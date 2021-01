Internazionale Kids : alla scoperta della rivista & abbonamento

Internazionale Kids è stata una delle migliori scoperte 2020 ed il suo abbonamento è infatti stato uno dei regali trovati sotto l’albero da Chiara.

Da notare che, come tutte le cose più belle, abbiamo scoperto Internazionale Kids per caso.

Ovvero un sabato mattina verso le 8.30 mentre bighellonavo di fronte all’edicola nell’attesa di poter entrare dal dentista. 😛

Cos’è Internazionale Kids

Internazionale Kids è il mensile che raccoglie (e traduce) i migliori articoli, giochi e fumetti dei giornali di tutto il mondo per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni.

Come a mio parese è giusto per la fascia di età a cui si rivolge – è solo una rivista su carta, non esiste la versione digitale.

Esce in edicola, al prezzo di copertina di 3€, l’ultimo mercoledì del mese. Oppure è disponibile in abbonamento, sia singolarmente che in abbinamento ad Internazionale.

Com’è nato Internazionale Kids

Com’è nato Internazionale Kids ce lo racconta Martina Recchiuti, redattrice di Internazionale, nel convegno online sull’editoria per bambini organizzato qualche mese fa dal Festival Glocal.

Fondamentalmente dall’osservazione di un dato di fatto: molte delle riviste che arrivavano in redazione riportavano da tempo copertine, dorsi, inserti dedicati ai bambini; e soprattutto paesi come Germania e Francia pubblicano da tempo moltissimi giornali dedicati ad una fascia di lettori giovani.

Approfittando del magazine trimestrale Internazionale Extra, che dedica ogni uscita a un tema diverso, si è quindi deciso di dedicarne un numero interamente ai bambini.

Internazionale Extra n°5 – Ottobre 2018

130 pagine con fumetti e fotografie per raccontare di paesi lontani, grandi fatti d’attualità, scienza, internet, arte e cultura. E due tatuaggi, disegnati da Zero Calcare, in regalo acquistando la rivista.

Risultato? Un successo!

Naturale quindi ripetere l’esperimento qualche mese dopo (Febbraio 2019) con l’uscita di Internazionale Extra n°7.

Internazionale Extra n°7

Temi trattati: obiettivo zero plastica, lo sciopero per il clima, una gita al museo, a nuoto dalla Florida a Cuba, consigli per pensare come un detective ed anche giochi e fumetti da tutto il mondo.

Risultato? Un altro grande successo!

E così da Ottobre 2019 Internazionale Kids è diventata una vera e propria testata, in edicola ogni mese e disponibile in abbonamento.

Internazionale Kids 1

Com’è fatto un numero di Internazionale Kids

Per quella che è la nostra esperienza è una rivista che piace molto alla bambina di casa ma piace tantissimo anche a noi bambini cresciuti, i genitori.

Gli articoli che propone sono un concentrato di “bello e positivo”: al suo interno troviamo notizie legate al mondo dell’arte, della scienza, dell’ambiente, dello sport e della cultura…il tutto condito anche con fumetti e giochi istruttivi.

Nelle circa 80 pagine di ogni numero troviamo contenuti variabili in funzione dell’attualità ma anche rubriche fisse come le lettere dei lettori, giro del mondo (le notizie del mese in breve), i Consigli per salvare il pianeta, Come si diventa (un mestiere diverso, raccontato mese per mese), Portfolio (un articolo in fotografie), le Recensioni di libri film documentari, un Quiz, un Questionario (le cui risposte vengono riepilogate il mese successivo)…

Le riviste tra cui vengono selezionati i contenuti variano di mese in mese spaziando dalle versioni per ragazzi di testate stra-note a riviste tematiche molto particolari. Alcuni esempi sono:

Aquila (mensile britannico).

(mensile britannico). Biscoto (mensile francese di giochi e fumetti).

(mensile francese di giochi e fumetti). Dong ! (trimestrale francese di reportage e racconti di viaggio).

! (trimestrale francese di reportage e racconti di viaggio). Georges (rivista francese di giochi e racconti illustrati).

(rivista francese di giochi e racconti illustrati). Le P’tit Libé (inserto di attualità del quotidiano Libération).

(inserto di attualità del quotidiano Libération). Muse (rivista di scienze ed arte USA).

(rivista di scienze ed arte USA). The New York Times for Kids (inserto per bambini del New York Times).

(inserto per bambini del New York Times). The Week Junior (settimanale britannico).

(settimanale britannico). Philéas & Autobule (trimestrale di filosofia pubblicato in Belgio).

(trimestrale di filosofia pubblicato in Belgio). Scoop (rivista illustrata del Regno Unito).

(rivista illustrata del Regno Unito). Super Héros super pas au point (libro a fumetti francese su supereroi non molto super).

(libro a fumetti francese su supereroi non molto super). Time for Kids (versione per bambini dello statunitense Time).

(versione per bambini dello statunitense Time). Topo (rivista francese a fumetti).

(rivista francese a fumetti). SCMP Young Post (inserto per ragazzi del quotidiano South China Morning Post).

(inserto per ragazzi del quotidiano South China Morning Post). Zeit Leo (settimanale britannico).

Un bellissimo modo per abituare i bambini e le bambine a informarsi su quello che accade nel resto del mondo, su quante possibilità il futuro ha loro da offrire e per far loro passare il concetto che con quello che fanno oggi possono fare la differenza sul domani.

Bellissimi poi anche i paginoni fotografici, un vero e proprio inno al bello e al vero. E’ anche grazie a loro che mia figlia, pur non essendo ancora un’appassionata lettrice, Internazionale Kids lo sfoglia e legge davvero molto volentieri.

Internazionale Kids abbonamento

Dopo aver acquistato vari numeri di Internazionale Kids in edicola ho deciso che l’abbonamento a questa rivista doveva essere uno dei regali di Natale di Chiara.

Innanzitutto perchè da genitore mi piace il modo e la tipologia di contenuti che propone ed in secondo luogo perchè lei ama ricevere posta e quindi sta già attendendo con trepidazione l’arrivo del primo numero.

Di Internazionale Kids esiste solo la versione cartacea e pertanto anche a livello di abbonamento la versione digitale non esiste.

L’abbonamento è disponibile:

Singolarmente, al prezzo promozionale di 19€ per 12 numeri (nettamente inferiore ai 36€ che si spendono in edicola).

In abbinamento alla rivista Internazionale per adulti, al prezzo di 114€ per 12+50 uscite.

L’abbonamento può essere effettuato direttamente sul sito della rivista oltre che nei vari siti di abbonamento online.

Tuttavia, soprattutto nel caso scegliate l’abbonamento combinato con Internazionale, vi segnalo che la scelta economicamente più conveniente è quella di passare tramite Infoclip dove col codice sconto B3NV3NUT020 avrete un ulteriore sconto di 5€.

Questa è la scelta che ho fatto io. E non vi spaventate se non vedete arrivare subito la mail con il codice abbonato (che arriva da abbonamenti.it) e l’indicazione del primo numero da cui partirà : nel mio caso dal pagamento alla mail è passata una decina di giorni.

Internazionale Kids festival ed eventi

Una della cose belle di Internazionale Kids è che non vuole essere solo una rivista ma anche un’occasione di incontro e di confronto.

E infatti era stata organizzata per il 5-6-7 Giugno 2020 la 1° edizione del festival Internazionale Kids che – se non fosse stato per il Covid – avrebbe avuto luogo a Reggio Emilia.

Nell’intento dell’organizzazione avrebbero dovuto essere tre giorni di laboratori, miniconferenze, proiezioni e spettacoli ideati dalla redazione di Internazionale Kids.

Concepito come un numero ‘dal vivo’ della rivista, il festival Internazionale Kids voleva dare la possibilità ai giovani lettori e alle loro famiglie di partecipare a eventi innovativi in cui esperti, giornaliste, scrittori, illustratori, fotografi dovevano parlare di temi come ambiente, sostenibilità, informazione, democrazia, diritti, femminismo, economia e tecnologia.

Peccato sia tutto saltato ma spero che questo evento unico nel suo genere venga ripianificato per l’anno prossimo sempre nella mia città.

Unico evento Internazionale Kids dal vivo di questo 2020 quello per festeggiare il suo 1° compleanno, tenutosi il 13 ottobre durante il festival di Internazionale a Ferrara.

Noi non abbiamo potuto partecipare ma mi auguro che gli eventi Internazionale Kids dal vivo riprendano presto.

Nel frattempo ci godremo il nostro abbonamento per un anno intero. 🙂

Fatemi sapere se avete proposto Internazionale Kids ai vostri bambini e se ha riscosso lo stesso successo che ha avuto qui da noi!

Fonti