La tovaglietta montessoriana è un utile ausilio per aiutare i bambini ad imparare ad apparecchiare in autonomia la tavola.

Vi va di scoprire assieme cos’è una tovaglietta montessoriana, qual’è la sua utilità e come realizzarne una o dove acquistarla?

Apparecchiare la tavola : un’attività di vita pratica

Apparecchiare la tavola è una attività quotidiana che, pur nella sua semplicità, può rappresentare un mezzo di sviluppo per il bambino.

Ciò era stato compreso già dalla stessa Montessori. Infatti elle Case dei Bambini era previsto che i piccoli si occupassero a turno di preparare la tavola, di servire le pietanze ed infine di sparecchiare.

Apparecchiare la tavola rientra nel più ampio mondo delle attività di Vita Pratica.

Si tratta di quelle attività che – in un ambiente adeguatamente predisposto – permettono al bambino di compiere “per davvero” le azioni di vita quotidiana, non semplicemente di “fare finta”.

Compiendole quotidianamente il bambino:

sperimenta il piacere di agire come gli adulti.

arricchisce le proprie competenze.

progredisce sul piano dell’autonomia.

Apparecchiare la tavola ad esempio richiede l’esecuzione vari passaggi in sequenza nonchè alcune conoscenze di base:

quali sono tutti gli elementi che vanno utilizzati.

quale deve essere la loro disposizione spaziale sul tavolo.

saperli trasportare e maneggiare con sicurezza.

Per questo motivo è un’attività che solitamente viene proposta a partire dai 30 mesi, facendola dall’illustrazione della nomenclatura degli oggetti da utilizzare.

Cos’è una tovaglietta montessoriana e la sua utilità

La tovaglietta montessoriana è un supporto in cui sono rappresentati gli elementi che servono per apparecchiare la tavola, collocati nella loro disposizione spaziale corretta.

Costituisce un “aiuto” utile soprattutto per i bambini più piccini in quanto funge da promemoria sia su quali siano tutti gli elementi da utilizzare che su dove essi vadano collocati nello spazio.

Tovaglietta montessoriana fai da te

La tovaglietta montessoriana può essere realizzata piuttosto semplicemente con il fai da te.

La prima idea consiste nel procurarsi una tovaglietta senza fantasie disturbanti e tracciarvi sopra con un pennarello nero indebile le sagome di piatto, posate e bicchieri.

Per tracciare le sagome potete utilizzare gli oggetti reali oppure ricalcare uno dei tanti template disponibili online (esempio Scuola infanzia Isidoro Wiel). Qui trovate un esempio di tovaglietta adatta al ricalco.

Seconda idea : potete stampare a colori un template già pronto (come quello messo a disposizione da Montessori4you) e plastificarlo.

Infine, se siete un po’ più manuali di me con ago e filo potete provare ad adattare una normalissima tovaglietta di stoffa a tinta unita.

Un semplice tutorial che spiega passo passo cosa fare è disponibile sul blog Piccolini , realizzato da Claudia Porta.

Vi lascio qui un esempio di tovaglietta di cotone/lino che potrebbe prestarsi allo scopo.

Tovagliette montessoriane in commercio

Non esistono molte tovagliette montessoriane in commercio pronte per l’acquisto ma con un’attenta ricerca sono riuscita a scovare alcune proposte sicuramente interessanti.

Esay Tablemat Chicco

La prima tovaglietta montessoriana commerciale che vi propongo appartiene ad uno stra-noto brand di prodotti per bambini: Chicco.

Con la sua tovaglietta in silicone propone un prodotto resistente, flessibile e facile da pulire ispirato ai principi del Metodo Montessori.

Sulla tovaglietta sono infatti impresse in rilievo la sagoma di piatto, bicchiere e posate.

Tovaglietta Flowerssori

Più tradizionale e naturale la proposta di Flowerssori : una tovaglietta montessoriana in listellare di faggio certificato PEFC e con finitura superficiale adatta per gli alimenti.

Si tratta di un prodotto realizzato artigianalmente in Italia. Grazie agli intagli a laser è dotata di due comode maniglie e di incavi che guidano il bambino nel posizionamento corretto di piatti, posate e bicchieri.

Disponibile su Amazon è pensata per essere abbinata con il set pappa in porcellana FeliceMente (design Miriam Gardelli).

Si tratta di un set composto da 4 piattini (primo, contorno, verdura e frutta) e da una tazza pensato per facilitare lo svezzamento.

Le ridotte dimensioni dei piattini consentono al bambino una facile manipolazione.

Inoltre il fatto di separare le portate è un incentivo ad assaggiare ed un aiuto nel caso un alimento non piaccia (il bambino lo può lasciare autonomamente da parte, continuando a mangiare il resto).

La porcellana – resistente, lavabile in lavastoviglie e adatta sia all’uso in microonde che in forno tradizionale – è decorata con il musino di vari animaletti. Le vernici utilizzate sono completamente atossiche e super resistenti.

Anche questi set sono disponibili su Amazon in una bella confezione regalo.

Tovaglietta montessoriana in tessuto Caminito Creazioni

Rimanendo nell’ambito dell’artigianato Made in Italy è sicuramente bella e pratica anche la proposta di Caminito Creazioni: si tratta di una tovaglietta in doppio tessuto realizzata con stoffe Italiane di ottima qualità con nome ricamato con filo Guterman resistente ai lavaggi.

Le trovate su Etsy.

Tovagliette americane Nikimi per tutta la famiglia

Per chi non desidera prevedere tovagliette apposite ma semplicemente aiutare il proprio bambino ad apparecchiare la tavola, esiste anche un set di tovagliette da tavola in PVC prodotte da Nikimi.

Il set è disponibile su Amazon con 2, 4 o 6 tovagliette.

Come proporre ad un bambino l’attività di apparecchiare la tavola

I passi per proporre ad un bambino l’attività di apparecchiare la tavola sono pochi e semplici:

Raggruppare gli elementi necessari (piatti, posate ed un bicchiere) su di un piano di lavoro o un carrellino vicino al tavolo. Mostriamo al bambino come svolgere il lavoro: sistemiamo la tovaglietta montessoriana sul tavolo, trasportiamo un oggetto alla volta e poniamolo nella giusta collocazione. Invitiamo il bambino a provare.

Una volta che il bambino avrà acquisito la giusta padronanza sarà possibile eseguire il lavoro senza più utilizzare la tovaglietta montessoriana.

Magari donando all’attività una maggiore complessità, ad esempio aggiungendo una brocca per l’acqua, un vasetto di fiori, un cestino per il pane…

