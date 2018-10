Dentifricio solido : cos’è e come usarlo al meglio

Il dentrificio solido è un insolito e pratico prodotto che ho scoperto diverso tempo fa tramite Lamazuna e di cui vi parlo molto volentieri perchè lo trovo un’idea estremamente conveniente ed ecosostenibile.

Il dentifricio solido è indubbiamente del prodotto più particolare di tutta la gamma Lamazuna : un dentifricio naturale e vegan che nell’aspetto non ha nulla a che spartire né con i dentifrici tradizionali né con quelli naturali.

Dentifricio solido Lamazuna : caratteristiche

Il dentifricio solido Lamazuna assomiglia a un piccolo gelato con stecco in legno. Composto al 100% da ingredienti di origine naturale, sia vegetali che minerali, si caratterizza per alcune scelte di base fondamentali che lo differenziano da tutti gli altri dentifrici in commercio:

imballaggio biodegradabile: solo una confezione di cartone colorata con inchiostri a base vegetale quindi compostabile.

bastoncino compostabile: una volta che il dentifricio è terminato può essere gettato nel compost o utilizzato come marcatore delle piantine dell’orto…in ogni caso non necessita di essere buttato.

la formulazione è certificata Cruelty Free & Vegan da PETA e ha ricevuto la menzione di Slow Cosmétique.

Il prezzo potrebbe sembrare elevato ma, considerando il fatto che una confezione di dentifricio solido dura praticamente come 2 confezioni di dentifricio tradizionale, ecco che per buona parte l’investimento è ammortizzato

Il fatto che io vi parli esclusivamente dei dentifrici solidi Lamazuna non è un caso ma è piuttosto dettato dal fatto che momento sono gli unici sul mercato ma non escludo che in futuro altri marchi possano imitarli vista l’originalità del prodotto.

La gamma prodotti e la formulazione del dentifricio solido Lamazuna

I dentifrici solidi Lamazuna sono disponibili in 3 gusti: menta piperita, cannella e salvia+limone.

Le versioni alla menta piperita e salvia+limone, contenendo oli essenziali, non sono adatti per le donne in gravidanza o in allattamento e per i bambini sotto i 3 anni; quello alla cannella invece è realizzato con cannella Ceylon, la cui assunzione è considerata sicura sia per i bambini che per le donne in gravidanza (in ogni caso magari se siete in gravidanza chiedere conferma al proprio medico male non fa).

Di seguito trovate in dettaglio tutti gli INCI che come potrete vedere sono quasi identici per tutti i prodotti se non per il tipo di olio essenziale contenuto: abbiamo

CALCIUM CARBONATE : carbonato di calcio pulisce e fa brillare i denti.

Dentifricio solido alla menta piperita

INCI: CALCIUM CARBONATE, COCOS NUCIFERA OIL*, STEARIC ACID, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, MENTHA PIPERITA OIL*, COCONUT FATTY ACID, SODIUM ISETHIONATE, AQUA, LIMONENE

Dentifricio solido salvia & limone

INCI: CALCIUM CARBONATE, COCOS NUCIFERA OIL*, STEARIC ACID, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, SALVIA OFFICINALIS LEAF POWDER*, COCONUT FATTY ACID, CITRUS LIMON PEEL OIL*, SODIUM ISETHIONATE, AQUA, LIMONENE, CITRAL

Dentifricio solido alla cannella

INCI: CALCIUM CARBONATE, COCOS NUCIFERA OIL*, STEARIC ACID, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, CINNAMON ZEYLANICUM BARK POWDER*, COCONUT FATTY ACID, SODIUM ISETHIONATE, AQUA

Come si utilizza il dentifricio solido

Beh, si utilizza nel più semplice dei modi: basta inumidire lo spazzolino, strofinarlo sul dentifricio solido perché raccolga un po’ di prodotto e poi procedere nel lavaggio dei denti come con un normale dentifricio.

Vi avviso già che la differenza rispetto al normale dentifricio è però evidente perché la schiuma sviluppata dal dentifricio solido è praticamente inesistente ma ciononostante la bocca ed i denti risultano freschi e puliti.

Nel caso desideriate utilizzare il vostro dentifricio solido con uno spazzolino elettrico sarà necessaria solo un’accortezza ovvero quella di prelevare il dentifricio prima di aver azionato lo spazzolino stesso perché le vibrazioni prodotte dallo spazzolino potrebbero danneggiarlo (io non ho provato ma immagino che il rischio sia quello di farlo sgretolare).

Se siete in cura tramite omeopatia potreste avere qualche dubbio sul fatto di poter utilizzare il dentifricio solido alla menta, per via della presenza al suo interno di olio essenziale di menta piperita: in questo caso basterà aspettare a titolo precauzionale mezz’ora prima di assumere il vostro rimedio e la menta piperita non ridurrà in alcun modo il suo effetto benefico.

Infine, se siete una famiglia, il dubbio principale potrebbe essere quello relativo al fatto di poter utilizzare tutti lo stesso dentifricio: dal momento che il dentifricio solido è antibatterico non ci sono rischi di trasmettere germi da una persona all’altra quindi la risposta è sì. Tuttavia, se questa soluzione continua a non sembrarvi sufficientemente igienica, niente vieta di dotare ciascun membro della famiglia del proprio dentifricio personale; per riconoscerli l’uno dall’altro sarà sufficiente applicare colori diversi di smalto da unghie nella parte finale di ciascun bastoncino oppure aggiungere i rispettivi nomi con un pennarello.

Come conservare al meglio il dentifricio solido

Non so a voi ma a me la prima domanda che è sorta dopo aver utilizzato il dentifricio solido la prima volta è stata; “e adesso dove lo metto?”.

Si tratta in realtà di un falso problema a cui, con un poco di creatività, si ovvia immediatamente: si può appoggiarlo su un piattino o su un portasapone, inserirlo in un bicchierino da liquore o in un qualsiasi vasetto di vetro di piccole dimensioni che magari prima conteneva alimenti.

Tutte queste soluzioni prevedono che il dentifricio solido rimanga all’aria quindi si potrebbe anche pensare che così facendo diventi un covo per la proliferazione dei batteri ma in realtà non è così: proprio grazie al fatto che è solido e quindi privo d’acqua risulta naturalmente antibatterico.

In ogni caso, se l’idea che il vostro dentifricio solido prenda la polvere tra un uso e l’altro non vi entusiasma, con un minimo sforzo e costo zero la soluzione è dietro l’angolo: basterà procurarvi il vasetto di una mini marmellata o di un balsamo per labbra e ricavare un intaglio nel loro coperchio per far passare il bastoncino e conservare al coperto il vostro dentifricio solido.

E se questa soluzione non è esteticamente di vostro gradimento potete anche provare ad avvolgerlo in un pannetto o acquistare il vasetto di vetro con coperchio intagliato realizzato da Lamazuna per i suoi prodotti solidi. 🙂

Tutte le soluzioni “contenitive” che vi ho proposto consentono di portare il vostro dentifricio solido anche fuori casa e quindi in viaggio quindi non ci sono scuse per non dargli una chance, cosa ne pensate? 😉