzare le classiche cartine tornasole.

Quella che troverete qui non è l’intera gamma di sapone non sapone che potete trovare in commercio ma una selezione di quelli che ritengo i migliori.

Sapone non sapone solido : guida alla scelta





Il pane dermatologico Eucerin con pH Balance System è un prodotto per la detersione quotidiana di viso e corpo anche in caso di pelle estremamente sensibile, secca, problematica e tendente ad allergia.

La sua formula con un valore ottimale di pH – arricchita da pantenolo, vitamina E e priva di parabeni, allergeni e sapone – protegge le naturali difese e preserva la resilienza della pelle nei confronti degli agenti ambientali esterni.

E’ disponibile su Amazon.

Pan di mais Helan





Il Pan di Mais Helan è un panetto di non-sapone studiato per detergere delicatamente la pelle dei bambini senza alterare il suo delicato equilibrio.

Arricchito con amido di Mais e olii di Mandorle dolci e Oliva, riesce ad assicurare una perfetta pulizia rispettando la delicata cute dei bimbi e garantendole morbidezza ed emollienza.

A contatto con l’acqua forma una schiuma morbida, delicatamente profumata e facile da risciacquare.

La sua formulazione è priva di sapone, PEG, nitrosammine, ftalati, formaldeide, coloranti nonché sottoposta a test di tollerabilità cutanea per ridurre al minimo il rischio di allergie.

E’ sempre reperibile su Macrolibrarsi.

Panetto all’argilla Helan





Il panetto Helan all’argilla verde, tea tree e cannella di Ceylon è indicato per la pulizia della pelle a tendenza grassa, con brufoli impurità e punti neri.

Ha pH neutro ed è arricchito con ingredienti dermopurificanti e seboregolatori:

Argilla verde che assorbe e riduce l’eccesso di sebo contrastando untuosità con un effetto antilucido.

Olio essenziale dell’albero del Tè ed estratto di Cannella di Ceylon, dermopurificanti e seboregolatori, per liberare i pori dalle impurità.

Foglioline dell’albero del Tè, leggermente esfolianti.

Sviluppa una schiuma leggera e morbida, gradevolmente profumata, che si risciacqua facilmente lasciando una piacevole sensazione di freschezza.

E’ sempre reperibile su Macrolibrarsi.

Sebamed pane dermatologico





Il pane dermatologico Sebamed® pH 5.5 è formulato per detergere la pelle in profondità, senza disidratarla.

Comprende infatti un complesso idratante, a base di aminoacidi, vitamine e lecitina, che promuove il mantenimento della normale idratazione cutanea.

Oltre che in farmacia è anche reperibile su Amazon.

La Medusa Volga Cosmetici

La Medusa di Volga Cosmetici è un sapone non sapone a base di alghe marine e zucchero, ecologico e biodegradabile, senza conservanti ed allergeni, a PH fisiologico.

Indicato per la detergenza quotidiana di viso e corpo, è ideale sia nei bambini che in caso di pelli reattive e irritate al punto da essere coadiuvante nella cura di psoriasi e allergie atopiche.

Le alghe usate nella sua formulazione creano una struttura ricchissima di vitamine, sostanze antiossidanti, sali minerali, proteine ed acidi grassi essenziali; svolgono le funzioni di idratazione, emollienza, purificazione e turn-over cellulare.



Esempio di formulazione – Medusa Blu

Particolarissima la sua consistenza: si presenta come una piccola pietra morbida, semisferica, ergonomica che sta nel palmo della mano e si strofina dal lato piatto.

ll principio lavante è contenuto nella texture e viene rilasciato gradualmente in presenza dell’acqua e dello sfregamento. Non si consuma quindi come un sapone tradizionale, non rimpicciolisce, ma semplicemente esaurisce il suo potere lavante.

Perchè sia protetto da fonti di calore o sbalzi termici che ne possono alterare la struttura e la qualità viene venduto all’interno del suo portasapone.

Può essere acquistato su Sorgente Natura e Gaia Natura. In quest’ultimo shop, con il codice sconto goingnatural , potrete ottenerli con uno sconto del 15% e spedizione gratuita se inseriti in un ordine di almeno 35€.

Sapone non sapone liquido : guida alla scelta

Il sapone non sapone liquido è quello per cui abbondano maggiormente le possibilità di scelta. Vediamone alcuni interessanti insieme.

Coslys Gel detergente neutro ipoallergenico universale





Il gel detergente neutro ipoallergenico Coslys è, grazie al suo grande formato da 1l ed alla versatilità d’uso (indicato per viso, mani, corpo e capelli), il prodotto perfetto per tutta la famiglia.

La sua formulazione dermatologicamente testata è adatta per tutte le età e per le pelli più sensibili e reattive in quanto senza sapone, senza profumo e senza solfiti oltre che caratterizzata da una base detergente delicata ed estratti vegetali lenitivi e protettivi.

E’ facilmente reperibile sia su Amazon che su Sorgente Natura.

Farmoderm Biogesan dermoliquido tutto corpo





Biogesan Dermoliquido Tuttocorpo è una emulsione detergente dermoprotettiva ideale per l’igiene quotidiana di corpo e zone intime delle pelli sensibili.

Oltre ad assicurare l’igiene, previene l’insorgere di irritazioni, svolge un’azione decongestionante, favorisce il ripristino dei pH alterati e la ricostruzione delle naturali barriere dermoprotettive.

La sua formulazione è costituita da estratti di erbe e piante officinali (salvia, malva, camomilla, timo), oli e derivati vegetali emollienti e nutrienti (jojoba, cocco, mandorle, glicerolo), vitamine A, B, E e PP per ricostituire e rivitalizzare la cute, principi attivi e derivati naturali per reidratare, elasticizzare e tonificare la cute (cera d’api, lanolina, creatina, fattori idratanti – NMF). Peccato per il tensioattivo MEA-Laureth Sulfate.

Vi lascio il link al prodotto su Amazon ma in tutta onestà se vi interessa conviene acquistarlo nei Tigotà dove costa meno della metà.

Fiocchi di riso sapone non sapone





Il sapone NON sapone Fiocchi di riso è un preparato specifico per la detersione di viso e mani.

E’ caratterizzato da una formulazione delicata e dermatologicamente testata che deterge la pelle senza seccarla, rispettandone il film idrolipidico e il pH fisiologico.

I suoi principi attivi di origine naturale (tra cui olio di riso da crusca e proteine idrolizzate di riso) sono scelti per rispettare ogni tipo di pelle, anche la più sensibile. Inoltre ogni lotto di produzione è testato per i sottoprodotti 1,4-Diossano e Nichel.

E’ disponibile per l’acquisto nelle farmacie fisiche ed online oltre che su Amazon: formato 240ml, 400ml.

Detergenti senza sapone Nebiolina

La gamma di prodotti Nebiolina, di cui vi ho già parlato approfonditamente, comprende vari prodotti per la detergenza con formulazione priva di sapone, parabeni, fenossietanolo, alcool, SLS, SLES, PEG, coloranti, silicone e paraffina.

Bagnodoccia PH Naturale : formulato con un emolliente e un detergente entrambi derivati da Olio di Oliva, è arricchito dalla presenza dell’estratto d’Avena biologica. Disponibile su Macrolibrarsi, Sorgente Natura e Gaia Natura.

: formulato con un emolliente e un detergente entrambi derivati da Olio di Oliva, è arricchito dalla presenza dell’estratto d’Avena biologica. Disponibile su Macrolibrarsi, Sorgente Natura e Gaia Natura. Bagnetto corpo e capelli : fluido sviluppato per la detersione delicata della cute e del cuoio capelluto del bebè. L’azione detergente è svolta da un agente d’origine vegetale a base di olio di oliva a cui si uniscono le proteine derivate dal riso e l’estratto d’avena biologica. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

: fluido sviluppato per la detersione delicata della cute e del cuoio capelluto del bebè. L’azione detergente è svolta da un agente d’origine vegetale a base di olio di oliva a cui si uniscono le proteine derivate dal riso e l’estratto d’avena biologica. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura. Detergente bambini per pelli delicate : formulato con estratti di origine vegetale a base di olio di oliva biologico e chicco di avena bio, contiene inoltre proteine del riso. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

: formulato con estratti di origine vegetale a base di olio di oliva biologico e chicco di avena bio, contiene inoltre proteine del riso. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura. Detergente viso e mani : formulato con un detergente d’origine vegetale derivato dall’Olio di Oliva biologico, contiene inoltre proteine del Grano ed estratto biologico del chicco d’Avena. Disponibile su Macrolibrarsi e Gaia Natura.

: formulato con un detergente d’origine vegetale derivato dall’Olio di Oliva biologico, contiene inoltre proteine del Grano ed estratto biologico del chicco d’Avena. Disponibile su Macrolibrarsi e Gaia Natura. Shampoo dolce con proteine: formulato sulla base di un detergente derivato dall’ Olio di Oliva biologico, contiene inoltre proteine del Riso (condizionanti e ammorbidenti) ed estratto biologico del chicco d’Avena. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura. Disponibile su Macrolibrarsi, Sorgente Natura e Gaia Natura.

Si tratta di prodotti anche testati per il contenuto di Nichel, Cromo e Cobalto (< 0,4 ppm). E su Gaia Natura, con il codice sconto goingnatural , potrete ottenerli con uno sconto del 15% e spedizione gratuita se inseriti in un ordine di almeno 35€.

Non Sapone OMIA Laboratoires

Il non sapone Mani Viso OMIA è un detergente eco biologico e fisiologico, privo di saponi sintetici e a base di ingredienti da agricoltura biologica certificata.

La sua speciale formula agisce sulla cute senza impoverirne le naturali difese, assicurando elasticità, protezione, morbidezza e luminosità anche alle pelli più aride e irritabili.

Contiene 0% SLES (Sodium Laureth Solfato), parabeni, PEG, coloranti sintetici, oli minerali, siliconi e glicole propilenico. E’ dermatologicamente testato al Nichel, Cobalto e Cromo.

E’ disponibile in quattro varianti:

Olio di Jojoba – ideale per pelli secche e ruvide. Flacone singolo e confezione da 6.

– ideale per pelli secche e ruvide. Flacone singolo e confezione da 6. Olio di Mandorla – ideale per pelle secca e delicata, dona idratazione, luminosità ed elasticità. Flacone singolo e confezione da 6.

– ideale per pelle secca e delicata, dona idratazione, luminosità ed elasticità. Flacone singolo e confezione da 6. Olio di Argan – ideale per pelli aride e irritabili, garantisce alla cute morbidezza e luminosità grazie alle sue proprietà elasticizzanti e protettive. Flacone singolo e confezione da 6.

– ideale per pelli aride e irritabili, garantisce alla cute morbidezza e luminosità grazie alle sue proprietà elasticizzanti e protettive. Flacone singolo e confezione da 6. Aloe Vera – ideale per pelle secca e delicata, assicura un’istantanea morbidezza grazie alle sue spiccate proprietà idratanti e addolcenti. Flacone singolo e confezione da 6.

Il suo innovativo dispenser erogatore senza parti metalliche a contatto con il prodotto è in grado di preservarlo dalla contaminazione di metalli pesanti.

Sapone non sapone oleoso : guida alla scelta

Particolarmente indicati in caso di pelle secca e desquamata, i detergenti a base oleosa possono anch’essi essere una valida soluzione per la detersione senza sapone.

Vediamone assieme alcuni di validi.

Amuri cosmetica olio detergente

L’olio detergente Amuri Cosmetica è un cosmetico Made in Italy 4 in 1, concentrato, indicato per tutti i tipi di pelle incluse le sensibili: detergente viso e corpo, struccante, olio gel corpo e doposole.

La sua formulazione include buccia e succo di arancia, foglie di olivo, gemme di cappero e riso. Ha la consistenza di un olio gel che, a contatto con l’acqua, si trasforma in latte e quindi deterge senza schiumogeni e senza lasciare alcun effetto oleoso.

Il suo formato compatto da 50ml lo rende perfetto per essere portato in viaggio nel bagaglio a mano.

E’ disponibile su Amazon.

Bio’s Aqua Olio doccia lavante





AQVA Olio lavante di Bio’s è un olio detergente delicato, un trattamento restitutivo basato su una selezione di oli pregiati, arricchito con Vitamina E dall’effetto antiossidante e sostanze funzionali che idratano a fondo e riequilibrano anche le pelli stressate da sensibilizzazioni cutanee quali dermatiti, eczemi, psoriasi.

Si tratta di un prodotto estremamente nutriente che rende la pelle morbidissima ed è anche un alleato per la cura dei capelli (protettivo e riparatore in caso di esposizione al sole, per liberare il cuoio capelluto dalla forfora).

E’ disponibile in flacone di allumino da 250 o 500 ml su Macrolibrarsi.

Coslys Olio doccia Dermosens





L’olio doccia ai semi d’uva Dermosens Coslys è un detergente ipoallergenico biologico privo di sapone, solfati, profumo.

Prodotto in Francia e certificato Cosmébio, One Voice, Cruelty Free è

composto al 100% da ingredienti di origine naturale e all’89,5% da agricoltura biologica.

E’ disponibile in flacone da 380ml su Amazon.

Pilogen Bio Bio Baby Olio detergente

L’olio detergente Bio Bio Baby di Pilogen è composto da olio di riso, di mandorle dolci, burro di karitè, limnanthes alba, bisabololo, vitamina E ed estratto biologico di calendula.

Le proprietà lenitive, idratanti ed emollienti degli ingredienti e la profumazione priva di allergeni rendono il prodotto ideale per detergere le pelli sensibili e delicate, incluse quella dei bambini.

E’ un prodotto Ecobiocosmesi Certificato ICEA disponibile su Amazon

Con questo direi di aver esaurito la mia selezione di prodotti per la detersione senza sapone.

Voi di che partito siete? Sapone tradizionale o sapone non sapone ?

goingnatural per fare acquisti su Gaia Natura Shop. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti utilizzandoli. A te non costa nulla (anzi nel caso di Gaia Natura risparmi il 15% sull’ordine) ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa. Questo post contiene sia link affiliati Amazon e Macrolibrarsi che il codice sconto affiliatoper fare acquisti su. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti utilizzandoli.sulla tua spesa.

