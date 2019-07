DM Italia : ecco i marchi green della nota catena

DM drogerie markt o DM Italia per noi italiani è una nota catena di drugstore tedesca specializzata in prodotti per la bellezza, il benessere e la salute della persona con un’attenzione particolare al rispetto per l’ambiente e la sostenibilità.

Anche se l’introduzione di punti vendita di DM Italia è decisamente recente, molto probilmente anche voi avete ripetutamente sentito parlare di DM su internet negli anni passati.

Il motivo è molto semplice: grazie alla sua vasta gamma di prodotti naturali/biologici a prezzi contenuti questa catena si è trasformata in una meta di shopping per chi transitava in territorio austiaco/tedesco e so che esistono gruppi di persone che si sono organizzati per fare ordini collettivi tramite residenti nelle zone in cui i punti vendita DM imperavano.

La storia di DM Drogerie Markt

DM Drogerie Markt è stata fondata in Germania nel 1973 dal professor Götz W. Werner con l’apertura del primo punto vendita a Karlsruhe.

Tre anni più tardi il suo partner in affari Günter Bauer introduce il marchio nel mercato austriaco per poi svilupparlo ulteriormente in 10 paesi dell’Est Europa.

Il risultato lo vediamo oggi: DM Drogerie Markt è diventata la più grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa, con 3.400 punti vendita, 59.000 dipendenti e oltre 10 miliardi di fatturato.

A Dicembre 2017 nasce la branca di punti vendita DM Italia con l’apertura del primo store a Milano, presso CityLife.

Da quel momento l’espansione sul territorio nazionale è stata rapidissima: 18 punti vendita aperti nel 2018 e il piano della crescita per il 2019 ne prevede addirittura l’apertura di altri 20-30 sia nel Nord che nel Centro.

Non parliamo poi dell’espansione prevista da DM Italia nei prossimi tre anni: oltre 100 punti vendita!

Perché la scelta di creare di DM Italia ? Perché l’Italia è un paese molto attento al benessere e alla cura della persona, esattamente il core business dell’offerta commerciale di DM Drogerie Markt.

I tratti distintivi di DM Drogerie Markt e di DM Italia

Il motivo del successo di DM Drogerie Markt prima e di DM Italia adesso è la vastità ’della sua offerta specializzata in prodotti per la bellezza, il benessere e la salute della persona e la particolare attenzione nell’inserire a catalogo numerosi prodotti naturali e salutistici come alimenti bio, senza glutine o vegan, integratori alimentari e cosmetici naturali/biologici certificati.

DM Italia , intelligentemente, non si pone come concorrente dei supermercati anzi è proprio accanto ai supermercati che spesso sta aprendo i propri punti vendita perché l’idea è che i clienti facciano la spesa di prodotti alimentari freschi e beni di prima necessità al supermercato e poi entrino in un dm drugstore per completare gli acquisti di prodotti di bellezza, di cosmetica naturale certificata e alimenti biologici.

Il catalogo prodotti è quindi studiato per proporre un’offerta complementare e non concorrenziale rispetto a quella dei supermercati, fornendo più ampie possibilità di scelta in determinate categorie merceologiche.

Ulteriore tratto distintivo di DM Italia è la politica di prezzo: è da oltre 40 anni che nei DM non si trovano campagne di scontistica ma vengono semplicemente mantenuti i prezzi più bassi possibile e fissi per almeno quattro mesi.

Obiettivo: garantire prodotti di qualità a prezzi molto convenienti, grazie anche alle numerose marche proprie, molte delle quali biologiche e naturali, certificate in Germania.

La gamma prodotti DM Italia & i marchi a vocazione green

Come accennavo prima la gamma di prodotti DM Italia è decisamente vastissima, pensate che arriva a contare oltre 11.000 articoli!

Parliamo di prodotti per la bellezza, il benessere e la salute della persona (alimenti bio, senza glutine o vegan, integratori alimentari) affiancati ad un ampio assortimento di articoli per l’infanzia, la casa (tra cui detersivi e detergenti) e il pet care.

Accanto ai prodotti delle migliori marche, la vasta gamma d’offerta DM Italia include più di 3.000 articoli di 23 marche di proprietà, molti dei quali biologici o naturali, tutti sviluppati e certificati in Germania. E le marche proprietarie DM Italia non propongono prodotti di scarsa qualità anzi possono vantare una qualità paragonabile a quella dei leader di mercato della stessa categoria, con il plus dei prezzi decisamente più contenuti.

Nell’ambito del tema dei prodotti/marchi che è possibile reperire presso i punti vendita DM Italia mi sembra utile, per chi di voi abbia un negozio di questa catena nella sua zona, fare un riepilogo dei marchi naturali/biologici o più in generale amici dell’ambiente che è possibile acquistare.

Scoprirete anche voi che in effetti la gamma è abbastanza vasta da coprire praticamente tutte quelle che sono le esigenze del vivere quotidiano di una famiglia.

Alverde Naturkosmetik

Alverde Naturkosmetik è sicuramente il marchio che tutte avete già sentito nominare: propone cosmetici e makeup biologico, naturale, vegano e certificato Natrue a prezzi accessibili. La sua vasta gamma prodotti comprende cosmetici per la cura di viso corpo e capelli di donna, uomo e bambini oltre che makeup, protezioni solari e accessori ecofriendly per la cura della persona (come gli spazzolini in legno certificato FSC). Le formulazioni sono a base di principi attivi di origine vegetale e non contengono conservanti, coloranti profumi sintetici, nè componenti a base di oli minerali.

Denkmit Nature

Denkmit è il marchio di prodotti per la casa DM Italia: propone una gamma completa di detergenti per stoviglie e bucato e di prodotti per la cura e la pulizia degli ambienti domestici di qualità ed efficaci. All’interno della sua gamma la linea Denkmit Nature si distingue per una maggiore attenzione all’ambiente attestata dalla certificazione Ecolabel.

dmBio

dmBio è il marchio di prodotti alimentari biologici proposto da DM Italia. I prodotti di questa linea bio sono realizzati con materie prime selezionate e coltivate senza l’impiego di pesticidi e diserbanti di origine sintetica, di antiparassitari o di OGM; la gamma prodotti è attenta alle esigenze di chi segue una dieta vegana o vegetariana, soffre di intolleranze alimentari o, più semplicemente, ricerca prodotti realizzati con ingredienti naturali.

Ebelin Nature

Ebelin è il marchio di DM Italia che propone una vasta gamma di “ferri del mestiere” per la cura dei capelli e per la bellezza in generale: spazzole, lime, pennelli per make up, dischetti struccanti, solventi per unghie, salviette, spugne, accessori per capelli e altri prodotti per la cura di viso e corpo. All’interno della sua gamma la linea Ebelin Nature si distingue per una maggiore attenzione all’ambiente proponendo ad esempio prodotti in cotone biologico sbiancati senza cloro.

Soft&Sicher

Soft&Sicher è il marchio di DM Italia che propone fazzoletti soffici e resistenti realizzati con fibre di pura cellulosa sbiancata senza cloro. Profumati, in carta riciclata o nel formato box, i fazzoletti dell’intera gamma sono come una delicata carezza anche sulle pelli più sensibili.

Interessante sapere che da DM Italia anche lo shopping stesso può essere fatto con un occhio di attenzione per l’ambiente: sul loro sito si legge dietro versamento di una cauzione è possibile ottenere la borsa di stoffa dm e che all’occorrenza è possibile restituirla (nel caso non la si usi più) o richiederne gratuitamente una nuova (nel caso si sia usurata)…mi sembra proprio la prima volta che leggo un’iniziativa del genere proposta da un negozio!

Questo post è scritto in collaborazione con DM Italia: il loro ufficio stampa, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, mi ha offerto una bag contenente una selezione di prodotti a loro marchio pensata per permettermi di vivere una 24 Ore all’insegna del benessere naturale.

Un modo per farmi e farvi capire che da DM Italia è possibile trovare tutto l’occorrente per stare bene nel pieno rispetto di se stessi e dell’ambiente: dalla cosmetica naturale all’alimentazione biologica, dagli accessori in legno o altre materie prime sostenibili ai detersivi ecologici.

Personalmente non ho ancora avuto l’occasione di entrare in un punto vendita DM Italia perchè nella mia zona non ne ha ancora aperto nessuno ma sarò lieta di provare alcuni dei loro prodotti per farmi un’idea della loro qualità e raccontarvela.

Come già sapete infatti sono una grossa fan dei prodotti bio a prezzi accessibili proposti nella grande distribuzione perchè li ritengo un ottimo modo per rendere il biologico accessibile a tutti.

Voi avete già esperienza dei prodotti DM Italia? Cosa ne pensate?