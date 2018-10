Officina Naturae : vi presento il brand e le mie opinioni sui prodotti

Officina Naturae è uno dei brand precursori nella detergenza ecologica e cosmesi biologica Made in Italy eppure, se penso al mondo online odierno degli appassionati di prodotti ecobio, è a mio parere ingiustamente trascurato.

Me ne sono resa conto chiacchierando con Loredana del loro ufficio di comunicazione durante lo scorso Sana : si parlava del numero sempre crescente di aziende che stanno entrando nel biologico e del come il mercato stia diventando sempre più difficile anche per istituzioni del settore come Officina Naturae.

Sì perché noi consumatori (e purtroppo a volte anche noi blogger) siamo un po’ “pecoroni” e nel seguire le mode del momento non sempre rendiamo giustizia alle aziende che del biologico e della sostenibilità fanno la propria ragion d’essere a 360°.

La prova? Io stessa che sono consumatrice sia dei prodotti Officina Naturae di cosmesi che di detergenza della casa più meno da quando ho iniziato ad appassionarmi di questo settore in realtà qui sul blog ne ho parlato pochissimo o per niente.

Grossa mancanza da parte mia, lo ammetto, e quindi ora non mi resta che rimediare con un bell’articolo su questa splendida azienda. 🙂

La storia di Officina Naturae

Officina naturae nasce a Rimini nel 2004, in seguito all’iniziativa di Silvia Carlini e Pierluca Urbinati, i due soci fondatori, al tempo membri del Gruppo di Acquisto Solidale di zona.

Seguendo la loro comune passione Silvia e Pierluca hanno scelto di lasciare il loro precedente lavoro e di investire i loro risparmi per mettere a frutto la loro pluriennale esperienza nel settore chimico-farmaceutico, bioedile ed alimentare, al fine di realizzare il loro sogno nel cassetto: produrre detergenti esclusivamente eco-biologici con un ciclo di produzione e distribuzione etico ed eco-sostenibile.

Partendo con 20mila euro e un garage come magazzino, hanno iniziato a realizzare i primi campioni di prodotto per poi allargarsi piano piano: già 7 anni dopo potevano vantare un’azienda con un capannone da 700 metri quadrati, uno staff di 5 persone, una distribuzione dei propri prodotti basata in maggior parte sui gruppi di Acquisto Solidale ma già fortemente orientata anche al consumatore finale grazie alla diffusione in 150 negozi sparsi per tutta Italia e alla vendita diretta tramite il proprio shop online.

Le caratteristiche dei prodotti Officina Naturae

Tutti i prodotti Officina Natuare non solo sono studiati per essere efficaci e sicuri sia per l’uomo che per l’ambiente ma in ciascun punto del loro ciclo di vita sono curati in ogni minimo dettaglio:

La produzione punta a realizzare prodotti ecocompatibili di elevata qualità, le formulazioni sono semplici e studiate/testate per essere efficaci e sicure per l’uomo e per l’ambiente, gli ingredienti sono di derivazione vegetale o minerale (è esclusa l’origine petrolchimica o animale e le sostanze di sintesi con azione nociva) e ove possibile si utilizzano materie prime italiane (privilegiando le locali per accorciare la filiera) provenienti da agricoltura biologica (come l’olio di brassica per i tensioattivi dei detersivi Solara) o da paesi con progetti attivi di sostegno del commercio equo solidale.

punta a realizzare prodotti ecocompatibili di elevata qualità, le formulazioni sono semplici e studiate/testate per essere efficaci e sicure per l’uomo e per l’ambiente, gli ingredienti sono di derivazione vegetale o minerale (è esclusa l’origine petrolchimica o animale e le sostanze di sintesi con azione nociva) e ove possibile si utilizzano materie prime italiane (privilegiando le locali per accorciare la filiera) provenienti da agricoltura biologica (come l’olio di brassica per i tensioattivi dei detersivi Solara) o da paesi con progetti attivi di sostegno del commercio equo solidale. Gli imballaggi (flaconi e taniche dei detergenti) sono in bioplastica derivata dalla canna da zucchero e coltivata responsabilmente oltre che progettati in ecodesign al fine di avere il migliore rapporto tra dimensioni-volume occupato-quantità contenuta, un minore consumo di cartone e risorse primarie, meno volume trasportato e quindi meno CO2 emessa durante il trasporto, occupare meno spazio nelle abitazioni e nei punti vendita.

La gamma prodotti Officina Naturae

In principio, ovvero da quando inizio ad averne ricordi io, Officina Naturae era solo una linea di detergenti ecologici per la casa (sia a proprio marchio che a marchio Solara) e una linea di detergenti per la persona adatta a coprire le esigenze di base quotidiane di una famiglia (a marchio Natù) ma se penso allo scorrere degli anni da allora ad oggi la gamma di prodotti Officina Naturae è diventata molto molto più ampia e non solo, è passata da una proposta estetica semplice e formati grandi rivolti al mondo dei GAS ad un’estetica più gradevole e formati più piccoli rivolti anche al consumatore finale che non passa da un GAS per i propri acquisti.

La linea detergenti Officina Naturae

I detergenti per la casa della linea Officina Naturae sono tra i primi prodotti di questo brand che ho acquistato nel negozio del comercio equosolidale della mia città.

Si tratta di una gamma di detergenti ecologici e concentrati dal ciclo di produzione e distribuzione etico ed ecosostenibile, formulati per garantire efficacia e sicurezza per l’uomo (limitano i fenomeni di allergia e sensibilità chimica) e per l’ambiente: abbiamo tensioattivi derivati da materie prime di origine vegetale e conservanti di grado alimentare. I prodotti sono certificati VeganOK e Cruelty Free, facilmente e rapidamente biodegradabili, privi di SLES, SLS, derivati petrolchimici, formaldeide, parabeni, profumi di sintesi, coloranti, sbiancanti ottici, tensioattivi etossilati (quindi privi di 1,4 diossano e ossido di etilene).

I prodotti Officina Naturae di questa linea comprendono detersivi per bucato liquidi e in polvere, acido citrico, percarbonato, panni in microfibra per la pulizia della casa, sapone di marsiglia e un’interessante crema scarpe nutriente.

La linea detergenti Solara

I detergenti per la casa della linea Solara si differenziano da quelli della linea Officina Naturae per l’obiettivo di porsi come linea per la detergenza a km0: Solara è stata formulata utilizzando materie prime vegetali italiane reperibili a brevi distanze selezionate in modo da non intaccare le produzioni destinate al consumo alimentare e limitando l’uso dell’olio di Cocco; obiettivo: garantire coltivazione, lavorazione e trasporto hanno un basso impatto ambientale.

Parliamo di detergenti ancora più concentrati certificati ICEA, VeganOK e Cruelty Free, confezionati in imballaggi ecologici sia in termini di rapporto tra volume occupato e quantità di prodotto contenuto che in termini di materiale (“polietilene verde” da risorse vegetali).

Le formulazioni sono prive di materie prime di origine petrolchimica o animale, SLES, profumi di sintesi, coloranti, sbiancanti ottici e la gamma prodotti, dermatologicamente testata e nickel tested, comprende detersivi per bucato liquidi e in polvere (con e senza profumo), ammorbidente, smachiatore, detergenti piatti a mano e lavastoviglie, brillantante, anticalcare, sgrassatore, detergente multiuso, sapone di marsiglia, percarbonato e acido citrico.

La linea cosmetici Officina Naturae

La linea cosmetici Officina Naturae è indubbiamente quella che, negli ultimi anni, ha visto le maggiori innovazioni e stravolgimenti ed è quindi costituita da varie sotto-linee.

Linea burro di Chiuri

I cosmetici naturali della linea burro di Chiuri Officina Naturae sono i più storici dell’azienda e sono caratterizzati appunto dal Burro di Chiuri, un ghee (burro) proveniente dalle montagne del Nepal ed utilizzato da millenni dalle popolazioni Chepang locali per le sue caratteristiche nutritive ed emollienti: il suo elevato contenuto in fitosteroli, attribuisce alle emulsioni una spiccata azione riepitelizzante e lenitiva in presenza di pelle aggredita da agenti esterni.

Per la realizzazione di questa linea Officina naturae ha avviato dal 2004 una collaborazione con una ONG del Nepal attraverso la quale sostiene l’economia nepalese e la micro-economia dei Chepang. Un bel progetto equosolidale alla base di una linea cosmetica formulata con tensioattivi di origine vegetale derivati da zucchero e olio di cocco, sostanze funzionali di origine vegetale e conservanti di grado alimentare nonchè priva di SLS, SLES, Siliconi, derivati petrolchimici, formaldeide e parabeni.

La gamma di cosmetici Officina Naturae burro di Chiuri comprende 10 referenze, tutte ad esempio disponibili su Macrolibrarsi.

Linea cosmetici Natù Officina Naturae

La linea di cosmetici Natù è un’altra linea storica Officina Naturae ed è costituita da una gamma di prodotti per la detergenza della persona apprezzati da chi cerca prodotti formulati con pochi e selezionati ingredienti e desidera curare il proprio corpo con semplicità e dolcezza.

Chi come me la conosce da tanti anni la ricorda con un’estetica diversa e formati molto più grandi ma in occasione di Sana 2017 è stata presentata la sua veste grafica aggiornata, sono stati realizzati anche formati più piccoli e pratici, è stata migliorata formula del Doccia Shampoo e introdotto un nuovo shampoo.

Si tratta di prodotti che detergono dolcemente rispettando lo strato idrolipidico della cute, leggermente profumati per limitare il rischio di irritazioni ed allergie, perfetti quindi per tutta la famiglia, compresi i bambini più piccoli, o chi ha la pelle delicata. Assenti dalle formulazioni gli ormai superati Solfati e SLS (come Sodium Coco Sulfate, Ammonium Lauryl Sulfate), coloranti, parabeni o profumi sintetici.

I prodotti sono approvati dal disciplinare EcoBioControl, ciò significa che tutti gli ingredienti utilizzati rispettano criteri di sostenibilità, ecologicità, efficacia e rispetto per gli animali.

Linea igiene orale

La gamma di prodotti per l’igiene orale Officina Naturae comprende dentifrici gel naturali, collutori e spazzolini ecologici.

I dentifrici gel naturali Officina Naturae sono privi di fluoro, certificati eco bio cosmesi ICEA, hanno bassa abrasività e sono caratterizzati da ingredienti naturali che contrastano la formazione di placca e tartaro (lichene islandico e zinco citrato) oltre che da estratti biologici di tarassaco (antinfiammatorio), timo (balsamico), salvia (antisettica e balsamica) e rosmarino (astringente e balsamico).

I collutori Officina Naturae sono certificati eco bio cosmesi ICEA e formulati con ingredienti biologici e di origine vegetale: contengono oli essenziali biologici che svolgono un’azione balsamica e astringente, Stevia Rebaudiana che dolcifica senza causare problemi di carie e sono privi di coloranti, clorexidina e triclosan.

Gli spazzolini ecologici Officina Naturae hanno un manico da fonte rinnovabile, ricavato dalla polpa del legno, che a differenza dei manici in bambù o legno non favorisce la contaminazione da muffe e batteri e setole morbide per non intaccare lo smalto e non irritare le gengive.

Linea Ultradelicati

I prodotti per il corpo ed i capelli Ultradelicati Officina Naturae costituiscono una linea ad alta dermocompatibilità, appositamente studiata per persone intolleranti ai comuni cosmetici e detergenti e per chi soffre di Sensibilità Chimica Multipla (MCS) ma anche adatta a chi cerca semplicemente un prodotto sicuro e delicato.

La formulazione di questi prodotti contiene tensioattivi innovativi di origine vegetale (come il Sodium Lauryl Sulfoacetate dal potere irritante decisamente inferiore ai comuni tensioattivi) ed è priva di ingredienti irritanti come SLS o affini, profumi, coloranti, addensanti, conservanti come parabeni, cessori di formaldeide o isotiazolinoni (Katon); non contiene nemmeno estratti vegetali potenzialmente irritanti per le persone sensibili.

Linea Innovattivi

La linea Innovattivi Officina Naturae costituisce la sua gamma di skincare per la cura della pelle del viso e del corpo, caratterizzata da ricche emulsioni che rendono la routine mattutina e serale una piacevole coccola per la pelle, prebiotici innovativi che normalizzano la pelle problematica ed impura, fitocomplessi italiani brevettati sviluppati con tecnologie avanzate che garantiscono una migliore efficacia e pregiati estratti vegetali biologici selezionati con cura. Obiettivo di questa gamma cosmetica è conferire alla pelle del viso e del corpo un aspetto luminoso e compatto, aiutando ad attenuare i segni del tempo e le imperfezioni.

Non mancano prodotti per la detergenza caratterizzati da innovativi e delicati tensioattivi di origine vegetale e senza solfati, che garantiscono la detersione rispettando lo strato idrolipidico della pelle e la struttura dei capelli e da una schiuma fine e persistente, dalle profumazioni delicateche rendono la cura del corpo un vero momento di piacere.

La linea Innovattivi comprende prodotti viso (4 creme,1 siero, 2 prodotti per la detersione), prodotti corpo (2 creme corpo, 2 Creme Mani, 2 Bagnoschuma concentrati, 2 deodoranti, 1 Detergente Intimo concentrato, 2 Shampoo e 2 Balsamo).

Linea I Solari di Rimini

I solari di Rimini Officina Naturae sono creme a protezione certificata ICEA, con soli filtri minerali e vegetali ed estratto di Mela Cotogna biologica italiana, per i vari tipi di pelle e per tutti i momenti di esposizione al sole.

Appartengono a questa gamma anche prodotti doposole, sempre certificati ICEA, per capelli e pelle con proprietà idratanti, rinfrescanti e detergenti che utilizzano un prezioso gel ricavato dai cladodi del Fico d’India 100% italiano utile in caso di pelle arrossata e stressata.

Linea cosmetici OliPuri Officina Naturae

La linea Olipuri Officina Naturae è una selezione di pregiati oli cosmetici vegetali e biologici dedicata a chi desidera utilizzare semplici ingredienti naturali per il benessere e la cura del proprio corpo.

Si tratta di oli puri al 100% e spremuti a freddo, senza profumi o altre sostanze aggiunte pertanto indicati per chi soffre di allergie.

Linea bimbi Biricco Officina Naturae

La linea bimbi Biricco Officina Naturae è nata per detergere con dolcezza e coccolare con amore i nostri bambini.

Parliamo di prodotti con estratto biologico di Mela Cotogna, formulati con materie prime vegetali ed estratti vegetali biologici non irritanti per occhi e pelle, privi di profumo per rispettare la naturale fragranza della pelle pulita dei bambini ed evitare il rischio di provocare allergie; assenti dalle formulazioni anche tensioattivi di origine petrolchimica, parabeni, SLES, PEG e siliconi.

Tutte le formule sono state sottoposte a test dermatologici di ultima generazione, per garantire un prodotto delicato e sicuro. La gamma prodotti è disponibile in vari shop online tra cui Macrolibrarsi.

Linea animali Dodo Officina Naturae

Dodo Officina Naturae è la linea di prodotti naturali ed ecologici, dedicata all’igiene e alla cura degli animali e dell’ambiente in cui vivono.

Parliamo di prodotti formulati con materie prime italiane di origine vegetale, con principi attivi naturali altamente funzionali ed ingredienti attenti alle esigenze della pelle e del pelo di cani, gatti ed animali da compagnia.

Le formulazioni comprendono acqua ossigenata e tensioattivi di origine vegetale che conferiscono loro un’azione sanificante e detergente, non contengono ingredienti di origine animale, SLS, SLES, parabeni, petrolati, siliconi e ingredienti di origine petrolchimica

Officina Naturae è bio sostenibilità a 360°

Officina Naturae fa dell’essere sostenibile a 360° il proprio valore fondante e l’impegno che ha preso nel produrre prodotti di qualità garantendo sicurezza e salute, senza compromettere il futuro delle future generazioni permea attraverso ogni scelta che fa, non solo relativamente ai prodotti.

Basti pensare che quando la sede di Officina Naturae è stata ristrutturata è stata seguita la logica “biosostenibile” basata sui concetti di isolamento, risparmio energetico e riuso e questo si è tradotto in scelte sostenibili poco diffuse come:

Isolamento del controsoffitto e delle pareti con pannello ricavato da PET riciclato.

Pavimentazione flottante isolata, recuperata da uffici vicini dismessi.

Installazione di 6 kW di pannelli fotovoltaici made in Italy.

Riscaldamento del magazzino con strisce radianti a soffitto.

Tinteggiatura naturale delle pareti.

Copertura in rame, duraturo e riciclabile.

Arredi realizzati con legno di recupero.

Sostituzine della caldaia a gasolio con una a condensaizone.

Illuminazione magazzini con impianto LED.

La maggior parte dell’energia consumata da Officina Naturae proviene da un impianto fotovoltaico.

Tutte scelte che noi clienti finali nemmeno percepiamo ma che sono indice del fatto che dietro Officina Naturae ci sono persone che credono profondamente che un atteggiamento biosostenibile in ogni ambito della vita possa permettere a tutti di vivere in un ambiente più sano, una società più equa e un’economia più virtuosa. Una coerenza a 360° che è davvero rara se consideriamo il panorama delle sempre più numerose aziende che si sono buttate nel settore del biologico magari inseguendo una moda piuttosto che facendolo davvero col cuore.

E la sostenibilità di Officina Naturae si percepisce anche visitando i suoi stand alle fiere di settore: penso ad esempio al loro stand espositivo da qualche anno presente all’interno dell’area vendita del Sana, tutto in robusto e sostenibile cartone riciclato, oppure al nuovo splendido stand istituzionale con cui quest’anno Officina Naturae si è presentata al pubblico dei consumatori e distributori nell’area espositiva del pad.25 del Sana: un intreccio di parti in legno naturale e manto erboso unito ad erbe officinali che, oltre a richiamare una sorta di nido e quindi all’idea di famiglia, si collegava idealmente ai principi aziendali di amore per la natura, etica e sostenibilità.

Altra cosa bellissima di Officina Naturae è l’impegno sociale che la caratterizza: Silvia e Pierluca sono spesso impegnati in attività formative sul territorio e grandi fautori del contatto diretto e trasparente con i consumatori.

E se seguite un po’ i social di Officina Naturae vi accorgerete che più che essere di fronte ai dipendenti di un’azienda sembra di essere di fronte ad una famiglia allargata in cui tutti si vogliono sinceramente bene: le foto fanno vedere la gioia del partecipare al matrimonio di una collega, la partecipazione del veder crescere il pancione ad un’altra e cene assieme in occasione delle festività.

Le certificazioni dei prodotti Officina Naturae

Oltre alle certificazioni Vegan OK e Cruelty free, i prodotti Officina Naturae si stanno progressivamente certificando EcoBioControl, il nuovo progetto di “approvazione” privato ed indipendente portato avanti da Fabrizio Zago e dal suo Comitato di Certificazione che attesta il valore eco-bio-logico ed etico di un prodotto.

Sono al momento approvati dal disciplinare EcoBioControl molti prodotti della linea Natù ma anche alcuni della linea Chiuri e Biricco ed in ogni caso il numero di prodotti Officina Naturae certificati EcoBioControl è in costante crescita.

Tutto questo per dirvi che Officina Naturae è un’azienda che gode della mia piena fiducia e di grande rispetto che si uniscono all’apprezzamento dei loro prodotti che ho provato negli anni. Voi conoscevate già Officina Naturae? Quali sono i vostri must have di questa azienda?