Kapla mattoncini di legno ed è libero sfogo alla fantasia

Kapla è un intramontabile gioco di costruzioni di legno per grandi e piccini, interessante alternativa eco friendly ai Lego.

Noi abbiamo scoperto Kapla visitando un negozio La Città del Sole, lo abbiamo acquistato tramite Macrolibrarsi ed è stato una vera rivelazione!

Storia di Kapla

Kapla è stato inventato nel 1987 da Tom van der Bruggen, uno studente di storia dell’arte col sogno nel cassetto di costruire un castello fin dalla sua tenera età.

KAPLA ha visto la luce durante la costruzione di un castello di pietra nel sud della Francia. È il frutto della mia esperienza di costruttore …

Dopo aver acquistato una vecchia fattoria abbandonata sul fiume Tarn nel Sud della Francia, Bruggen decise di convertirla nel castello dei suoi sogni, completo di entrata per carrozze, fontane e torri.

Per aiutarsi a visualizzare la costruzione finita del suo castello, Bruggen usò blocchi di legno per costruirne un modellino ma presto si rese conto che non sarebbero stati adatti per alcuni aspetti della costruzione, come architravi, tetti e pavimenti.

Ecco quindi l’idea di sostituirli con blocchetti di legno di pino della stessa misura ma dalle particolari proporzioni 15:3:1 ovvero larghezza pari a 3 volte lo spessore e lunghezza pari a 5 volte la larghezza; la misura prescelta per i blocchetti – 11,7 x 2,34 x 0,78 cm – si rivela perfetta per creare costruzioni senza attacchi né punti di fissaggio ed è indubbiamente la base del successo dei kit di blocchetti Kapla , nome che deriva dall’olandese “Nano blocchetti” ovvero “KAbouter PLAnkjes”.

Come si gioca con Kapla e perché è una buona idea proporre questi mattoncini di legno ai bambini

Il principio di gioco di Kapla è semplice: basta sovrapporre i mattoncini di legno gli uni sugli altri, senza alcun supporto o colla, sfruttando semplicemente i principi di equilibrio e forza di gravità per dare solidità alla struttura.

I mattoncini di legno Kapla possono essere posti in orizzontale, sul fianco lungo o in verticale e possono essere impilati orizzontalmente come se fossero mattoni o disposti a spirale…giocando con queste semplici opzioni le possibilità di costruzione sono pressoché infinite.

Kapla nasce senza istruzioni perché l’idea è che i bambini giochino lasciando andare la propria immaginazione ma sono stati pubblicati quattro libri corredati di foto e disegni tecnici che hanno lo scopo di favorire un gioco più strutturato incoraggiando l’uso della geometria, della fisica e della tecnologia mentre introducono i bambini al mondo dell’arte, e all’universo delle forme e dei volumi.

La semplicità d’uso di Kapla e le dimensioni appositamente studiate dei sui blocchetti lo rendono adatto per bambini a partire dai 3 anni e allo stesso tempo il suo essere così creativo, di riflessione e destrezza, lo rendono perfetto per grandi e piccoli.

Con Kapla chiunque può realizzare costruzioni grandiose e creazioni gigantesche, l’unico limite è il numero di mattoncini che si possiede!

Non a caso Kapla è stato eletto a strumento educativo dal Ministero dell’Istruzione francese e viene utilizzato allo stesso scopo da diverse scuole in tutto il mondo.

L’uso di blocchetti identici, senza incastri né punti di fissaggio offre un’opportunità di gioco destrutturato unica e

sviluppa la tendenza a pensare in un’ottica tridimensionale.

permette di scoprire e affinare i metodi di costruzione.

sviluppa il senso di equilibrio e la concentrazione.

porta a far contemporaneamente ricorso a logica ed immaginazione, rigore e fantasia.

I set di mattoncini di legno Kapla : guida alla scelta

I mattoncini di legno Kapla sono disponibili sia in legno naturale che colorato ed in una buona varietà di set che partono da un minimo di 40 per arrivare ad un massimo di 1000 pezzi.

Il sito più conveniente in cui acquistare le taglie piccole di kit Kapla è Macrolibrarsi, che sui bauletti da 100 e 200pz ha prezzi inferiori anche ad Amazon. Entrambi sono a mio parere un’ottima soluzione per approcciarsi al gioco e vedere se piace: il kit da 100pz (quello che possediamo noi) è contenuto in una bella scatola di legno con illustrate sul coperchio alcune possibili idee di costruzione mentre il bauletto da 200pz comprende anche uno dei libretti Kapla.

Andando invece sulle taglie di set più grandi e/o sui kit di mattoncini colorati il grosso della scelta (ed anche il prezzo più vantaggioso) lo si trova decisamente su Amazon.

Perché preferire i mattoncini di legno Kapla alle imitazioni

I mattoncini Kapla sono realizzati con legno proveniente dalle foreste di pini delle Landes, rinnovabili al 100% e vengono lasciati completamente naturali, senza alcun trattamento.

Le materie prime utilizzate sono selezionate con cura, poi testate in maniera indipendente da laboratori specializzati, nel rispetto delle norme internazionai in vigore.

Il processo di fabricazione Kapla è di una precisione estrema a garanzia del fatto che tutti i blocchetti siano esattamente della stessa misura, perfettamente lisci ed equilibrati per avere costruzioni sicure e stabili.

Mattoncini di legno compatibili con Kapla : guida alla scelta

Per onore della cronaca è giusto dire che l’idea dei mattoncini di legno per costruzioni non è del tutto nuova ma viene ricondotta ad un’invenzione del 1930 di Pere Noël (il babbo natale francese): Ernest-Antoine Noël ebbe l’idea di fabbricare tavole con pezzi di scarto di legno di quercia per suo figlio Robert ed è da quel momento che in Francia si sono diffuse le tavolette in legno per costruzioni.

Kapla ed altri marchi di mattoncini di legno di pino nascono dopo, negli anni ’80, con l’intento di democratizzare questo gioco con una proposta più economica del legno di quercia.

Ecco perchè esistono vari marchi francesi che propongono mattoncini di legno analoghi a Kapla (e spesso più economici) ma se desiderate prenderli in considerazione è giusto farvi notare che non tutti hanno le stesse intelligenti proporzioni 15:3:1 che li rendono così maneggevoli e stabili.

Vediamo quindi insieme una carrellata di marchi che propongono mattoncini di legno compatibili con Kapla, gli unici che prenderei in considerazione se dovessi scegliere di estendere la nostra collezione con qualcosa di non originale.

BLOC-chêne

BLOC-chêne nascono dall’idea di Roman (un piccolo imprenditore di 7 anni) e suo padre di rimettere in commercio una versione di mattoncini di legno premium in legno massello di quercia, senza trattamenti o verniciature, proveniente da segherie francesi ed europee che rispettano l’ambiente.

Bello il fatto che all’interno di ciascun kit di mattoncini ne siano presenti 70 che sponsorizzano il concetto di upcycling: sono ricavati da pezzi di legno con fessure e nodi, scarti del processo di produzione dei mobili.

Il formato dei mattoncini 8x24x120 mm (rapporto delle dimensioni di 1x3x15), li rende compatibili con altri marchi come Kapla, Keva o Tecap e la pratica borsa di cotone in cui viene fornito il kit da 420pz li rende comodi da portare un po’ ovunque.

Keva

I mattoncini di legno Keva sono l’alternativa Made in the United States ai blocchi Kapla , nati proprio per proporre sul mercato americano un’alternativa più economica ai mattoncini di legno di importazione Kapla. Sono realizzati in legno di acero e compatibili con i loro fratelli di importazione.

Su Amazon li si trova, anche se non con grandi possibilità di scelta, ma onestamente credo che per noi italiani sia meglio preferire il made in Europe. Una cosa di questo marchio che mi piace parecchio è il tavolo da gioco di cui non ho visto molte altre alternative in giro.

Jouecabois

Altro produttore di mattoncini di legno per costruzioni compatibili con Kapla e Made in France è Jouecabois.

Nato nel 2007, propone blocchetti (dimensione 12 x 2.4 x 0.8 cm) realizzati in legno certificato PEFC prodotti in uno stabilimento che collaborare con ESAT, un’istituzione medico-sociale che favorisce l’inserimento di persone con disabilità nel contesto lavorativo.

Proprio in virtù di queste certificazioni e caratteristiche sociali i mattoncini Jouecabois non sono sempre economicamente concorrenziali con Kapla se non per alcuni kit che invece offrono anche un bel risparmio economico: kit da 200pz con libretto di istruzioni a circa 37€ e kit da 1000pz con due libri di istruzioni a 155€.



Jouecabois propone anche libri fotografici con idee di costruzione che possono essere un’interessante alternativa o integrazione a quelli di Kapla.



Tecap di Jeujura

Jejura, produttore francese di giochi in legno che ha sede nelle montagne del Giura a Saint-Germain-en-Montagne, propone una bella gamma di mattoncini di legno per costruzioni denominata Tecap.

Ad essere compatibili con Kapla sono le linee Classic e Color, meglio non acquistare 3XL che contiene 3 diverse dimensioni di blocchetti.

TomTecT e Kapla sono compatibili ?

Alcuni di voi forse si chiederanno se i mattoncini TomTecT, anch’essi inventati da Tom van der Bruggen, siano compatibili con quelli Kapla.

La risposta è no ed il motivo è la differente modalità di gioco che i due prodotti propongono: entrambi si basano sull’uso di set di mattoncini di legno di pino ideatitici ma mentre in Kapla la costruzione è completamente libera e priva di punti di fissaggio in TomTecT i mattoncini di legno vengono combinati con delle connessioni a cerniera che consentono di realizzare costruzioni più tecniche ed aeree con minori punti di appoggio.

I mattoncini TomTecT sono più lunghi e sottili di quelli Kapla pertanto anche le clip blu che hanno lo scopo di tenere unite le varie parti della costruzione non sono compatibili con i mattoncini Kapla.

Il gioco, leggermente più complicato, è indicato come adatto dai 5 anni in sù.



La nostra esperienza con i mattoncini di legno Kapla

Ho potuto vedere con mia figlia stessa quanto Kapla sia capace di affascinare e suscitare entusiasmo, come riesca a fornire soddisfazione e orgoglio di aver creato qualcosa con le proprie mani ed anche quanto possa generare assuefazione: quando i bambini ci prendono gusto i blocchetti non bastano mai!!

Sarà che è con questo gioco di costruzioni, ancora di più che con i Lego, che Chiara ha iniziato a giocare in completa autonomia senza richiedere la presenza mia o di mio marito, sarà che in un attimo le vedo creare dal nulla costruzioni fantasiose ed equilibriste senza bisogno di alcun suggerimento, sarà quel che sarà fatto sta che i Kapla mi sento di consigliarli spassionatamente un po’ a tutti.

Anche perchè la cosa bella è che non solo lei con Kapla ci gioca volentieri da sola ma noi genitori ci uniamo spontaneamente a lei perché ci divertiamo! 🙂

Voi avete mai giocato con i mattoncini Kapla da piccoli o con i vostri bambini? Cosa ne pensate?