Cowash : ecco come e perchè lavare i capelli senza shampoo

Il cowash , ovvero Conditioner Only Wash , è una tecnica alternativa di detersione dei capelli – molto diffusa negli USA e meno in Europa – indicata per i capelli stressati da trattamenti e inquinamento atmosferico. Vi va di scoprirla assieme e di carpirne tutti i trucchi?

Quando i capelli tendono a sporcarsi velocemente perchè stressati a causa dei continui trattamenti e/o per via dell’inquinamento atmosferico, la soluzione migliore per ridare loro lucentezza, morbidezza e volume non è intensificare la frequenza dei lavaggi ma ricorrere a soluzioni più delicate come il cowash : le detersioni ripetute con lo shampoo possono stressare ancora di più il cuoio capelluto e i tensioattivi che questo contiene finiscono per aggredire ed indebolire il fusto del capello.

Quando è consigliabile il cowash ?

Il cowash, ovvero la tecnica di lavaggio dei capelli che utilizza solo balsamo unito allo zucchero, è indicato per tutti i tipi di capelli perché rispettoso della loro fibra ma possiamo dire che è particolarmente indicato:

per i capelli molto “sfruttati” : d’estate quando si suda molto e ci si lavano spesso i capelli, per chi pratica sport più volte a settimana e ha l’esigenza di lavare i capelli ogni volta, al mare quando lavare i capelli praticamente tutti i giorni serve a togliere la salsedine.

per i capelli ricci e mossi: riduce l’effetto crespo e lascia la chioma morbida e lucente.

per i capelli grassi : limita l’effetto rebound dovuto allo shampoo (più si leva grasso, più le ghiandole lo producono).

per le cuti con forfora.

dopo gli impacchi di erbe tintorie perchè la presenza di tensioattivi poco aggressivi fa si che il colore scarichi meno.

Alternando il cowash allo shampoo i capelli risulteranno molto più luminosi e tenderanno a sporcarsi sempre meno col passare del tempo.

La ricetta base del cowash fai da te e le varianti in funzione del tipo di capello

Partendo dalla premessa che per le dosi del cowash è bene regolarsi un pò a occhio, in base alla lunghezza e allo spessore dei propri capelli, resta comunque valida la ricetta base che prevede di mescolare balsamo e zucchero in un rapporto 1:1

una tazzina (o mezzo bicchiere) di zucchero.

una tazzina (o mezzo bicchiere) di balsamo.

Il balsamo svolge la funzione di detergere con delicatezza mentre lo zucchero serve ad eseguire un vero e proprio scrub sulla cute e a coadiuvare con un’azione meccanica l’eliminazione di sporco e untuosità.

C’è chi consiglia come alternativa allo zucchero (più indicato per asportare dalla cute forfora e pellicine):

il bicarbonato che, oltre a fare effetto scrub, è più indicato per asportare del fusto del capello polvere, smog e residui di lacche.

l’argilla del Marocco che, oltre a fare un lieve scrub, contiene in piccola parte delle saponine che aiutano la detersione e su alcuni tipi di capelli tende a dare un effetto volumizzante e seboregolatore.

Mantenendosi fedeli alla ricetta che vuole lo zucchero come protagonista è possibile, diminuendo la quantità di zucchero, apportare alcune varianti che vanno incontro alle esigenze delle specifiche tipologie di capelli:

Capelli grassi – aggiungere un cucchiaio di bicarbonato di sodio (oppure di succo di limone o di aceto) per avere capelli più puliti e più leggeri e 5 gocce di tea tree oil per una profonda azione antibatterica.

Capelli secchi – aggiungere un cucchiaino di miele, uno di aloe vera e uno di olio di karité.

Capelli ricci – aggiungere un cucchiaio di yogurt o di olio di Argan o di cocco o in alternativa usare semplicemente un balsamo più denso che idrati maggiormente.

Come scegliere il balsamo corretto per il Cowash

Per la buona riuscita del cowash fondamentale è la scelta del balsamo. Da privilegiare:

Balsamo senza siliconi e petrolati che rischiano di rendere i capelli più sporchi anziché più puliti: la guaina che il silicone crea sul fusto intrappola lo sporco anzichè asportarlo. Balsamo dalla formula leggera : un balsamo nutriente ovvero con oli e burri in cima alla lista degli ingredienti lascerà sicuramente i capelli appesantiti. Balsamo economico: considerando che se usa parecchio (all’incirca un flacone ogni 2-3 lavaggi) è ovviamente preferibile sceglierne uno dal prezzo relativamente basso.

Come scegliere lo zucchero corretto per il Cowash

Lo zucchero non è indispensabile nel cowash ma è meglio se c’è perché svolge svariate funzioni:

assicura un leggero scrub che facilita la rimozione delle cellule morte e ossigena i tessuti, lasciando la cute rigenerata e nello stesso tempo idratata grazie ai polisaccaridi.

ha la funzione indiretta di timer: quando, massaggiandolo su cute e capelli non lo si sente più sotto i polpastrelli vuol dire che si è sciolto e che si può procedere al risciacquo.

Lo zucchero più indicato per il cowash è quello di canna dalla media granulometria ; meglio evitare lo zucchero molto grezzo perché ci mette di più a sciogliersi e quindi il rischio è quello di grattare troppo cute e capelli.

Consigli per ottenere capelli perfetti con il cowash fai da te

La buona riuscita del lavaggio cowash dipende da vari fattori e di conseguenza ci sono diversi trucchi che è possibile mettere in atto per ottenere risultati sempre al top:

La miscela di balsamo e zucchero va preparata all’ultimo minuto, preferibilmente dopo aver bagnato i capelli con acqua tiepida. Questo serve ad evitare che lo zucchero si sciolga nel balsamo ancora prima di applicarlo sulla cute. La miscela di balsamo e zucchero va stesa sui capelli umidi dalle radici alle punte. massaggiando bene la testa con movimenti circolari fino a che non si scioglie lo zucchero e in ogni caso per non meno di 5 minuti. Non c’è da stupirsi se non fa schiuma, questo non significa che non stia lavando i capelli. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida o fredda, cercando di eliminare ogni residuo di balsamo. E quando dico abbondantemente intendo per svariati minuti! Fare un ultimo risciacquo acido : un cucchiaio di aceto di mele o di limone in mezzo litro d’acqua distillata fredda. Acqua distillata perché priva di calcare e fredda perché chiude le cuticole.

Se nonostante tutti questi accorgimenti il metodo del cowash classico appesantisce i vostri capelli, potreste ricorrere al gelwash, un’alternativa proposta da Ogniricciounbiocapriccio che sembra essere il giusto compromesso per ottenere capelli idratati e senza crespo.

Ricetta del gelwash :

gel di aloe vera (o gel di semi di lino o gel di fecola o amido di mais).

una noce di balsamo.

1 cucchiaino di miele.

mezzo cucchiaio di zucchero.

Il tempo di applicazione è posa diventa in questo caso di 10 minuti e successivamente è comunque necessario un lungo e abbondante risciacquo.

Personalmente non userei il metodo del cowash o del gelwash come scelta per i lavaggi quotidiani o come unico metodo di lavaggio ed i motivi sono fondamentalmente due: l’elevato consumo d’acqua che comporta (ben poco eco-friendly) e il fatto che a mio parere lo scrub quotidiano con zucchero alla lunga può sensibilizzare la cute o sfibrare leggermente i capelli a causa dello sfregamento.

Al massimo alternerei il cowash con lo zucchero al lavaggio con balsamo senza zucchero.

Come fa il cowash a pulire i capelli ?

Domanda più che lecita e infatti me lo sono chiesta anch’io.

Come spiega Lola stessa nel lungo post dedicato al cowash nel suo forum, anche i balsami, come gli shampoo, contengono tensioattivi ma di tipo diverso: parliamo di tensioattivi cationici che

Invece di essere affini all’acqua e lasciarsi portare via assieme allo sporco, sono affini allo sporco e al capello, a cui tentano con qualunque mezzo di restare attaccati.

Ecco spiegato il perché dell’esigenza di un lungo e accurato risciacquo…

Se lava [il balsamo] lava per affinità, ovvero essendo pari allo sporco lo scioglie e se lo portate via abbastanza bene sciacquando potrebbe essere che vi ritroviate i capelli puliti. O per lo meno meno grassi di prima. Ma non completamente sgrassati, questo mai.

I tensioattivi cationici non vengono usati dalle case cosmetiche negli shampoo perché fanno poca schiuma ed hanno poca forza lavante ecco perché, a patto di applicarli con un lungo massaggio, asportano lo sporco dai capelli senza sgrassarli eccessivamente ed offrono una modalità di detersione delicata.

Pe questo stesso motivo in genere si consiglia di alternare la detersione con il cowash al metodo classico shampoo+balsamo : nonostante il balsamo abbia una minima parte di particelle detergenti, la sua funzione base è quella di idratare i capelli, non di detergerli.

Cowash già pronti all’uso

Fino a non molto tempo fa i cosmetici già pronti per il cowash erano diffusi solo in Inghilterra o negli Stati Uniti ma ora anche da noi si stanno diffondendo formule senza schiuma delicate e prive di solfati che detergono e nutrono in profondità i capelli.

Vi lascio qui un riepilogo di quelle che mi sembrano buone soluzione prive di ingredienti sgraditi come PEG e siliconi.

Cowash Activilong Acticurl Hydra

Il cowash Activilong Acticurl Hydra ha una formulazione a base di ingredienti per il 98% di origine naturale, priva di parabeni, siliconi, solfati e oli minerali:

estratto di Pitaya, ricco in vitamina C e dalle virtù anti-ossidanti, protegge e rafforza la fibra dei capelli infondendole tono e vitalità.

Aloe Vera, aiuta il capello a ritrovare la sua morbidezza e la sua flessibilità grazie alle sue proprietà idratanti e curative.

D-Pantenolo vegetale, protegge, idrata il capello in profondità e lo protegge dalla disidratazione grazie alle sue proprietà igroscopiche.

E’ disponibile su Amazon al prezzo di 14,60€ per 240ml di prodotto.

NB All’INCI in foto mancano i seguenti ingredienti finali: Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Steardimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein

Cowash Activilong Actiforce

Il cowash Activilong Actiforce ha una formulazione a base di ingredienti per il 98% di origine naturale, priva di parabeni, siliconi, solfati e oli minerali, ideata per la cura dei capelli ricci e afro grazie all’uso di due ingredienti provenienti dal cuore della natura tropicale:

olio di carapate, originario dei Caraibi, ricco in acidi grassi essenziali è una vera fonte di cura per i capelli grazie alle sue proprietà protettive, notrienti e rivitalizzanti.

sapote, tradizionalmente utilizzata per limitare la caduta di capelli, nutrire, rafforzare e fornire la morbidezza al capello.

E’ disponibile su Amazon al prezzo di 14,95€ per 240ml di prodotto.

Cowash Alfaparf Precious Nature Bad Hair Habits Cleansing Conditioner

Il cowash Alfaparf è un balsamo detergente ristrutturante per capelli deboli, danneggiati o fragili.

Ha una formula ultra delicata a base di fico e olio di noce che ricompatta la struttura del capello rendendolo più forte e sano, senza appesantirlo.

Cowash Briogeo Be Gentle Be Kind Avocado+Quinoa

Il cowash Briogeo Be Gentle, Be Kind Avocado + Quinoa ha una formula 4-in-1 che pulisce, condiziona, snoda e nutre i capelli; arricchita con burro di karité, olio di avocado idratante, estratti di quinoa e aloe vera migliora la salute e maneggevolezza dei capelli. E’ privo di ingredienti di derivazione animale, parabeni, solfati, silicone, ftalati, DEA e coloranti artificiali.

Cowash Domus Olea Toscana

Il cowash Domus Olea Toscana ha un’innovativa formulazione micellare che lo rende un ideale sostituto dello shampoo in tutti quei casi che necessitino di una leggera base lavante associata ad una consistente componente nutriente e disciplinante.

Contiene sostanze funzionali che idratano e ristrutturano la fibra capillare, ripristinando un nuovo film ideo-lipidico di protezione antiossidante, anti-statica, anticrespo e disciplinante.

Il cowash Domus Olea Toscana è disponibile al prezzo di 16€ per 200ml di prodotto in vari shop online tra cui Amazon, Primobio.

NB All’INCI in foto mancano i seguenti ingredienti finali (tutti pallini verdi o gialli alla verifica Ecobiocontrol): Serine, Alanine, Cystine, Aspartic Acid, Threonine, Leucine, Proline, Valine, Panthenol, Guar hydroxypropyltrimonium chloride, Tartaric Acid, Pyrus Malus Fruit Extract, Citrus Limon Fruit Extract, Citric Acid, Hydrolyzed Grape Fruit, Hydrolyzed Wheat Bran, Cocamidopropyl Betaine, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic acid, Lactic Acid, Parfum, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol

Cowash Essere

Il cowash Essere è caratterizzato da una base condizionante con componente lavante delicata, olio di mandorle dolci, agrumi e fiordaliso, con zucchero di canna. Ideale per lavaggi frequenti, lascia i capelli puliti, morbidi e lucenti.

Il cowash Essere è disponibile al prezzo di 16€ per 500ml di prodotto in vari shop online tra cui Amazon,

Cowash Maternatura ai fiori di papavero

Il cowash Maternatura è un balsamo lavante già pronto all’uso che deterge e condiziona in un unico passaggio.

La sua formulazione è a base di

tensioattivi delicati (derivati dall’olio di cocco, dai semi di moringa) che eliminano l’accumulo di sporco e sebo dai capelli evitando allo stesso tempo di spogliarli della loro protezione naturale;

sostanze emollienti (olio di sesamo, olio di cocco) che aiutano ad ammorbidire e levigare la cuticola e ridurre l’effetto crespo;

proteine della soia che rivestono il fusto del capello e lo proteggono;

Pantenolo che trattiene l’idratazione;

Estratti di Calendula, Camomilla e Fiori di Tiarè aggiungono morbidezza e lucentezza.

E’ in vendita al prezzo di circa 13€ per 200ml di prodotto in vari shop online tra cui Amazon, Primobio, Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

Cowash Matrix Biolage Cleansing Conditioner

Il cowash Matrix Biolage è l’unico che io abbia trovato a proporre soluzioni differenziate in funzione della tipologia di capello:

Cleansing Conditioner per capelli sottili , agli agrumi – combatte l’effetto elettrostatico e idrata senza appesantire. Su Amazon.

, agli agrumi – combatte l’effetto elettrostatico e idrata senza appesantire. Su Amazon. Cleansing Conditioner per capelli medi , con acai – previene la secchezza e garantisce morbidezza e lucidità. – Su Amazon.

, con acai – previene la secchezza e garantisce morbidezza e lucidità. – Su Amazon. Cleansing Conditioner per capelli ricci , preserva e definisce la struttura dei ricci. – Su Amazon.

, preserva e definisce la struttura dei ricci. – Su Amazon. Cleansing Conditioner per capelli crespi , con melograno -idrata in profondità e controlla il crespo.

Tutti i cowash Biolage non fanno schiuma e sono privo di solfati, parabeni e siliconi. Sono disponibili anche su Amazon al prezzo di circa 12€ per 500ml di prodotto.

Cowash Shea Moisture Coconut & Hibiscus

Il cowash Shea Moisture è un trattamento nutriente che idrata e protegge i capelli sensibili, secchi e danneggiati.

Privo di solfati, è formulato con ingredienti naturali ed esiste in due versioni:

Coconut & Hibiscus: formulato con burro di karitè (nutriente), olio di cocco (idrata e protegge), estratto di ibisco (rinforza i capelli e ne riduce la rottura), proteine della seta (ammorbidiscono i capelli e li lucidano), olio di Neem (aiuta a controllare il crespo). Disponibile su Amazon al prezzo di 22€ per 236ml di prodotto.

Mongongo & Hemp: anticrespo e districante, è formulato con gli oli ultra-idratanti di Mongongo e Canapa, uniti a burro di karitè (nutriente), proteine di baobab (fortificanti) e aceto di mela. Disponibile su Amazon al prezzo di 18€ per 236ml di prodotto.

Con questa carrellata direi di aver esaurito tutto quello che potevo dirvi sul cowash quindi non mi resta che lasciare la parola a voi.

Conoscevate già il cowash ? L’avete già provato? Come vi trovate?