Geografia per bambini e ragazzi : ecco i libri per farla amare

Le pubblicazioni di geografia per bambini e ragazzi a mio parere davvero interessanti e stimolanti si contano ahimè sulla punta delle dita di due mani.

Lo dico dopo aver fatto varie ricerche online per mia figlia e lo ritengo un vero peccato perché poter trovare facilmente pubblicazioni di geografia per bambini e ragazzi capaci di creare interesse su quest’argomento tipicamente considerato noioso sarebbe per noi genitori un grande supporto nella missione educativa.

Non so voi ma quanto poco mi piacesse la geografia, per quanto io sia sempre stata una studente modello lo ricordo ancora!

E visto che ritengo bello condividere le cose utili ed interessanti oggi vorrei lasciare anche a voi una lista di risorse di geografia per bambini e ragazzi che ritengo non debbano mancare nella vostra biblioteca.

Collana Alex & Penny White Star

Quella di Alex & Penny è una collana di quattro libri edita da White Star fra il 2005 ed il 2007 e purtroppo attualmente fuori catalogo. Ve ne parlo comunque molto volentieri perchè la ritengo una serie di titoli molto valida ed alcuni di essi sono ancora facilmente reperibili su Amazon ad un prezzo decisamente irrisorio.

I libri nascono dalla penna di Giada Francia, autrice del blog Quandofuoripiove, mamma e archeologa che lavora come photo editor che qualche anno fa avuto l’opportunità di fondere i suoi interessi e la sua voglia di giocare in un piccolo progetto editoriale che ha come protagonisti due suoi piccoli alter-ego: Alex e Penny, due fratelli gemelli (lei appassionata di arte e storia, lui un genietto di internet), che si lanciano in avventure che li porteranno in giro per il mondo toccando prima l’Italia, poi Egitto, Far West e Cina.

L’idea alla base della serie di Alex e Penny è rendere accessibili e interessanti per i bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni luoghi e culture nuove e diverse attraverso giochi e aneddoti che hanno come filo conduttore le avventure dei due piccoli protagonisti.

Nel primo volume Alex e Penny. In volo sull’Italia durante un’estate monotona si gettano nel brivido dell’avventura, rispondendo ad un “A.A.A. cercasi” collaboratori disposti ad affrontare rischi e pericoli, dotati di astuzia e furbizia, con “conoscenze di storia, arte e informatica”.

Sulle ali di una avveniristica mongolfiera i nostri protagonisti partono per un vero e proprio avventuroso “viaggio in Italia” che ha come tappe Genova, Torino, Milano, Venezia, Pisa, Firenze, Siena, Roma, Sardegna, Napoli, Pompei, Taormina, l’Etna.

Il punto forte del libro sono le illustrazioni, fotografie, testo e didascalie incastonati in una grafica che conduce come filo d’Arianna i due ragazzi nel labirinto della loro ricerca, attraverso la geografia, la storia e l’arte del nostro Paese fino alla conquista di una vera medaglia.

Piuttosto difficile ma non impossibile trovarlo ancora: io l’ho acquistato su Libraccio ma ho visto che ce ne sono ancora diverse copie anche su Ebay.

Ancor più difficile da trovare il secondo volume, Alex e Penny in Egitto. Il mistero dei 9 scarabei che è il naturale seguito della prima avventura; in questo volume i due aspiranti agenti segreti della fantomatica agenzia World Secret si trasferiscono in Egitto dove cercheranno di portare a termine la segretissima missione che li porterà all’interno della Sfinge e delle piramidi, interpretando i geroglifici, alla ricerca di nove scarabei perduti. Durante il viaggio, Alex e Penny apprenderanno tutto su storia, arte e cultura egizie coinvolgendo i lettori con fotografie, disegni, mappe, giochi e divertenti rebus a metà fra il matematico e l’enigmistico.

Il terzo volume Alex e Penny nel Far West. Sulla pista di Mackenzie , disponibile su Amazon all’irrisoria cifra di 3,46€, vede i nostri protagonisti catapultati indietro nel tempo nel Far West, all’epoca dei pionieri e dei cercatori d’oro sulla pista di un misterioso personaggio chiamato Mackenzie. Una serie di divertenti avventure, tra indiani e cow-boy, pionieri e cercatori d’oro caratterizza questa avventura come sempre arricchita da giochi e rebus, splendide fotografie dal cielo, illustrazioni insolite e tanti aneddoti.

Interessanti gli argomenti trattati, di solito non molto noti ai ragazzini italiani: oltre ad informazioni di carattere soprattutto geografico (relative a Grandi Praterie, fiumi Mississippi e Missouri, Grand Canyon e Bryce Canyon, Mesa Verde e Monument Valley, Montagne Rocciose e Black Hills), il libro affronta anche aspetti più storici e culturali come le tradizioni indigene dei pellerossa, la vita nei ranch o il fenomeno della febbre dell’oro.

Anche la quarta avventura Alex e Penny in Cina. Il tesoro del drago è ancora disponibile su Amazon all’irrisoria cifra di 3,46€ e vede i due investigatori gemelli impegnati in una vera e propria caccia al tesoro in Cina , occasione unica per scoprire storia, geografia, arti, cultura e tradizioni di questo paese. Nel completare la loro missione, Alex e Penny compiono un percorso lungo la via della Seta esplorando le città di Shangai e Hong Kong, superando il fiume Yangzi e incontrano un vero cast di personaggi: un gruppo impegnato nella sessione mattutina di Tai Chi, le guardie del Palazzo Imperiale, la folla che festeggia il Capodanno Cinese, il panda e molti altri ancora.

I siti archeologici più famosi della Cina, come la Grande Muraglia, l’Esercito di Terracotta e il Palazzo Imperiale, tornano a rivivere attraverso splendide immagini aeree supportate da illustrazioni in stile manga, indovinelli e labirinti che danno maggiore enfasi ai fatti storici e culturali presentati nel libro.

Dopo aver acquistato 3 su 4 volumi della serie di Alex e Penny non posso che consigliarveli come valido mezzo di approccio alla geografia per bambini e ragazzi.

Dal punto di vista del formato parliamo di volumi decisamente importanti e quindi adattissimi anche per un regalo: copertina rigida, circa 80 pagine, dimensioni 29x34cm (tranne l’ultimo che è leggermente più piccolo, 26×31 cm).

Ciascun volume è una piccola chicca in quanto approfondisce l’argomento che fa da filo conduttore alla narrazione sotto molti aspetti, unendo splendide fotografie e disegni a nozioni dettagliate. Il fatto che i protagonisti siano due ragazzi facilita l’immedesimazione dei bambini mentre la presenza a intervalli di giochi ed enigmi (labirinti, piccoli indovinelli, tracciati da seguire o colorare, quiz matematici o di logica, differenze da trovare) tiene costantemente accesa l’attenzione dei giovani lettori.

Trovo quindi un peccato che questa collana (adatta a mio parere a bambini dagli 8 anni) non venga mantenuta in vita perchè i suoi volumi istruttivi e avvincenti sono fatti bene, riescono ad appassionare i bambini e a far loro imparare, quasi senza accorgersene, un po’ di storia, geografia e cultura generale avvicinandoli a nozioni diverse da quanto proposto dai soliti cartoni animati o dai programmi scolastici.

Collana La famiglia Millemiglia – A spasso con la geografia

Rimanendo in tema di pubblicazioni di geografia per bambini e ragazzi non posso non menzionare i libri della collana di narrativa geografica La famiglia Millemiglia – A spasso con la geografia, dedicata ai bambini della scuola primaria (dagli 8 anni).

Parliamo di una collana di narrativa che ha l’intento di insegnare ad amare la geografia, divertendo, emozionando e facendo nascere nei bambini il desiderio di approfondire le conoscenze sulle bellezze dell’Italia apprese nei libri tramite altre fonti come la ricerca su internet.

Protagonista la famiglia Millemiglia con cui i bambini potranno intraprendere viaggi allegri, avventurosi e divertenti, ma nello stesso tempo interessanti ed istruttivi. Ma chi sono i Millemiglia?

Teo, Gaia, mamma Adele, papà Noè e il cagnolino Pulce, tutti personaggi speciali sempre pronti a cacciarsi allegramente nei guai a bordo del camper Torpedine ma anche ad aiutarsi a vicenda in una serie di episodi esilaranti in viaggio alla scoperta dell’Italia. Ad accompagnarli nel loro attraversare l’Italia Domitilla la migliore amica di Gaia, Alex il rubacuori, Feli la ribelle, zia Cornelia molto miope, sagace e un po’ matta.

Il primo volume – Tra i monumenti di Italia – vede i nostri amici partire a bordo del vecchio camper Torpedine per un lunghissimo viaggio che abbraccia tutta la nostra penisola e li porta a scoprire le tante città d’arte e i monumenti più famosi e importanti: dal Colosseo alla Torre di Pisa, dal Duomo di Milano alla Reggia di Caserta, dai Bronzi di Riace alla Valle dei Templi di Agrigento.

Durante le avventure di questa simpatica famiglia si imparano molte notizie importanti, viene stimolata la curiosità e l’approfondimento degli argomenti trattati; non manca inoltre una parte didattica, con delle schede da completare per esercitare la memoria ed avere un approfondimento più scolastico. Reperibile su Amazon.

Il secondo volume – Tra le bellezze naturali – porta alla scoperta delle innumerevoli bellezze naturali e paesaggistiche d’Italia: l’Etna e il Vesuvio, per risalire fino alle Dolomiti, e poi ancora le Cinque Terre, la Maremma, il Gargano e tante, tante altre ancora. Bellezze di ogni tipo, tanto diverse quanto uniche e ricche di fascino.

Veniamo così a conoscenza delle caratteristiche del marmo di Carrara, i cenni storici e le metodologie di estrazione. Ci immaginiamo i paesaggi delle saline di Trapani con i mulini a vento e i meravigliosi profumi dell’aria. Passiamo dalla Foresta Umbra per arrivare agli scoscesi profili della gola del Furlo e alle grandi grotte di Frasassi con le miriadi di stalattiti e stalagmiti.

Reperibile su Amazon.

Nel terzo volume – Tra i monti e le colline – i bambini viaggiano su e giù per montagne e colline d’Italia scoprendo a bellezza, la civiltà, la cultura e i diversi ecosistemi che le popolano.

Si sale sulle Langhe, il Monferrato, i Colli Berici, i Colli Euganei, il Chianti, le Crete Senesi e si attraversano i verdi e fertili territori pianeggianti di Pianura Padana, Tavoliere delle Puglie, Piana di Sibari.

Reperibile su Amazon.

Nel quarto volume – Tra i fiumi e i laghi – i bambini attraversano l’Italia scoprendone fiumi e laghi più caratteristici ed imparando l’importanza del non inquinarli: seguono il corso del fiume Po dalla sorgente al delta, conoscono i laghi prealpini e alpini, sorvolano in mongolfiera quelli vulcanici, ammirano la fauna di quelli costieri, imparano ogni aspetto dei fiumi che scendono dalle Alpi e dagli Appennini.

Reperibile su Amazon.

L’ultimo episodio – Tra i mari, le coste e le isole – consente di conoscere l’Italia di mare circumnavigando la nostra penisola in tutti i suoi punti cardinali: dal Mar Ligure, fino all’Adriatico, passando per il Mar Tirreno e il Mar Ionio, approdando nell’Arcipelago Toscano, Ponziano e Campano per poi raggiungere Sardegna e Sicilia e chiudere il tour con Venezia!