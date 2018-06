Sustainable Fashion Award 2018 , un premio per la moda sostenibile

Oggi vorrei parlarvi di un’interessante iniziativa – Sustainable Fashion Award 2018 – che ha l’intento di premiare e sostenere i piccoli grandi business che fanno della moda sostenibile la loro missione di vita.

Si tratta di un premio indetto dalla piattaforma di moda Jak&Jil al quale è possibile candidarsi entro il 31/08/2018 e del quale verrà annunciato il vincitore il 31/10/2018. Ma vediamo in dettaglio come funziona il tutto.

Chi può candidarsi al Sustainable Fashion Awards 2018 ?

Sustainable Fashion Awards 2018 è aperto a designer e brand di qualunque nazione del mondo, siano essi talenti emergenti o professionisti già affermati nel settore, che stiano facendo della creazione di un futuro migliore una delle proprie missioni ovvero che abbiano almeno un progetto completo (sia che riguardi un singolo capo che un intera collezione) coerente con almeno una delle seguenti caratteristiche:

Handmade.

Produzione locale.

Fair Trade.

Smart design.

Spreco zero di tessuti.

Rispetto del mondo animale.

Uso di materie prime biologice, riciclate o frutto di riciclo creativo (recycled or upcycled).

Considerazione dell’intero ciclo di vita del prodotto.

Chi e come giudica i progetti che concorrono al Sustainable Fashion Award 2018

La giuria del Sustainable Fashion Award 2018 è composta da professionisti di provenienza internazionale con esperienza in diversi settori (moda, design e sostenibilità), capace di valutare i progetti presentati con competenza ed equità dal momento che non sono in alcun modo correllati con chi organizza il concorso nè sono autorizzati a parteciparvi loro stessi in prima persona.

Al termine del periodo di iscrizione, i progetti candidati verranno scrutinati per determinare la conformità della documentazione presentata e della sostenibilità del progetto e quelli che supereranno questa scrematura verranno sottoposti alla giuria che assegnerà a ciascuno di questi un punteggio da 0 a 10 per ciascuno dei seguenti criteri:

Innovazione.

Design.

Qualità tecnica.

Sostenibilità

Cosa si vince partecipando al Sustainable Fashion Award 2018

Il progetto vincitore del Sustainable Fashion Award 2018, che verrà annunciato il 31 Ottobre 2018, si aggiudica un premio di $3.000 ed ha la possibilità di scegliere uno dei partner NGO del Sustainable Fashion Awards 2018 che a sua volta ne riceverà altrettanti.

A parte il tema economico, che comunque se si ha un piccolo business sicuramente fa comodo, il vero premio di questo concorso è a mio parere la possibilità per i brand di moda sostenibile di entrare in contatto con un audience globale composta da fashion designer, amanti della moda, consumatori consapevoli e stampa…un’occasione abbastanza unica direi e non nego che mi piacerebbe davvero molto vedere partecipare (e magari anche vincere) i tanti, giovani talenti sostenibili che vedo pullulare su instagram e che seguo io stessa.

I passi da fare per candidarsi al Sustainable Fashion Award 2018

Vi racconto con estremo piacere di questo concorso perchè la partecipazione è completamente gratuita e mi sembra che, a patto di essere già un brand o un libero professionista con progetti già avviati coerenti con gli intenti di questo concorso, il lavoro da fare per candidarsi al Sustainable Fashion Award 2018 sia davvero minimo.

Unico prerequisito tecnico (a parte l’esistenza di un progetto coerente ovviamente), la conoscenza dell’inglese perchè il concorso è in questa lingua e deve quindi esserlo anche il materiale da sottoporre per partecipare:

Una descrizione del progetto (max 1500 battute) che spieghi anche in che modo può essere considerato sostenibile.

I nominativi di chi debba essere citato come designer e produttore

Una o più immagini del proprio progetto. NB le immagini possono essere al massimo 20 e l’organizzazione sottolinea quanto siano importanti al fine del giudizio finale; consigliano ad esempio di includere anche dettagli al fine di poter valutare la qualità di quanto da voi realizzato.

Il tutto deve essere caricato a questo link , previa registrazione in cui vengono richiesti alcuni dati personali.

Chi sono gli organizzatori del Sustainable Fashion Award 2018 ?

Siete anche voi curiosi come me di scoprire chi c’è dietro i progetti e perchè lo fa? Beh…eccovi accontentati! Ad organizzare il concorso Sustainable Fashion Award 2018 è Jak&Jil.

Jak&Jil, assieme a ‘The Sartorialist’, è stato uno dei primi fashion blog mai fondati; a crearlo è stato nel 2015 il fotografo canadese Tommy Ton, oggi famoso per i suoi servizi fotografici su Style.com e GQ.com. Da punto di riferimento per l’area di Toronto, il blog Jack&Jil è in seguito diventato un fenomeno globale con follower da tutto il mondo e un modello per molti dei fashion blog nati successivamente, infine si è trasformato nel 2014 in una piattaforma fashion che comprende shop online diffusi in ben 10 paesi, tra cui l’Italia.

Jak&Jil, è ora parte della start-up fashion Mucca, e sognando un futuro in cui la moda sostenibile diventi la norma ed ogni capo di abbigliamento sia prodotto con un design di alta qualità ha deciso di contribuire all’avverarsi di questo sogno con il concorso “Sustainable Fashion Award“, un’occasione per dare visibilità e sostegno ai talenti che scelgono di adottare nel proprio operato pratiche sostenibili spaziando dalla scelta dei materiali alle tecniche produttive, dall’attenzione all’impatto ambientale a quella alle condizioni di lavoro di chi produce i capi di abbigliamento.

Con questo post, per il quale non sono in alcun modo retribuita, divento uno dei partner del progetto quindi se vi connettete al portale del Sustainable Fashion Award 2018 (qui il link) potrete vedere comparire lì anche il mio logo 🙂

Mi raccomando partecipate numerosi perchè sarei davvero fiera di veder vincere questo concorso un brand sostenibile italiano!