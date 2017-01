Biolis Nature : la linea di cosmetici naturali di Tigotà

Le linee di cosmetici naturali della grande distribuzione si stanno letteralmente moltiplicando, l’avete notato?! L’ultima mia scoperta di questi giorni è ad esempio la linea Biolis Nature di Tigotà 🙂

Biolis Nature : di cosa si tratta?

Biolis Nature è la nuova linea di cosmetici naturali made in Italy prodotta da S.I.P.R.E.S. srl per Gottardo ovvero l’azienda che dal 1987 ad oggi ha “invaso” le varie parti d’Italia prima con i punti vendita Acqua & Sapone ed ora con quelli Tigotà; non a caso la linea Biolis Nature è infatti un’esclusiva dei Tigotà!

Biolis Nature : la gamma prodotti e i prezzi

La gamma di prodotti Biolis Nature che ho visto tra gli scaffali del Tigotà sembra essere piuttosto ampia e caratterizzata da prezzi molto alla portata; è fondamentalmente suddivisa in due sotto-linee di prodotti per la detersione di viso e corpo (una alla mandorla dolce ad azione delicata, ed una al Tè verde ad azione tonificante), in due sotto-linee di prodotti per capelli (una al burro di karitè per capelli lisci ed una all’avena per capelli mossi o ricci) a cui però fanno eccezione i detergenti intimi.

A memoria cerco di riportarvi tutti i prodotti e prezzi che ho visto quindi perdonatemi se inevitabilmente scorderò qualcosa…

Biolis Nature – linea detersione al Tè verde – azione tonificante

Bagnoschiuma Tè Verde – 400ml a 2,99€

Shower gel Tè Verde – 200ml a 1,99€

Sapone mani e viso Tè verde – 200ml a 2,99€

Biolis Nature – linea detersione alla Mandorla dolce – azione delicata

Bagnoschiuma Mandorla Dolce – 400ml a 2,99€

Shower gel Mandorla Dolce – 200ml a 1,99€

Sapone mani e viso Mandorla Dolce – 200ml a 2,99€

Biolis Nature – linea per capelli lisci al burro di Karitè

Shampoo Burro di Karitè – 250ml a 2,99€

Balsamo Burro di Karitè – 200ml a 3,50€

Maschera Burro di Karitè – ??ml a 3,75€

Biolis Nature – linea per capelli mossi o ricci all’avena

Shampoo Avena – 250ml a 2,99€

Balsamo Avena – 200ml a 3,50€

Maschera capelli Avena – ??ml a 3,75€

Biolis Nature detergenti intimi

Detergente intimo delicato alla Bardana (azione antiodore) – 200ml a 2,99€

Detergente intimo delicato alla Camomilla (azione purificante) – 200ml a 2,99€

Biolis Nature : le formulazioni

La linea di cosmetici naturali Biolis Nature è composta al 98% da ingredienti di origine naturale e vanta oltre ad una formula semplice e rispettosa (niente parabeni, siliconi, oli minerali, petrolati, EDTA, PEG, SLES, colori sintetici, ftalati e derivati animali) anche il fatto di essere prodotta con energia pulita e con un processo ad emissioni zero; non è certificata biologica ma è cruelty free e Vegan OK.

Avendo resistito alla tentazione di portarmi a casa tutta la linea non posso fornirvi l’elenco completo di tutti gli inci ma vi riporto a titolo esemplificativo quelli dei 4 prodotti Biolis Nature che ho acquistato.

Biolis Nature Bagnoschiuma Tè Verde

INCI : AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, DECYL GLUCOSIDE, SORBITOL, SODIUM METHYL 2-SULFOLAURATE, DISODIUM 2-SULFOLAURATE, SODIUM CHLORIDE, CAMELIA SINENSIS LEAF EXTRACT, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, PANTHENOL, SODIUM PHYTATE, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, ALCOHOL, CITRIC ACID, PARFUM, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, CITRONELLOL

Biolis Nature Shampoo Burro di Karitè

INCI: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DISODIUM 2-SULFOLAURATE, SODIUM METHYL 2-SULFOLAURATE, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LAURYL SULFOACETATE, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, PANTHENOL, DICAPRYLYL ETHER, SODIUM PHYTATE, LAURYL ALCOHOL, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, ALCOHOL, CITRIC ACID, PARFUM, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, PHENOXYETHANOL

Biolis Nature Shower gel Mandorla dolce

INCI: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM METHYL 2-SULFOLAURATE, DISODIUM 2-SULFOLAURATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, SORBITOL, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, PANTHENOL, SODIUM PHYTATE, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, ALCOHOL, CITRIC ACID, PARFUM, BENZYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, BENZYL BENZOATE, LINALOOL, COUMARIN, CITRONELLOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE

Biolis Nature Sapone mani e viso Mandorla dolce

INCI: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SORBITOL, GLYCERIN, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM METHYL 2-SULFOLAURATE, DISODIUM 2-SULFOLAURATE, SODIUM CHLORIDE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, SODIUM LAURYL SULFOACETATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, PANTHENOL, SODIUM PHYTATE, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, ALCOHOL, CITRIC ACID, PARFUM, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, BENZYL BENZOATE, LINALOOL, COUMARIN

Insomma, che dire, Biolis Nature sembra sicuramente una linea di cosmetici naturali a cui dare una chance…ma vi farò sapere meglio dopo aver provato qualcosa 🙂