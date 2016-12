Cien Nature novità 2016 : la famiglia si allarga!

Sembra ieri eppure la prima volta che vi ho parlato di Cien Nature era ben un anno e mezzo fa; torno a parlarvene oggi perchè, non so se viene siete già accorte, ma a rallegrare il periodo che precede questo Natale sono appena arrivati 5 prodotti Cien Nature novità, scopriamo insieme quali dato che il sito Cien non è ancora aggiornato 😉

Cien Nature novità 2016 : ecco i 5 nuovi prodotti che vanno ad allargare la gamma

I prodotti Cien Nature novità sono usciti sugli scaffali dei Lidl di tutta Italia il 7 dicembre e non è difficile immaginare che andranno a ruba nel giro di pochissimo tempo: nella mia città ad esempio io sono passata in un punto vendita non più tardi del 7 sera ed erano rimasti disponibili solo 3 prodotti su 5 🙁

I 5 prodotti Cien Nature novità sono:

Balsamo labbra alla calendula (4.8g – 0.99€)

Burro corpo alle fave di Tonka e burro di karitè (200ml – 2.49€)

Crema viso pelli sensibili alla melissa e amamelide (50ml – 1.99€)

Doccia crema alla rosa canina (250ml – 1.79€)

Mousse detergente 3 in 1 (150ml – 1.99€)

Shampoo idratante alla rosa canina (200ml – 1.79€)

Prezzi irrisori, vero?

Cien Nature novità 2016 : caratteristiche dei prodotti e INCI

La linea Cien Nature è composta da cosmetici formulati con ingredienti naturali accuratamente selezionati e provenienti da agricoltura biologica, tutti privi di siliconi, oli minerali, coloranti e conservanti sintetici; tutta la linea Cien Nature (sia quella uscita l’anno scorso che i nuovi prodotti di questi giorni) ha ottenuto la certificazione NaTrue.

Cien Nature Balsamo labbra alla calendula (Lip Balm Calendula)

Si tratta di un burrocacao con ingredienti provenienti da agricoltura biologica che si propone di idratare, proteggere e nutrire intensamente le labbra; è arricchito con oli, estratti e vitamina E.

INCI: RICINUS COMMUNIS SEED OIL, HELIANTHUS ANNUUS HYBRID OIL, LANOLIN, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CANDELILLA CERA, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, HYDROGENATED PALM OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, COPERNICIA CERIFERA CERA, CERA ALBA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, TOCOPHEROL, PARFUM, CITRONELLOL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL

Cien Nature Burro corpo alle fave di tonka e burro di karitè (Body Butter Tonka Bean & Shea Butter)

Si tratta di un burro corpo nutriente alle fave di Tonka e arricchito con burro di karité da agricoltura biologica certificata. Come potete notare la prima parte dell’INCI è costituita da olio di semi di girasole, burro di karité, burro di cacao e olio di mandorle dolci quindi promette indubbie proprietà nutrienti ed elasticizzanti.

INCI: AQUA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, GLYCERIN, CETYL ALCOHOL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CETEARYL ALCOHOL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER, XANTHAN GUM, DIPTERYX ODORATA BEAN EXTRACT, ALCOHOL, CITRIC ACID, PARFUM, LIMONENE, COUMARIN, GERANIOL, CITRAL, LINALOOL, SODIUM BENZOATE

Cien Nature Crema viso melissa e amamelide (Sensitive Face Cream Lemon Balm & Witch Hazel)

Si tratta di una crema viso formulata con una combinazione di sostanze naturali (melissa e amamelide da agricoltura biologica) appositamente pensata per soddisfare i bisogni delle pelli sensibili; promette di lenire, idratare e prendersi cura della pelle per tutta la giornata calmando le eventuali irritazioni cutanee. Contenendo burro di karatè ed oli immagino possa essere più adatta a pelli normali/secche che a pelli grasse/miste.

INCI: AQUA, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, GLYCERYL STEARATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS, TOCOPHEROL, GLYCINE SOJA, ALCOHOL, XANTHAN GUM, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, HAMAMELIS VIRGINIANA, PHYTIC ACID, MELISSA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL

Cien Nature Doccia crema alla rosa canina (Shower Gel Wild Rose)

Si tratta di un bagnodoccia, pensato per l’uso quotidiano di tutta la famiglia, che contiene il pregiato olio di semi di rosa canina e promette di detergere delicatamente la pelle senza disidratarla.

INCI: AQUA, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, SUCROSE, SODIUM CHLORIDE, BETAINE, CITRIC ACID, GLYCERYL OLEATE, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES, LECITHIN, ASCORBYL DIPALMITATE, ROSA CANINA, PARFUM, LINALOOL,

GERANIOL, CITRONELLOL, LIMONENE, SODIUM BENZOATE

Cien Nature Mousse detergente 3 in 1 (Cleansing Foam Lemon & Lemon Balm)

Si tratta di una mousse detergente per il viso arricchita con buccia di limone (dalle proprietà astringenti) ed estratti di foglie di melissa (dal potere anti-infiammatorio) che promette di rimuovere il trucco e tutte le tracce di sporco e sebo, detergendo e pulendo a fondo, ma senza seccare il viso (cosa sulla quale, data la presenza di alcool in posizione abbastanza iniziale dell’INCI, mi permetto di sollevare qualche dubbio se la vostra pelle è già di per sé tendente al secco ma – non avendo trovato questo prodotto – non ho modo di verificare).

INCI: AQUA, COCO-GLUCOSIDE, SUCROSE, SODIUM COCO-SULFATE, GLYCERIN, BETAINE, ALCOHOL, LACTIC ACID, MELISSA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, CITRUS LIMONUM PEEL EXTRACT, CITRIC ACID, PARFUM, CITRAL, CITRONELLOL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE

Cien Nature Shampoo alla rosa canina (Shampoo Wild Rose)

Si tratta di uno shampoo, pensato per l’uso quotidiano su capelli normali, contenente pregiato olio di semi di rosa canina e proteine del grano che idratano i capelli rinforzandoli fino alle punte.

INCI: AQUA, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, SUCROSE, SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, GLYCERYL OLEATE, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, PARFUM, LINALOOL, GERANIOL, CITRONELLOL, LIMONENE, ROSA CANINA, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES, LECITHIN, ASCORBYL DIPALMITATE, SODIUM BENZOATE

Dove è possibile trovare i prodotti Cien Nature novità?

I prodotti Cien Nature novità sono presenti, dal 7 Dicembre, in tutti i punti vendita Lidl e continueranno ad esserlo fino ad esaurimento scorte. Sì, avete capito bene, come era capitato in occasione del 1° lancio di Cien Nature, i prodotti sono stati pensati come un’edizione limitata e al momento non è ancora chiaro se entreranno o meno a far parte della collezione che adesso è permanentemente disponibile sugli scaffali…ma noi confidiamo nella lungimiranza di Lidl!

Avete già provato alcuni prodotti Cien Nature novità? Vi va di farmi sapere come vi state trovando? Io devo ancora finire qualche prodotto aperto prima di metterli alla prova 😛