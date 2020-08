Travel kit eco bio: i migliori prodotti formato viaggio per il beauty di vacanze e palestra

Travel kit e mini-size sono la soluzione ideale per garantirsi una beauty routine completa anche in vacanza perché permettono di portare con sé i propri cosmetici preferiti in formato viaggio.

Che si tratti di un breve weekend fuoriporta o di una vacanza lunga lo spazio in valigia è sempre prezioso per chi vuole viaggiare leggero ecco perché i cosmetici in formato viaggio o meglio ancora i travel kit sono spesso gli alleati ideali : pratici e salva spazio, permettono di organizzare il beauty case in modo tale da portare con sé solo ciò che serve ma senza rinunciare a nulla.

Tassativi in aereo ed estremamente comodi in ogni vacanza, i travel kit sono ottimi anche da inserire nella borsa della palestra, altra situazione in cui ci troviamo spesso a dover rinunciare ad alcuni dei prodotti della nostra beauty routine per motivo di spazio.

Scopriamo quindi insieme quali sono i migliori travel kit e prodotti in formato viaggio eco bio che abbiamo a disposizione.

I travel kit viso novità di questa estate 2020

Per “alleggerire” le vacanze 2020 – che speriamo ci offrano momenti di relax sufficienti a lasciarci alle spalle le preoccupazioni e lo stress accumulati nel recente periodo – Phytorelax ha pensato di proporci cinque nuovissimi Travel Kit che rappresentano la versione mini size di alcuni dei prodotti più amati delle celebri linee originali Bio Phytorelax.

Ecco quindi che i prodotti preferiti delle linee Active Age Goji, Lux Lift Argan, Hydro Avena, Detox Charcoal e Sebum Aloe Vera diventano disponibili anche in versione mini per offrirci tutto il potere dei trattamenti abituali in un formato ridotto e comodo, per non rinunciare a nessun elemento della nostra beauty routine neanche in viaggio.

A livello generale ciascun travel kit Phytorelax è contenuto in una scatola di cartone che ne riepiloga caratteristiche e contenuto ed all’interno di ogni scatola troviamo una pratica pochette in cotone organico che, una volta aperta, svela tre mini-taglie protette da carta velina.

Ma vediamone insieme i dettagli per scegliere quello che meglio può soddisfare le nostre esigenze di cura del viso.

Travel kit Phytorelax Active Age Goji

Ideale per le pelli mature, il travel kit versione Active Age Goji offre una skincare anti età completa in versione mini, contenuta in una pratica pochette in cotone organico:

Latte olio detergente viso-occhi – 40ml.

Crema viso intensiva antietà – 20ml.

Trattamento viso rigenerante speciale notte – 20ml.

Travel kit Phytorelax Detox Charcoal

Ideale per le pelli che hanno bisogno di rigenerarsi, il travel kit versione Detox Charcoal offre una skincare completa in versione mini, contenuta in una pratica pochette in cotone organico:

Detergente viso pulizia quotidiana SOS Detox – 40ml.

Latte Micellare Struccante Purificante – 40ml.

Maschera Viso SOS Detox antinquinamento – 20ml.

Travel kit Phytorelax Hydro Avena

Ideale per le pelli secche & delicate, il travel kit versione Hydro Avena offre una beauty routine completa declinata in chiave mini size, contenuta in una pratica pochette in cotone organico:

Latte tonico 2in1 – 40ml.

Siero viso – 15ml.

Crema viso – 20ml.

Travel kit Phytorelax Lux Lift Argan

Ideale per le pelli stanche e spente che iniziano a mostrare i primi segni del tempo e necessitano di essere idratate & illuminate, il travel kit versione Lift Argan offre una skincare completa in versione mini, contenuta in una pratica pochette in cotone organico:

Siero Multiattivo viso-contorno occhi – 15ml.

Crema viso prime rughe illuminante- 20ml.

Maschera scrub 2 in 1 – 15ml.

Travel kit Phytorelax Sebum Aloe Vera

Ideale per le pelli miste & impure, il travel kit versione Sebum Aloe Vera offre una beauty routine completa in formato mini size per chi vuole ottenere una pelle libera dalle impurità, fresca e super luminosa anche On-the-Go! Sempre all’interno di una pratica pochette in cotone organico troviamo:

Gel detergente – 40 ml.

Trattamento anti-imperfezioni – 15ml.

Crema Gel Normalizzante viso – 20 ml.

I coffret di mini taglie viso Dr Hauschka

Un altro brand che propone numerosi kit di mini taglie perfetti sia per conoscere la sua cosmesi che per accompagnarci in viaggio è Dr Hauscka.

I suoi coffret vengono proposti con un packaging esterno in cartone riciclato ed anche loro si differenziano in funzione delle varie tipologie di pelle.

Coffret Efficace, essenziale

Comprende un trattamento rassodante-levigante completo per pelli mature:

Crema rigenerante contorno occhi 2,5 ml.

Siero rigenerante per il giorno e per la notte 2,5 ml.

Crema rigenerante per il viso 5 ml.

Crema rigenerante collo e décolleté 5 ml.

Maschera strutturante 5 ml.

E’ reperibile su Macrolibrarsi.

Coffret Notte attiva

Comprende un trattamento vivificante per donare splendore alla pelle sfruttando le ore della notte:

Latte detergente 10 ml.

Crema detergente 10 ml.

Lozione tonificante 10 ml.

Siero per la notte 2,5 ml.

Maschera rivitalizzante 5 ml.

E’ reperibile su Macrolibrarsi.

Coffret I più amati

Comprende i prodotti classici della cosmesi Dr Hauschka:

Crema detergente 10 ml.

Lozione tonificante 10 ml.

Crema alla cotogna per il giorno 5 ml.

Stick per le labbra 4,9 g.

Crema per le mani 10 ml.

E’ disponibile su Amazon e Macrolibrarsi.

Coffret Pelle purificata e affinata

Comprende un trattamento purificante per una pelle equilibrata e detersa in profondità:

Crema detergente 10 ml.

Lozione purificante 10 ml.

Crema alla melissa per il giorno 5 ml.

Bagno di vapore per il viso 10 ml.

Maschera purificante 10 g, a base di argilla e piante officinali.

E’ disponibile su Amazon e Macrolibrarsi.

Coffret Pelle Normale

Comprende un trattamento detergente, rinfrescante e tonificante per le pelli che non hanno particolari problematiche:

Crema detergente 10 ml.

Lozione tonificante 10 ml.

Crema alla cotogna per il giorno 5 ml.

E’ disponibile su Macrolibrarsi.

Coffret pelle sensibile

Un trattamento armonizzante con l’occorrente per una pulizia delicata del viso e una mini crema idratante per il giorno per la pelle arrossata e bisognosa di cure.

Latte detergente 10 ml.

Lozione tonificante 10 ml.

Crema alla rosa light per il giorno 5 ml.

E’ disponibile su Macrolibrarsi.

Coffret pelle matura

Un trattamento levigante, rassodante e rivitalizzante per la cura della pelle matura che ha perso elasticità e mostra rughe sottili.

Crema detergente 10 ml.

Siero rigenerante per il giorno e per la notte 2,5 ml.

Crema rigenerante per il viso 5 ml.

E’ disponibile su Macrolibrarsi.

Coffret pelle mista sensibile

Un trattamento equilibrante e opacizzante per la pelle sensibile con zona T grassa e guance arrossate e secche.

Crema detergente 10 ml.

Lozione purificante 10 ml.

Crema alla melissa per il giorno 5 ml.

E’ disponibile su Macrolibrarsi.

Coffret pelle secca che tende ad arrossarsi

Un trattamento ricco e nutriente per la pelle secca e tesa.

Crema detergente 10 ml.

Lozione tonificante 10 ml.

Crema alla rosa per il giorno 5 ml.

E’ disponibile su Macrolibrarsi.

I travel kit che si prendono cura di corpo e capelli

Ora che abbiamo visto tanti interessanti prodotti formato viaggio per la cura del viso è il momento di passare anche a qualche proposta che si dedichi alla cura di corpo e capelli.

Le mini-size di shampoo e balsamo Phytorelax

Quest’anno Phytorelax, in occasione dell’estate, ha lanciato anche la versione mini-size da 100 ml di alcuni dei suoi prodotti professionali per capelli:

Shampoo Olio di Argan ristrutturante volumizzante – capelli fini e fragili.

Balsamo Olio di Argan ristrutturante volumizzante – capelli fini e fragili.

Shampoo Keratina ricostituzione – capelli danneggiati.

Balsamo ristrutturante istantaneo – capelli danneggiati.

Travel kit Biofficina Toscana

Biofficina Toscana propone una graziosa pochette in cotone grezzo con un set completo per la detergenza in un pratico formato da viaggio.

Si stratta di 3 flaconi da 50ml di prodotti best seller del brand:

Detergente delicato.

Shampoo delicato.

Balsamo concentrato attivo.

La potete acquistare su Gaia Natura , lo shop online di cui vi ho già parlato qui in cui – con il codice sconto goingnatural – potrete ottenerla con uno sconto del 15% e spedizione gratuita (ordine minimo: 35€).

Travel Kit Cattier

Il kit di mini size Cattier è tutto dedicato all’idratazione di mani e labbra. Contiene infatti due prodotti certificati Ecocert: balsamo labbra, burro di karitè (20g) e crema mani (30ml).

Lo si può acquistare su Amazon.

Travel kit Eau Thermale Jonzac

Anche Eau Thermale de Jonzac propone una trousse con alcuni suoi prodotti in formato viaggio. Il kit è composto da:

Acqua micellare viso e occhi – 30ml.

Trattamento leggero idratante 10ml.

Gel Dermo Detergente 30ml.

Latte Corpo Reidratante 30 ml.

Lo si può acquistare su Amazon.

Le mini-size di detergenti corpo e capelli Greenatural

Anche Greenatural propone delle interessanti travel size da 100 ml che non sono altro che la versione ridotta dei loro 5 must have da 250 ml:

Detergente intimo calendula, lavanda e mirtillo.

Sapone mani e corpo.

Bagnodoccia cardamomo e zenzero.

Shampoo lavaggi frequenti lino e ortica.

Doccia shampoo delicato.

Li potete acquistare su Gaia Natura , lo shop online di cui vi ho già parlato qui in cui – con il codice sconto goingnatural – potrete ottenerla con uno sconto del 15% e spedizione gratuita (ordine minimo: 35€).

Travel kit La Saponaria

Anche La Saponaria propone un bel travel kit racchiuso in una pochette in cotone grezzo; al suo interno ben 6 prodotti must have:

Shampoo extravergine (30 ml).

Bagnodoccia mediterraneo (30 ml).

Detergente intimo (30 ml).

Sapone extravergine di oliva, rosa e karitè (15 g).

Crema viso no-age melagrana (3 ml).

Balsamo leave in ( 5ml).

Lo si può acquistare su Macrolibrarsi.

Travel kit Officina Naturae

La piccola pochette “Portami Con Te” di Officina Naturae è realizzata in tessuto naturale con chiusura a zip e contiene un kit con tre cosmetici in mini-size: bagnoschiuma, shampoo delicato, saponetta e cuffia per la doccia.

La si può acquistare su Macrolibrarsi dove è abbinata con l’omaggio di un bagnoschiuma solido Stella.

La semplice alternativa ai travel kit già pronti

E se tra i travel kit che vi ho proposto non trovate nulla che vi interessi resta sempre valida la possibilità di travasare i vostri cosmetici bio preferiti nei comodi set di flaconcini da viaggio che si possono facilmente trovare in commercio.

Un esempio è quello proposto da Avril che potete vedere in foto e che potete acquistare su Gaia Natura.

Unica accortezza l’attenzione alla contaminazione batterica che è dietro l’angolo quando si fa fuoriuscire un prodotto dalla sua confezione originale.

Altra opzione interessante è quella di attingere alle proprie scorte di campioncini, selezionando quelli dal contenuto più adatto alle esigenze della nostra cute e capelli.

Per l’acquisto su questo shop online posso tra l’altro offrirvi il codice sconto goingnatural che vi permetterà di ottenerlo con uno sconto del 15% e spedizione gratuita se lo inserite in un ordine di almeno 35€.