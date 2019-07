Anticalcare macchina caffè : come prevenire naturalmente le incrostazioni

L’ anticalcare macchina caffè è un prodotto che tutti siamo prima o poi stati costretti ad acquistare, soprattutto da quando la tradizionale moka è stata soppiantata dalle macchine caffè automatiche.

Perchè l’ anticalcare macchina caffè è un prodotto che difficilmente riusciamo ad evitare?

La lotta contro il calcare quando utilizziamo questo tipo di elettrodomestico è inevitabile per un semplice motivo: l’acqua contiene sali di calcio e di magnesio che, se riscaldati, possono formare il calcare.

E il calcare quando si forma è un problema perchè depositandosi nelle parti interne della macchina come tubature e caldaia ostacola il corretto funzionamento della macchina del caffè: causa ostruzioni e malfunzionamenti, compromette la corretta erogazione del caffè e rende la macchina del caffè più lenta e rumorosa.

Non solo, un elevato conteunto di carbonati di calcio, oltre a creare problemi funzionali alla macchina, può penalizzare anche cremosità e gusto del caffè che per essere esaltati al massimo richiedono acqua contenente la corretta quantità di sali minerali.

I contro degli anticalcare macchina caffè tradizionali disponibili in commercio

Gli anticalcare macchina caffè chimici disponibili in commercio sono sostanze acide che sciolgono il calcare ma sapere esattamente cosa contegano è praticamente impossibile perchè la legge non obbliga i produttori a riportare l’elenco completo degli ingredienti in etichetta.

Ciò che è certo sono i loro effetti collaterali: inquinamento dell’ambiente acquatico, rischio irritazione della pelle e corrosione delle superfici su cui vengono eventualmente appoggiati, necessità di tenerli lontano dalla portata dei bambini.

Impegnativo anche lo smaltimento corretto : molti non sanno che la confezione vuota degli anticalcare macchina caffè dovrebbe essere portata alla piazzola ecologica del comune, non buttata nei rifiuti domestici.

Ecco quindi che, oltre ad essere una vera e propria scocciatura, l’operazione di decalcificazione , soprattutto se effettuata con anticalcare macchina caffè tradizionali, sarebbe da svolgere con la minor frequenza possibile se non fosse che questo si scontra con la durezza dell’acqua delle nostre città che al contrario ci porta a doverla fare con una frequenza elevata.

L’ anticalcare macchina caffè naturale che allunga la distanza tra una decalcificazione e l’altra perchè previene naturalmente le incrostazioni

Durante la mia scorsa visita al Sana ho scoperto un anticalcare caffè naturale , le sfere anticalcare Softballs 1 Dr Neu , che mi sembrano essere la soluzione più semplice e naturale per risolvere sia i problemi legati alla qualità dell’acqua necessaria per ottenere un buon caffè che quelli legati all’impatto ambientale della decalcificazione.

Le sfere anticalcare Softballs 1 Dr Neu sono un dispositivo innovativo brevettato per l’addolcimento dell’acqua e la prevenzione delle incrostazioni di calcare.

È adatto a tutti i tipi di macchina caffè dotate di serbatoio e compatibile con i tradizionali filtri a resine e a carboni attivi.

Le sfere anticalcare sono realizzare in un particolare nylon attivo, adatto a restare immerso a lungo in acqua senza cederle alcuna sostanza chimica e senza sciogliersi. Lo speciale bio-catalizzatore, agganciato alla superficie delle sfere, agisce direttamente sul calcare e lo elimina attraverso un processo naturale.

Duplice il risultato ottenuto In questo modo:

si riduce la durezza dell’acqua, aiutando a mantenere la macchina caffè in efficienza e allungando il tempo che può separare una decalcificazione dall’altra.

si preservando intatti tutti gli altri sali presenti, come il magnesio e il potassio, fondamentali ad esaltare la cremosità e l’aroma del caffè.

Le sfere anticalcare Softballs 1 Dr Neu sono contenute in un piccolo sacchetto microforato che deve essere risciacquato sotto l’acqua corrente e quindi inserito all’interno del serbatoio della macchina caffè. Una volta riempito il serbatoio con acqua potabile fino al livello massimo l’ anticalcare macchina caffè è pienamente efficiente e svolgerà la sua azione fino ad esaurimento ovvero per circa 3 mesi.

Ed una volta esaurita la sua azione bio-catalitica può essere riciclato nella plastica!

Ho utilizzato personalmente una confezione che mi è stata omaggiata dall’azienda e ne ho apprezzato particolarmente la funzionalità : vivo in una città in cui l’acqua è dura e con una rapida tendenza a formare il calcare e l’utilizzo continuativo di questo anticalcare macchina caffè allunga sensibilmente il tempo che posso far intercorrere tra una decalcificazione e l’altra.

L’ho quindi prontamente ricomprato…dove? Beh è sicuramente possibile trovarlo nei migliori negozi specializzati di caffè, macchine da caffè e accessori ma per comodità io l’ho comprato su Amazon.

Nel caso non riusciate a trovarlo su Amazon vi segnalo che esistono alcuni altri prodotti che funzionano seguendo lo stesso principio e che hanno ottime recensioni. Un paio di esempi qui sotto.

Alternative naturali per decalcificare la macchina caffè

Se oltre a voler ridurre il numero di decalcificazioni a cui la vostra macchina caffè vi costringe desiderate anche decalcificare la macchina caffè in modo più naturale vi invito a leggere il post a questo riguardo che ho scritto tempo fa.

Molto in sintesi esistono alternative naturali, meno inquinanti e più economiche dei prodotti chimici per decalcificare la macchina caffè; tra queste le principali sono:

Esistono inoltre anche decalcificanti naturali tra cui molto interessanti sono quelli della linea EcoDescalk.