Gaia Natura : vi presento lo shop & un ottimo codice sconto

Come nasce Gaia Natura? Storia ed evoluzioni dello shop

Gaia Natura nasce nel 2013 dal desiderio di Michela e Alessandro di sensibilizzare le persone ad uno stile di vita più green, ecologico e sostenibile.

Tutto è partito da coppette mestruali e assorbenti / pannolini lavabili ma l’offerta si è ben presto evoluta per arrivare ad abbracciare tutto ciò che è “eco” ovvero tutte le alternative eco-compatibili adatte ad ogni momento della giornata e/o ad ogni fase della vita: dai prodotti per la pulizia ecologica della casa a quelli per la cura della persona, passando per l’affetto verso i nostri amici animali, la maternità e la cura per i più piccoli.

Ultime integrazioni all’offerta di Gaia Natura i preservativi vegani ed i lubrificanti biologici, articoli che permettono di vivere l’amore in maniera coerente anche con le proprie scelte etiche con il plus della garanzia di essere dermocompatibili e vegani.

Perché scegliere Gaia Natura per i tuoi acquisti eco bio online?

Gaia Natura è indubbiamente e per vari motivi un’ottima scelta per gli acquisti eco bio online.

Partiamo ad esempio dal catalogo prodotti che comprende tutto ma proprio tutto quello che può servire ad una famiglia per vivere in modo sostenibile il proprio quotidiano:

una vasta scelta di cosmetici naturali certificati bio di qualità e delle migliori marche italiane ed internazionali; non testati sugli animali ma testati contro la presenza di metalli pesanti quali nichel e cobalto.

materie prime e contenitori per gli amanti dello “spignatto”.

integratori naturali e tisane d’autore realizzate con erbe aromatiche e spezie attentamente selezionate.

prodotti per vivere il periodo del ciclo mestruale in modo ecosostenibile: coppette mestruali e molte varietà di assorbenti e salvassi lavabili in pile o cotone biologico.

preservativi vegani lubrificanti biologici, per vivere l’amore in maniera coerente anche con le proprie scelte etiche.

prodotti per la cura del corpo in gravidanza e accessori come coppette assorbivate riutilizzabili perché anche i primi giorni da mamma partano nel rispetto dell’ambiente.

tante marche e modelli di pannolini lavabili per accompagnare il proprio piccolo dai primi giorni allo spannolinamento.

prodotti per la pulizia ecologica della casa e del bucato.

prodotti per la cura degli amici a quattro zampe.

Continuiamo con la coerenza, l’integrità e il non scendere a compromessi nella scelta dei prodotti e marchi da inserire nel proprio catalogo:

I prodotti con ingredienti pericolosi per la nostra salute e per l’ambiente non vengono nemmeno presi in considerazione.

Le linee di make-up irresistibili ma non naturali e le linee di tinte per capelli presenti ovunque ma non naturali al 100% non sono benvenute.

Coerenza che si traduce in alcune scelte controcorrente ma che per noi consumatori significa tranquillità e sicurezza nell’acquisto: su Gaia Natura non c’è bisogno di utilizzare applicazioni per controllare se gli ingredienti sono naturali o confrontare i prezzi perché all’estrema correttezza su questi aspetti ci pensano Michela e Alessandro il cui intento non è vendere tanto per vendere ma garantire a tutti i clienti prodotti veramente naturali al giusto prezzo o magari anche in offerta.

Potete farvi un’idea degli splendidi brand dal cuore green selezionati da Gaia Natura a questo link.

Altro aspetto di Gaia Natura che trovo molto interessante è l’impegno nell’offrire a noi clienti la più bella esperienza d’acquisto possibile: pensate che in fase di acquisto è possibile sia scegliere il proprio corriere preferito tra ben 5 opzioni che la modalità di consegna: pacco a casa, al lavoro, in un punto ritiro o in un locker. Il tutto con spedizioni gratuite a partire da soli 29,99€ di spesa.

Inoltre l’imballo per la spedizione viene preparato utilizzando esclusivamente materiale biodegradabile e, quando possibile, scatole dei fornitori…obiettivo: nessuno spreco e plastica ridotta allo zero!

Perché ri-scegliere Gaia Natura per i tuoi acquisti online ?

Con la grande varietà di shop disponibili online e con il continuo fiorire di promozioni che rendono l’acquisto compulsivo allettante diventa veramente difficile a mio parere affezionarsi ad un negozio in particolare e tornare e ri-tornare lì per i propri acquisti.

Con Gaia Natura invece non solo si può ma anche conviene!

Partiamo innanzitutto dal codice sconto del 15% che posso offrirvi grazie alla mia collaborazione con questo shop: è valido su un ordine minimo di 35€ e vi fa ottenere anche le spedizioni gratuite (sono esclusi dallo sconto i prodotti già in offerta, Antos e Solara).

A questo possiamo aggiungere anche il programma fedeltà automatico Gaia Natura che, se raggiungete determinate soglie di acquisto annuale, vi permetterà di essere ulteriormente premiati fino ad ottenere quasi il 20% di sconto per ordine.

Inoltre inviando recensioni dei prodotti acquistati è possibile ottenere prodotti/coupon omaggio come da tabella.

Recensioni totali Premio 10-19 Addolcilabbra a scelta 20-49 Gift Card 5€ 50-74 Gift Card 15 € 75-100 Gift Card 30€+ 1 albero su treedom 100+ Gift Card 50€+ 1 albero su treedom Omaggi 2020 – richiedibili entro 12 gennaio 2021

E se si desidera prendere una decisione etica e consapevole è anche possibile rinunciare al proprio sconto per trasformarlo in un albero della foresta Treedom e così contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2.

Come fare? E’ sufficiente inserire in fase di acquisto il codice “1tree4planet”, ordine per ordine: ogni volta che si utilizza il codice i bonus-sconto non utilizzati vengono sommati e, appena raggiunta la soglia minima di 14,90€, è possibile richiedere un albero da piantare (scegliendo tra le varietà disponibili) – qui tutti i dettagli.

Che altro dirvi se non consigliarvi di fare un salto tra le pagine dello shop online Gaia Natua?! 🙂