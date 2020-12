Usare un amplificatore passivo per smartphone è un metodo al cento per cento naturale per ascoltare la musica.

Al contrario di altri strumenti, come ad esempio le casse bluetooth, un amplificatore passivo per smartphone non richiede infatti cavi, batterie o componenti eletronici.

In cosa consiste l’amplificazione passiva?

Il concetto dietro l’amplificazione passiva è molto semplice.

Da piccoli avete provato a parlare a bassa voce all’interno di un cono di cartone mentre un vostro amico, dall’altro lato riusciva comunque ad udirvi perfettamente?

O più recentemente, avete mai messo il vostro telefonino dentro un bicchiere di vetro con la cassa rivolta verso il fondo?

Se lo avete fatto avrete notato come il suono rimbalzasse sul fondo del bicchiere e aumentasse man mano che risaliva verso l’esterno ed il bicchiere si allargava, amplificando di fatto il suono originale

Ecco l’amplificazione passiva funziona proprio così, secondo il principio fisico delle guide d’onda acustiche: se le onde acustiche entrano in un percorso obbligato adeguatamente dimensionato la risposta audio ne risulta potenziata senza alcun bisogno di ausilio elettronico o di alimentazioni esterne.

Cos’è un amplificatore passivo per smartphone ?

Un amplificatore passivo per smarphone non è altro che un dispositivo che sfrutta questo principio a suo favore: inserendo all’interno di un’apposita cavità la parte del cellulare in cui è posizionata la cassa, il suono entra in un apposito percorso per lui progettato e ne risulta naturalmente amplificato.

Certo un amplificatore passivo per smartphone non fa miracoli ma se mettiamo al suo interno il nostro cellulare possiamo sicuramente aspettarci di riuscire ad ascoltare musica all’interno di una stanza senza aver bisogno di una cassa esterna nè di dover per forza tenere il volume al massimo.

Gli amplificatori passivi per smartphone sono solitamente costruiti in legno. Il motivo è che il legno è il materiale più adatto amplificare le vibrazioni del suono e creare risonanza.

E questo rende li rende:

prodotti completamente naturali , in quanto privi di un qualunque componente elettronico e senza alcuna esigenza di alimentazione esterna.

, in quanto privi di un qualunque componente elettronico e senza alcuna esigenza di alimentazione esterna. ottimi componenti di arredo, in quanto spesso progettati da designer.

Esistono tuttavia anche amplificatori passivi per smarphone in altri materiali come la ceramica.

Scegliere il miglior amplificatore passivo per smartphone

Vediamo ora quali sono secondo me i migliori amplificatori passivi per smartphone per caratteristiche ecologiche, efficacia, scelte di produzione e design.

Amplificatori passivi per smartphone in legno

Augusto Marzolla – Made in Italy

L’amplificatore passivo per smartphone prodotto a Roma dall’artigiano Augusto Marzolla è realizzato in legno di abete riciclato e promette una qualità del suono morbida e ricca.

Per svolgere il suo compito sfrutta una camera vuota a forma di cono, secondo il principio della tromba, garantendo una perfetta emissione e amplificazione del suono senza dispersioni.

Ha dimensioni complessive 10x10x10 cm mentre l’apertura per l’inserimento del telefono è di 1.4 X 8 cm. E’ acquistabile su Amazon.

Ideesign – Made in Italy

Ideesign nasce dall’esperienza di Marco, un ragazzo di Manfredonia, che produce soprattutto splendide lampade ma ha anche iniziato la produzione artigianale di amplificatori passivi per smartphone.

Gli amplificatori Ideesign sono realizzati con legno di betulla di recupero (scarti di altre lavorazioni) e trattati con cere naturali e tinture all’acqua non tossiche.

Lo slot per inserire il cellulare è di dimensione 7 x 2 cm, caratteristica che lo rende compatibile con Iphone 4 / Iphone 4s/ Iphone 5 / Iphone 5S/ Iphone 5C e con tutti gli altri smartphone che abbiano gli altoparlanti nella parte inferiore e che non eccedano queste misure.

Sono aquistabili su Etsy.

Risuona by Ubaldo Samuelli – Made in Italy

Risuona è l’amplificatore passivo per smartphone ideato e prodotto a Bari dal designer e artigiano italiano Ubaldo Samuelli.

Come visibile nel video sottostante è efficace nel potenziare e rendere più nitida l’acustica dell’altoparlante dello smartphone: grazie al condotto accuratamente dimensionato fornisce un suono di intensità e qualità elevati.

E’ realizzato in legno multistrato di betulla e disponibile in molte varianti di colore e di rivestimento in essenza lignea (mogano, frassino, ulivo, betulla e padouk).

Tre i modelli disponibili:

NANO, il più piccolo (10 x 10 x 10 cm) e CUBO120 (12 x 12 x 12 cm), adatti alla maggior parte dei modelli di smartphone in quanto utilizzabili sia per i terminali che hanno l’altoparlante posto in basso (iPhone) sia per modelli che hanno l’altoparlante posto sul retro (Samsung Galaxy S5).

STEVE, il più grande (10 x 14 x 17 cm), compatibile soltanto con iPhone. La produzione prevede due serie, “Color” e “Wood”.

E’ acquistabile sul sito ufficiale e su Amazon.

sKupy by Fratelli Margotto – Made in Italy

Prodotto dalla falegnameria Fratelli Margotto di Cerea (Verona), esperta nella costruzione di casse per amplificazione professionale e domestica, sKupy è un amplificatore passivo per smartphone e tablet dalle seguenti caratteristiche:

realizzato in multistrato di betulla, come le migliori casse e amplificatori professionali. Per un suono pieno ed avvolgente-

capace di aumentare il suono di uno smartphone o di un tablet del 50% grazie alla sua struttura “scoop” tipica delle casse acustiche reali.

colorazioni e finiture all’acqua, a basso impatto ambientale..

E’ dotato di porta-auricolare o caricabatterie e adatto a qualsiasi smartphone con schermo fino a 6 pollici (larghezza utile foro 85mm).

Tre le varianti: sKupy, sKupy Root (con colori naturali) e sKupy Rainbow la linea colorata.

E’ acquistabile su Amazon.

Vaia cube – Made in Italy

Vaia Cube è un amplificatore passivo per smartphone con una missione: dare una seconda vita agli alberi caduti nelle Dolomiti, nella notte tra il 28 e il 29 Ottobre 2018 quando il ciclone battezzato “Vaia” si abbattè sul Norditalia (in particolare sulle Alpi del Trentino, del Triveneto, su Prealpi e in parte sulla Lombardia orientale).

E’ realizzato in legno di larice ed abete recuperato dagli alberi sradicati dalla tempesta (circa 42 milioni) che essendo in molti casi squarciati difficilmente potevano essere utilizzati per realizzare prodotti più complessi.

Disegnato da Giorgio Leonardelli, Gabriele Motter e Alice Tonelli e realizzato a mano da esperti falegnami, è in vendita direttamente nel sito a lui dedicato.

Ecophonic (Spagna)

E’ spagnola l’azienda con il catalogo più ampio e sorprendente di amplificatori passivi per smartphone e tablet con prezzi per tutte le tasche: Ecophonic.

I suoi amplificatori sono prodotti artigianalmente in Spagna, usando solo legno certificato FSC con finitura fatta a mano in cera d’api.

Numerosi i modelli disponibili:

BALANCE: ha un originale forma a “bilancia”, dimensioni complessive 135x95mm e dimensioni intaglio per cellulare 84x11mm. Garantisce un amplificazione 10-12 dB, è in legno di faggio e compatibile solo con telefoni che possiedono l’altoparlante sul bordo inferiore o superiore. Si può acquistare su Amazon al prezzo di 25€.

UNO: ha forma parallepipeda, dimensioni 70x70x85 cm, con un intaglio di spessore 12mm e quindi compatibile con la maggior parte degli smartphone (iPhone, Samsung, LG, Nokia…). Costa circa 30€ ed è acquistabile su Amazon in vari materiali: legno di faggio , legno di noce, legno di castagno, legno di ciliegio.

RETRO: ha forma parallelepipeda e dimensioni 12,5 x 7 x 8,5 cm (intaglio per cellulare 1,5 cm). E’ compatibile con qualsiasi cellulare (altoparlante inferiore o superiore) a patto dello spessore e ne amplifica da 2 a 4 volte il suono. Viene fornito in scatola regalo vintage fatta a mano ed è acquistabile su Amazon al prezzo di 55€.

RADIOMINI: è il miglior compromesso tra dimensioni ridotte e qualità dell’amplificazione. Grazie all’altoparlante esponenziale a 21 gradini intagliati al suo interno, offre un suono chiaro e un’incredibile amplificazione con una gamma di frequenze di grande ampiezza. Viene realizzato a mano in due parti: corpo principale e coperchio in legno di wengé. Disponibile su Amazon al prezzo di 75€ con corpo sia in legno d’acero che di ciliegio.

RADIO: è il primo ecofono progettato per tablet. E’ anche il primo a disporre del sistema TWES (Two Ways Ecophonic System): due altoparlanti esponenziali su scala intagliata al suo interno offrono un suono chiaro e un incredibile amplificazione. Viene realizzato a mano in due parti: corpo principale in legno di castano e coperchio in legno di wengé. E’ disponibile su Amazon al prezzo di 100€.

ROLL: ecofono ad alte prestazioni basato sulla morfologia della nave badge. Ha tre uscite che lo rendono un emettitore audio avvolgente; la griglia degli altoparlanti in uscita è in cotone e lino. Disponibile su Amazon al prezzo di 110€ sia in legno d’acero che in legno di Nogal all’interno di scatola regalo.

OLA: ecofono ad alte prestazioni, fatto a mano con processi simili a quelli utilizzati nella costruzione di strumenti musicali come chitarre o violini. Il suo design registrato basato sulla linea grafica delle onde sinusoidali garantisce una sorprendente amplificazione. E’ disponibile in vari materiali, tutti oliati a mano con olio di tung e aroma di arancia: in legno d’acero e NOGAL (su Amazon), in legno di Wengé e NOGAL (su Amazon al prezzo di 120€).

Amplificatori passivi per smartphone in ceramica

G-Phone di Cirioni Danilo – Made in Italy

Si chiama G-Phone , l’amplificatore passivo per smartphone dallo stile retrò e dal design che ricorda volutamente un antico grammofono (da qui il nome G-PHONE – gramophone).

Prodotto artigianalmente da La Table di Cirioni Danilo, un’azienda che realizza ceramiche per la cucina 100% MADE IN ITALY, dal grammofono ha preso il principio di amplificazione delle vibrazioni sonore ed è capace di amplificare il suono fino a 15 dB.

La sua fessura per alloggio smartphone misura 100 x 160mm e lo rende compatibile con Samsung, Iphone, Huawei, Asus, Xiaomi, Nokia, Sony e tutti gli smartphone con la cassa posta in basso.

E’ disponibile in vari colori su Amazon.

Scaramaz by Ceramiche Crescentini – Made in Italy

Il nome di questo amplificatore passivo per smartphone nasce dal termine romagnolo “Scaramaz” (ovvero confusione) e dalla passione per la musica di Fabrizio Crescentini, proprietario delle Ceramiche Crescentini.

Parliamo di un prodotto made in Rimini, realizzato artigianalmente con la tecnica del colaggio che permette di dare forma all’argilla colandola in stampi di gesso. La produzione è quanto più sostenibile possibile: avviene con l’uso di forni elettrici alimentati da pannelli solari, usando in pratica solo terra, acqua e fuoco!

La sua forma ispirata al grammofono aumenta il volume dello smartphone di 15 / 20 decibel.

La fessura all’interno della quale va inserita la cassa è di 80 X 13mm quindi compatibile con Iphone, Samsung , Huawei, Nokya, Sony, Asus e tutti i modelli con la cassa sotto vicino al microfono.

E’ disponibile in oltre 20 colori su Amazon.

Conclusioni

Concludendo, scegliere un amplificatore passivo per smartphone ha vari vantaggi:

non ci si deve preoccupare di batterie che si scaricano o cavi che si intrecciano.

si fa una scelta amica dell’ambiente visti i materiali naturali e spesso provenienti dal riciclo che vengono utilizzati.

ci si dota di oggetti belli e di design, spesso molto arredanti.

Certo la potenza di amplificazione non sarà paragonabile a quella di un sistema elettronico ma l’amplificazione ottenuta con un amplificatore passivo per smartphone è sicuramente notevole, soprattutto in ambienti chiusi con pochi rumori.

Voi avete mai provato ad utilizzarne uno? Vi va di raccontare la vostra esperienza nei commenti?

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link. A te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.

