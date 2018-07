Come togliere le occhiaie : rimedi naturali e prodotti efficaci

Se siete tra le persone che, guardandosi quotidianamente allo specchio, non riescono a non pensare a come togliere le occhiaie dal proprio volto allora questo articolo fa sicuramente per voi.

Da sana portatrice di occhiaie più o meno marcate e più o meno congenite e più o meno marcate da tutta la vita mi sono fatta spesso questa domanda ma non mi sono mai preoccupata più di tanto della risposta perchè comunque ovviavo con un correttore.

In tempi recenti però, vuoi per l’età che avanza, vuoi perchè magari ho a che fare con persone sincere, mi sono sentita commentare varie volte che avevo ochiaie un po’ marcate quindi ho iniziato ad interrogarmi un po’ più seriamente sul come togliere le occhiaie con rimedi naturali o per lo meno attenuarle significativamente.

La genesi del formarsi di borse e occhiaie

Borse e occhiaie sono due diversi inestetismi che possono presentarsi, singolarmente o congiunti, nella zona perioculare.

Le occhiaie non sono altro che quella zona sotto gli occhi che assume un colorito più scuro o addirittura bluastro. Sono particolarmente predisposte alle occhiaie le persone che presentano uno strato di pelle più sottile nella zona del contorno occhi con conseguente maggiore visibilità del microcircolo sotto pelle inoltre le occhiaie possono essere favorite da esposizione ai raggi UV e disidratazione, eccessivo accumulo di stress, mancanza di riposo, allergia, disturbi circolatori, astenia, anemia…

Una possibile causa fisiologica di occhiaie è inoltre il fatto che il contorno occhi è molto delicato e fragile e i capillari che contiene possono rompersi con conseguente fuoriuscita di piccolissime gocce di sangue; queste si raccolgono nei tessuti e facendo stasi causano microematomi, le occhiaie appunto. In questi casi la tipica pigmentazione marrone delle occhiaie è dovuta al fatto che il sangue contiene ferro e il ferro macchia i tessuti cutanei.

Si suppone che l’invecchiamento della pelle possa incrementare sensibilmente la comparsa delle occhiaie: con l’avanzare dell’età la pelle del contorno occhi si assottiglia e la stanchezza persistente, rinforzata dallo stress e da una scarsa idratazione, vanno a determinare un blocco del circolo ematico nella regione infraorbitale così, la tipica colorazione bluastra delle occhiaie, aumenta proprio nella zona sottostante l’occhio. E’ stato inoltre osservato che, questo inestetismo si nota maggiormente nelle donne in fase ischemica ovvero durante il periodo mestruale.

Le borse sono l’evoluzione delle occhiaie stesse ovvero un rigonfiamento delle palpebre inferiori dovuto o all’accumulo di liquidi dettato da ritenzione idrica o ad una postura scorretta durante il sonno.

La microcircolazione difficoltosa ovvero un deficit/sofferenza dei vasi capillari è il filo conduttore che accomuna sia borse che occhiaie e se è un fattore genetico eliminare borse e occhiaie sarà praticamente impossibile ciò non significa però che non si possa fare parecchio per ridurne l’antiestetico aspetto.

Come togliere le occhiaie con rimedi naturali

I rimedi naturali decongestionanti per togliere le occhiaie (o per lo meno ridurle) sono davvero tanti e semplicissimi da applicare, vediamone alcuni.

Combattere le occhiare con aloe

Applicate sui dischetti di cotone uno stato di gel di aloe e posizionateli sugli occhi chiusi, lasciando agir per 15 minuti: l’aloe è un ingrediente idratante naturale che lenisce i bruciori e protegge gli occhi.

Combattere le occhiaie con bustine di tè verde

Mettere in infusione in acqua fredda o tiepida (a seconda delle vostre preferenze) due bustine di tè verde e porle sugli occhi lasciandole agire per 10 minuti.

Combattere le occhiaie con fette di cetriolo, limone, patate e zucchine

Niente di più facile che prelevare dal frigorifero un cetriolo, un limone, una patata o una zucchina e tagliare un paio di fettine sottili per poi applicarle sugli occhi: da fredde hanno un piacevole effetto decongestionante. I tempi di posa consigliati variano in funzione di ciò che avete a disposizione: 15 minuti per cetriolo/zucchina, 20 minuti per limone/patata.

Combattere le occhiarie con latte

Prendete due dischetti di cotone, immergeteli nel latte freddo e posizionateli sotto gli occhi, lasciando agire per almeno 5 minuti: l’acido lattico favorisce la riduzione dei gonfiori e della colorazione scura.

Combattere le occhiaie con l’effetto ghiaccio

Occhialini da nuoto .Riempite gli occhialini con acqua e metteteli nel congelatore. A congelamento avvenuto indossate gli occhialini: bastano circa cinque minuti per sbarazzarsi delle occhiaie.

.Riempite gli occhialini con acqua e metteteli nel congelatore. A congelamento avvenuto indossate gli occhialini: bastano circa cinque minuti per sbarazzarsi delle occhiaie. Cucchiai. Mettete i cucchiai nel congelatore e lasciateli per tutta la notte. Al mattino metteteli sugli occhi e levateli fino a quando non sono più freddi: usati tutte le mattine, dopo circa due settimane noterete una grande differenza.

Se non si tollera il ghiaccio un’alternativa può essere quella di mettete un panno bagnato in frigorifero la sera prima di mettervi a letto, la mattina tiratelo dal frigo e posizionatelo sulla fronte coprendo anche gli occhi. Lasciate agire per 5 minuti.

Combattere le occhiaie con impacchi freddo-caldo

Gli impacchi freddo-caldo migliorano la circolazione sanguigna della zona perioculare e possono essere effettuati con estrema facilità.

E’ sufficiente alternare l’applicazione di ghiaccio nella zona delle occhiaie per circa 30–60 secondi, con l’applicazione di un impacco di acqua caldissima per altrettanti 30–60 secondi.

Combattere le occhiaie con una maschera all’argilla rosa

L’argilla rosa è abbastanza delicata da poter essere usata per la preparazione di maschere adatte alla zona perioculare e proprio lei, più di altri tipi di argilla, è tra i rimedi più efficaci anche per sgonfiare le borse sotto gli occhi, aiuta a eliminare le occhiaie scure e migliora l’elasticità della pelle nella zona perioculare.

Preparare una maschera all’argilla rosa per il contorno occhi è semplicissimo: basta miscelare 1 cucchiaio di argilla rosa con 3 cucchiai di acqua distillata; nel caso di pelle molto disidratata e sensibile è preferibile utilizzare 2 cucchiai di acqua distillata e 1 cucchiaio di olio di cocco, olio di mandorle dolci o olio d’oliva

Come togliere le occhiaie con i prodotti specifici in commercio

Devo ammettere che fino a non molto tempo fa sono stata una portatrice sana di occhiaie piuttosto rassegnata: le ha sempre avute mia mamma ed anche mia sorella non ne è esente quindi ritenevo la componente genetica talmente determinante da non preoccuparmene affatto. Negli ultimi tempi però ho deciso di provare a limitare il problema e ad investire un po’ più di tempo nella cura della pelle del contorno occhi.

Su che tipo di prodotti mi sono orientata? Ovviamente su quelli che contengono attivi noti per la loro capacità di ridurre le occhiaie ed i gonfiori: argille naturali, caffeina, calendula, camomilla, centella asiatica, equiseto, escina, eufrasia, ippocastano, magnolia, mirtillo, rusco.

Un ulteriore consiglio che ho trovato online (ma non provato personalmente), utile per chi ha occhiaie da accumulo di ferro, è quello di procurarsi in farmacia una crema con lattoferrina che essendo un chelante del ferro può aiutare.

Maschere anti occhiaie per il contorno occhi

Un prodotto che è entrato di diritto nella mia routine quotidiana almeno una volta al giorno (mattino o sera a seconda del tempo che ho) è la Maschera borse ed occhiaie Dr Taffi (acquistata scontata grazie alla promo Vanity Space), un prodotto con formulazione a base di equiseto (drenante dei liquidi in eccesso), malva (lenitiva), pompelmo (stimolante della microcircolazione) e acido ialuronico (anti-age). La tengo in frigorifero, l’applico sull’osso zigomatico, la lascio in posa per almeno 10 minuti e infine la sciacquo con acqua tiepida.

Soprattutto se applicata al mattino, subito dopo il risveglio, noto che ha un rapido effetto sgonfiante e con l’uso continuativo nelle settimane anche l’effetto di riduzione delle occhiaie nonchè distensivo e idratante complessivo è a mio parere visibile.

Non ero abituata ad utilizzare una maschera specifica per il contorno occhi ma credo che manterrò questa buona abitudine o riacquistando questa maschera, con cui mi sto trovando molto bene, o provando la maschera contorno occhi Argital , formulata con argilla verde (aiuta il riassorbimento delle borse), camomilla ed elicriso (idratanti) e olio di borragine (dall’effetto distensivo sulle rughe) che si formano intorno agli occhi.

Sieri anti occhiaie per il contorno occhi

Altro nuovo prodotto entrato recentemente di diritto nella mia routine quotidiana sono le gocce di Eufrasia Dr Taffi – ottenute per distillazione di eufrasia, camomilla, centaurea e issopo – tutte piante dalle caratteristiche calmanti, decongestionanti e lenitive. Tengo anche questo piccolo boccetto con contagocce in frigorifero, ne applico una goccia per occhio picchiettando e la lascio assorbire prima di procedere con il contorno occhi vero e proprio. Il suo effetto rinfrescante e lenitivo su eventuali gonfiori è piacevolissimo, se ad esso aggiungiamo l’ottimo rapporto qualità-prezzo e il fatto che queste gocce coadiuvano l’azione schiarente sulle zone scure va da sè che abbandonarle risulta difficile dopo averle provate.

Impossibile non citare in ambito sieri anti occhiaie il Siero Contorno Occhi Rassoda Lift Domus Olea Toscana, un concentrato liftante, antirughe, rassodante e illuminante che grazie all’applicatore roll-on aiuta a sgonfiare efficacemente e rapidamente le borse e le occhiaie; la sua formulazione comprende caffeina, esticina, arnica, edera e rusco, Acido ialuronico, Collagene vegetale, Pigmento correttore del colorito, Bisabololo, camomilla e miele.

Sempre a proposito di sieri anti occhiaie ho sentito parlare egregiamente di Supreme Siero Controno Occhi Anti Borse e Occhiaie , una sinergia unica di Acido Ialuronico da Biofermentazione, Caffeina, Fitosomi di Escina, Centella asiatica, lupino, estratti biologici di Rusco, Mirtillo nero, Vite rossa, Aloe Vera biologica del cilento che promettono un’azione sinergica sul microcircolo e sul tono della pelle.

Contorno occhi anti occhiaie

Quello che vedete in foto è il contorno occhi che sto utilizzando da poco dopo il Cosmoprof, dove mi è stato omaggiato da Phytorelax: il contorno occhi antietà borse e occhiaie Age Defense Phytorelax. Si tratta del contorno occhi antietà che fa parte della nuova linea Age Defence The Verde in cui il grande protagonista delle formulazioni è il principio attivo del The Verde Biologico (selezionato per la sua azione protettiva, anti ageing e anti-radicali liberi) unito a fonti naturali di Omega 3 e 6 (borragine, mandorla, olivo e lino) e ai flavonoidi da fiori di pesco che aiutano a proteggere la pelle dall’esposizione quotidiana dell’inquinamento atmosferico. E’ una crema dalla consistenza ricca ed idratante ma super-rapidamente assorbibile, anche con il caldo dell’estate, quindi a mio parere adatta a tutti i tipi di pelle sia per il giorno che per la notte.

Altri prodotti che ho inserito in wish-list e che mi sento quindi di citare qui o perchè ne ho letto ben parlare o perchè mi sembrano possedere gli attivi giusti sono i seguenti:

Contorno occhi antiage Bio Snail , ad azione antiage, rimpolpante, emolliente, idratante, astringente e purificante grazie all’azione sinergica di ingredienti come: bava di lumaca, succo di Aloe Vera Biologico, Allantoina, elastina, collagene, acido glicolico,Olio di Oliva del Ducato, Acido Jaluronico Basso Peso Molecolare, Olio di Argan Bio e Olio di Jojoba Biologico. Disponibile ad esempio su Macrolibrarsi.

, ad azione antiage, rimpolpante, emolliente, idratante, astringente e purificante grazie all’azione sinergica di ingredienti come: bava di lumaca, succo di Aloe Vera Biologico, Allantoina, elastina, collagene, acido glicolico,Olio di Oliva del Ducato, Acido Jaluronico Basso Peso Molecolare, Olio di Argan Bio e Olio di Jojoba Biologico. Disponibile ad esempio su Macrolibrarsi. Crema antiage contorno occhi Esmeralda , con una sinergia di attivi come Mirto, Acmella oleracea, Centella asiatica, Caffeina, Olio d’oliva e Ippocastano che distendono e rinvigoriscono il contorno occhi stanco e affaticato. Disponibile ad esempio su Amazon.

, con una sinergia di attivi come Mirto, Acmella oleracea, Centella asiatica, Caffeina, Olio d’oliva e Ippocastano che distendono e rinvigoriscono il contorno occhi stanco e affaticato. Disponibile ad esempio su Amazon. Gel Contorno Occhi all’Hamamelis Fitocose , consigliato per il trattamento della zona peri-oculare soggetta a perdita di elasticità e accumulo adiposo, in quanto contente estratto di foglie di hamamelis, escina, glicirretico fitosoma (estratto dalla radice di liquirizia), centella asiatica e caffeina. Ha un prezzo super democratico (il più basso tra i vari che sto citando) e lo si trova su molti shop online tra cui Macrolibrarsi.

, consigliato per il trattamento della zona peri-oculare soggetta a perdita di elasticità e accumulo adiposo, in quanto contente estratto di foglie di hamamelis, escina, glicirretico fitosoma (estratto dalla radice di liquirizia), centella asiatica e caffeina. Ha un prezzo super democratico (il più basso tra i vari che sto citando) e lo si trova su molti shop online tra cui Macrolibrarsi. Contorno occhi all’eufrasia Maternatura un prodotto che cancella i segni della fatica, attenua occhiaie e borse grazie ad attivi come eufrasia e fiordaliso (indicati per recare sollievo agli occhi affaticati, irritati e arrossati), Equiseto, estratto di Vite e di Iris (migliorano i segni di fragilità e di invecchiamento). Disponibile a poco meno di 20€ in vari shop oline tra cui Macrolibrarsi.

un prodotto che cancella i segni della fatica, attenua occhiaie e borse grazie ad attivi come eufrasia e fiordaliso (indicati per recare sollievo agli occhi affaticati, irritati e arrossati), Equiseto, estratto di Vite e di Iris (migliorano i segni di fragilità e di invecchiamento). Disponibile a poco meno di 20€ in vari shop oline tra cui Macrolibrarsi. Contorno occhi antiage Setaré con una bella formulazione a base di acido ialuronico (favorisce la fisiologica produzione di Collagene), caffeina (riduce borse e occhiaie), estratti di Camomilla Aloe e Malva (lenitivi e addolcenti), estratti di cardo mariano e tarassaco (antiossidanti e rivitalizzanti), fattore di Idratazione Cutanea (NMF), squalano vegetale, olio di mandorle dolci e argan biologici. Prezzo attorno ai 24€ su Macrolibrarsi.

con una bella formulazione a base di acido ialuronico (favorisce la fisiologica produzione di Collagene), caffeina (riduce borse e occhiaie), estratti di Camomilla Aloe e Malva (lenitivi e addolcenti), estratti di cardo mariano e tarassaco (antiossidanti e rivitalizzanti), fattore di Idratazione Cutanea (NMF), squalano vegetale, olio di mandorle dolci e argan biologici. Prezzo attorno ai 24€ su Macrolibrarsi. Contorno occhi antirughe antiborse antiocchiaie Zoe Cosmetic , una crema dalla texture fondente che promette un contorno occhi levigato e disteso e occhiaie visibilmente attenuate in sole 4 settimane grazie ad una formulazione a base di Pino Marittimo (ricco di Picnogenolo®, un potente antiossidante), karitè e Proteine di Riso e Soja (distendono le rughe e attenuano le occhiaie). e il gonfiore nella delicata zona del contorno occhi. Prezzo al momento più vantaggioso su Amazon.

Come togliere le occhiaie con il make up

Molto spesso, sbagliando, pensiamo che la soluzione migliore per le nostre occhiaie sia quella di coprirle con un buon correttore ma la verità è che il correttore da solo non basta: prima vanno neutralizzate e per farlo la guida di riferimento è quella che ci viene data dalla ruota dei colori e dai colori complementari che questa ci suggerisce. Il motivo? Molto semplice: i colori complementari, se applicati l’uno sull’altro si annullano. Photocredit glamour.it

Più nello specifico:

Correttore verde (contrasta il rosso) quindi aiuta a nascondere i rossori (puntini rossi, brufoletti, capillari rotti, arrossamenti localizzati); più il rossore è scuro e più il verde può essere acceso.

(contrasta il rosso) quindi aiuta a nascondere i rossori (puntini rossi, brufoletti, capillari rotti, arrossamenti localizzati); più il rossore è scuro e più il verde può essere acceso. Correttore arancione (contrasta il blu) quindi aiuta a nascondere le occhiaie bluastre o l’eventuale presenza di lividi o ematomi freschi.

(contrasta il blu) quindi aiuta a nascondere le occhiaie bluastre o l’eventuale presenza di lividi o ematomi freschi. Correttore giallo (contrasta il viola) quindi aiuta a nascondere le occhiaie violacee o l’eventuale presenza di lividi o ematomi freschi.

(contrasta il viola) quindi aiuta a nascondere le occhiaie violacee o l’eventuale presenza di lividi o ematomi freschi. Correttore viola (contrasta il giallo) quindi aiuta a correggere la tonalità del viso quando si è in presenza di un colorito spento o tendente al verde/giallo.

(contrasta il giallo) quindi aiuta a correggere la tonalità del viso quando si è in presenza di un colorito spento o tendente al verde/giallo. Correttore rosa (contrasta il grigio) quindi aiuta a correggere e ravvivare la tonalità del viso quando si è in presenza di un colorito grigiastro o quando si vuole contrastare il pallore dovuto alle luci artificiali.

Rimangono “orfane” in questo discorso coloro che portano occhiaie marroni dovute all’accumulo di ferro perchè il marrone è un colore che non viene neutralizzato da nulla; il consiglio per loro è quello di utilizzare un correttore di colore di due toni più chiario della propria pelle.

I correttori colorati vanno applicati dopo la crema idratante e prima del fondotinta: vanno picchiettati, sfumati bene con le dita e uniformati con il fondotinta. La scelta della consistenza dipende dal proprio tipo di pelle: quelli in crema sono indicati per le pelli secche-mature, quelli fluidi per tutti i tipi di pelle, quelli in polvere per chi ha una pelle grassa.

Va da sè che che nel beauty sarà consigliabile avere o una palette cromatica o correttori di vari colori per neutralizzare le varie discromie appena descritte. Vediamo quindi alcuni prodotti biologici che possono aiutare a questo scopo.

Tra le mini palette cromatiche le prime e uniche che mi vengono in mente sono ad esempio la Natural CC Concealer di Benecos che contiene 4 mini-cialde cremose nei colori arancio-lilla-rosa-verde (acquistabile su Amazon e Primobio) e la Sante 3in1 Cottecting Concealer Cream/Powder con i colori beige-rosa-verde.



Se andiamo invece sui correttori colorati ecco che il ventaglio di proposte del biologico si allarga notevolmente:

Correttori Alkemilla

Correttori Couleur Caramel

Correttori Neve Cosmetics

Correttori Purobio

Come togliere le occhiaie agendo sullo stile di vita

I rimedi naturali e i cosmetici specifici possono essere un buon palliativo per ridurre le occhiaie, tuttavia per togliere le occhiaie definitivamente è necessario agire sui fattori di rischio e intervenire sulle cause.

Uno stile di vita sano e un approccio più rilassato alla vita correlato a una corretta alimentazione, dovrebbe contrastare la comparsa delle occhiaie e portare ad una loro progressiva scomparsa quando presenti.

Ecco alcuni consigli, apparentemente banali, che possono aiutare a migliorare la situazione:

durante il giorno bere tanta acqua (almeno 1,5 litri): l’idratazione elimina le tossine e riduce la ritenzione idrica, una delle cause delle borse.

dormire un numero adeguato di ore per ogni notte.

dormire su un cuscino cervicale che assicura un buon drenaggio dei liquidi.

coadiuvare il sonno con una maschera per gli occhi, preferibilmente in seta: oltre a proteggere gli occhi dalla luce massimizzando il riposo, se la maschera è di seta risulta delicata sul contorno occhi e ne impedisce la disidratazione contrastando quindi la formazione di rughe, occhi gonfi e occhiaie.

La corretta alimentazione per contrastare le occhiaie deve prevedere:

pochi cibi piccanti e salati.

molte razioni quotidiane di frutta e verdura, in particolare bisognerebbe prediligere alimenti ricchi di vitamina C che aiuta l’organismo a produrre collagene e, stando a una ricerca pubblicata sulla rivista Skin Research and Technology, riduce il fenomeno di scolorimento sotto gli occhi.

molti cibi ricchi di flavonoidi (frutti rossi, more, mirtilli, lamponi).

eventuale integrazione di attivi in grado di rafforzare il microcircolo come rusco, bromelina e centella asiatica e polifenoli.

Ulteriori buone abitudini per contribuire a togliere le occhiaie una volta per tutte sono:

accompagnare i gesti quotidiani di cura del contorno occhi con movimenti delicati: è importante ad esempio evitare gli strofinamenti perchè potrebbero causare rottura dei capillari

evitare di esporsi al sole senza un’adeguata protezione per il viso e in particolare per il contorno occhi: le radiazioni UV (da radiazione solare e da lampade) inducono modifiche chimico-fisiche nel collagene e nell’elastina presenti nello strato sottile della pelle, appena sotto la palpebra e possono causare una degradazione della loro struttura proteica. Importantissimi quindi non solo i filtri solari delle creme per proteggere la pelle del viso ma anche l’uso degli occhiali da sole per proteggere la pelle del contorno occhi!