Intimo biologico e sostenibile : alla scoperta di Organic Basics

Anche voi alla ricerca di intimo biologico e sostenibile che non provenga dall’altro capo del mondo? Siete nel posto giusto perchè oggi parliamo di Organic Basics.

Organic Basics è un brand che nasce da una riflessione tanto semplice quanto “sconvolgente” : come mai siamo così preoccupati dalla qualità del cibo che ingeriamo e delle creme che ci spalmiamo e dimentichiamo di preoccuparci anche della qualità e sicurezza dei tessuti che indossiamo?

Se consideriamo che la pelle è il nostro organo più esteso è una cosa che non ha davvero senso: attraverso i capi di abbigliamento e l’intimo che copre la nostra pelle per tutto il giorno possiamo assorbire i residui di sostanze chimiche che provengono sia dal processo produttivo dei capi stessi che dalle coltivazioni piene di pesticidi da cui proviene la fibra tessile come il cotone!

Per non pensare al fatto che attraverso la scelta dei nostri capi di abbigliamento e del nostro intimo possiamo sostenere aziene più o meno etiche: chi ha prodotto i nostri vestiti ha ricevuto una paga equa ed è stato messo nelle condizioni di lavorare in un ambiente dignitoso?

Storia di Organic Basics

L’idea di Organic Basics nasce nel 2014 da un gruppo di 4 amici (Mads Fibiger, Christoffer Immanuel, Martin Rohde e Adrian Matthew Fey) cresciuti nella piccola cittadina Aarhus in Danimarca, frustrati dalla mancanza di sostenibilità dell’industria della moda e desiderosi di proporre un alternativa sostenibile per i capi di abbigliamento meno riconosciuti ma in assoluto più indossati : quelli di intimo.

La loro idea? Colmare il vuoto di mercato tra i marchi di intimo blasonato e costoso come Calvin Klein e i marchi low cost dall’estetica discutibile e durata imbarazzante con l’obiettivo di fornire un intimo basico per l’uso quotidiano che soddisfacesse tre fondamentali principi:

produzione sostenibile sia ambientalmente che eticamente e produttori locali.

prodotto di qualità, sostenibile, che parli da solo e non necessiti di marketing e modelli stra-pagati per vendere.

esperienza di acquisto online semplice e senza inutili intermediari.

Con le idee chiare e pochi soldi in tasca i 4 amici decidono di tentare la fortuna con una campagna di Kickstarter andata online a Giugno 2014 che nel giro di 48 ore consente loro di raggiungere il 100% del supporto richiesto: 100.000$.

Ed è con queste premesse che nel 2015 nasce Organic Basics partendo da una collezione minimale di intimo in cotone biologico per uomo e donna prodotto ad Izmir, in Turchia, secondo i rigidi standard della certificazione GOTS.



Obiettivo : diffondere la sana abitutidine di non comprare tanti capi di intimo economico che si rovinano dopo pochi utilizzi ma al contrario investire in pochi capi di intimo di qualità che limitano gli sprechi del settore tessile e del suo processo produttivo. Dove? Prima in tutta Europa ed a seguire anche negli USA.

L’evoluzione dell’impegno e della gamma prodotti Organic Basics

Dagli inizi del 2015 ad oggi la strada fatta da Organic Basics è stata davvero tanta. La collezione in cotone biologico con tutte le certificazioni a garanzia di:

non utilizzo di cotone contaminato da fertilizzanti chimici, pesticidi, insetticidi nè ottenuto da sementi GMO.

condizioni di lavoro umane per i produttori.

ha avuto un grande successo ma è stata solo l’inizio.

Poco dopo il lancio di Organic Basics i fondatori si sono resi conto di un ulteriore problema ambientale che si sono sentiti in dovere morale di risolvere: solo 1/3 dell’impatto ambientale di un capo di abbigliamento è determinato dalla fase di produzione mentre i 2/3 sono determinati dalla fase di utilizzo presso il consumatore finale ovvero dalla regolare azione di lavaggio e asciugatura.

La loro risposta? La tecnologia SilverTech™ che utilizza una piccola quantità di argento per ricoprire il filato e così facendo elimina i batteri che sono causa di cattivi odori sui tessuti; grazie a questa scelta Organic Basics può incoraggiare i propri clienti col motto “Wear more, Wash Less” ovvero “Indossa di più, Lava meno” con il doppio vantaggio di ridurre l’impatto ambientale dovuto ai lavaggi ed aumentare la vita dei capi di intimo stessi.

Ecco quindi che ad Aprile 2017 una nuova campagna Kickstarter aiuta Organic Basics ad introdurre sul mercato la sua nuova linea Silvertech Everyday per uomo e donna, realizzata in cotone biologico con un trattamento permamente a base di argento.

Potevano forse i nostri amici di Organic Basics fermarsi qui? Ovviamente no ecco quindi che i loro obiettivi si spostano ancora un passo più avanti: creare la collezione di intimo e t-shirt più sostenibile e avanzata di sempre inventandosi la tecnologia Silvertech 2.0 :

non più cotone biologico ma lana riciclata prodotta in Portogallo (calze) e nylon riciclato Q-Nova certificato GRS prodotto in Italia (resto della collezione).

non più il semplice trattamento SilverTech™ ma la sua evoluzione Polygiene® un trattamento sicuro approvato Bluesign® a base di sali di argento riciclati (ottenuti dagli scarti dell’industria elettronica e fotografica).

E a Maggio 2018 una nuova campagna Kickstarter aiuta Organic Basics a lanciare sul mercato la sua nuova linea Silvertech Active per uomo e donna in cui il connubio tra tessuto resistente e trattamento anti-odore innovativo permette a chi la sceglie di “Wear even more and wash even less” ovvero “indossare ancora più a lungo e lavare ancora meno”.

Pochi mesi dopo, nell’estate 2018, un’altra novità ovvero la nuova linea donna Invisible che al motto di “Intimo minimamente visibile, Minimo impatto ambientale” porta la sostenibilità verso ulteriori nuovi orizzonti: la tecnica di cucitura seamless ha il triplo vantaggio di non creare punti deboli nei prodotti, di renderli più confortevoli in quanto più flessibili e soprattutto di ridurre lo spreco di tessuto durante le fasi produttive.

Anche la scelta dei tessuti fa la sua parte: nylon riciclato certificato GRS e cotone biologico nelle zone a contatto con le parti intime.

Infine l’ultima arrivata (ad Aprile 2019) in casa Organic Basics è la nuova collezione in TENCEL™ Lyocell.

Il Lyocell è una fibra biodegradabile più morbida e leggera del cotone ricavata dalla polpa di eucalipto e quello prodotto da TENCEL™ è noto per essere il più environmentally-friendly in assoluto : la polpa di eucalipto proviene da foreste coltivate sostenibilmente nel centro Europa in cui le piante vengono potate e non tagliate, il legno trasformato in polpa con un solvente non tossico e la pasta così ottenuta viene forzata a passare attraverso fori minuscoli per ottenere la fibra.

Alla collezione Organic Basics non manca inoltre una serie di accessori sostenibili selezionati per supportarci nel vivere quotidiano a basso impatto ambientale: tazze e borracce in metallo, spazzolini in bambù, la famosa washing bag Guppyfriend.

I prodotti Organic Basics alla prova

Affascinata da questo brand e dalla sua filosofia che lo porta ad un continuo miglioramento sul fronte della sostenibilità dei prodotti che propone, ho deciso di accettare la loro proposta di collaborazione di qualche tempo fa.

Ho quindi ricevuto un buono sconto con cui ho potuto acquistare alcuni dei loro prodotti per testarne con mano la qualità e potervene quindi parlare a ragion veduta.

L’esperienza d’acquisto sullo shop online Organic Basics è stata semplice ed intuitiva ed il mio ordine è arrivato sulla porta di casa in pochissimi giorni.

Prima sorpresa piacevole ma coerente con la filosofia dell’azienda: la consegna ed i prodotti sono plastic free. Tutto è arrivato in un’elegante scatola di cartone grigia riportante i motti dell’azienda, senza utilizzo di scotch (incollata da un lato). Al suo interno l’intimo era confezionato in buste di carta chiuse da un adesivo, le calze semplicemente avvolte da una striscia di cartone, la tazza protetta da un a scatolina di cartone quadrata. Nessun cordino di plastica per attaccare le etichette ai prodotti!

Venendo ai prodotti la mia scelta è caduta sull’ Organic Starter Pack , uno dei set risparmio che consentono di risparmiare fino al 20% rispetto al normale prezzo dei prodotti acquistati singolarmente: questo set è composto da un reggiseno a triangolo e 2 slip composti per il 95% in cotone biologico certificato Gots e per il 5% in elastan.

L’idea del set è molto carina soprattutto perchè a risparmiare all’atto dell’acquisto è possibile scegliere separatamente la taglia del reggiseno ed il modello della parte bassa (a scelta tra slip e tanga).

E i prodotti contenuti sono di altissima qualità e confortevolezza: il reggiseno a triangolo ad esempio è in un cotone di alta grammatura, con cuciture doppie perfettamente rifinite, alta fascia elastica ed è completamente privo di ganci, ferretti e imbottiture varie. Certo non garantisce quell’effetto push-up che hanno i modelli di reggiseno più “impalcati” ma sostiene efficacemente senza tirare e strizzare e rimane perfettamente in posizione per tutto il giorno senza bisogno di ri-assestarne la posizione…insomma garantisce un comfort ed una piacevolezza d’uso che non so se ho mai provato con altri modelli.

Discorso analogo vale per gli slip: alta grammatura di cotone, cuciture perfettamente rifinite, alta fascia elastica…insomma tutto ciò che serve per avere un prodotto che oltre all’estremo comfort promette una durata ben oltre la media. Tutto questo per dire che l’intimo di Organic Basics è sì basico nelle scelte di colore e di modelli semplici e lineari ma nell’indossarlo si prova la sensazione di lusso sulla pelle!

Ho scelto di utilizzare questi prodotti principalmente in palestra cosa che, visto la loro elevata qualità, mi sembra quasi uno spreco ma d’altra parte trovo che il comfort che garantiscono si coniughi perfettamente con la pratica sportiva soprattutto nel caso del reggiseno che essendo privo di ganci e ferretti è ideale per accompagnare nei movimenti.

Altro prodotto che ho acquistato con curiosità e sto utilizzando con soddisfazione sempre in palestra sono i calzini Silvertech : realizzati per il 60% con lana riciclata possono vantare un ridotto impatto ambientale, grazie al trattamento Silvertech non assumono odori particolari dopo l’uso ma soprattutto sono comodi e fatti per durare, non come la maggior parte dei calzini con cui mi ritrovo con i buchi sulle dita dopo pochi utilizzi! 😛

Un plauso alla trasparenza di Organic Basics: sui singoli prodotti, come potete vedere se guardate i dettagli delle foto, è possibile risalire al sottofornitore che li ha realizzati e sul loro sito – nella sezione Factories – è possibile avere maggiori dettagli al suo riguardo (collocazione geografica, business di famiglia o no, benefit garantiti ai dipendenti oltre all’equa retribuzione, certificazioni).

Tra le cose che ho acquistato cito con piacere anche la tazza Organic Basics: in metallo smaltato, ormai una rarità da trovare, ha tutto quello che serve per diventare un must have. Estetica minimalista ma gradevole, dimensioni perfette, resistente ad urti e cadute e quindi portabile in tutta tranquillità anche in viaggio…in casa ce la stiamo praticamente rubando tutti di mano, avrei dovuto prenderne tre non una sola!

Spero che questa panoramica su Organic Basics possa esservi utile nel rendere un po’ più sostenibili le vostre scelte di acquisto relative all’ intimo.

Se il brand vi ha incuriosito e volete coccolare la vostra pelle con prodotti di qualità destinati a durare nel tempo potete provare l’acquisto sullo shop online Organic Basics. Ecco un codice sconto dedicato solo a voi che vi permetterà di ottenere una riduzione del 10% sul vostro carrello: NATUROBC