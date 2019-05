Bella Aura Skincare : vi presento il brand e le mie opinioni sui prodotti

Bella Aura Skincare è un brand di cosmesi naturale di lusso che combina la scienza moderna con gli antichi saperi spirituali tratti dalle tradizioni della medicina erboristica berbera e cinese.

Obiettivo di Bella Aura Skincare : ripristinare la giovinezza e la vitalità della pelle attraverso la proposta di un rituale cosmetico mirato e minimal, una beauty routine con pochi ma efficaci passaggi per sentirsi luminose e potenziare la nostra aura.

La storia di Bella Aura Skincare

Yasmine Jones, la fondatrice di Bella Aura che ho conosciuto personalmente a Cosmoprof 2019, è una donna bellissima – dentro e fuori – che incarna perfettamente l’idea che ho personalmente di una persona con una bella aura.

Nella lunga chiacchierata che abbiamo fatto insieme e riuscita a chiedermi tutto di me e ha addirittura voluto dare un volto, tramite le foto sul cellulare, a mia figlia di cui le stavo raccontando.

Talmente bella da mettere quasi in soggezione, mi è sembrata nonostante ciò una persona di una umanità e semplicità disarmanti che di sè dice che “mai nella vita avrebbe pensato di creare una sua linea cosmetica”.

Ma la vita, come spesso accade, ha la capacità di sorprenderci e di portarci lungo strade inaspettate che magari ritenevamo addirittura impensabili.

Nel caso di Jasmine Jones tutto ha inizio con la dura battaglia della madre contro la leucemia; lo stress ed il dolore di quel periodo si riflettono negativamente sulla sua pelle che da sana diventa affetta da un’acne severa contro la quale nessuna delle cure proposte dai medici consultati risulta risolutiva.

Alla morte della madre Yasmine si concede un viaggio in Marocco, la terra della sua infanzia, e lì scopre gli antichi elisir curativi e di bellezza utilizzati dalle tribù berbere e la loro capacità di trasformare il suo dolore, stress e mancanza di riposo nell’energia indispensabile per sperimentare la guarigione sia interna (spirituale) che esterna (della pelle).

Da qui i viaggi alla ricerca dei potenti e antichi ingredienti curativi capaci di affrontare i disequilibri e le malattie considerando l’intera persona (mente, corpo e spirito), la ricerca e lo sviluppo svolti in collaborazione con un laboratorio svizzero di chimici ed esperti di skincare e l’incredibile risultato finale: una collezione di 5 rivoluzionari prodotti , sicuri e dalle performance eccezionali, al punto da portarla alla completa guarigione dei suoi problemi di pelle.

Naturale per Yasmine, dopo questa positiva esperienza di guarigione, decidere di condividere questi prodotti con il resto del mondo ed è così che nasce poco più di tre anni fa Bella Aura Skincare e la sua Core Collection.

Obiettivo di Bella Aura Skincare non tanto quello di rendere perfetta la donna che l’utilizza quanto piuttosto di farla sentire bella anche dentro in modo che la sua bellezza interiore si trasmetta anche esteriormente. Una pelle radiosa e luminosa è l’aura di una persona.

Volevo unire la raffinatezza della scienza cosmetica europea con lo splendore delle antiche tradizioni mediche. – dice Yasmine – Ci sono voluti cinque anni per creare la mia Core Collection, che ha comportato un’intensa ricerca con l’aiuto di numerosi esperti tra cui medici, scienziati, chimici, erboristi, naturopati e medici di medicina tradizionale cinese. La ricerca ha portato a capire la causa principale dei problemi della pelle e di cosa la pelle ha bisogno. Gli svizzeri sono i numeri uno nel mondo nella cura della pelle, ecco perchè ho scelto di lavorare con questo laboratorio svizzero.

A tre anni di distanza i prodotti Bella Aura Skincare sono disponibili in varie parti del mondo tramite oltre 30 distrbutori fisici e online tra cui Safe & Chic (USA), Pure & Simple (Canada), Biancotone e Green Soul Cosmetics (Italia), Beauty-Essentials (Svizzera) e Beauty Gallery (Macau) ma Yasmine ed il marito Greg, direttore finanziario di Bella Aura, non si accontentano e vogliono incrementare sia il numero di rivenditori nel mondo che nell’America del Nord.

Funzionale a questo scopo il recente rinnovamento di look del brand: un nuovo packaging costituito da flaconi sempre in vetro ma più slanciati ed un nuovo logo in cui le iniziali stilizzate del brand sostituiscono le precedenti lacrime colorate.

Tutto parte di un’azione di rinnovamento volta a rendere Bella Aura Skincare più riconoscibile in mezzo alle folle di prodotti per la cura della pelle disponibili sul mercato e ad aiutarla a fare breccia nei negozi degli Stati Uniti.

Vogliamo che il design del nostro prodotto si distingua in modo che le persone vi gravitino intorno. Una volta che le persone lo avranno provato, siamo sicuri che apprezzeranno il contenuto della bottiglia. Il rebrand voleva risolvere il problema dell’imballaggio esterno che non rifletteva realmente cosa c’è dentro la bottiglia. I flaconi che abbiamo scelto incontrano tutto ciò che stavamo cercando. Nessun altro li sta utilizzando per la skincare, sono disponibili nelle taglie che ci servivano ed hanno una pompa semplicemente perfetta. Abbiamo pensato alla plastica, ma abbiamo ritenuto che il vetro fosse più naturale e meno suscettibile alla degradazione chimica delle formule.

Allo stesso periodo, fine 2018, risale anche l’ampliamento della gamma prodotti : una nuova collezione efficace e mirata , la Custom Care , composta da tre prodotti sviluppati per fronteggiare una serie di condizioni problematiche della pelle.

I principi e le scelte formulative di Bella Aura Skincare

Bella Aura Skincare aspira ad innalzare lo standard nella cura della pelle focalizzando la propria attenzione, non tanto sui trend dell’industria cosmetica, quanto piuttosto sulle cause dei problemi della pelle e sulle esigenze delle clienti , provvedendo a fornire loro soluzioni moderne, intelligenti, multifunzionali e prive di stress.

Ognuno dei prodotti Bella Aura Skincare ha a cuore la salute della pelle, è formulato con bio-attivi svizzeri miscelati con ingredienti di antiche tradizioni ed è sottoposto ad un’intensa attività di ricerca e sviluppo che richiede più di un anno di test e riformulazioni prima di arrivare alla formulazione finale.

La determinazione ad utilizzare la scienza moderna, il potere degli antiossidanti e i migliori ingredienti che la natura ha da offrire per offrire soluzioni sicure ed efficaci fa sì che nei prodotti Bella Aura Skincare si trovino estratti botanici provenienti da piante, frutti, foglie e radici uniti ad ingredienti biologicamente avanzati per la maggior parte certificati Ecocert, Cosmos e Halal e conformi agli standard Natrue e Nagoya.

I prodotti Bella Aura Skincare inoltre incorporano una delle ultime innovazioni cosmetiche, considerata il “futuro della skincare” perché in grado di aumentare l’efficacia e l’efficienza dei prodotti riducendone la tossicità : la micro emulsione. Appena le si iniziano ad applicare, le creme Bella Aura Skincare si trasformano in un olio leggero che viene subito assorbito in profondità nella pelle ed una volta raggiunto il livello cellulare si trasformano ancora una volta in acqua, per idratare la pelle dall’interno.

Questa tecnologia consente ai prodotti Bella Aura Skincare di

veicolare nella pelle strati dei più potenti antiossidanti, amminoacidi, vitamine e minerali, tutti funzionali a favorire il ciclo di ricambio cellulare.

aiutare la pelle a superare disidratazione, infiammazione e ROS, cause alla radice dei sui problemi.

Bella Aura Skincare e la lotta alla disidratazione

A differenza di altre marche sul mercato, Bella Aura Skincare non punta sull’acido ialuronico per aumentare i livelli di idratazione della pelle perché tende ad asciugare la pelle in condizioni climatiche aride o quando si passa la maggior parte del tempo in casa, situazioni in cui quest’acido trova più facile estrarre l’umidità dalla pelle.

Le sue creme idratanti utilizzano quindi altri ingredienti:

avena nera, capace di trattenere l’acqua.

polisaccaridi e amminoacidi, che promuovono la naturale idratazione della pelle.

lecitina, ristorativa a livello cellulare.

vitamina E o tocoferolo, che protegge le cellule produttrici di collagene.

Bella Aura Skincare e la lotta ai radicali liberi

Le formulazioni Bella Aura Skincare offrono protezione dai radicali liberi a base di ossigeno (ROS), una delle principali cause di invecchiamento cutaneo, sia fisiologico che dovuto all’esposizione ai fattori ambientali., e lo fanno attraverso potenti antiossidanti come l’idrossitirosolo (ricavato dall’estratto di foglie di olivo e 15 volte più potente del tè verde) e Glutathione (antiossidante principe).

Bella Aura Skincare e la lotta all’infiammazione

Le avanzate formulazioni Bella Aura Skincare sono l’ideale per il trattamento della pelle atopica perché aiutano ad alleviare i processi infiammatori, forniscono sollievo dalla sensibilità e dal prurito e reintegrano e stabilizzano la barriera fisiologica della pelle.

Tutto questo grazie ad ingredienti specifici per il nutrimento ed il miglioramento della pelle tra cui idrossitirosolo, peptidi, polisaccaridi, niamicide, acido ferulico, acido azelaico, flavonoidi, acido palmitico, proteasoma, gluthadione, acidi grassi omega 3-6-9, aminoacidi, acido caffeicolo, quercitina e vitamine A-E-C-K-D-F-P e complesso di vitamina B.

La gamma prodotti Bella Aura Skincare e le loro modalità di applicazione

La gamma prodotti Bella Aura Skincare nasce con una combinazione di 5 prodotti di base – Core Collection – seguita dalla recente introduzione di tre prodotti sviluppati per fronteggiare specifiche condizioni problematiche della pelle – Custom Care Collection.

Vediamoli uno per uno in dettaglio.

Bella Aura Skincare Core Collection

La pluripremiata Core Collection è costituita dall’insieme dei prodotti di base con cui Bella Aura si è fatta conoscere sul mercato e rappresenta tutto ciò di cui possiamo aver bisogno per la nostra routine quotidiana di cura della pelle 100% naturale e 100% di lusso.

Ciascuno dei prodotti della Core Collection vuole avere anche un significato spirituale, richiamato dai cinque diversi colori delle scritte riportate sui flaconi, rappresentativi delle caratteristiche e dell’aura espressa da ciascuna referenza:

Il rosa (crema notte) simboleggia la bellezza e l’amore, proietta calore e passione.

L’indaco (detergente) rappresenta la nostra spiritualità e intuizione, proietta un alto senso di consapevolezza.

L’arancione (booster) simboleggia energia e creatività, proietta un bagliore radioso.

Il verde (crema giorno) comunica guarigione, rinnovamento e amore per la natura.

Il blu (contorno occhi) simboleggia la calma, la tranquillità e la pace interiore.

Quando Bella Aura Skincare ha iniziato a presentarsi sul mercato l’ha fatto proponendo un cofanetto di minitaglie contenenti tutti questi prodotti. Io l’avevo acquistato l’anno scorso da Green Soul Cosmetics ed è così che mi sono avvicinata ai prodotti Bella Aura Skincare iniziando ad apprezzarli però, se non ho capito male dalle chiacchiere con Jasmine, questo tipo di box scoperta non verrà proposta più.

Gentle Purifying Cleanser

Il Gentle Purifying Cleanser costituisce il primo step di Bella Aura Skincare : si tratta di un prodotto 3 in 1 (detergente, purificante, idratante) dalla texture vellutata, privo di sapone e sostanze chimiche ed adatto a tutti i tipi di pelle.

Con la sua formulazione a base di Argan, Neroli, Fichi d’India e Nigella priva di alcool e tensioattivi aggressivi, favorisce la disintossicazione della pelle dalle impurità quotidiane che danno origine alla formazione di radicali liberi senza alterarne la barriera naturale e al tempo stesso contrasta i segni dell’invecchiamento e le conferisce morbidezza e luminosità.

Massaggiandolo sula pelle inumidita con ampi e delicati movimenti circolari per stimolare la micro-circolazione, si viene avvolti dal delicato ed inebriante profumo di Neroli e si ottiene una pelle idratata, morbida, purificata, liscia e luminosa, pronta a ricevere i trattamenti successivi.

Antioxidant Booster

L’Antioxidant Booster Bella Aura Skincare è un prodotto 7 in 1 formulato per le pelli opache, stanche e stressate, affette da acne e/o macchie scure. Il suo obiettivo? Ridurre i segni visibili dell’invecchiamento / proteggere , riparare , rinforzare , ravvivare , ricostruire , ripristinare lo stato di salute della pelle.

L’intera gamma di prodotti Bella Aura è ricchissima di antiossidanti, vitamine, peptidi, aminoacidi, acidi grassi omega 3-6-9 e acido ialuronico, tutti ingredienti che sfidano i radicali liberi ma l‘Antioxidant Booster è uno dei prodotti più performanti da questo punto di vista: garantisce infatti risultati eccezionali sull’aumento di produzione di collagene (che riduce i segni d’espressione e regala alla pelle un aspetto più sano e levigato), nella riduzione di macchie scure e cicatrici da acne, nel preservare la pelle dai danni causati dai radicali liberi e dall’esposizione solare garantendone l’elasticità.

Tutto questo grazie ad una formulazione a base di Acido Romarinico (ancor più antiossidante della vitamina E che aiuta a prevenire il danno cellulare causato radicali liberi), Rutina (altro potente antiossidante che aumenta la produzione di collagene e protegge la pelle dai danni del sole), estratto d’orzo (ricco di oligoelementi quali selenio, zinco e manganese, preserva e protegge la pelle dai danni causati dai radicali liberi).

L’Antioxidant Booster può essere utilizzato da solo, in layering prima del trattamento da giorno o da notte, oppure miscelato con il trattamento successivo. Il video di Jasmine che ho inserito poco più in alto mostra come vada applicato (mattina e sera su pelle appena detersa e quindi ancora umida) con un delicato massaggio verso l’alto per stimolare la micro-circolazione.

La sua leggera texture in emulsione si assorbe rapidamenete andando incontro alle esigenze dello stile di vita moderno che ci lascia poco tempo per noi stesse ma nonostante questo lascia da subito la pelle visibilmente morbida, luminosa ed elastica.

Instant Lifting Eye Contour

L’Instant Lifting Eye Contour è formulato per supportare la delicata zona del contorno occhi, alleviandone stanchezza, stress, gonfiore e occhiaie; obiettivo: rivelare il nostro splendore interiore con un’azione rimpolpante / illuminante / riempitiva / riequilibrante / rigenerante.

Le sue promesse? Rapida e visibile riduzione dell’aspetto di occhiaie/gonfiori/linee sottili, rallentamento dell’invecchiamento cellulare (grazie al sostegno che fornisce alla naturale formazione di collagene), visibile miglioramento dei segni di stress, ringiovanimento della zona del contorno occhi di 6 anni in sole 4 settimane.

Tutto questo grazie ad una formula a base di ingredienti attivi dallo spiccato potere antiossidante come:

Oleuropeina, un polifenolo contenuto nell’estratto della foglia di ulivo che aiuta a rafforzare il proteasoma quindi aiuta a ridurre il numero di danni alle proteine ​​nella pelle.

Estratto di giuggiola, ricco di vitamine (A, B2 e C) e di minerali come ferro, manganese, potassio, fosforo, zinco e rame, rinforza il sistema di difesa antiossidante della pelle, protegge dal declino delle proteine ​​cellulari e garantisce un’ondata di freschezza.

Levano, un agente sia riparatore che idratante che penetra profondamente nell’epidermide e nutre la pelle a livello cellulare mirato.

Dopo soli 15 giorni di utilizzo nella beauty routine quotidiana, il contorno occhi appare visibilmente più nutrito, rigenerato, ringiovanito e riequilibrato apparendo più luminoso, disteso, levigato e radioso.

Nel video seguente Jasmine spiega come utilizzare correttamente Instant Lifting Eye Contour.



La sua leggera e setosa texture siero-in-crema si assorbe immediatamente, cosa che lo rende perfetto sia come prodotto da applicare sul contorno occhi al mattino, anche come base trucco dall’ineguagliabile effetto lifting, che come prodotto da utilizzare la sera, per svegliarsi con uno sguardo più luminoso e riposato.

Dei vari prodotti Bella Aura Skincare che ho provato è in assoluto il mio preferito quindi ve ne parlerò sicuramente in un post dedicato.

Daily Repair Moisturizer

Daily Repair Moisturizer è una crema 6 in 1 formulata per la pelle secca, stressata, spenta e con macchie scure. Rimpolpa / Illumina / Riempie / Riequilibra / Rigenera / Rivela il tuo splendore interiore.

La sua formulazione è a base di avena nera (supporta la naturale capacità della pelle di trattenere l’idratazione), lecitina (riparatore e idratante), vitamina E (antiossidante che protegge le cellule produttrici di collagene e previene i danni causati da raggi UV/inquinamento) ed estratto di margherita (riduce le macchie e regala luminosità).

Le sue promesse? Fornire alla pelle un ricco complesso nutriente/rigenerante (vitamine K-C-E-A-F-D-B, minerali, acidi grassi omega 3-6-9), aiutare a ridurre macchie e linee sottili, sostenere il collagene naturale della pelle, ridurre in soli 7 giorni l’aspetto di linee sottili e rughe d’espressione e regalare al viso un aspetto più giovane, luminoso e definito.

Il Daily Repair Moisturizer è pensato per l’uso mattutino, dopo la pulizia, e si applica con piccoli movimenti circolari su fronte, guance, naso, mento, collo e décolleté; è anche una perfetta base per il make-up.

Night Cellular Renewal

Il Night Cellular Renewal è una crema dalle 7 funzioni in 1: Anti-rughe / Ricarica / Rinnova / Energizza / Rivitalizza / Ringiovanisce / Riequilibra; è formulato per la pelle matura, stanca e stressata con rughe profonde e linee sottili: se applicato prima del riposo notturno, riduce i segni di invecchiamento, migliora l’elasticità e la compattezza della pelle e regala una pelle idratata e luminosa.

Tra i suoi pregiati ingredienti attivi:

Gynostemma Pentaphyllum (o erba dell’immortalità), ha un’azione rivitalizzante ed energizzante che dona alla pelle nutrimento, idratazione, compattezza, elasticità e levigatezza per un aspetto più giovane e radioso.

Cistus Incanus (o cisto rosso o pianta della bellezza), rafforza il sistema di difesa antiossidante della pelle matura e fornisce nutrimento e resistenza all’invecchiamento precoce.

L-glutammina: aumenta la produzione di collagene nella pelle, svolge un ruolo importante nella rigenerazione delle cellule dei fibroblasti e ha funzione sbiancante e schiarente naturale.

Le sue promesse? Rigenerare/rinnovare/ringiovanire e riequilibrare la pelle per renderla più luminosa, stimolare il naturale processo di rinnovamento cellulare della pelle durante il sonno e quindi ridurre drasticamente i segni visibili dell’invecchiamento, migliorare idratazione compatezza ed elasticità e protegge la pelle contro gli elementi esterni.

Come il trattamento da giorno Daily Repair Moisturizer, anche Night Cellular Renewal è un siero-in-crema da notte, perfetto anche come trattamento anti-rughe per la delicata zona del contorno occhi.

Nel video che vi ho linkato poco sopra Jasmine ne illustra le modalità d’uso.

Bella Aura Skincare : la Custom Care Collection

Sul finire del 2018 la linea multifunzionale Bella Aura Skincare si è arricchita di 3 nuovi prodotti che sono andati a costituire la Custom Care Collection , una nuova gamma di cosmetici incredibilmente efficaci e mirati, sviluppata per trattare una serie di condizioni problematiche della pelle.

Hydra Revive Treatment

Si tratta di un lussuoso e potente idratante 7 in 1 adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili: tratta secchezza, disidratazione, eczemi, perdita di elasticità, opacità, linee sottili e pelle ossidata.

La sua formulazione comprende muschio islandese, muschio di torba ed estratti di felci sempreverdi che apportano alla pelle antiossidanti e minerali, le forniscono idratazione intensa, potenziano l’NMF della pelle e calmano le infiammazioni.

Se usato con costanza promette risultati visibili in 4 settimane: la pelle di viso e collo diventa più elastica, idratata e nutrita al punto da mostrare fino a 20 anni in meno! Non per niente ha vinto l’Earth Day Beauty Award come miglior trattamento idratante.

Come molti altri prodotti Bella Aura Skincare, Hydra Revive Treatment ha la consistenza di un siero oil-free.

Va applicato mattina e sera su viso e collo dopo la detersione, stratificandolo sotto il Daily Repair Moisturizer / Night Cellular Renewal o applicandolo da solo. E’ adatto ad essere applicato anche su altre aree disidratate del corpo.

Nel video sovrastante qualche info in più e i modi di applicazione.

Rapid Repair Clarifying Elisir

Rapid Repair Clarifying Elixir è un lussuoso elixir multifunzione profondamente lenitivo e idratante con 8 funzioni in 1: riduce infiammazione, acne, disidratazione, arrossamento, congestione, prurito, eczema, ipersensibilità.

La sua formulazione comprende antiossidanti ricavati dall’abete norvegese (ricco di composti polifenolici dalle comprovate proprietà anti age e anti radicali liberi), olio di semi di ribes nero in combinazione con olio di girasole (che riducono i processi infiammatori e reintegrano la barriera cutanea danneggiata), Micro Silver (contrasta l’invecchiamento, lenisce la pelle sensibile, irritata e infiammata e agevola il suo processo di regolazione, aiuta il recupero della pelle atopica, contrasta le irritazioni allergiche, la pelle diabetica ed i problemi cutanei legati all’età); tutte proprietà comprovate da specifici test in vitro.

Il Rapid repair clarifying elixir è inteso per essere applicato dopo la detersione ed essere lasciato in posa per circa 1 minuto prima di procedere con l’applicazione dell’idratante o del makeup.

Gravity Reverse Body Serum

Il Gravity Reverse Body Serum è un potente siero ad assorbimento rapido per la cura del corpo che promette 7 benefici in 1 solo prodotto: idrata in profondità, ripristina la compattezza della pelle, rassoda e stimola la produzione di collagene levigando le irregolarità della pelle e riducendo cellulite/smagliature.

La sua formulazione comprende un potente ingrediente attivo ottenuto dalla linfa di Bulbine Frutecens (funge da booster di collagene ovvero agisce sia come riempitivo per la pelle vuota che come agente di sollevamento per la pelle cadente) ed un’argilla delicata per esfoliare e spazzare via le cellule morte della pelle.

E’ pensato per essere massaggiato sulle aree soggette a cellulite in ampi movimenti circolari, meglio se sulla pelle umida post doccia o bagno.

Cosa mi piace di Bella Aura Skincare

Bella Aura Skincare ha indubbiamente meritatamente conquistato la mia attenzione, sia grazie alla sua filosofia di base che grazie alle prestazioni dei prodotti che ho provato l’anno scorso e sto provando tuttora:

apprezzo ad esempio molto il fatto che Bella Aura Skincare creda nel commercio equo e solidale e sostenga diverse organizzazioni di beneficenza: gli ingredienti alla base delle sue formulazioni provengono da cooperative del Marocco che danno lavoro alle famiglie più povere e bisognose e garantiscono alle donne marocchine un reddito per mantenere le proprie famiglie. Inoltre Bella Aura prende parte ad alcuni progetti che sostengono le famiglie marocchine in difficoltà, promuove l’educazione dei bambini e dona loro cibo ed abbigliamento.

trovo illuminante la convinzione del fatto che la pelle sana sia uno “stato mentale che non può vivere senza la scienza” e la conseguente scelta di puntare su semplicità e minimalismo.

adoro la consistenza leggera e a super rapido assorbimento di tutti i suoi prodotti: anche quando li si stratifica, come consigliato da Bella Aura l’impressione che si ha è quasi quella di non aver applicato nulla.

nonostante questa leggerezza di consistenza i prodotti che ho provato hanno dato ottimi risultati sulla mia pelle…penso ad esempio al contorno occhi che mi sta dando estrema soddisfazione e risultati davvero visibili.

adoro anche la scelta del packaging: il vetro scuro non solo è bello da vedere ma anche ecofriendly e capace di garantire buona preservazione del prodotto. Le parti in plastica poi sono ridotte al minimo, a conferma ulteriore dell’attenzione di Bella Aura alla sostenibilità del packaging.

Insomma quello che ho voluto farvi capire con questa ampia carrellata sui prodotti Bella Aura Skincare è che ve li consiglio caldamente e per farvi meglio capire il perchè dedicherò recensioni specifiche ai prodotti che ho provato in full size.

Voi avete già avuto modo di provarne alcuni? Come vi siete trovati?

Photocredit : foto Yasmine Jones Cosmopolitan 2017