La salvaguardia dell’ambiente passa anche da piccoli gesti come quello di scegliere cotton fioc riutilizzabili anzichè usa e getta, ci avete mai pensato?

I cotton fioc non biodegradabili e non compostabili sono stati messi al bando in Italia dal 1 Gennaio 2019, sostituiti dai loro fratelli usa e getta più green, ma il vero passo avanti nella lotta ai rifiuti e all’inquinamento lo si avrebbe scegliendo di usare cotton fioc riutilizzabili.

Vi va quindi di scoprire assieme cosa sono sono, come si usano e quali marchi/modelli sono disponibili sul mercato?

Breve storia triste dei cotton fioc

I bastoncini cotton fioc sono stati ideati nel 1923, negli USA, dall’inventore Leo Gerstenzang, che ebbe l’idea dopo aver osservato la moglie fissare un fiocco di cotone all’estremità di uno stuzzicadenti per pulire le orecchie del loro bambino.

La loro asticella, inizialmente realizzata in legno, è stata nel tempo sostituita da materiali come la plastica scelta che ha trasformato quello che poteva essere un innocuo bastoncino in un vero e proprio killer.

Buttati impropriamente spesso nel WC o finiti per strada perché così piccoli da poter cadere dai sacchetti e dai camion dei rifiuti, si trasformano negli oggetti che più invadono i nostri mari e si accumulano sulle spiagge e negli oceani.

Le conseguenze? Essere scambiati per cibo da uccelli, pesci e mammiferi, causandone la morte o l’inclusione di sostanze tossiche nella catena alimentare; inutile sottolineare il fatto che le loro dimensioni così ridotte rendano praticamente impossibile l’ipotesi di recuperarli una volta dispersi sulla sabbia o in mare.

L’educazione ambientale e civica gioca un ruolo fondamentale nel ridurne la dispersione ma non sufficiente ad eliminare il problema; è per questo motivo che in alcuni paesi occidentali si è arrivati alla messa al bando dei cotton fioc non biodegradabili e non compostabili.

Cotton fioc biodegradabili e compostabili sono davvero la soluzione?

Se da una parte la “vincita” dei bastoncini biodegradabili e compostabili può rendere l’ambiente un po’ più felice (il bastoncino in plastica potrebbe impiegare dai 20-30 ai 150 anni per biodegradarsi) dall’altra è bene ricordare che questa opzione non è il massimo in quanto parliamo comunque di prodotti destinati ad una fruizione usa e getta e quindi tutt’altro che zero waste.

Da non dimenticare inoltre il fatto che sono sempre di più i medici che tendono a sconsigliare l’uso dei cotton fioc, soprattutto nel caso lo si voglia usare per la pulizia interna dell’orecchio. Il cotton fioc è pensato infatti solo per la pulizia della parte esterna dell’orecchio e del padiglione auricolare perchè per la sua conformazione finisce per spingere il cerume più in profondità anzichè asportarlo.

La vera soluzione per chi è attento alla salute e all’ambiente smettere di utilizzare i cotton fioc usa e getta e la buona notizia è che esistono prodotti che ci permettono di abbandonare definitivamente questo utile ma inquinante oggetto di uso quotidiano.

Cotton fioc riutilizzabili : guida alla scelta

I cotton fioc riutilizzabili, oltre che amici dell’ambiente, sono nella maggior parte dei casi anche un bene per la salute.

La loro forma è infatti spesso studiata per evitare la formazione di tappi. Grazie alla frequente forma a piccolo cucchiaio permettono di levare il cerume visibile all’ingresso dell’orecchio senza correre il rischio di spingerlo all’interno.

E in più durano virtualmente all’infinito!

Cotton fioc riutilizzabil in bambù

I primi cotton fioc riutilizzabili a fare la comparsa in Italia negli anni scorsi sono stati gli Oriculi Lamazuna, dei bastoncini pulisci orecchie in bambù.

Oriculi é un nome inventato da Lamazuna ma lo strumento pulisci orecchie in bambù di cui stiamo parlando appartiene alla secolare tradizione dell’igiene personale di Cina e Giappone, dove viene utilizzato da tutta la popolazione.

A rendere Oriculi così ecologico (ed economico) è il fatto che uno solo di questi bastoncini di bambù può essere utilizzato all’infinito; inoltre sia il bastoncino dell’ Oriculi che la sua confezione (il cartoncino a cui è attaccato) sono compostabili. Peccato che la sua produzione avvenga in Cina, con conseguente elevato impatto ambientale del trasporto.

Per questo motivo Lamazuna ha deciso di dismettere questo prodotto in favore di uno Made in France ma per chi volesse un cotton fioc riutilizzabile in bambù le possibilità non sono finite perchè esiste anche quello proposto da Avril.

Cotton fioc riutilizzabili in bioplastica

E’ proprio di questa primavera la riprogettazione degli oriculì di Lamazuna che da cotton fioc riutilizzabile in bambù hanno deciso di cambiare forma, colore e pelle…ops materiale!

Nella loro nuova versione sono in bioplastica al 100%, un nuovo materiale che ha loro permesso di diventare Made in France riducendo così il proprio impatto ambientale (il precedente bamboo proveniva dalla Cina).



La resistente bioplastica dei nuovi Oriculi Lamazuna è derivata dall’olio di ricino e quindi di origine rinnovabile al 100% ed è disponibile in 5 colori diversi (giallo, verde, blu, viola e rosso), un numero sufficiente a permettere a ciascun membro della famiglia di riconoscere il proprio!

Anche la forma è rinnovata: la sua piccola sfera e il suo cucchiaino sono stati progettati per facilitarne la manipolazione in sicurezza e l’uso.

I nuovi oriculi Lamazuna in bioplastica sono disponibili su Macrolibrarsi.

Cotton fioc riutilizzabili in silicone

L’ho conosciuto su Kickstarter un anno fa, sono stata tra i suoi sostenitori e tutt’ora ne sono una soddisfatta utilizzatrice: parlo di LastSwab, il primo cotton fioc riutilizzabile in silicone che io abbia visto sul mercato.

I cotton fioc riutilizzabili LastSwab sono stati progettati in Danimarca e sono caratterizzati da:

una morbida estremità in silicone di grado medico ed impugnatura in plastica.

una custodia da viaggio biodegradabile in PLA ovvero una bioplastica ricavata dal mais.

una confezione esterna di cartone eco friendly.

Dalla potenziale durata prossima all’infinito, è comodo da usare e facile da pulire/igienizzare. Grazie alla sua pratica custodia si presta inoltre all’uso sia domestico che in viaggio.

In vendita anche su Amazon, è disponibile in tanti bei colori, cosa che lo rende anche un oggetto bello da possedere.

Oltre che nella versione idonea alla pulizia delle orecchie è inoltre stato previsto in una versione dalla forma adatta ad effettuare piccole correzioni di make-up.

Io che da almeno un paio d’anni sto utilizzando solo cotton fioc riutilizzabili (prima un Oriculi Lamazuna in bamboo, ora un LastSwab) sono assolutamente contenta della mia scelta e non tornerei mai indietro.

Voi invece avete mai utilizzato una di queste tipologie di cotton fioc riutilizzabili?