Fornetto Versilia : la pentola ecologica che sostituisce il forno

Vi è mai capitato di dover cuocere piccole quantità di cibo (dolce o salato) in forno e fermarvi un attimo a riflettere su che spreco di energia fosse? A me sì, per questo ho trovato splendido scoprire l’esistenza del fornetto Versilia , una pentola che permette di preparare torte e pane cuocendole sul fornello a gas anziché in forno!

Vediamo insieme di cosa si tratta!

Fornetto Versilia : la storia

La storia del forntetto Versilia si perde un po’ nella leggenda ma ciò che è certo è che era un alleato nella cucina delle nostre nonne dal momento che era il forno di chi… non aveva il forno! Ai giorni d’oggi non riusciamo nemmeno ad immaginare una casa senza forno ma un tempo avere un forno elettrico o a gas in casa o uno a legna in cortile non era prerogativa di tutti; ecco quindi che – come ci ricordano i ricettari dei primi del Novecento – per cuocere pane , focacce e torte si ricorreva al cosiddetto fornetto di campagna ovvero al fornetto Versilia.

Fornetto Versilia : cos’è?

Il fornetto Versilia non è altro che una teglia a forma di ciambella del diametro di 26/28 cm, alta 14-15cm coperchio compreso; ha un foro cilindrico centrale dalle pareti smussate per raccordarsi con la base, due manici laterali (in plastica o alluminio, a seconda della marca) e un coperchio con 9 fori che consentono la fuoriuscita del vapore durante la cottura.

A questi due elementi si aggiunge una piastrina in metallo pesante, da porre sul gas sotto il fornetto Versilia con la funzione di spargifiamma.

Fornetto Versilia : che vantaggi si hanno usandolo?

Usare il fornetto Versilia presenta alcuni indubbi vantaggi rispetto all’uso del forno tradizionale, elettrico o a gas:

Notevole risparmio energetico : il fornetto non necessita di pre-riscaldamento, quindi il tempo di consumo di energia coincide con quello necessario alla cottura inoltre un piccolo fornello consuma indubbiamente meno della piastra del forno.

: il fornetto non necessita di pre-riscaldamento, quindi il tempo di consumo di energia coincide con quello necessario alla cottura inoltre un piccolo fornello consuma indubbiamente meno della piastra del forno. Evita di accendere il forno , cosa molto apprezzabile soprattutto in estate, quando il caldo si fa sentire.

, cosa molto apprezzabile soprattutto in estate, quando il caldo si fa sentire. Migliori risultati con lo stesso tempo di cottura: l’impasto (dolce o salato che sia) viene rapidamente spinto verso l’alto dal calore sottostante quindi lievita e si gonfia molto di più che nel forno tradizionale diventando più alto del solito e dalla pasta “occhiuta”.

Fornetto Versilia : marchi, modelli e prezzi disponibili sul mercato

Il fornetto Versilia è prodotto in alluminio estruso sottile; la prima ditta a immetterlo sul mercato dovrebbe essere stata la Oreste Pardini, che lavora l’alluminio dal lontano 1922.

A seconda delle proprie necessità, è possibile scegliere tra diversi modelli:

Forno versilia classico (26 cm di diametro): particolarmente adatto per la cottura di torte prodotto da Pentalux o Agnelli

o Agnelli Forno versilia grande (28 cm di diametro): più adatto alle preparazioni salate, sempre prodotto da Pentalux e Agnelli

e Agnelli Forno versilia o forno Estense con occhio (30 cm di diametro): è più alto e con più ripiani all’interno così da consentire la cottura contemporanea di 2 portate – Agnelli

Forno versilia o forno Estense con occhio grande (35 cm di diametro), ancora una volta prodotto da Agnelli

I prezzi, a seconda di marca e modello, oscillano da circa 12€ a €60-70€.

Fornetto Versilia : come usarlo e manutenerlo correttamente

Il fornetto Versilia di fatto si usa come una normale teglia per torte ovvero va completamente imburrato e infarinato e, una volta versato l’impasto, posto sul fornello o meglio sul suo spargifiamma; la collocazione giusta dello spargifiamma è infatti nell’incavo della teglia, ovvero tra il fornetto Versilia stesso e la fiamma, in modo da spargere il calore uniformemente verso le pareti.

Indicazioni per la cottura con il fornetto Versilia

Cuocere con il fornetto Versilia richiede un numero di accorgimenti davvero esiguo:

Mettere spargifiamma e pentola con coperchio, preventivamente imburrati e infarinati, sul fornello piccolo (c’è chi suggerisce di aggiungere allo spargifiamma già in dotazione anche una retina, in modo da avere una ancor migliore distribuzione della temperatura). Accendere il gas al massimo per 4 min circa (per scaldare tutta la pentola). Dimezzare la fiamma e continuare la cottura così per circa i 3/4 del tempo. Ridurre la fiamma al minimo per l’ultimo 1/4 di tempo di cottura. Non aprire mai il coperchio della pentola prima di mezz’ora dall’inizio della cottura. Controllare la cottura con uno spiedino, utilizzando i fori del coperchio. Non esporre mai la pentola in cottura alle correnti d’aria Terminata la cottura, rimuovere il cibo dalla pentola: non è consigliato lasciare i cibi nell’alluminio.

Manutenzione del fornetto Versilia

Uno dei vantaggi del fornetto Versilia è il fatto che, essendo di alluminio, è di facile pulizia al pari di una normale padella: un rapido lavaggio con acqua e detersivo per i piatti è normalmente più che sufficiente; solo in casi di estremo annerimento può rendersi necessaria una passata con paglietta saponata.

Ricette per il fornetto Versilia

Il fornetto Versilia è adatto ad ogni tipo di preparazione, dolce o salata: pane, patate e verdure, torte etc ; non è necessario, come pensano in molte, avere ricette particolari: vanno bene tutte le ricette che si utilizzano per il forno tradizionale.

Ciò nonostante se non vi fidate e preferite affidarvi a ricette già collaudate, eccovi alcune fonti di ispirazione:

Photo Credit : istruzioni d’uso forno di nonna Aurelia Agnelli