In questo delicato momento in cui gli spostamenti non sono del tutto liberi e l’accesso ai negozi contingentato, la scelta di confezioni regalo Natale già pronte può per molti di noi trasformarsi in una soluzione salva regalo.

Proprio per questo motivo quest’anno Harbor ha pensato di rendere la sua collezione di confezioni regalo Natale ancora più ricca del solito e di farcela trovare nei punti vendita già da Ottobre.

Una bella idea per garantire a tutti la possibilità di scegliere in anticipo evitando code e affollamenti. E per chi non si è ancora deciso ecco qua una panoramica di tutte le opportunità regalo ancora disponibili.

Cosa distingue le confezioni regalo Natale 2020 Harbor

Le confezioni regalo Natale Harbor contengono prodotti dei suoi storici marchi Phytorelax o Intra; quasi impossibile non trovare un regalo per le persone amate tra una così ampia selezione di proposte viso, corpo, capelli e fragranze.

A caratterizzarle:

un tripudio di principi attivi naturali (in alcuni casi certificati bio) e cruelty free.

una filiera 100% italiana.

una cura del corpo consapevole e rispettosa sia della persona che dell’ambiente.

abbinamenti di prodotti pensati per alleviare lo stress, vere e proprie coccole da regalare alle persone care appassionate di cosmesi naturale.

Ma gli aspetti green ed etici delle confezioni regalo Natale Harbor 2020 non finiscono qui. Scegliendole infatti si ha la sicurezza di aver regalato un brand che sin dalla sua nascita è da sempre impegnato in un percorso continuo di sostenibilità; percorso che dal 2018 trova una sua importante tappa nella collaborazione con Treedom potendo permetterci di contribuire alla nascita di alberi e rigogliose foreste.

Le confezioni regalo Natale 2020 Phytorelax

Confezioni regalo Natale “Coccole Sublimi”

Le confezioni regalo Natale Coccole Sublimi nascono per offrire a corpo, viso e capelli una coccola che nasce dalla Natura: gli Oli Sublimi.

Gli Oli Sublimi (e quindi anche i loro cofanetti) si declinano in sei affascinanti versioni:

Argan.

Rosa Mosqueta.

e quattro versioni certificate biologiche da AIAB e Vegan OK:

Canapa.

Cocco.

Mandorle dolci.

Tea tree.

Gli Oli Sublimi sono uno dei prodotti best seller Phytorelax, merito della loro naturalezza e praticità: parliamo di oli secchi multiuso ad assorbimento immediato, perfetti per l’uso – sia invernale che estivo – su viso corpo e capelli; la loro semplice formulazione è costituita da oli vegetali puri (98-99%) e vitamina E, senza aggiunta di conservanti.

Ogni cofanetto contiene una confezione spray da 100ml di Olio Sublime accompagnata dal suo profumatissimo Bagno Doccia in flacone da 250ml.

Quest’anno avrò l’occasione di provare il cofanetto Coccole Sublimi Rosa Mosqueta che ho ricevuto dall’azienda.

Confezioni regalo Natale Uomo Perfetto & Barber Shop

Le confezioni regalo Natale Phytorelax sono l’idea regalo perfetta per gli uomini (fidanzati, papà, amici e parenti) che amano prendersi cura della propria barba, viso e corpo.

Le proposte studiate per le esigenze maschili quest’anno sono ben quattro, tutte caratterizzate da formule naturali, texture piacevoli e a rapido assorbimento.

Le prime due sono dedicate alla cura di viso e corpo:

Beauty Box Viso Perfetto : Shampoo Doccia post sport, Crema Idratante 24h.

: Shampoo Doccia post sport, Crema Idratante 24h. Beauty Box Corpo Perfetto: Shampoo Doccia post sport, xxx.

mentre le altre due hanno come protagonista la barba:

Beauty Box Barbershop : Olio da Barba e Detergente 3 in 1 Barba, Viso e Capelli. Per la cura quotidiana della barba lunga e folta.

: Olio da Barba e Detergente 3 in 1 Barba, Viso e Capelli. Per la cura quotidiana della barba lunga e folta. Beauty Box Barba Perfetta: Shampoo Doccia post sport, Balsamo Pre Post Rasatura.

Confezioni regalo Natale Rituale Corpo

Le beauty box Phytorelax rituale corpo sono il regalo perfetto per le appassionate di cosmetica che amano sperimentare continuamente il meglio della natura per la cura della propria pelle.

La collezione 2020 di confezioni regalo Natale Rituale Corpo è pensata e realizzata mettendo al centro gli 8 ingredienti naturali Phytorelax più amati di sempre, con due diverse proposte di contenuto:

Mandorla, Canapa, Cocco, Tea Tree hanno al loro interno Bagno Doccia e Latte Corpo; sono certificati biologici da AIAB e VeganOk.

Aloe Vera, Argan, Karitè e Fiori di Bach comprendono un Bagno Doccia e una crema corpo; sono Vegan Friendly e naturali.

Confezioni regalo Natale Trattamento Mani

Quest’anno più che mai la cura e il benessere delle mani è un must: con il frequente lavaggio e disinfezione proteggere le nostre mani con trattamenti idratanti e nutrienti oltre che una coccola è una vera e propria esigenza.

Come per i cofanetti Rituali Corpo, le Gift Box Hand Care sono realizzate rendendo protagonisti gli ingredienti naturali Phytorelax più amati di sempre.

Le confezioni regalo Natale trattamento mani comprendono una crema mani-unghie ed uno scrub esfoliante da 75ml l’uno, tutti certificati AIAB e Vegan OK. 6 le versioni disponibili di cui 3 (Olio di Argan, Burro di Karitè e Olio d’Oliva) già proposte da diversi anni

e 3 appartenenti alle novità Phytorelax 2019-2020:

Mandorla.

Olio di Cocco (novità 2019).

Olio di Tea Tree (novità 2019).

Da grande amante di questo cofanetto negli anni l’ho già provato con estrema soddisfazione nelle sue versioni Argan, Olio di Oliva, Cocco mentre quest’anno, grazie alla generosità di Phytorelax, mi cimenterò nella versione Olio di Mandorla.

Come già vi ho detto in altre occasioni trovo questa proposta regalo molto interessante e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo: in primo luogo perchè parliamo di prodotti certificati biologici AIAB e Vegan ok, in secondo luogo perché l’abbinamento crema mani+scrub mani è insolito ma perfetto per combattere il problema mani secche.

Da ultimo, ma non per ordine di importanza, lo scrub mani Phytorelax è un prodotto che viene proposto solo nelle confezioni natalizie quindi non è possibile procurarselo diversamente durante gli altri periodi dell’anno.

Le Fragranze naturali

Le fragranze Phytorelax sono l’idea regalo perfetta per chi ama indossare i profumi della Natura.

Le otto proposte raccontano meravigliose storie di natura, paesaggi e sensazioni da indossare ogni giorno: Neroli & Orchidea, Gardenia & Fior di Cotone, Lampone & Vaniglia, Pepe Nero & Cannella, Bergamotto & Patchouli, Tabacco & Iris, Pepe Rosa & Pera, Legno di Cedro & Mandarino.

Le confezioni regalo Natale 2020 INTRA

Anche Intra quest’anno propone un’interessante gamma di confezioni regalo Natale.

Confezioni regalo Natale Body Care

Le confezioni regalo Intra Body Care sono disponibili in 6 versioni:

Soft Care – Vaniglia & Cannella.

Nutriente – Cocco & Karitè.

Sensual – Melograno & Goji.

Lenitivo – Aloe Vera & Oliva.

Detox Spa – Carbone & Zenzero.

Addolcente – Miele & Pappa Reale.

Tutte contengono un bagnodoccia ed una crema corpo da 200ml l’uno, certificati biologici AIAB, Vegan OK e con formulazioni naturali per il 98%.

Confezioni regalo Natale Skincare

Le confezioni regalo Intra Skincare sono invece disponibili in 4 versioni:

Idratante (per tutti i tipi di pelle) – Rosa Centifolia & Fiori di Pesco: contiene un latte micellare delicato (200ml) ed una crema viso idratante 24h (50ml).

(per tutti i tipi di pelle) – Rosa Centifolia & Fiori di Pesco: contiene un latte micellare delicato (200ml) ed una crema viso idratante 24h (50ml). Purificante (per pelli miste e grasse) – Carbone vegetale, Aloe Vera & Zenzero: contiene un gel detergente seboequilibrante (200ml) ed una crema gel seboequilibrante (50ml).

(per pelli miste e grasse) – Carbone vegetale, Aloe Vera & Zenzero: contiene un gel detergente seboequilibrante (200ml) ed una crema gel seboequilibrante (50ml). Antirughe (per pelli adulte) – Argan & Karitè: contiene un latte detergente antietà (200ml) ed una crema viso effetto lifting (50ml).

(per pelli adulte) – Argan & Karitè: contiene un latte detergente antietà (200ml) ed una crema viso effetto lifting (50ml). Antietà (per pelli adulte e mature) – Bacche di Goji & Melograno: contiene latte tonico nutriente (200ml) ed una crema viso rimpolpante (50ml).

Tutte contengono prodotti certificati biologici AIAB, Vegan OK e con formulazioni naturali per il 98%.

Dove acquistare le confezioni regalo Natale INTRA e Phytorelax

Le confezioni regalo Natale INTRA e Phytorelax oltre al vantaggio dell’ottimo rapporto qualità/prezzo hanno anche quello della facile reperibilità:

Intra è disponibile in molti punti vendita fisici (vedi store locator) ed online su Sabbioni.it.

Phytorelax è disponibile in molti punti vendita fisici (vedi store locator) ed online su DouglasItalia.it, Marionnaud.it e Sabbioni.it.

Insomma, se avete ancora qualche regalo dell’ultimo minuto da fare non avete che l’imbarazzo della scelta!