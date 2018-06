Detersivi ecologici per la casa : vi presento L’Albero Verde

Di detersivi ecologici per la casa abbiamo già parlato in varie occasioni ma oggi vorrei farvi un approfondimento su uno dei marchi che mi capita di utilizzare abbastanza frequentemente: L’Albero Verde.

Da quando sono diventata moglie e poi mamma, le mie scelte nel campo dei prodotti per la detersione della casa si sono fatte via via più attente e scrupolose: i prodotti che infilo nel carrello della spesa non solo devono essere efficaci, ma devono anche rispettare la pelle dei miei famigliari e, possibilmente, l’ambiente.

Una missione impossibile? Fortunatamente no perché da alcuni anni anche la grande distribuzione ha iniziato a mettere a disposizione detersivi ecologici che rispondono a queste aspettative, come ad esempio i prodotti di L’Albero Verde.

Dove comprare L’Albero Verde?

Leader di mercato in Francia, L’Albero Verde è da alcuni anni diffuso anche in Italia, sia nella grande distribuzione che nelle catene di articoli per la detergenza della casa. Non so se vale anche per la vostra zona, ma dove abito io trovo i suoi prodotti praticamente ovunque e, proprio grazie al fatto che sono così facilmente rintracciabili ed ecologici, mi capita piuttosto frequentemente di acquistare sia il detersivo per la pulizia dei piatti sia i prodotti per la lavatrice.

La gamma di detersivi ecologici per la casa L’Albero Verde

La gamma di detersivi ecologici per la casa L’Albero Verde propone diverse categorie di prodotti, studiate per rispondere alle esigenze di chi, anche in casa, sceglie uno stile di vita ecosostenibile:

linea casa che comprende detersivi piatti e prodotti per la cura della casa (detergente multiuso e detergente bagno).

che comprende detersivi piatti e prodotti per la cura della casa (detergente multiuso e detergente bagno). linea bucato che comprende detersivi (sia in formato flacone che ecoricarica) e ammorbidenti ecologici.

Le caratteristiche eco-friendly dei detersivi ecologici L’Albero Verde

Il bello dei detersivi ecologici L’Albero Verde è, a mio parere, l’attenzione alla sostenibilità ed alla sicurezza a 360°.

Innanzitutto, i prodotti L’Albero Verde godono della certificazione Ecolabel, il marchio di qualità ecologica con cui l’Unione Europea premia i prodotti che si contraddistinguono dal punto di vista ambientale, senza penalizzare gli elevati standard prestazionali.

La produzione avviene in Francia, in uno stabilimento certificato ambientale ISO 14001, una garanzia del rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale lungo l’intera filiera produttiva.

Il packaging è riciclabile al 100% e le formule sono concentrate: in questo modo si riducono sia la quantità di prodotto da utilizzare sia i rifiuti generati.

A proposito di formule, tutti i prodotti sono privi di sostanze attualmente riconosciute come responsabili di allergie cutanee e quindi adatti a tutta la famiglia, incluse le pelli più sensibili dei bambini; questo è valso l’approvazione da parte dell’associazione indipendente di medici allergologi e dermatologi francesi ARCAA.

Le formulazioni sono, inoltre, a base di materie prime di origine vegetale, biodegradabili e prive di parabeni, coloranti, sbiancanti ottici, fosfati, fosfonati, ftalati, glicoleteri.

I detersivi ecologici L’Albero Verde alla prova

Come vi dicevo nella premessa, mi capita piuttosto frequentemente (complici anche le offerte che li coinvolgono) di acquistare prodotti per la detergenza L’Albero Verde, in particolare detersivo per lavatrice e per piatti.

Del detersivo per lavatrice L’Albero Verde apprezzo particolarmente diverse caratteristiche: l’efficacia a basse temperature (che solitamente prediligo per i miei lavaggi), l’efficacia equiparabile a quella dei prodotti tradizionali, la possibilità di acquistare le ecoricariche e la dovizia di informazioni che consentono un utilizzo economico ed ecologico del prodotto (utilissima ad esempio la presenza sul packaging di una mappa dell’Italia con un’indicazione della durezza dell’acqua).

Ottimi anche i due detergenti piatti (tradizionale e multiuso piatti&mani): non solo sono concentrati ed efficaci nello sgrassare le stoviglie, ma risultano anche delicati sulle mani, cosa fondamentale per chi ha la cattiva abitudine di non utilizzare i guanti, come me!

E’ già capitato anche a voi di utilizzarli ed apprezzarli?