La Carta Famiglia è una carta acquisti digitale che consente di accedere a sconti sull’acquisto dei beni e servizi offerti dalle attività commerciali fisiche e online aderenti.

Storia della Carta Famiglia e dei requisiti per ottenerla

La Carta Famiglia è stata istituita dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e confermata, per il 2020 e 2021, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019).

A partire dal 2020, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha reso disponibile una piattaforma web dedicata attraverso la quale i nuclei familiari aventi diritto possono farne richiesta online.

Requisiti per averne diritto:

essere un genitore con almeno 3 figli minori di 26 anni , conviventi, anche adottivi.

, conviventi, anche adottivi. avere cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione europea.

essere regolarmente residente in Italia.

Solo per l’anno 2020, considerata l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus COVID-19, il Governo ha disposto che possano ottenere la Carta Famiglia tutte le famiglie con almeno un figlio a carico (decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, convertito in legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Come si richiede la Carta Famiglia

La richiesta della Carta Famiglia può essere presentata da uno dei genitori attraverso la piattaforma web dedicata.

Io l’ho fatto ed è estremamente semplice:

registrarsi nel portale utilizzando le proprie credenziali del Sistema pubblico d’identità digitale (Spid). effettuare l’accesso ed inserire i dati degli altri componenti del nucleo familiare tra cui deve esservi almeno un figlio a carico. terminata la procedura, il sistema genera automaticamente le carte digitali per tutti i membri della famiglia, genitori e figli.

La carta così ottenuta contiene un codice identificativo (a barre e numerico) e può essere memorizzata nelle apposite app sul cellulare (io ad esempio utilizzo Stocard), stampata e messa nel portafoglio oppure può essere ritrovata sulla piattaforma ogni volta che vi si accede.

Unica “difficoltà” della procedura è il fatto che l’unica credenziale di accesso alla piattaforma accettata è lo SPID quindi se già non lo si possiede bisogna prima richiederlo seguendo le indicazioni riportate a questa pagina.

Io avevo già delle credenziali Lepida (che mi erano servite per l’iscrizione all’asilo e alle elementari di mia figlia) e le ho convertite in SPID durante il lockdown; tempo di attesa una decina di giorni ma ho potuto fare tutto da remoto.

Come e dove usare la Carta Famiglia

La Carta Famiglia non è una carta di credito/debito, ma una carta sconti.

Non può essere caricata o utilizzata per ricevere o prelevare denaro ma ciò non significa che manchino le occasioni per utilizzarla!

Nella sezione «Dove usare la Carta» è possibile trovare le attività commerciali (negozi fisici ed online) convenzionate assieme ai contatti per richiederne l’attivazione (cosa che serve soprattutto per lo shopping online).

Per utilizzarla si procede infatti in questo modo:

Nei negozi fisici è necessario mostrare al momento del pagamento il codice carta al cassiere, che ne controlla la carta validità e registra lo sconto.

è necessario mostrare al momento del pagamento il codice carta al cassiere, che ne controlla la carta validità e registra lo sconto. Nei negozi online è solitamente presente una pagina dedicata che spiega come usufruire dello sconto; tipicamente è necessario scrivere ad un indirizzo email fornendo gli estremi della propria carta e si riceve un codice sconto da inserire nel carrello virtuale prima del completamento dell’ordine.

Nel momento in cui vi scrivo sono convenzionate 237 attività commerciali di cui 211 sono negozi fisici, 26 sono negozi online.

La mia zona (Reggio Emilia), non ha nessun punto vendita fisico convenzionato ma scorrendo gli shop online ho notato con piacere quanto siano presenti le attività incentrate sul naturale/biologico che piacciono a me:

Bianconiglio Kids , uno shop online che offre attrezzature artigianali Made in Italy progettate secondo il metodo montessori. Sconto carta famiglia: 10%.

, uno shop online che offre attrezzature artigianali Made in Italy progettate secondo il metodo montessori. Sconto carta famiglia: 10%. Emporio della Salute , una para farmacia online che ha a catalogo molti prodotti di cosmesi naturale e biologica e sostenibili realizzati da medie e piccole realtà Made in Italy (ad es. Cosmesi Siciliana e Herbsardinia).

, una para farmacia online che ha a catalogo molti prodotti di cosmesi naturale e biologica e sostenibili realizzati da medie e piccole realtà Made in Italy (ad es. Cosmesi Siciliana e Herbsardinia). Farmainlinea , una farmacia online che ha a catalogo anche prodotti di alimentazione bio, prodotti fitoterapia ed omeopatici.

, una farmacia online che ha a catalogo anche prodotti di alimentazione bio, prodotti fitoterapia ed omeopatici. Farmacia Igea , una farmacia online che ha a catalogo alimenti bio, prodotti fitoterapici ed omeopatici ed anche alcuni marchi di cosmesi bio. Sconto carta famiglia: 5% sui farmaci da banco (acquisti online), 10% su abbigliamento-igiene-giochi per bambini (punti vendita fisici).

, una farmacia online che ha a catalogo alimenti bio, prodotti fitoterapici ed omeopatici ed anche alcuni marchi di cosmesi bio. Sconto carta famiglia: 5% sui farmaci da banco (acquisti online), 10% su abbigliamento-igiene-giochi per bambini (punti vendita fisici). Farmacia Padre Pio 1 , una farmacia online che propone una vasta gamma di prodotti, medicali e alimentari, prodotti erboristici, integratori alimentari, essenze e oli essenziali e rimedi omeopatici e fitoterapici.

, una farmacia online che propone una vasta gamma di prodotti, medicali e alimentari, prodotti erboristici, integratori alimentari, essenze e oli essenziali e rimedi omeopatici e fitoterapici. FarmaErmann , una farmacia online dal vastissimo catalogo da più di 20.000 prodotti. Sconto carta famiglia: 5% su tutto il carrello.

, una farmacia online dal vastissimo catalogo da più di 20.000 prodotti. Sconto carta famiglia: 5% su tutto il carrello. Gaia Natura , una bioprofumeria online dalla vasta gamma di cosmetici naturali ed ecobio delle migliori marche italiane ed internazionali, assorbenti e pannolini lavabili, coppette mestruali. Sconto carta famiglia: 15% su tutti i cosmetici non in offerta ad eccezione del marchio Antos.

, una bioprofumeria online dalla vasta gamma di cosmetici naturali ed ecobio delle migliori marche italiane ed internazionali, assorbenti e pannolini lavabili, coppette mestruali. Sconto carta famiglia: 15% su tutti i cosmetici non in offerta ad eccezione del marchio Antos. Mukako , un ecommerce dedicato ai prodotti per l’infanzia che propone abbigliamento e cosmesi bio, giochi e mobili ispirati al metodo montessori.

, un ecommerce dedicato ai prodotti per l’infanzia che propone abbigliamento e cosmesi bio, giochi e mobili ispirati al metodo montessori. Zia Delizia , uno shop online che propone prodotti per la cura dell’infanzia selezionati con criteri di naturalità e sostenibilità. Sconto carta famiglia: 10% sul totale del carrello.

La Carta Famiglia ha una scadenza?

Sì.

Per chi ha 3 o più figli conviventi di età inferiore a 26 anni rimane valida fino a quando rimane in essere questa condizione.

Per chi ha meno di 3 figli, ovvero chi la richiede in questo periodo grazie alle deroghe concesse a seguito dell’emergenza sanitaria Coronavirus, la scadenza (salvo proroghe) è il 31 dicembre 2020.

Insomma, qualunque sia la vostra situazione, un pensiero sulla richiesta della Carta Famiglia io lo farei…