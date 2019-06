Smalti per bambine : ecco quelli atossici e dove comprarli

Fino a non molto tempo fa l’idea di dovermi interessare del tema smalti per bambine era ben lontana dai miei pensieri.

Non sapevo quanto avere una figlia femmina avrebbe cambiato i miei piani! Sì perchè, sebbene io non porti spesso le unghie smaltate, lei in realtà reclama già l’uso dello smalto per imitarmi!

Interessarmi di smalti per bambine è quindi diventato un obbligo perchè, non volendo utilizzare per lei i miei stessi prodotti sebbene fossero smalti eco bio, prima di assecondarla ho dovuto farmi una cultura sui prodotti atossici disponibili sul mercato.

Smalti tradizionali e bambine : cosa ne pensano i dermatologi

Ho chiesto un parere al nostro pediatra e consultato la posizione presa da vari dermatologi online.

Tutti sono concordi nell’affermare che le unghie dei bambini sono più delicate e sottili di quelle degli adulti così come lo è la loro pelle.

Gli smalti per adulti contengono sostanze aggressive come i solventi chimici che, se applicate sui bambini, possono:

causare reazioni infiammatorie o allergiche sia a causa del contatto prolungato con unghia e pelle circostante che a causa della potenziale ingestione dovuta al fatto che le bambine tendono spesso a mettere le mani in bocca o a mangiucchiarsi le unghie.

alterare col tempo la lamina ungueale provocando macchie gialle e sfaldamenti.

Inoltre il classico acetone che si usa per rimuovere il colore è un solvente chimico molto aggressivo, non adatto alle bimbe.

Per farla breve permettere alle bimbe di utilizzare gli smalti della mamma non è assolutamente una buona idea, molto meglio scegliere smalti per bambine atossici e sicuri.

Da un punto di vista psicologico si pone poi il tema di non far anticipare eccessivamente i tempi alle nostre bambine e far loro capire che il sentirsi belle non deve dipendere da queste manifestazioni di femminilità esteriori.

Fatte queste premesse credo personalmente che non ci sia nulla di male nel soddisfare il desiderio delle bambine di imitare le unghie dai colori brillanti della mamma e fare loro usare occasionalmente uno smalto per bambine sotto la supervisione di un adulto.

Smalti per bambine : guida alla scelta

Gli smalti per bambine non sono tutti uguali: colore a parte, possono presentare formulazioni diverse e conseguentemente differente tollerabilità individuale.

Le caratteristiche che a mio parere gli smalti per bambini devono assolutamente possedere sono:

atossicità ovvero essere privi di solventi, ftalati, plastificanti, toluene, formaldeide, acetati, alcol, tinture e profumo chimico.

facilità e sicurezza nella rimozione, meglio ancora se rimuovibili in autonomia dalle piccole.

bei colori e packaging accattivante.

Potrebbe sembrare fantascienza e invece non lo è perché svariati brand, per soddisfare la richiesta di smalti per bambine sicuri e atossici, hanno deciso di proporre anche delle accattivanti linee di smalti per bambine a base d’acqua ovvero vernici che si applicano facilmente e si rimuovono con altrettanta semplicità: niente solventi, basta lavarsi le mani (o i piedi) con acqua calda e sapone!

E il bello è che gli smalti per bambine a base d’acqua piacciono sia alle mamme (per tutti i validi motivi che vi ho appena elencato) che alle bimbe; sono infatti confezionati come gli smalti tradizionali, molto curati nel packaging e dai colori brillanti e vivaci cosicchè le bambine hanno esattamente l’impressione di usare i trucchi della mamma e ne sono entusiaste.

Non solo, questi smalti per bambine si possono acquistare sia singolarmente che approfittando delle promozioni dei cofanetti che rendono possibile comprare, a prezzi convenienti, confezioni da più pezzi di smalti formato mini così da poter offrire alla propria bimba tanti colori con i quali divertirsi.

Ecco i marchi che propongono smalti per bambine atossici e sicuri

Per soddisfare la voglia di gioco, di imitazione della mamma e la genuina vanità delle bambine, molti brand importanti hanno deciso di realizzare delle collezioni di smalti per bambine sicuri ed atossici.

Praticamente in tutti i casi si tratta di prodotti cosmetici a base d’acqua, privi di pericoli e controindicazioni oltre che facilmente rimuovibili con acqua calda e sapone.

Per semplificarvi la scelta pensavo di presentarvi sinteticamente qui tutti i marchi che ho già provato in prima persona con la mia piccola o che semplicemente reputo abbastanza affidabili da pensare di poterli applicare tranquillamente sulle sue unghie.

Smalti per bambine Lallabee

Il progetto Lallabee nasce da tre amiche, colleghe e mamme (Laura, Elisa e Francesca) desiderose di creare una gamma di prodotti di makeup adatta alle esigenze delle loro piccole donne.

Tra i prodotti sicuri, non tossici e non nocivi da loro sviluppati una gamma di smalti all’acqua Made in Italy, dalla formulazione 11-free ossia senza gli 11 ingredienti considerati potenzialmente dannosi per la salute tradizionalmente usati nella produzione di smalti.

La gamma di smalti per bambine Lallabee è disponibile anche su Amazon.

Smalti per bambine Little Bu Kids

Little BU Kids è una linea di smalti per bambine a base d’acqua dai colori accesi e brillanti creata da Patricia Dente Haimes e prodotta negli Stati Uniti; l’intento? realizzare una gamma di prodotti sicuri, naturali, inodore e non tossici composta da smalti e top coat dai graziosi nomi femminili.

Smalti per bambine Petite Manucurist

Petite Manucurist è la collezione di smalti per bambine proposta dal già noto produttore di smalti eco-friendly francese Manucurist, noto per l’attenzione alla salute senza scendere a compromessi sulla qualità, la brillantezza e resistenza dei colori. Parliamo di smalti leggermente profumati, rimuovibili con acqua e sapone, dalla formulazione priva di formaldeide, toluene e solventi di derivazione petrolchimica, DBP o ftalati, parabeni e canfora.

Smalti per bambine Miss Nella

Sempre dalla Francia arriva la linea di smalti per bambine Miss NELLA nata con l’intento di consentire alle bambine di avvicinarsi al mondo della moda e della bellezza in sicurezza.

Da qui l’idea di produrre smalti 12-free, privi di odore, peel-off e con formulazione a base d’acqua disponibili in 28 divertenti colori per deliziare le nostre piccole dive.

Parte della gamma prodotti Miss Nella è disponibile anche su Amazon

Smalti per bambine Nailmatic

Scoperti durante il recente Cosmoprof, gli smalti per bambine Nailmatic sono diventati parti degli oggetti di bellezza della mia piccola.

Parliamo di prodotti a base d’acqua, made in France e dalla formulazione dermatologicamente testata, priva di ftalati, formaldeide, toluene, profumo e che utilizza solo pigmenti approvati senza nanoparticelle. La loro palette arcobaleno e glitterata mi piace molto così come trovo davvero carina l’idea di avere un packaging colorabile ed il fatto che ogni singolo vasetto sia decorato con un diverso e divertente personaggio che fa le boccacce…si vede ed apprezza l’intervento di uno studio di design specializzato (OMY design & Play)!

Parte della loro gamma è disponibile anche su Amazon.

Smati per bambine Namaki

Anche la linea di smalti per bambine Namaki è costituita da prodotti a base d’acqua, formulati per permettere ai più piccoli di divertirsi senza mettere a rischio la loro salute (privi di solventi chimici, parabeni, formaldeide, toluene, ftalati e canfora), realizzati per rimuoversi facilmente senza l’utilizzo di solventi (basta sollevare delicatamente lo smalto partendo dall’angolo superiore dell’unghia per rimuoverlo come se fosse un semplice adesivo).

E’ possibile trovare anche loro su Amazon.

Smalti per bambine Piggy Paint

Gli smalti per bambine Piggy Paint hanno come testimonial Miss Piggy e, forti del motto “Natural as Mud” (naturali come il fango), costituiscono una proposta dalla formula atossica a base d’acqua, senza sostanze chimiche (priva di formaldeide, toluene, dibutilftalato DBP, bisfenolo A, etil acetato e acetone o canfora), vegana e praticamente inodore.

Prodotti negli USA, possono vantare colori vivaci e sgargianti, abbondanti flaconi da 15ml ed una buona durata, caratteristiche che fanno sì che siano scelti anche dalle donne in gravidanza ed in allattamento.

Una bella gamma di smalti Piggy Paint è disponibile su Amazon.

Smalti per bambine Sentosphere

Anche Sentospere, il marchio francese ideato da Véronique Debroise con l’intento di proporre ai bambini giochi olfattivi e più in generale sensoriali, propone una serie di graziosi kit manicure che comprendono al loro interno, oltre ad accessori per la cura delle unghie, anche kit di smalti lavabili con formulazione a base d’acqua e rimuovibili con acqua e sapone.

Anche loro reperibili piuttosto facilmente su Amazon.

Smalti per bambine Snails

Snails, acronimo di Safe Nails, è un marchio francese nato nel 2011 che propone una collezione di smalti per bambine (e per donne in gravidanza o allattamento) in delicate tinte pastello, riconoscibili per i graziosi boccetti decorati con un fiocco ed il logo costituito da una simpatica chiocciolina.

Gli smalti Snails, formulati in Francia e prodotti in Grecia, sono una delle poche collezioni Made in Europe. A caratterizzarli la formulazione 12 free & vegan, l’essere a base d’acqua e praticamente inodore.

Una buona parte della collezione Snails è disponibile anche su Amazon.

Smalti per bambine Suncoat Girl

Suncoat Girl è una linea di smalti per bambine ideata e prodotta in Canada da una chimica, mamma di due bambine, con l’intento di garantire loro la possibilità di utilizzare smalti completamente sicuri per la salute.

Ecco quindi che anche in questo caso siamo di fronte a smalti a base d’acqua, privi di odore, formulati senza ingredienti chimici pericolosi (come ftalati, plastificanti, toluene, formaldeide, acetati, alcohol, parabeni, canfora, fenossietanolo, nanoparticelle). La loro formulazione comprende solo acqua, copolimeri acrilici, pigmenti a base minerale e carminio e li si può reperire piuttosto facilmente anche in Italia su Amazon.

Dopo questa carrellata di 10 linee di smalti per bambine colorati e atossici ho decisamente esaurito le proposte che mi sentivo di consigliarvi ma tengo le orecchie aperte: ci sono dei marchi che non ho citato che avete provato con le vostre piccole ed hanno conquistato il vostro cuore?