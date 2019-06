Beatrice Mautino : chi è , cosa fa e perchè anche voi dovreste seguirla

Beatrice Mautino alias Divagatrice è una divulgatrice scientifica che apprezzo molto e che quindi ho pensato potesse valer la pena di far conoscere anche a voi.

Chi è Beatrice Mautino

Beatrice Mautino – classe 1978 – è laureata in Biotecnologie Industriali, ha un dottorato di ricerca in Neuroscienze all’Università di Torino e un master in Comunicazione della scienza presso “Il rasoio di Occam”

Dopo essersi occupata di ricerca per alcuni anni ha scelto di intraprendere il percorso di giornalista e divulgatrice scientifica (o “divagatrice scientifica” come ama definirsi lei) specializzandosi in progettazione di laboratori, mostre interattive ed eventi scientifici.

Nella sua attività online, che è quella che seguo principalmente io, si occupa di diffondere informazioni (e divagazioni) sui cosmetici visti attraverso gli occhi della scienza e con una buona dose di sano spirito critico.

Come dice Beatrice Mautino stessa in un’intervista su Metis Magazine:

Ho iniziato ad occuparmi di questi temi perché mi sono resa conto, sebbene ci fosse tanta comunicazione sui cosmetici, che questa comunicazione era soprattutto di tipo pubblicitaria, promozionale, mancava un po’ di informazione critica e indipendente. Ho cercato qualcosa di simile in Italia ma non ho trovato niente e ho deciso di occuparmene io, in più i cosmetici sono un argomento trasversale che interessa ben o male un po’ tutti e quindi mi interessava non solo da un punto di vista giornalistico ma anche da un punto di vista più educativo. Sapevo che mi avrebbe permesso di raggiungere persone giovani, soprattutto ragazze che con la scienza generalmente non vanno tanto d’accordo. Mi è sembrata una bella sfida.

Come Beatrice Mautino contribuisce ad una corretta divulgazione dei temi correlati alla cosmesi

Beatrice Mautino ha iniziato la sua attività online nel 2016, diventando curatrice di un blog su Le Scienze (La ceretta di Occam) uno spazio dall’intento piuttosto chiaro: andare alle basi del mondo della cosmetica, frugare nella letteratura , ragionare sulle formulazioni e sfatare qualche mito. Niente recensioni di prodotti, tutorial o consigli medici solo informazioni scientificamente supportate.

Nel 2018 pubblica un libro edito da Chiarelettere ” Il trucco c’è e si vede” che ha l’obiettivo di svelare ai consumatori spesso ignari gli inganni e le bugie del marketing cosmetico accompagnandoli con utili consigli per difendersi.

Parallemente Beatrice Mautino è diventata molto attiva sui social : con le sue acute stories su Instagram ha ad oggi collezionato più di 53.000 follower mentre il suo canale YouTube ne conta più di 47.000 ed ogni suo video colleziona decine di migliaia di visualizzazioni.

Il trucco c’è e si vede , il libro di Beatrice Mautino che consiglio a tutte le appassionate di prodotti per la bellezza

Uscito nel 2018, Il trucco c’è e si vede è un libro scritto mettendosi dalla parte di chi entra in un negozio e vuole acquistare cosmetici efficaci e non dannosi senza essere ingannato dagli slogan pubblicitari.

L’idea di scrivere questo libro balena nella mente di Beatrice Mautino nella corsia di un supermercato, di fronte ad un flacone di sapone per mani bio dichiarato come “senza sapone”.

In questa situazione l’autrice constata che – nonostante la miriade di informazioni presenti sull’etichetta – le sue curiosità sul prodotto rimangono senza risposta: Sarà migliore dei detergenti da sempre usati? Quali sono i vantaggi di un sapone privo di sapone? Cosa sono gli Sles e perchè li hanno tolti? E che cosa hanno messo al loro posto? I bollini sono davvero una garanzia di qualità?

Un esempio che, se ci pensate, è lo specchio di situazioni vissute da noi stessi; siamo sommersi dalle informazioni sui cosmetici: televisione e riviste ci bombardano di pubblicità mentre su internet ci imbattiamo continuamente in articoli che mettono in allarme su prodotti e ingredienti. Nessuno si sognerebbe di dire che si parla troppo poco di cosmetici eppure paradossalmente, di quello che ci spalmiamo addosso sappiamo solo ciò che il marketing vuole farci sapere, ovvero poco e, soprattutto, non sempre qualcosa che sia in grado di aiutarci a scegliere in maniera consapevole.

Nello scrivere Il trucco c’è e si vede Beatrice Mautino parte dalla constatazione del fatto che nel nostro Paese c’è una lacuna da colmare, la quasi completa assenza di informazione scientifica e critica sui cosmetici, e quindi prova a raccontare quello che le etichette non dicono.

Tra le sue pagine quindi si trovano sia risposte alle tante domande che ci facciamo sui prodotti che usiamo ogni giorno (antirughe, anticellulite, creme solari, shampoo, cerette etc) che trucchi efficaci per difendersi da truffe e false promesse.

Lo stile è quello del giornalismo scientifico: informazioni verificate e riverificate con tanto di riferimento alle fonti per approfondire, nessuna recensione prodotto o consiglio per gli acquisti perché lo scopo è fornire i mezzi per scegliere con consapevolezza il prodotto che si ritiene giusto per sé al prezzo che si è disposti a spendere.

Scorrendo i capitoli de Il trucco c’è e si vede si trova sviscerata la questione degli ingredienti al centro delle polemiche per la loro sicurezza (parabeni, solfati, siliconi etc), si incontrano donne imprenditrici che hanno costruito il settore cosmetico e scienziate che hanno lavorato per sfatare miti e fare chiarezza, ci si addentra nelle leggi per capire il percorso che deve fare un cosmetico per essere messo in commercio, si dissezionano le pubblicità alla ricerca di schemi e trucchi del marketing per evitare di cascare nei loro tranelli o almeno di farlo consapevolmente.

Tante le leggende e i miti sfatati e le promesse della cosmetica smontate perché a volte l’unica cosa sensata da fare è arrendersi di fronte all’evidenza che per certe cose non si possa davvero fare niente.

Ho letto questo libro prendendolo a prestito in biblioteca ma mi sono ripromessa di acquistarlo per averlo da ri-consultare in libreria.

Motivo? Ritengo che sia un manuale che insegna a smettere di credere in maniera acritica a tutto ciò che ci viene raccontato e ad iniziare a fare/farsi delle domande da consumatore critico, consapevole ed esigente : Chi c’è dietro? Chi è la fonte? Chi paga?

Ed a pretendere delle risposte sia da chi fa pubblicità che dalle aziende produttrici, quasi tutte oggi sui social e quindi facilmente raggiungibili: chiedere conto di ciò che affermano (Quali sono i dati dell’efficacia di ciò che si afferma? Sulla base di quali prove è efficace il prodotto?) ed ottenere risposte chiare è un nostro diritto.

Vi consiglio Il trucco c’è e si vede ? Certamente, è un libro da avere perchè dopo averlo letto guarderete i cosmetici con occhi diversi.